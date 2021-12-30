День в истории: рекорд нефтяников Татарстана, образование СССР и конец монархии в Румынии

Чем примечательна дата 30 декабря

Сегодня, 30 декабря, в мире — День заворачивания подарков — в преддверии новогодних праздников. В разные годы и столетия в этот день в Петербурге убили Григория Распутина, в Чикаго впервые исполнили оперу Сергея Прокофьева «Любовь к трем апельсинам», был образован СССР, русский химик Сергей Лебедев изобрел синтетический каучук, в Токио открылась первая за пределами Европы и Америки линия метрополитена, королевство Румыния стало Румынской Народной Республикой, в Большом Кремлевском дворце официально исполнили новый Гимн России, был казнен президент Ирака Саддам Хусейн. Родились английский писатель Редьярд Киплинг, советский композитор Даниил Кабалевский, прозаик и поэт Даниил Хармс, советский военачальник Виталий Примаков. Умерли французский писатель Ромен Роллан, советский архитектор Эль Лисицкий, американский композитор Ричард Чарльз Роджерс. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Миннибаевский газобензиновый завод, 100 млн тонн нефти, станция метро «Козья Слобода»

30 декабря 1818 года ректором Императорского Казанского университета вместо заболевшего Ивана Брауна избрали профессора Гавриила Солнцева. В 1819 году на него было возложено, кроме лекций по его собственной кафедре, преподавание «прав российских: гражданского, уголовного, полицейского, государственного, естественного, частного, публичного, народного и других». Прибывший с ревизией в 1819 году в Казань попечитель учебного округа Михаил Магницкий сначала был доволен Солнцевым и 29 октября того же года утвердил его на один год в звании ректора университета. Однако год спустя Магницкий усмотрел в его лекциях «дух вольнодумства и лжемудрия» и распорядился о предании Солнцева университетскому суду. В 1821 году Солнцев был вынужден прекратить чтение лекций. После двухлетней работы комиссия, разбиравшая дело Солнцева, в угоду попечителю, весной 1823 года вынесла приговор, по которому следовало «удалить его навсегда от профессорского звания и вперед никогда ни к какой должности во всех учебных заведениях не определять».

Фото: wikipedia.org

В 1956 году была принята в эксплуатацию первая очередь Миннибаевского газобензинового завода, впоследствии переименованного в газоперерабатывающий. В том же году была получена первая товарная продукция. С ростом объемов добычи нефти и производства нефтяного газа строились, вводились в эксплуатацию и новые очереди завода. Пуск второй очереди завода состоялся 2 года спустя — в 1958 году. Вторая очередь позволила обеспечить в полном объеме сухим газом Казань, Альметьевск, Бугульму, Лениногорск.

В 1970 году нефтяники республики установили рекорд годовой добычи — 100 миллионов тонн. Этот показатель был самым высоким в стране вплоть до 1975 года. До этого, в 1968 году, правительство СССР приняло постановление по вопросам развития нефтяной отрасли в республике. Тогда и было установлено задание на достижение 100-миллионнной годовой добычи нефти.

Фото: казметрострой.рф

В 2010 году в Казани открылась седьмая станция метрополитена — «Козья Слобода», расположенная на первой линии между станциями «Кремлевская» и «Яшьлек». Была конечной до продления линии 9 мая 2013 года. Первоначально планировавшиеся названия станции — «Ленинская», затем «Молодежный центр» — утратили значение ввиду неактуальности: Ленинский район и Молодежный центр были упразднены. Название «Козья Слобода», утвержденное на тот момент мэром города Камилем Исхаковым, соответствует исконному историческому городскому топониму данной местности. Вопрос выносился на несколько интернет-голосований, во всех из них значительное большинство голосов было отдано историческому названию. На собственном сайте МУП «Метроэлектротранс» «Козья Слобода» набрала 50,5% голосов, в то время как «Ак Барс» — 0,5%. После этого мэр Казани Ильсур Метшин выступил с телеобращением, в котором поблагодарил горожан и объявил об окончательном решении назвать станцию «Козья Слобода».

Убийство Распутина, образование СССР и получение синтетического каучука

30 декабря 1916 года в Петрограде, во дворце Юсуповых на Мойке был убит Григорий Распутин. Убийство приписывали заговорщикам: Ф.Ф. Юсупову, В.М. Пуришкевичу, великому князю Дмитрию Павловичу, офицеру британской разведки МИ-6 Освальду Рейнеру. Сведения противоречивы, были запутаны как самими убийцами, так и давлением на следствие российских императорских и британских властей. Юсупов изменял показания несколько раз. Первоначально были опубликованы воспоминания Пуришкевича, затем Юсупов вторил его версии. Однако они кардинально расходились с показаниями расследования. Начиная от указания неверного цвета одежды, в которую был одет Распутин, по версии убийц, и в которой его обнаружили, и до того, сколько и куда пуль было выпущено. Например, судмедэксперты обнаружили три раны, каждая из которых смертельна: в голову, в печень и почку. После выстрела в печень человек может прожить не более 20 минут и не способен, как говорили убийцы, через полчаса-час бегать по улице. Также не было выстрела в сердце, о чем единогласно утверждали убийцы.

Фото; wikipedia.org

30 декабря 1922 года был образован Союз Советских Социалистических Республик (СССР). Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (РСФСР) объединилась с Украинской и Белорусской Советскими Социалистическими Республиками и Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республикой. Первоначально в состав СССР вошли только эти четыре республики, а в последующие годы были созданы и вошли в состав Союза и другие. С 1956 по 1991 год было 15 союзных республик: Российская СФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР, Узбекская ССР, Казахская ССР, Грузинская ССР, Азербайджанская ССР, Литовская ССР, Молдавская ССР, Латвийская ССР, Киргизская ССР, Таджикская ССР, Армянская ССР, Туркменская ССР, Эстонская ССР. Однако, к концу 1980-х годов изменения в экономической и политической жизни страны привели к углублению противоречий между центром и союзными республиками и к радикальным изменениям политической ситуации в стране. В результате в 1990 году все союзные республики приняли декларации о государственном суверенитете, а произошедшие события в Москве в августе 1991 года ускорили процесс распада СССР.

В 1927 году русский химик Сергей Лебедев первым в мире разработал способ получения синтетического каучука. До открытия материала Лебедев много лет занимался проблемой полимеризации. Толчком для открытия стал конкурс на лучшую работу по синтезу каучука, объявленный правительством в 1926 году. По условиям конкурса, нужно было представить не только описание способа получения каучука, но и не менее двух килограммов этого продукта, а также разработать полную технологию его получения в промышленных условиях. Лебедев вместе с учениками закрылся в лаборатории Военно-медицинской академии в Ленинграде. 30 декабря эксперимент был завершен. Сырьем для получения синтетического каучука сначала была избрана нефть, но потом ее заменили на спирт. В качестве катализатора Лебедев предложил металлический натрий. 1 января 1928 года в жюри конкурса поступило 2 кг синтетического натрий-бутадиенового каучука, полученного из этилового спирта, а также полный свод технологической документации. Условия конкурса были до такой степени трудновыполнимыми, что ни один из представленных образцов не отвечал полностью всем требованиям. Тем не менее за свой каучук и способ его получения Сергей Лебедев, единственный среди участников конкурса, получил премию.

Фото: wikipedia.org

Трагедия в Чикаго, первая линия метро в Токио и образование Румынской Народной Республики

30 декабря 1903 года в Чикаго в штате Иллинойс произошел пожар, унесший жизни более 602 человек. Он вошел в историю как самый смертоносный за всю историю США. В тот день театр «Ирокез» представлял популярный мюзикл-бурлеск на сюжет «Синяя борода» от чикагской театральной группы «Друри-лейн». Это выступление привлекло необычайно большое количество зрителей — в тот день на шоу собрались до 2,2 тысячи человек, которым не хватало даже стоячих мест позади, отчего они сидели прямо в проходах, блокируя выходы. Пожар произошел из-за короткого замыкания: от искры дуговой лампы загорелась муслиновая занавеска. В здании театра было нарушено множество противопожарных мер. Так, все 30 пожарных выходов были скрыты за драпировками и закрыты на замысловатые шпингалеты типа «эспаньолет». Открыть удалось лишь три двери. Люди погибали, оказавшись в тупике. Спасательная операция началась поздно, поскольку вызывать пожарных пришлось вручную, отправив посыльного в будку на соседней улице.

30 декабря 1927 года в Токио открылась первая за пределами Европы и Америки линия метрополитена. Линия расположилась между столичными станциями «Асакуса» и «Уэно» имела протяженность всего 2,2 километра, однако в первое время пользовалась огромной популярностью: чтобы провести 5 минут под землей, японцы по 2 часа выстаивали в очереди. Построить метро в Токио решил японский предприниматель Норицугу Хаякава. Решение пришло к нему после того, как он побывал в метро Лондона и Глазго. В апреле 2004 года была основана акционерная компания «Токио Метро». Сегодня компания обслуживает 13 функционирующих линий метро общей протяженностью более 300 километров.

Фото: wikipedia.org

30 декабря 1947 года перестало существовать Королевство Румыния — оно стало Румынской Народной Республикой. В 1948 году была принята конституция. Коммунистические силы не имели власти в Румынии при Ионе Антонеску: все лидеры Коммунистической партии Румынии к 1944 году оказались либо в тюрьме, либо пребывали в Москве. Однако в 1944 году после свержения диктатуры Антонеску и попадания Румынии в советскую сферу влияния, ситуация резко изменилась. Советский Союз выдвинул на пост первого министра «своего человека» — Петру Грозу. Его правительство способствовало тому, что в ноябре 1946 года победили коммунисты. После уверенной победы коммунистических сил начались аресты лидеров оппозиции. Король Румынии Михай I был вынужден отречься от престола, и институт монархии был ликвидирован.