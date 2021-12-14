Бизнес-аккаунт дня: казанская гончарная мастерская

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 216-я

В последние годы в России растет интерес к керамическим изделиям, особенно в формате хендмейд. Жительница Казани, гончарных дел мастер, Мира Иванова учит создавать глиняные товары и сама делает их на заказ. Бизнес-аккаунт специалиста в сети Instagram стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Авторская керамика ручной работы

Мира Иванова керамикой увлеклась около пяти лет назад после посещения мастер-класса одного из казанских гончаров. Спустя какое-то время, создание своими руками пиал и чашек переросло в хобби, а затем и новое направление в жизни. По образованию Мира — инженер, но по призванию, вышло так, что стала творческой личностью.

Создавать посуду и другие кармические изделия начинала дома, а теперь у Миры есть своя мастерская, где гончарному искусству она учит и других. А еще на заказ делает эксклюзивную посуду — с забавными и мотивирующими надписями.



Сегодня аналитический разбор профиля провела контент-менеджер коммуникационного агентства «Без воды» Дарья Максименко. Оно входит в топ-80 в РФ и в топ-3 в Татарстане SMM-агентств по версии авторитетного рейтинга Tagline. В портфолио агентства — рекламная кампания чемпионата мира по футболу — 2018, работа с частными клиниками Казани, проекты по развитию общественных пространств Татарстана и многое другое.

В описание — то, что отличает от конкурентов

Керамические изделия ручной работы красивые, индивидуальные и интересные. А потому так активно набирают популярность в последнее время. Поле для реализации огромное: мастер-классы, индивидуальные заказы, B2B, много заведений хотят себе что-то эдакое. Приступим к разбору:

Вид профиля.

Поисковая строка — это строка, по которой вас можно найти в Instagram. Она должна отражать основной вид деятельности. Фамилия и имя — хороший вариант для личных аккаунтов. А вот коммерческому больше бы подошло «Глина и керамика Казань», «Гончарная мастерская Казань», «Мира керамика Казань». Вариантов много, они на ваш вкус, но важно, чтобы вас нашли в потоке аккаунтов те, кто о вас не знает.

Шапка профиля. Мне нравится, отражает все занятия, с красивыми эмодзи, есть сайт, правда ещё не сделанный.

Но хочется добавить чего-то такого, что отличало бы вас от конкурентов — это называется уникальным торговым предложением.

Актуальное. Красивая цветовая гамма, но разные шрифты и размеры. Предлагаю привести их к единому знаменателю. Я не рекомендую использовать эстетичный и красивый шрифт с засечками, потому что он плохо считывается с экранов. А мелкий шрифт с засечками совсем не читается и напрягает глаза.

Пройдёмся по каждому актуальному:

«Керамика» — здесь в основном репосты и их желательно оформлять. Хотя бы делать подложку из цвета и использовать 1–2 шрифта из истории в историю. Ещё в этом актуальном есть история с обложкой этого актуального. Её нужно удалить, обложка вставляется отдельно, её не нужно загружать в само актуальное.

«Процессы 2» — своеобразный ASMR, мне понравилось. Заметно, как истории к концу актуального стали лучше.

«Наличие» — здесь опять загружена обложка, её нужно удалить.

«Как купить» — важный блок историй. Я бы посоветовала оформить его также, как и все истории. Мне не понравился TOV этого актуального, желание купить товар отбивает фраза «Без оплаты не откладываю, готовьтесь оплатить сразу». Я бы заменила на что-то стилистически-нейтральное всю историю.

Например, «Свободные изделия из керамики, которые можно приобрести, закреплены в истории «В наличии». Если вы хотите что-то приобрести — пришлите мне скриншот выбранного изделия в директ или WhatsApp. Работаю по полной предоплате, отправляю ваши изделия каждый понедельник».

«Мастер-класс» — здесь мне тоже не нравится TOV. Не хотите превращаться в гончарную школу — не превращайтесь. Лучше сразу напишите 2–4 предложения, без 1–2. Это лишняя информация.

«Доставка» — всё хорошо, кроме переноса слова «доставки», как-то несуразно. Ещё старайтесь не оставлять висящих предлогов в конце строки, но это мелочи.

«Заказы» — я полагаю, что здесь тоже можно написать стилистически нейтрально. Фраза «Сразу напишу» здесь лишняя, вы и так пишите сразу. Можно написать вот так: «Я берусь не за все заказы, в основном делаю посуду. Но если вы очень хотите какое-то другое изделие, напишите мне, что-нибудь придумаем. В своей работе я в основном использую вот эти цвета (приложить палитру, а не отсылать людей в ленту). Срок изготовления работы — от 2-х недель. Ваша загруженность в данном случае клиента не особо интересует.

«Как заказать» — 1–2 предложение можно смело убирать, потому что потенциальная целевая аудитория и так видит стилистику вашей работы в ленте. Рекомендую заменить последнюю фразу на «Работаю по предоплате в 50%».

«Sale» — тут окей, но я бы рекомендовала русское слово. Например, «Со скидкой».

«Заказы» — удалите обложку из актуального. Ещё можно добавлять фон на истории.

«Мастерская» и «Любимое» — здесь снова обложки лишние. Но смотреть приятно и интересно.

«Обучение» и «Процессы» — аналогичные недочёты, что и выше.

Матрица контента — таблица для «болей» целевой аудитории

Лента. Очень нравится: красиво, спокойно, аккуратно. Вижу, что используете разный вид контента — это здорово. Но не хватает разнообразия. Понимаю, что вы придерживаетесь единой цветовой гаммы и политики, но хочется видеть крючки-акценты, за которые можно зацепиться. Если вам не подходит этот вариант, попробуйте добавлять больше воздуха на фотографии и чередовать заполненные и «воздушные» снимки. А ещё чуть больше себя!

Посты и копирайтинг.В аккаунте нет длинных постов и рубрик. Длинные посты можно не писать, а вот рубрики и разные типы текстов я бы добавила. В прошлых разборах я писала про типы текстов, а в этом я расскажу про матрицу контента, которую можно использовать вам. Матрица контента — таблица для болей вашей целевой аудитории в Excel.

1 строка и этап — горизонтальная. Сюда мы пишем форматы публикаций. Например, имиджевый материал (отзывы на ваши изделия), подборки (Какое лучше выбрать изделие для приготовления в первый раз) или какие-то развлечения (Какая ты глиняная чашка).

2 строка и этап — вертикальная. Сюда мы пишем основные темы, которыми вам хочется делится со своей аудиторией. Например, правила работы с глиной, правила безопасности, вдохновение на изделия, лайфхаки от мастера и проч.

3 этап — пересечение клеток. Например, подборка пересеклась у нас с правилами безопасности. И мы пишем пост в карточках о 5 правилах подготовки перед работой с глиной: собрать волосы, надеть специальную одежду, фартук и проч.

4 этап — проверка. Задайте себе вопросы: «А не ерунду ли я придумала?» «А полезно ли это моей целевой аудитории?». Если ответы вас удовлетворяют, то пишите посты и наблюдайте за реакциями и статистикой.

Готово! Вы восхитительны!

А по копирайтингу кратко:



в заголовке точка не ставится, а вот восклицательный, вопросительный знаки или эмодзи можно.

не путайте тире и дефис. Тире между двумя словами с пробелами — оно длинное. Дефис ставится внутри слова.

кавычки есть ёлочки, а есть лапки. Ёлочки снаружи, а лапки внутри.

перед эмодзи нужен пробел.

Продвижение:

Ставьте целевые хэштеги . #керамикаказань #глинаказань #ручнаяработаказань. Целевые — это те, по которым вас могут искать. Представьте свою аудиторию, как бы она вас искала? Настраивайте промоакции на продающие и полезные посты из Instagram. Используйте таргетированную рекламу , ее азы есть в самом Facebook.

Резюмирую: мне понравился аккаунт, устранить небольшие недочёты и будет 10 керамических чашечек из 10. Удачи!