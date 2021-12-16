Свет в конце тоннеля: в год юбилея Большой Победы «Ак Барс-Динамо» готово выйти из тени

Как казанская команда по бенди с новым тренером выбирается из кризиса

Приход уже по ходу сезона Михаила Пашкина на должность главного тренера «Ак Барс-Динамо» и назначение спортивным директором прославленного тренера по хоккею с мячом Владимира Янко всколыхнули увязшую в низине турнирной таблицы казанскую команду. После четырех поражений подряд «динамовцы» выдали серию из пяти побед в шести матчах и ворвались в зону плей-офф. Хроника выздоровления — в материале спортивной редакции «Реального времени».

«Хирурги» из республиканского «Динамо» вернули пациента к жизни

Десять лет тому назад казанское «Динамо» по хоккею с мячом, возглавляемое, как и страна, дуэтом в составе Владимира Владимировича и Дмитрия Анатольевича (соответственно, главного тренера Янко и генерального менеджера Самаренкина), завоевало золотые медали, которые звездные игроки «положили» в Кубок мира, взятый в начале сезона 2010/11 — лучшего в клубной истории. В течение двух последующих сезонов команда продолжала находиться на вершине(уже не мирового, но российского бенди), собрав полный комплект медалей и завоевав второй для клуба кубок страны. Потом кончились деньги, ушли великий тренер и лучший в Татарстане спортивный менеджер, наступила эпоха безвременья.

Последние места в Суперлиге, уход сначала легионеров, потом ведущих отечественных, а затем и просто более-менее мастеровитых хоккеистов, тренерская чехарда, зрительский игнор, заброшенные на чердак обещания властей построить крытую арену(без которой прогресс в этом виде спорта невозможен)… Еще недавно возглавлявшая мировой рейтинг команда превратилась в пятое колесо в телеге богатых и успешных казанских клубов, возглавляемых хоккейным «Ак Барсом» и волейбольным «Зенитом». Даже два подряд попадания в плей-офф при Ильясе Хандаеве, возглавлявшем «бело-голубых» с 2018 по 2020 годы, не стали отправной точкой для нового взлета — в минувшем сезоне казанцы опять «проехали» мимо борьбы за призовые места.

И вот в судьбе переименованного в «Ак Барс-Динамо» клуба, кажется, наметились серьезные перемены. «Хирургическое» вмешательство клубных кураторов (в лице республиканского ОГО «ФСО «Динамо» РТ») прямо по ходу текущего сезона по прошествии всего месяца начинает приносить плоды. Замена главного тренера Александра Епифанова на Михаила Пашкина, приведшего минувшей весной красноярский «Енисей» к званию чемпионов России, приглашение на должность спортивного директора заслуженного тренера СССР, творца главных в истории клуба успехов Владимира Янко — и как результат, с предпоследнего после четырех туров, места в таблице юбилейного ХХХ чемпионата Суперлиги, «Ак Барс-Динамо» поднялось в зону плей-офф. Неужели это начало возрождения?

Ильяс Хандаев ушел сам — никто бы не осмелился отказаться от услуг молодого тренера, дважды выводившего «динамовцев» в кубковую стадию

Алексей Доровских: «Только форс-мажор может помешать нам попасть в плей-офф»

К частым и вневременным отставкам наставников «Динамо» казанский болельщик давно уже привык. Отработавший три безрадостных года в клубе(2015—2018) заслуженный тренер России Сергей Фирсов — специалист, приведший в 2011 на льду «Трудовых резервов» сборную России к званию чемпионов мира — был уволен в сентябре 2018-го после предварительного этапа Кубка России. Принявший у Фирсова бразды правления за полтора месяца до начала чемпионата заслуженный мастер спорта России, легендарный «шаман» — голкипер, 11 раз становившийся чемпионом России, поднимавший над головой три Кубка мира, двукратный победитель первенств планеты перед сезоном 2020/21 Ильяс Хандаев ушел сам — никто бы не осмелился отказаться от услуг молодого тренера, дважды выводившего «динамовцев» в кубковую стадию. Причастный в качестве члена тренерского штаба к победам сборной России на нескольких чемпионатах мира, приведший в период работы в Казани студенческую сборную России к победе на Универсиаде-2019, тренер пошел на повышение, возглавив чемпионов страны — хабаровский «СКА-Нефтяник».

После ухода Хандаева «динамовский» клуб подписал нового наставника — им стал мастер спорта международного класса, заслуженный тренер России Александр Епифанов. Сан Саныч, как его ласково звали в клубе, вкус больших побед в качестве игрока познал в «Зорком» 90-х — полузащитник стал в составе подмосковной команды победителем Кубка мира, чемпионом и пятикратным обладателем Кубка России. А вот в качестве тренера, не считая нескольких лет работы в Красногорске, он трудился в командах, на трофеи не претендовавших, — «Локомотив»(Оренбург), «Волга», «Старт», шведский «Стьярнан», сборная Германии. Из этого перечня вам все станет ясно. Возможно, отсутствие победной психологии и помешало специалисту в прошлом сезоне выполнить задачу по попаданию в плей-офф, которую успешно решал требовательный и харизматичный Хандаев.

Тем не менее несмотря на занятое 10-е место и уничижительную критику, которой подверг по окончании сезона тренерский штаб и игроков главный «опекун» команды — зампредседателя республиканского совета «Динамо» полковник Салават Гайсин, клубное руководство не стало разрывать соглашение с Епифановым, предварительно рассчитанное на 2 года. В межсезонье команда, в отличие от последних лет, не испытывавшая традиционных волнений, связанных с ежегодным подтверждением бюджета, кадрово укрепилась опытными игроками — двукратным чемпионом мира Алексеем Доровских, трехкратным обладателем Кубка мира и пятикратным чемпионом России Антоном Шевцовым, чемпионом и двукратным обладателем Кубка России Михаилом Ждановым, одним из лучших игроков в истории «Кузбасса» Олегом Земцовым — и была готова решить не меняющуюся в течение последних лет задачу.

Жарким летом «динамовцы» выполнили большой объем предсезонной учебно-тренировочной работы(включая «налет» ледовых часов), неплохо выступили в Ульяновске на предварительном этапе Кубка России и рвались в бой. Все, включая пропустившего «предсезонку» из-за травмы одного из лучших в России мастеров стандартных положений Доровских, который на презентации команды перед стартом первенства ответил вашему автору на вопрос, реально ли для «Ак Барса-Динамо» выполнить задачу по попаданию в плей-офф буквально следующее: «С таким составом — да… У нас очень хороший подбор игроков, много опытных, обыгранных. Поэтому, чтобы не выполнить такую задачу, наверное, должен случиться какой-то форс-мажор».

Рыбка и ручка для Сан Саныча

Сам полузащитник, уверявший что он полностью выздоровел и уже с первого тура готов помочь команде, в ходе одной из тренировок усугубил старую болячку и так и не провел за «бело-голубых» ни одного официального матча(недавно контракт с ним по обоюдному соглашению сторон был расторгнут). А «форс-мажор», о котором несостоявшийся новый лидер «АБД» рассуждал в своем блиц-интервью, начал накрывать команду с самого старта чемпионата, который подопечным Епифанова предстояло принять в ходе дальневосточно-сибирского турне.

В принципе, особых надежд на очки в Хабаровске и Иркутске никто в Казани не питал, но уж побороться с середняком «Кузбассом» и взять «железные» три балла в Новосибирске у последней команды прошлого сезона, к тому же состоящей из почти сплошь юниоров «бело-голубым» было вполне по силам. Но в день Октябрьской революции в столице Дальнего Востока казанцы начали пропускать уже с пятой минуты, а когда при счете 0:4 Ибрагимов отквитал один мяч, гости «Арены Ерофей» не то, чтобы попытались зацепиться за результат, но получили два гола «в раздевалку» и два «из раздевалки». Второй момент, когда «динамовцы» могли хотя бы сделать приличнее унизительный счет, наступил на 59-й минуте, когда у хабаровчан был удален Аникин. Гости подали четыре подряд угловых, но без малейшего успеха и, отчаявшись, совсем «встали», и в последние 20 минут Темников еще четырежды доставал мяч из сетки — 2:14.

К психологическому удару после разгромного поражения добавился и недокомплект игроков. К снова занедужившему Доровских добавились опытный защитник Батманов и молодой, но очень перспективный Хрустов. Особо тревожно стало за линию обороны — трансферную кампанию клуб провел сильную, но однобокую в плане амплуа приглашенных. И в защитника пришлось на ходу переквалифицировать хавбека Олега Рязанова. На льду строившегося к несостоявшемуся чемпионату мира новенького «ЛД «Байкал» подопечные Епифанова даже повели против иркутян после гола Земцова в дебюте поединка и до 33-й минуты удерживали почетный счет 1:1. Но затем, как и в Хабаровске, подсели: с 33-й по 39-ю минуты пропустили четыре мяча(на этот раз в ворота Яшина) и вторые 45 минут превратились в формальность — 2:9.

В Кемерове, еще на одной только что сданной в эксплуатации крытой арене, «бело-голубые» действительно сражались, вели 3:1 и завершили вничью первый тайм. В середине второго при счете 3:6 Жданов сократил отрыв и даже зародил в сердцах болельщиков слабую надежду на положительный результат. Но зацепиться казанцам не удалось, они проиграли достойно(5:8), но опять напропускали «полную кошелку», а в итоге оставили в угольной столице последние силы и в Новосибирске безропотно капитулировали перед молодежью «Сибсельмаша» — 4:1, причем дублем в ворота Яшина отличился… 17-летний юниор Матвей Рибка.

В Кемерове, еще на одной только что сданной в эксплуатации крытой арене, «бело-голубые» действительно сражались. Фото: из архива ХК «Кузбасс»

Восходящая звезда российского бенди не просто подвел плачевный итог стартовому выезду «Ак Барса-Динамо»,(четыре матча — 4 поражения, 0 очков, разница мячей 10—35). «Рыбка» помахала хвостиком перед лицом Александра Епифанова в Новосибирске, а по возвращению в Казань наставник был вызван в «динамовский штаб» на улицу Максима Горького, где ему «сделали ручкой». После года с небольшим работы в Казани тренер был отправлен в отставку. Слова Сан Саныча, сказанные после матча с «Сибсельмашем»(где в первом тайме у его команды травмировались еще двое): «Силенок не хватает, когда у тебя весь матч играют одни и те же, а на скамейке запасных один игрок», стали грустной эпитафией к пребыванию у руля «динамовской» команды опытного специалиста, доброго и порядочного человека, но слишком мягкого и лишенного победной ментальности наставника.

Trevligt att traffas, herr Pashkin!

Про приглашение Михаила Пашкина в «Ак Барс-Динамо» Салават Гайсин сказал автору этих слов в частной беседе: «С тем, что специалист оказался свободным и удалось нам его заполучить как будто звезды сошлись…».

И действительно, клуб подписал тренера, с которым можно смело строить новую команду, развивать у игроков победную психологию, выстраивать самую современную тактику, учить молодежь новейшим тенденциям, которые доминируют в мировом хоккее.

Начнем с того, что родившийся 22 апреля 1980-го в Красноярске Михаил Пашкин — достойный продолжатель одной из самых знаменитых отечественных хоккейных династий. Его отец, Андрей Юрьевич, — девятикратный чемпион СССР, второй бомбардир в истории «Енисея» и шестой среди голеадоров Советского Союза — настоящая легенда сибирского клуба. Вместе с Михаилом Юрьевым заслуженный тренер России Андрей Пашкин четыре раза приводил сборную России к званию чемпионов мира и сегодня, в год своего 65-летия, трудится с Юрьевым в том же тандеме в «СКА-Нефтянике».

Михаил Пашкин — достойный продолжатель одной из самых знаменитых отечественных хоккейных династий

Я неслучайно вынес в заголовок этого раздела фразу на шведском языке. Она означает «Приятно познакомиться, господин Пашкин». Когда начавшему заниматься русским хоккеем в 5 лет Михаилу Андреевичу исполнилось 9, семья Пашкиных переехала в Швецию. Старший Пашкин еще почти до 45 лет играл в шведских командах среднего уровня, а потом до возвращения на родину долго их тренировал, включая элитный «Хаммарбю».

По стопам отца пошел и сын, но в своей карьере игрока он, в отличие от отца, пусть и не завоевал такого количества медалей и трофеев, зато смог набраться опыта, выступая за топовые клубы двух стран — «Веннерсборг» и «Хаммарбю» в скандинавской стране, «Зоркий» и «Енисей» в России.

Вероятно, и наследственность, и близкое(на собственной практике) знакомство с двумя лучшими в мире стилями хоккея с мячом повлияли на успешное начало тренерской карьеры Михаила Пашкина. Начав самостоятельно работать менее пяти лет тому назад(в 2017-м) он дважды(в 2018-м и 2019-м) выводил «Хаммарбю» в Elitserien, а, вернувшись в родной Красноярск, сначала завоевал с «Енисеем» бронзу (в 2019-м), а 21 марта этого года, после 6-летнего перерыва, поднял клуб на высшую ступень чемпионата Суперлиги. Поработал Михаил Андреевич и в штабе сборной России.

В межсезонье Пашкин добился предварительного соглашения с шведским клубом, но затем поменял планы, решив продолжить карьеру в России. Именно в этот момент «звезды и сошлись» для полковника Гайсина… Так что, согласитесь, казанскому середняку, к тому же далеко не самому привлекательному с финансовой точки зрения(да и инфраструктуры) клубу России, трудно было бы и мечтать о лучшей кандидатуре на пост главного тренера.

20 ноября «Ак Барс-Динамо» на льду стадиона «Ракета» в первом домашнем матче сезона принимало крепкую ульяновскую «Волгу»

Михаил Пашкин: «Закрытый каток для бенди в Казани? Это было бы круто!»

Далее события развивались стремительно. 18 ноября Михаил Пашкин прилетел в Казань. На следующий день его представили команде, и он провел с ней первую тренировку. А уже 20 ноября «Ак Барс-Динамо» на льду стадиона «Ракета» в первом домашнем матче сезона принимало крепкую ульяновскую «Волгу», приехавшую в Дербышки после сенсационной ничьей (5:5) с действующим чемпионом.

И все увидели на льду заметно изменившуюся по сравнению с первыми играми казанскую команду. Плотная защита, контроль мяча, высокий прессинг, аккуратность в передачах, при необходимости дальние забросы. Если после первой половины встречи ничего в плане исхода противостояния не было ясно (3:2 в пользу хозяев),то во второй сорокапятиминутке хозяева несколько поменяли тактику, перешли на игру с насыщенной средней линией и стремительные контратаки. Подопечные Пашкина вынудили гостей постоянно фолить в попытках забрать себе мяч(у «Волги» набралось 120 минут удалений) и хладнокровно реализовывали большинство. Есть первая, и убедительная, победа в сезоне! И есть дубли лидера и капитана «АБД» Ларионова и Артюшина, очередные голы Гана и Ибрагимова.

Довольный победой над прямым конкурентом, наставник после матча признался, что перед его коллективом непочатый край работы(в частности, улучшение игры низом), а на вопрос вашего автора, возможно ли привить команде лучшее из российского и шведского бенди в условиях далекого от идеала качества льда ответил:

«На сегодняшний день мы сильно упрощаем игру, исходя из условий. Есть и минусы, и плюсы игры на свежем воздухе, но, при улучшении качества льда для тренировок и матчей и на «Ракете» возможно ставить комбинационный хоккей. Хотелось бы, чтобы в таком спортивном городе, как Казань, построили закрытый каток для хоккея с мячом. Это было бы круто, это дало бы толчок развитию команды и нашего вида спорта».

27 ноября в Сыктывкаре в непростых погодных условиях казанцам пришлось вести тяжелую борьбу против играющего в вязкий хоккей соперника

За выигрышем у «Волги» последовал успех во встрече с еще одним соседом по Волге — нижегородским «Стартом». В матче, ставшем бенефисом отгрузившего пять мячей в ворота соперника Сергея Гана(итоговый результат 7:3), насторожили только два момента: вновь небольшой задел, достигнутый хозяевами до перерыва(2:1), и чудовищно плохая реализация угловых(2 из 16). Но уже в первой гостевой игре под своим руководством новый тренер сумел обратить минус в плюс.

27 ноября в Сыктывкаре в непростых погодных условиях казанцам пришлось вести тяжелую борьбу против играющего в вязкий хоккей соперника и тоже прямого конкурента по попаданию в зону плей-офф. Ничья 1:1 после первого тайма, пропущенный гол в середине второго и безуспешные попытки отыграться, когда все «динамовские» атаки вязли в многослойной обороне команды наставника сборной России Павла Франца.

Но команда терпела, не изменяла выбранной тактике, искала свои шансы, и они в итоге нашлись. На 85-й минуте Ларионов с передачи Земцова счет сравнял. А когда всем казалось, что дело идет к ничьей, за 2 минуты до окончания встречи, гости реализовали свой(один из трех) угловой. Победный гол Артюшин забил с подачи того же Земцова, и про 14 нереализованных стандартов(угловых) в предыдущем поединке все как-то забыли.

Два реализованных Ибрагимовым (на его счету дубль) и Самигуллиным угловых помогли казанцам одержать победу и в Кирове над «Родиной» со счетом 5:3. В этом матче на льду, который Михаил Пашкин назвал «наждачкой», казанцам пришлось непросто — после каждого забитого хозяевами мяча они отвечали своим и сохраняли небольшой отрыв в свою пользу, но контролировать игру и держать мяч им, особенно во втором тайме, плохо удавалось.

8 декабря на своем льду подопечным Пашкина пришлось выдержать тяжелое испытание — на «Ракету» пожаловал один из главных фаворитов чемпионата «Водник»

Ильяс Хандаев: «Надо отдать сопернику должное — все пластались на льду»

8 декабря на своем льду подопечным Пашкина пришлось выдержать тяжелое испытание — на «Ракету» пожаловал один из главных фаворитов чемпионата «Водник», не потерявший к моменту очной встречи ни одного очка. Фаворит встречи был очевиден, но казанцы по-хорошему удивили. Они повели в счете, в первом тайме практически закрыли лидера гостей и одного из лучших хоккеистов России Евгения Дергаева. Пропустив же ближе к середине первого тайма два гола «дуплетом», не рассыпались, а завершили тайм вничью после блестящей веерной комбинации, завершенной проводящим прекрасный сезон Ганом. Ценой огромных усилий, подав 14 угловых(против двух хозяйских), куда реже удаляясь(соотношение штрафных минут 55—20), архангелогородцам все же удалось под занавес встречи добиться победы со счетом 4:3, но их наставник — отлично знакомый казанским хоккеистам и их поклонникам Ильяс Хандаев — признал на послематчевой пресс-конференции, что эта игра пока стала для его команды самой трудной в чемпионате:

«Надо отдать должное сопернику, сегодня они пластались… Если не брать в расчет финал (Кубка России против московского «Динамо», — прим. ред.) для нас сегодня был самый тяжелый матч… Но такие игры нужны для процесса становления команды и понимания ребятами того, что в самые важные моменты надо не бояться брать ответственность на себя, как это сделал Дергаев своим пасом на четвертый гол решив исход матча».

Решив еще до перерыва (5:1) исход встречи с «Мурманом» (итоговый счет 7:3, хет-трик Артюшина). «Ак Барс-Динамо» с 15 очками после 10 встреч закрепилось на седьмой строчке таблицы и вечером 15 декабря вышел на красногорский лед, чтобы сразиться с главным фаворитом первенства, московским «Динамо», потерявшим в 10 матчах только два очка (ничья с «Водником»). Этот материал был сдан в редакцию за несколько часов до начала этой встречи, и вы может узнать ее результат сами. У казанцев, объективно говоря, почти нет шансов на благоприятный результат, но в том, что подопечные Михаила Пашкина дадут лидеру бой, можно не сомневаться. Команда проснулась, перезагрузилась и увидела свет в конце туннеля. Будем скрещивать пальцы…