День в истории: телеграф в Казани, ледовый каток «Медео» и первый публичный киносеанс

Чем примечательна дата 28 декабря

Фото: пресс-служба "Почта России"

Сегодня, 28 декабря, в мире — День кино, в России — вспоминают жертв депортации калмыцкого народа. В разные годы и столетия в этот день в Лондоне основали Вестминтерское аббатство, в США запатентовали жевательную резинку, в Париже прошел первый публичный киносеанс, на острове Сицилия произошло крупное землетрясение, в Советском Союзе запустили высокогорный каток «Медео», Непал провозгласил себя Федеративной Демократической Республикой, а в КНДР состоялись похороны лидера страны Ким Чен Ира. Родились 28-й президент США Вудро Вильсон, русский бактериолог Василий Кедровский, маршал Советского Союза Иван Конев, режиссер, сценарист Михаил Калатозов, американский физик, разработчик первых ЭВМ Джон фон Нейман, скульптор-монументалист Евгений Вучетич. Умерли французский инженер-строитель Гюстав Эйфель, американский писатель Теодор Драйзер, русский поэт Сергей Есенин, советский кинорежиссер Александр Роу. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».



Телеграф в Казани, упразднение юридического факультета и культурный центр в Азнакаево

28 декабря 1859 года в Казани была открыта первая телеграфная станция. Она расположилась в здании первой телеграфной станции на Большой Грузинской улице (ныне Карла Маркса). Первый телеграф состоял из двух приборов, передаточного и приемного, соединенных восемью нитями с током. Аппарат распечатывал принятый текст на бумажной ленте с клейкой оборотной стороной, которая затем наклеивалась на лист бумаги для удобства чтения. Уже через год станции начали открывать в казанских слободах: Адмиралтейской, Ягодной, Игумновой. Штат телеграфной службы был небольшим: несколько телеграфистов, ревизоры, сигналисты, рассыльные и сторожа. Поначалу пользоваться телеграфом могли только царь и госслужащие. Телеграф в жизнь простых людей пришел постепенно. К середине века «умной машиной» стали активно пользоваться деловые люди. Слали документы в Москву, Санкт-Петербург и близлежащие города. К концу столетия по телеграфу начали связываться с иностранными государствами. В 1895 году Казанский телеграф принял более 2 тысяч телеграмм из 21 страны.

Фото: kzn.ru

В 1918 году Народный комиссариат просвещения России принял решение об упразднении юридических факультетов с 15 января 1919-го, в том числе юридического факультета Казанского университета. Перед новым российским обществом стояли другие задачи: готовить из среды рабочих и трудящихся крестьян политически и юридически подготовленные кадры для работы в органах пролетарской советской власти. В 1919 году в Казанском университете был создан факультет общественных наук, состоящий из трех отделений: исторического, экономического и юридико-политического.

В 2011 году состоялось подписание соглашений между кабинетом министров Татарстана и муниципальными районами (городскими округами). По соглашению муниципальные районы берут на себя обязательства по достижению планируемых значений показателей и индикаторов. В 2011 году соглашениями было предусмотрено 50 показателей, разделенных на 15 групп: уровень жизни, обеспеченность доходами, страховые взносы, состояние здравоохранения, уровень развития физической культуры и спорта, качество образования, доступность жилья, состояние сферы жилищно-коммунального хозяйства, уровень развития культурной сферы, уровень экологической безопасности, уровень развития транспортной инфраструктуры, размещение муниципального заказа, развитие малого бизнеса, уровень состояния общественного порядка, уровень предоставления муниципальных услуг.

28 декабря 2015 года в Азнакаево открылся культурный центр. Открывал его тогдашний премьер-министр республики Ильдар Халиков. Строительство центра началось в 2014-м, на возведение объекта из федерального и республиканского бюджетов было выделено по 50 млн рублей.

Фото: wikipedia.org

Ледовый каток «Медео», Олимпийский велотрек в Крылатском и ограничение передвижения во время эпидемии

28 декабря 1972 года в Советском Союзе в эксплуатацию был введен один из крупнейших на тот момент искусственных открытых ледовых катков — «Медео». Каток расположен в горной долине Медеу неподалеку от Алма-Аты (Казахстан). Сегодня он является государственным памятником градостроительства и архитектуры республиканского значения. «Медео» был построен ударными темпами — всего за 2 года. На этом месте раньше, в 1951 году, располагался каток с естественным льдом, там проходили тренировки советских конькобежцев. За этот срок на льду катка установили 47 мировых рекордов. Однако первый каток не дотягивал до швейцарского «Давоса» и немецкого «Инцеля», в связи с чем было принято решение модернизировать его: заменить лед на искусственный, расширить ледовую площадь и усовершенствовать арену с технической точки зрения.

В 1979 году в Москве вступил в строй олимпийский велотрек в Крылатском — первый в СССР крытый велотрек. Уникальное сооружение стало самым большим в мире олимпийским велодромом. Здание велотрека имеет в плане форму эллипса. Его кровля выполнена из стальной мембраны толщиной 4 мм и площадью 17,5 тыс. кв. м. Лиственничное покрытие трека не имеет аналогов. Запас чистого воздуха под куполом постоянно обновляется специальными установками. На трибунах 6 тысяч зрительских мест. На треке проводятся все виды соревнований — от спринта до гонок за лидером. Под трибунами размещаются раздевалки для спортсменов, судейские комнаты, помещения для велосипедов, радиотелефонный узел и АСУ. Для зрителей — просторные вестибюли, гардеробы, фойе. Специальные помещения отведены для администрации, обслуживающего персонала, ремонтных мастерских, складов.

Фото: кадр видео

28 декабря 2020 года присяжные признали солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова виновным в убийстве восьми сослуживцев в воинской части в Забайкалье. Все случилось в Забайкальском крае 25 октября 2019 года. Шамсутдинов при смене караула стал расстреливать сослуживцев из табельного оружия, он убил восемь человек и ранил еще двух. После этого солдата задержали. По словам тех, кто знал Шамсутдинова ранее, ни агрессивного, ни общественно опасного поведения у него никогда не было. Семья Шамсутдиновых никогда не попадала в поле зрения правоохранительных органов. Сам срочник объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части. Факт неуставных отношений в той части был установлен судом. В марте 2020 года условный срок получил срочник Рустам Мухатов, признавшийся в издевательствах над Шамсутдиновым и еще семью солдатами.

В 2020 году Конституционный суд России признал за регионами право ограничивать передвижение граждан во время эпидемии. В своем решении КС подчеркнул, что действия властей призваны обеспечить справедливый баланс между необходимостью защиты жизни и здоровья населения в условиях пандемии с одной стороны и правом на свободу передвижения — с другой.

Фото: wikipedia.org

Первый публичный киносеанс, премьера комедии «Сирано де Бержерак», землетрясение на Сицилии

28 декабря 1895 года состоялся первый публичный киносеанс. В 1895 году французские фабриканты и изобретатели Огюст и Луи Люмьер получили патент на изобретенный ими съемочно-проекционный аппарат «Синематограф». 28 декабря Люмьеры устроили первый в истории публичный просмотр программы своих короткометражных фильмов. Среди них были: знаменитая документальная лента «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота», игровая комическая сценка «Политый поливальщик» и нескольких других киносюжетов.

28 декабря 1897 года на сцене парижского театра «Порт-Сен-Мартен» состоялась премьера комедии Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак». Сюжет повествует о парижском поэте, сатирике и дуэлянте Сирано. Ему нет равных ни на поле брани, ни на поле поэтических состязаний. Однако он считает свой огромный нос несносным уродством. Из-за своего «физического недостатка» он боится открыть свою любовь к кузине Роксане. Однажды Роксана признается, что ей понравился привлекательный Кристиан де Невильет, который как раз поступает в полк гасконцев, где служит и Сирано. Бывалый гвардеец убеждает юношу принять дружескую услугу. Сирано пишет от его имени поэтические письма Роксане, а однажды, в сумерках, находясь вместе с Кристианом у дома девушки, даже объясняется за него в любви. Героиня же, фактически влюбляется не столько в красивого поклонника, сколько в неприсущий ему интеллект и талант Сирано. Она узнает правду лишь случайно, уже много лет спустя. Эта пьеса Ростана была переведена на многие языки и давно стала классикой мирового театрального репертуара.

Фото wikipedia.org

В 1908 году на острове Сицилия на юге Италии произошло крупное землетрясение. Главной жертвой природного катаклизма стал город Мессина. Подземные толчки, сила которых достигала 7,5 балла по шкале Рихтера, унесли жизни более 75 тысяч человек, а вызванная ими волна цунами высотой в 10 метров разрушила город окончательно. Серьезно пострадали и другие города — Реджо-ди-Калабрия и окрестные селения.