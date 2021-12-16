А Николя все скучает один в своей парижской квартире: личный опыт жертвы кибермошенника

Жулики рядятся в брошенных мужей-иммигрантов, скучающих по своей исторической родине

Фото: Лже-Николай. Фото, присланное мошенниками

«В том, что мошенничество на просторах интернета, и не только, ныне переживает расцвет, мне до сих пор приходилось слышать исключительно по телевидению или читать в СМИ», призналась колумнист «Реального времени» Екатерина Зиновьева. В своей авторской колонке для нашего издания она рассказала, как недавно лично столкнулась с одним из нечистых на руку дельцов. Екатерина получила по электронной почте письмо с извинениями от одинокого 38-летнего парижанина родом из России, скучающего по своей исторической родине. Что из этого вышло — в материале ниже.

«Расстояние в наше время не такая и проблема»

Скажу сразу: в то, что автор писем именно тот, за кого себя выдает, я не поверила. Приняла послание за розыгрыш кого-то из знакомых, надеясь, что он вот-вот себя раскроет, и мы вместе посмеемся, непременно обсудив, где тот «прокололся». Все оказалось гораздо хуже. Едва задав поиск, я наткнулась в «КП-Тюмень» на аналогичную историю: текст писем один в один, те же фото. Сомнений не осталось: на меня вышли кибермошенники.

Письмо на мою мейловскую почту пришло в конце ноября. «Я никогда не знакомился в интернете, не так давно искал своего старого знакомого и увидел твою страницу на сайте «Мой Мир», поэтому решил написать», — сообщал некий Николай, сопроводив свое послание комплиментами в мой адрес. Как мне сейчас кажется, я обратила на это письмо внимание только потому, что оно «затесалось» среди сугубо деловой переписки. Разумеется, я не бросилась тут же строчить ответ. Как обычно, улыбнулась и проигнорировала.

Но дней через десять, когда сообщение вновь попалось на глаза, любопытство взяло верх и я решила откликнуться. Ответ не замедлил себя ждать: «Здравствуй, Катя. Спасибо, что не проигнорировала мое письмо. По правде говоря, не ожидал получить от тебя ответ на свое нелепое сообщение. Сам не понял как, но решил попытаться пообщаться в сети. Я совсем не сторонник таких знакомств, но мне приятно, что я написал тебе и ты заметила мое письмо» (здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены). А дальше меня ждал настоящий предновгодний сюрприз: ухажер-то оказался из самого города Парижу!

Оговорившись, что, возможно, его письмо покажется мне банальным и вообще он не умеет «красиво излагать свои мысли и эмоции», адресат сообщал, что родился и вырос в Москве, прожил там до 26 лет. Окончил экономический факультет МГУ, но проработав чуть больше года по специальности, понял, что это ему «совсем не по душе». В итоге у моего нового знакомого все сложилось как нельзя лучше. «Сейчас мне 38 и я уже достаточно долгое время живу в Париже, — огорошил он. — Здесь у меня свое дело, небольшой автосалон. Машины — моя слабость».

Николай не стал приписывать все успехи себе, воздав должное родителю: «В этом мне, если быть честным, помог отец. В Москве в этой сфере перебор, не было смысла даже пытаться, да и вряд ли у меня в одиночку бы получилось». Он пояснил, что мама у него русская, а отец — коренной француз. Родители в разводе, поэтому мама осталась в Москве. «Конечно, я стараюсь помогать, но это, сама понимаешь, тяжело на расстоянии», — сожалел он.

Выяснилось, что в Первопрестольной он бывает несколько раз в год. Более того, все еще привязан к родному городу: «Сказать правду, часто вспоминаю и скучаю по Москве и, наверное, с удовольствием бы уехал на родину, но я тут уже обосновался». Сообщив, что немного увлекается плаванием и легкой атлетикой, «француз» оговорился, что будет писать со своей старой почты: так, мол, общаться комфортнее, чем в соцсетях.

Николай-Николя заметил, что ему было бы интересно узнать чуть подробнее и обо мне. Также выслал свои фото с припиской «Буду рад получить и твои». И тут же «включил» делового человека: «Заранее извиняюсь, смогу ответить только послезавтра, уже через пару часов уезжаю в соседний город по работе. Даже не представляю пока, как там будут обстоять дела со свободным временем».

«Надеюсь, я не зря написал такое большое письмо? Думаю, расстояние в наше время не такая и проблема, особенно при желании», — на прощанье многообещающе заметил «парижанин», пообещав, что будет с нетерпением ждать ответ.

Фото, присланное мошенниками

«Может быть, я что-то делал не так?»

Не успела я отреагировать на послание зарубежного ухажера, как вновь получила от него весточку. Николай писал, что его поездка немного затянулась. Но следующая фраза могла заставить сердце биться чаще: «Вернулся домой буквально час назад, почему-то сразу возникло желание написать тебе».

Он снова извинялся: поднакопилось дел, поэтому не всегда может сразу ответить. «Наверное, тебе покажется, что я старомодный, потому что общаюсь по почте. Но я думаю, мы можем узнать немного друг о друге таким способом, а в дальнейшем можно будет созвониться», — складно излагал он.

«Я почему-то уверен, что мы сможем стать хорошими знакомыми или даже друзьями», — пророчествовал «парижанин». И перешел на откровенность: «Я сейчас свободен и живу здесь один в квартире. Что касается моих прошлых отношений, то они закончились печально и очень быстро. Хотя мы были в браке почти два года, все было впустую». Следующий абзац, по-видимому, был рассчитан на особо чувствительных барышень.

«Я встретил ее, и думал, что это мечта всей моей жизни. Но в один прекрасный день она сказала мне, что нам нужно расстаться. Тогда я еще не понимал в чем дело, но позже узнал, что она встречалась с другим мужчиной. Он старше ее почти на 10 лет, а ей всего 36. Собственно, на этом и все. Я много думал об этом, разговаривал со своими друзьями. Возможно, я делал, что-то не так. Я имею хороший заработок, но, оказывается, этого недостаточно. Наверное, я слишком много времени уделял работе. Это для меня урок, — плакался в жилетку виртуальный знакомый. — Возможно, я зря написал тебе вот так сразу. Не знаю почему, но мне хотелось, чтобы ты это знала».

Я ответила, что, если честно, восприняла его письмо за розыгрыш. И, мол, даже есть на примете знакомые, способные на такое. И это была чистая правда. В памяти всплыла фраза одногруппника из Москвы, с которым мы возобновили общение: «Ты же знаешь, как я люблю устраивать розыгрыши!». Подумала, что он в ответ напишет, что так и есть, я его раскрыла и мы вместе посмеемся и непременно обсудим, где он «прокололся»,

«Улыбнись, Катя)»

Однако пылкого Николя оказалось не так-то просто сбить с толку. Его ответ не заставил себя ждать и начинался со слов «Улыбнись, Катя)». «Парижанин» и не думал уверять меня в том, что все так и есть, как он пишет. Мои слова про розыгрыш были проигнорированы, а призыв улыбнуться как бы свел все подозрения на нет. Тем более что знакомый по переписке жаловался, что «совсем забегался»: очень мало свободного времени в связи с подготовкой отчетов в налоговую. «Сдаю все сам, не доверяю, были неудачные случаи», — пояснил он.

«Ты, наверное, уже думаешь, что работа для меня главное в жизни, но это не так — счел нужным пояснить он. — В свободное время я люблю сходить в бассейн, занимаюсь непрофессионально, скорее как любитель, больше для себя».

Кроме того выяснилось, что мой виртуальный собеседник любит триллеры, не курит. Что же касается алкоголя, иногда на ужин может позволить себе бокал хорошего вина. Рост 184 см, романтичен. «Больше всего мне нравится путешествовать в новые места и страны, встречаться с друзьями», — вещал Николя. И пожаловался на то, что с московскими приятелями все общение прекратилось почти сразу, как только он уехал из Москвы, хотя он их и вспоминает до сих пор.

«Мне нравится общаться с тобой. Спасибо, что радуешь и поднимаешь мне настроение. Как допишу письмо, постараюсь прислать тебе пару фото», — подытожил на прощанье виртуальный ухажер.

О, великая сила журналистики

Что я могла сказать в ответ, кроме того, что не понимаю, куда смотрят парижанки: рядом высокий, симпатичный, самостоятельный и к тому же еще и романтичный, но одинокий мужчина. А у него, судя по очередному фото, все было в шоколаде: солнце, пальмы и хорошее настроение. Я все же напомнила, что он может развеять мои сомнения по поводу того, с кем я в действительности переписываюсь. Например, записать коротенькое видео: фотографии, как известно, в наше время не проблема у кого-то и позаимствовать.

Однако никакой реакции на свое пожелание я в ответе не увидела. «Я все работаю, еще немного и отчеты будут готовы, устал сильно, в уме одни только цифры, — жаловался бывший москвич. — Даже времени написать тебе не было. Несколько раз начинал и все отвлекали». Между тем Николай был воодушевлен тем, что уже завтра у него выходной и он идет на день рождения жены друга. «Пригласили неожиданно, сначала говорили, что не будут отмечать, а в итоге позвонили и поставили перед фактом, что мне нужно обязательно быть. Вот такие у меня друзья, все спонтанно», — известил он. А следом признался, что всегда затрудняется при выборе подарка: хочется же преподнести что-то оригинальное. Спросил моего совета. Заодно (все-таки галантный француз) поинтересовался, какие подарки нравятся мне.

«Извини, что так мало написал, обещаю в следующий раз исправиться. Очень буду ждать твой ответ. Надеюсь получить его скоро. Не теряй меня», — попросил «парижанин» перед своим отдыхом.

Так как ясности в этой истории не возникало, я вбила в поиск «38-летний парижанин, живу один» и тут же перед глазами всплыло письмо один в один с тем, что получила я и даже фотографии были те же. Только в этом случае ловелас назвался уже Дмитрием. Журналисты из Тюмени еще в прошлом году вывели «парижского» ухажера на чистую воду, рассказав, что у них появился новый вид кибермошенничества по электронным письмам.

Конечно, на женских форумах, посвященных мошенничествам женихов с сайтов знакомств и не только, эти истории, как выяснилось, обсуждали и раньше. Но это все-таки больше сводилось к ахам-охам применительно к себе любимой вроде того «Ах, он гад такой: и мне писал в то же самое время». А в этом случае были процитированы сами письма и выложены фотографии. Понятное дело, что лже-Дмитрий-Николай был «многостаночником»: одновременно «окучивал» много дам. Причем неюного возраста. Корректно, скажем, что 40 +. В голове помимо легкого удивления (я что-то подобное предполагала) возникла только одна фраза: велика Россия.

Более того, выяснилось, что Николя вовремя ушел на выходной. Так сказать, перед апофеозом всей истории с перепиской. Как сообща установили жертвы виртуального общения (сужу по их рассказам на форуме), дальше ухажер изъявлял желание сделать подарок и спрашивал личные данные. Затем приходило письмо со ссылкой на транспортную компанию, которая просила оплатить доставку. В этом и заключалась цель мошеннической уловки.

Причем, такие письма некоторые из «подруг» сетевого ловеласа получали еще в 2014—2019 годах. Имена «ухажеров» и города их обитания, а также фото могли разниться: Алан из Парижа, Дима и Александр из Лиона и т. д. Причем, как оказалось, мир кибермошенников подпитывается не Францией единой: фигурировала в этих списках и Италия.

Так, один из заморских «принцев» отправил россиянке в качестве подарка ювелирное украшение. А затем с его доставкой по сценарию возникла проблема: «Я даже не знаю как сказать, только сейчас узнал!». Написал, что думал попросить маму заплатить по счету, но та сделать это отказалась. Между тем доставка оплачена только до границы России, а дальше должен внести деньги получатель. «Не знаю, что делать, не нахожу себе места! Могу я тебя об этом попросить? По приезду (из командировки, — прим. авт.) сразу вышлю тебе все переводом, обещаю! Извини, конечно, мой подарок, а платишь ты, но я надеюсь, что ты войдешь в мое положение и заберешь его», — вытягивал из жертвы деньги виртуальный кавалер. За доставку презента в этом случае был выставлен счет на 53 евро. Как признавались некоторые девушки, они не один и не два раза оплачивали такие посылки.

Р.S. Пока материал готовился к печати, «француз» прислал новое письмо. Нет, как в некоторых других случаях подарок он мне еще не купил. Судя по всему, решил слегка повременить, чтобы, так сказать, закрепить результат переписки. Привожу его послание с некоторыми купюрами: «Иногда ловлю себя на мысли, что уже скучаю по твоим письмам. Как ты смотришь на то, чтобы я позвонил тебе? Буду очень рад, если смогу услышать твой голос. Можешь назначить конкретное время, чтобы тебе было удобно. Я подстроюсь. Ты, наверное, скажешь, что я тороплю события? Но зачем медлить, если человек нравится?».

Упомянул и про прошедший «замечательный» день рождения, про то, что виновнице торжества подарил большой букет цветов и наручные часы: «Все сказали, что у меня хороший вкус». Про мои советы, на которых настаивал, не обмолвился ни словом. И главное, не забыл упомянуть про свои доброту и бескорыстие: «Я вообще люблю делать приятное людям. Мама всегда говорила, что я весь в отца добрый, все всем отдам, а сам ни с чем останусь».

И очередной крючок для потенциальной жертвы: «Скажи, а мы смогли бы с тобой встретится в перспективах, чтобы где-нибудь поужинать, например? Если я на что то не ответил, хотя вряд ли, извини, тороплюсь постоянно». И, конечно же, согласно отработанной схеме, не забыл выслать фото с дня рожденья: «Думаю, ты меня найдешь)».

Екатерина Зиновьева