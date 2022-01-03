День в истории: орден Ленина для ТАССР, инсценировка казни петрашевцев и Бруклинский мост

Чем примечательна дата 3 января

3 января 1988 года в США запатентовали соломинку для коктейлей. В этот день в разные годы и столетия Татарскую АССР наградили орденом Ленина, Аляска получила статус 49-го штата США, советский самолет Ил-62 совершил первый полет. Родились писатель, автор книг «Хоббит» и «Властелин колец» Джон Толкин, основоположник стахановского движения Алексей Стаханов, советский хоккеист и тренер, олимпийский чемпион Григорий Мкртчян, поэт Николай Рубцов, народный артист РСФСР Александр Лазарев. Умерли основоположник научной педагогики в России Константин Ушинский, чешский писатель-сатирик Ярослав Гашек, американский предприниматель, основатель сети отелей Hilton Конрад Хилтон, герой СССР Сурен Каспарян, народный артист РСФСР Александр Абдулов. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Татарстан потерял известного благотворителя

В 1934 году Татарскую Автономную Советскую Социалистическую Республику наградили орденом Ленина. Указ о присвоении награды за «выдающиеся успехи в деле проведения основных сельскохозяйственных работ (сев, уборка урожая, засыпка семян), укрепления колхозов и совхозов и выполнения обязательств перед государством» подписали в президиуме ЦИК СССР. Вместе с ТАССР ордена Ленина удостоились Московская область, Западно-Сибирский и Горьковский края, Крымская АССР и Кабардино-Балкарская автономная область Северо-Кавказского края.

Фото tatarstan.ru

В 2016-м в Казани в возрасте 79 лет ушел из жизни известный татарстанский благотворитель Асгат Галимзянов. Он родился и вырос в татарском селе Булым-Булыхчи, там же и работал в колхозе. Полученные деньги он жертвовал детским домам как в республике, так и за ее пределами. Помогал он и домам престарелых. Именно Галимзянов стал прообразом памятника благотворителю, установленному недалеко от Казанского кремля. Проститься с Галимзяновым на следующий день после его смерти пришли высокопоставленные лица, в том числе и первый президент Татарстана, ныне Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев. Умершего благотворителя он назвал «нашим огромным наследием» и «нашим богатством». По его мнению, «святые именно такие, как Галимзянов». Спустя пару месяцев после смерти Галимзянова власти Казани назвали в его честь сквер у Кремля.

Ровно четыре года назад казанский «Рубин» официально объявил об уходе из команды украинского форварда Марко Девича, который присоединился к ней в 2014 году. Контракт с футболистом истек 31 декабря 2016-го. За три года в составе «Рубина» он провел 49 матчей и забил 14 голов, притом что половину 2015 года Девич провел в аренде в катарском клубе «Аль-Райан». В апреле 2020-го футболист сообщил, что завершает карьеру.



Фото: www.aktanysh.tatarstan.ru

В 2017-м на 97-м году жизни умерла сестра Минтимера Шаймиева Доргалия Фардиева. Всю жизнь она провела в родном селе Аняково Актанышского района. Она награждена юбилейной медалью Великой Победы и письмом российского президента Владимира Путина как ветеран тыла.



Первый полет Ил-62



В 1799 году Российская империя и Турция заключили договор, по которому последняя присоединялась ко Второй антифранцузской коалиции. В документе прописывалось, что стороны нацелены на сохранение целостности как своих, так и союзнических владений, обеспечение безопасности, спокойствия и политического равновесия между державами. Кроме того, государства договорились оказывать сопротивление захватническим планам Франции. Присутствовали в договоре и секретные статьи. Например, в одной из них прописывалось, что Константинопольский пролив «открывается русским судам только на сей случай, для всех же других наций без исключения вход в Черное море будет закрыт». Спустя шесть лет государства подписали новый договор, который по сути повторял положения соглашения 1799-го.



Фото wikipedia.org

Неожиданной развязкой в 1850-м в Санкт-Петербурге закончилось исполнение приказа о смертной казни петрашевцев. Еще не знающих об императорском помиловании двадцать членов антиправительственного кружка, среди которых был и их главный идеолог Михаил Буташевич-Петрашевский, вывели на плац, где им огласили смертный приговор. Потом события развивались так, как и требовало исполнение приговора — вольнодумцев одели в предсмертные рубахи, а главных деятелей привязали к столбу, предварительно завязав им глаза. Несмотря на ожидание, длившееся десять минут, никто из приговоренных к смерти не раскаялся в своих антиправительственных идеях. В момент, когда исполнителям приговора приказали целиться, прибыл посланник, который объявил, что вольнодумцы помилованы императором — смертная казнь заменена каторгой. Для Петрашевского она стала пожизненной. Чуть больше повезло Федору Достоевскому, в будущем великому русскому писателю, — его приговорили к каторге на четыре года.



В 1963-м советский пассажирский самолет Ил-62 совершил свой первый полет. Разработали его за три года — на замену Ту-114 и Ил-18. Однако выполнять регулярные рейсы Ил-62 начал лишь спустя четыре года после дебютного полета. Изначально авиаперевозки были лишь внутри страны, но со временем самолеты начали курсировать в Прагу и Монреаль. Прекратили использовать Ил-62 для регулярных авиаперевозок лишь в 2008 году.

Фото wikipedia.org

В 1993 году в Москве первый российский президент Борис Ельцин и американский лидер Джордж Буш-старший подписали Договор о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, известный также как СНВ-2. Соглашение не просуществовало и десяти лет. В июне 2002-го МИД России заявил, что «Российская Федерация отмечает отсутствие каких‑либо предпосылок для вступления в силу Договора СНВ‑2 и не считает себя более связанной предусмотренным международным правом обязательством воздерживаться от действий, которые могли бы лишить этот Договор объекта и цели». Поводом к этому послужил выход американской стороны из договора по ПРО от 1972 года.

Первый компьютер Apple

В 1870-м в Нью-Йорке стартовало строительство одного из старейших висячих мостов США — Бруклинского моста. Работы велись на протяжении 13 лет — мост через пролив Ист-Ривер, соединяющий Бруклин и Манхэттен, открыли в мае 1883-го. Строительство 1825-метрового моста обошлось в более чем $15 миллионов и было весьма затруднительным. Многие рабочие, задействованные на очистке дна реки, заработали кессонную болезнь, которая грозила летальным исходом. Боли в голове, сердечная недостаточность, кожный зуд, судороги, онемение конечностей, вплоть до полного паралича, — такие симптомы испытывали люди, когда их опускали на дно реки для работ. Создатель моста Джон Реблинг тоже столкнулся с проблемами при строительстве своего детища — когда он наблюдал за забивкой свай, его лодка столкнулась с паромом. В итоге инженеру ампутировали пальцы на ноге, а потом он умер от заражения крови. Его дело продолжили жена Эмили и сын Вашингтон. Но последнего парализовало из-за приступа кессонной болезни, а Эмили в итоге стала первым человеком, пересекшим мост. К слову, он получил свое нынешнее название лишь в 1915-м. Первоначально этот символ города назывался Мостом Нью-Йорка и Бруклина.

Фото wikipedia.org

Сегодня день рождения соломинки для коктейлей — отмечается Drinking Straw Day. Трубочку, с помощью которой можно пить напитки, придумал и запатентовал американец Марвин Стоун в 1888 году. По легенде, он сидел за столом и размышлял, как улучшить дела на фабрике по производству бумажных сигаретных мундштуков, которой он владел. В этот момент он пил коктейль через ржаную соломинку, у которой, как это случалось и раньше, расщепились волокна. Их попадание в рот раздражало предпринимателя, и в порыве эмоций ему в голову пришла идея — он намотал бумагу на карандаш, предварительно смазав ее клеем, а потом снял ее и использовал как трубочку. У бумаги, однако, имелся недостаток — она быстро намокала и переставала держать форму. Тогда Стоун решил использовать более крепкую бумагу, из которой в США изготавливали марки. Так и началась эпоха соломинок для коктейлей. К слову, сейчас, ввиду тренда на экологичность, многие предпочитают использовать многоразовые соломинки.

В 1959 году Аляска получила статус 49-го штата США — спустя 92 года после ее продажи российским императором Александром Вторым. В 1867-м он отдал ее Вашингтону за $7,2 миллиона золотом. Долгое время после перехода в собственность США Аляска оставалась в статусе округа, а потом — территории со своими собственными властями. Впервые разговоры о том, чтобы Аляска стала штатом, прозвучали еще в начале прошлого столетия — с такой инициативой выступил окружной судья. Но его предложение отклонили. Вопрос вновь подняли в 1943-м, потребовалось провести референдум. Лишь в 1955 году этим процессом занялись всерьез, а летом 1958-го президент Дуайт Эйзенхауэр подписал долгожданный указ. Официально Аляска приобрела статус штата после завершения всех юридических процедур, в начале 1959-го. К слову, это самый большой штат в США. Площадь Аляски — свыше 1,7 млн кв. км (в 25 раз больше Татарстана).

Фото wikipedia.org

3 января 1977 года компания Apple выпустила в продажу небольшую партию своих первых персональных компьютеров. Разработка, получившая название Apple I, продавалась за $500. Основателям компании Стиву Джобсу и Стиву Возняку удалось продать порядка двух сотен экземпляров их первого компьютера. К слову, некоторые из них сохранились до сих пор. За детище Джобса и Возняка коллекционеры готовы отдать большие деньги. Так, например, самый первый компьютер, собранный лично «отцами Apple» в гараже, ушел с аукциона по цене, в тысячу раз превышающую его первоначальную — $500 тысяч. Но и это не максимум. В 2014-м один из первых компьютеров Джобса — Возняка ушел с молотка за $905 тысяч.