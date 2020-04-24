Экс-нападающий «Рубина» Марко Девич объявил о завершении карьеры

Бывший нападающий «Рубина» и «Ростова» Марко Девич объявил о завершении игровой карьеры.

Такое решение футболист принял после завершения контракта с азербайджанским «Сабахом», куда он перешел в начале 2020 года из сербского «Вождоваца».

После окончания карьеры Девич планирует остаться в футболе в качестве тренера либо футбольного агента. На данный момент он проходит обучение в этих областях.

В «Рубине» нападающий провел 49 матчей, в которых забил 15 голов. Последним российским клубом Девича был «Ростов», где он играл на правах аренды. Самым запоминающимся моментом в казанской карьере футболиста остался его красивый гол в выездном матче Лиги Европы в ворота «Ливерпуля».