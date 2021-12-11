Татарстан обгоняет большинство регионов по продажам крепкого алкоголя. Что в этом хорошего?

Эксперты алкогольного рынка объяснили, почему рост официальных продаж крепкого алкоголя в Татарстане — это хорошо, и предсказали, продолжат ли расти цены

Розничные продажи крепкого алкоголя в Татарстане продолжают ползти вверх, обгоняя большинство остальных российских регионов. По данным Росалкогольрегулирования РФ, во всех торговых сетях республики в III квартале 2021 года было реализовано почти 1 млн декалитров «горячительного». Это четвертый результат среди 85 российских регионов, впереди — только Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Причем есть в этом и положительный момент: «Пьют на всей территории России примерно одинаково, но только крепкие водочные регионы — Татарстан и Башкортостан — пьют легальный алкоголь», — отметил директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя ЦИФРРА Вадим Дробиз. А с 15 декабря розничные цены на все виды алкоголя могут подняться от 5 до 15%, прогнозирует он.

Как Татарстан обогнал пятерку «водочных» регионов

Росалкогольрегулирование регулярно публикует ежеквартальные отчеты о розничных продажах крепких алкогольных напитков во всех регионах РФ. Они содержат исключительно «магазинные» продажи крепкого алкоголя, которые автоматически отражаются в системе ЕГАИС, но при этом «очищены» от HoReCa (продажа алкоголя в барах и ресторанах). Из-за этого розничный срез РАР принято считать маркером потребления алкоголя среди населения в разных регионах страны.

Татарстан, как оказалось, вернул себе лидерство по объему продаж крепкого алкоголя среди 85 регионов, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. Согласно последнему отчету РАР, за III квартал 2021 года во всей торговой сети республики было реализовано 906,8 тысячи декалитров, что на 10% больше, чем год назад. В результате на Татарстан приходится 3,5% от общероссийского объема продаж алкоголя. Не исключено, что в следующем предновогоднем квартале розничные продажи приблизятся к допандемийному «градусу», когда торговые сети за квартал пропускали 930—950 тысяч декалитров.

В России есть традиционно сложившиеся «водочные» регионы. Краснодарский край немного уступил в их списке Татарстану, оказавшись на 2-м месте. Здесь купили 899,1 тысячи декалитров крепких алкогольных напитков, что почти на 15% больше, чем в прошлом году (794 тысячи декалитров), следует из отчета РАР. На этот регион приходится 3,32% общероссийского рынка.

Следом идут Свердловская область (3,2%) и Башкортостан (2,9%). Розничные продажи в Свердловской области поднялись до 865,8 тысячи декалитров против 812,2 тысячи за аналогичный период прошлого года, а в Башкирии — до 801 тысячи против 760 тысяч декалитров (все данные приводятся за III квартал 2021 года, — прим. ред.).

Замыкает шестерку «алкофаворитов» Нижегородская область, на которую приходится 2,4% рынка, или 656 тысяч декалитров. По словам алкогольных дистрибьюторов, именно в этих регионах (если не брать мегаполисы) стремятся закрепиться алкомаркеты, чтобы интенсифицировать поставки широкого ассортимента алкоголя. В остальных регионах розничные продажи колеблются от 300 до 600 тысяч декалитров за квартал.

Казань в паутине алкомаркетов

«Казань, по примеру Москвы (2 млн дал в квартал) и Санкт-Петербурга (1,1 млн дал в квартал), считается городом с высоким проникновением алкогольных сетей. «Глобус-Маркет», «Красное и Белое», «РусАлка» — общее количество алкогольных точек перевалило за 1,5 тысячи», — рассказал «Реальному времени» один из участников алкогольного рынка.

Казань считается городом с высоким проникновением алкогольных сетей. Фото: yandex.ru/maps

К слову, «Глобус-Маркет» недавно опубликовал свою отчетность, в которой сообщается о функционировании 150 магазинов. Их оборот в 2020 году увеличился до 2,7 млрд рублей против 2,3 млрд рублей в 2019 году, следует из бухгалтерского баланса компании.

Большая и разветвленная сеть алкомаркетов способствовала быстрому восстановлению продаж после пандемии. «Всего с начала года в Татарстане было реализовано 4,9 млн дал, что на 12% больше, чем в прошлом году», — сообщил «Реальному времени» представитель профессионального портала alcomarket.info, опираясь на данные ЕГАИС. Не исключено, что продажи перешагнут рубеж в 6 млн дал, предполагают аналитики портала. «Реальное время» направило запрос в пресс-службу Госалкогольинспекции РТ с просьбой прокомментировать динамику реализации алкоголя и охват присутствия алкомаркетов в городах РТ, но на момент публикации не получило ответа.

Всплеск продаж крепких алкогольных напитков, по словам представителей торговых сетей Казани, связан с постепенным выходом из пандемии.

— Чтобы ни говорили о том, что якобы во время ограничений народ ушел пить, продажи в это время все равно просели, — рассказывает закупщик одной из федеральных торговых сетей. — Грубо говоря, покупатели бутылку брали реже, чем до пандемии. Из-за коронавирусных ограничений были затруднения с поставками российского алкоголя, но на полках всегда была представлена продукция местных производителей.

Татарстанцы стали пить меньше водки

Кстати, о татарстанских производителях. На фоне подъема спроса «Татспиртпром» нарастил производство. Как сообщили в пресс-службе компании, за первые 9 месяцев года выпущено 6,3 млн дал алкогольных напитков, из которых 5,57 млн дал приходится на водку. При этом темпы реализации идут синхронно производству. По данным пресс-службы ТСП, с начала года было продано 6,2 млн дал напитков, из них 5,4 млн дал — водки.

Впрочем, татарстанские покупатели меняют предпочтения. По данным alcomarcet.info, с начала года объемы продаж водки в татарстанской рознице сократились на 10% — до 2 млн дал. По их данным, «беленькую» замещают коньяком, виски, бренди. В центре исследований федерального и региональных рынков алкоголя ЦИФРРА сообщили, что объем реализации водки упал на 5,25%, зато выросли продажи остальных напитков. Гигантский рост в 34,2% показали продажи зарубежных виски, текилы, рома, бренди, которые находятся в высокой ценовой категории (от 1000 рублей за бутылку). Традиционно «женские» ликероводочные напитки крепостью до 20 градусов стали продаваться больше на 5,2%, «мужские» крепкие напитки — на 9%. И только вино снова просело, потеряв 3,7%.

— Водка — уже не модный напиток, — говорит инсайдер рынка. — Тенденция снижения потребления крепких напитков началась не сегодня, не вчера. Для элиты сейчас есть невероятно огромное предложение по коньяку и бренди.

По его словам, возрождается большое производство вин в Крыму, которые по качеству не уступают краснодарским. А вот в массовом сегменте начинают переходить на дешевые аперитивы, так как водка становится не всем по карману.

На фоне подъема спроса «Татспиртпром» нарастил производство. За первые 9 месяцев года выпущено 6,3 млн дал алкогольных напитков, из которых 5,57 млн дал приходится на водку. Фото: Максим Платонов

Ретейлеры предупреждают о росте цен до 20%

Обещанное повышение минимальной розничной цены водки с 1 января 2022 года волнует не только потребителей, но и пугает руководство Госалкогольинспеции РТ. Об этом прямо высказался глава инспекции, Жаудат Ахметханов. Выступая недавно в ходе онлайна с потребителями, он заявил, что обещанный рост МРЦ на водку с 243 до 261 рубля за 0,5 литра может негативно отразиться на продажах.

«Но я пока такого решения не видел», — добавил он. Вместе с тем, руководитель инспекции высказался в пользу снятия ограничений на продажу алкоголя через интернет-магазины.

Повального повышения цен на алкоголь, похоже, действительно, не избежать. Как сообщает агентство ТАСС, сети магазинов «Верный» и «Лента» уже получили уведомления от поставщиков алкоголя о росте закупочных цен на импортный и отечественный алкоголь до 20%.



«Мы получили письма с уведомлениями о повышении цен от более чем 20 поставщиков крепкого алкоголя, вина, пива и слабоалкогольных напитков. Повышения заявлены в период с 15 декабря по 10 января», — сказал представитель пресс-службы сети «Верный».

По его словам, о росте закупочных цен с начала следующего года заявляют восемь поставщиков крепкого алкоголя, подорожание составит от 4 до 10%. Поставщики вина тоже сообщают о повышении отпускных цен — от 3 до 20%. Самый существенный рост заявлен на слабоалкогольные коктейли. Среди причин подорожания — повышение ставок акцизов на алкоголь, рост цен на спирт, сахар, коммунальные услуги, рост цен на алюминиевые банки и повышение затрат на логистику, отмечают в «Верном».

В торговой сети «Лента» прогнозируют повышение закупочных цен в среднем на 11%. Остановят ли высокие цены «алкогольную» лихорадку в РТ, покажет время.

«Пьют по всей России примерно одинаково»

Между тем постоянные рекорды продаж алкоголя в Татарстане оцениваются участниками рынка по-разному. Исполнительный директор ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Галина Шарафутдинова считает, что люди просто «ушли пить домой» из-за закрытия баров и ресторанов. А смену вкусовых пристрастий объясняет так, что пьют не для того, «чтобы тупо напиться и забыться, а «провести хороший вечер дома».

— Пьют по всей России примерно одинаково, если не брать ортодоксальные религиозные регионы, где вообще магазинов нет, — уверен директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя ЦИФРРА Вадим Дробиз. — Только в других регионах продолжает оставаться нелегальный алкогольный рынок, а в Татарстане его обелили и перешли на легальную водку.

По его словам, Татарстан относится к регионам с высоким уровнем жизни, а там, где выше зарплата, тем больше покупается легального алкоголя:



— Когда-то в России начали делать рейтинги 10 лет назад, показывая, что вот регионы с высоким потреблением алкоголя, они «плохие», — рассуждает он. — А на самом деле, нужно интерпретировать как раз наоборот. Самые «плохие» регионы в этом плане те, у кого низкие объемы легальных продаж алкоголя. Это значит, что высоко потребление нелегального алкоголя. Поэтому алкогольные рейтинги нужно «переворачивать». С одной стороны, Татарстан и Башкирия — теоретически, вроде, мусульманские регионы, но на самом деле это типично крепкие водочные регионы. А вот мусульманство в Дагестане оказывает влияние на розничную торговлю — там в Рамадан в магазинах не продается алкоголь.

Тренд на снижение спроса на водку, по мнению эксперта, связан не с изменением вкусов, а с перекройкой возрастной демографической структуры населения.

— С конца 90-х годов до начала 2000-х детей в стране родилось в два раза меньше. Из-за этого на треть упал пивной рынок, так как 70% пива выпивается молодежью. Сейчас в магазины приходят те, кто родились в 2002—2004 годах. И падение пивного рынка прекратилось, — привел Дробиз пример.

Крепкий алкоголь потребляют в основном мужчины. По расчетам специалистов, здесь тоже должен был случиться демографический кризис, и потребление должно было падать на 1,5% в год. И оно бы падало, если бы не пандемия.

Вадим Дробиз считает, что прогнозы о резком повышении цен на 20% не сбудутся:

— Крепкий алкоголь подорожал, как обычно, в пределах 5%. Ему больше не с чего расти, — уверен он. Зато вина могут подорожать на 10%. У производителей российских вин сложная ситуация. Там страшный дефицит виноматериала: импортный материал запретили использовать. А вот для импортных вин нет ни одной причины для подорожания.