В Башкирии бросают пить, чтобы облагородить свою деревню

В республике продолжается конкурс «Трезвое село» с большими денежными призами

Фото: Флида Сахипова

В Башкортостане объявили конкурс «Трезвое село», направленный на пропаганду трезвого образа жизни, выявление и поощрение поселений, в которых ведется работа по профилактике алкоголизма. Состязание продлится до 31 января 2022 года, его проводят на средства гранта главы республики. Таким образом власти региона надеются справиться с алкоголизмом в сельской местности. Как проходит конкурс и насколько эффективна такая мера в борьбе с пьянством — в материале «Реального времени».

Победитель получит 6 миллионов на благоустройство



Нынешний конкурс — уже третий по счету. На его проведение выделено 40 млн рублей из республиканского бюджета. От участников требуется добиться снижения уровня алкоголизма среди сельчан, а для этого — сократить продажи алкоголя в местных магазинах и ликвидировать точки реализации самогона.

Как добиваться поставленных целей жители каждого населенного пункта решают на народных сходах. Где-то организуют кружки по интересам, где-то проводят антиалкогольные лекции или снимают и публикуют тематические ролики для социальных сетей. Затем составленная из специалистов разных министерств и ведомств комиссия оценивает усилия сельчан с помощью балльной системы.

Конкурс состоит из двух этапов. На муниципальном — села соревнуются внутри каждого из районов. Затем победитель муниципального этапа представляет свой район на республиканском этапе.

Муниципальный этап завершится публичной защитой участников. В ходе конкурса будут изучать изменения показателей участника — населенного пункта. Занявший 1-е место становится участником республиканского этапа, который завершится в июле 2022 года.

От участников требуется добиться снижения уровня алкоголизма среди сельчан. Фото: semiletka.ru

Республиканский конкурс проводится по четырем номинациям:

«Крупные населенные пункты» с населением более 3 тыс. чел.,

«Большие населенные пункты» — от 1 до 3 тыс. чел.,

«Средние населенные пункты» — от 0,2 до 1 тыс. чел.,

«Малые населенные пункты» — менее 0,2 тыс. чел.

Призовой фонд республиканского этапа: 1-е место — от 3 до 6 млн рублей, 2-е место — от 2,5 до 4 млн рублей, 3-е место — от 1,5 до 3 млн рублей.

Выигранные средства будут направлены на благоустройство населенного пункта. По итогам прошлого конкурса деревня Нижнеяикбаево Баймакского района заняла 1-е место среди малых населенных пунктов. И в декабре здесь появился новый спортивный комплекс.

— Самый нужный объект для маленькой деревни, этот объект будет стимулом для воспитания подрастающего поколения, для эстетического, нравственного, духовного воспитания, — отметил имам-хатиб Рамиль Хасанов.

— На протяжении всего конкурса нами было проведено 140 мероприятий. Во время конкурса построили хоккейную коробку на естественном льду круглого озера рядом с деревней, пригласили команды из Абзелиловского и Баймакского районов. До последнего не знали, что победили. Было очень волнительно. Когда нас объявили победителями появились слезы радости. Радий Хабиров удивился, как мы выиграли, не имея ни одного социального объекта. Пообещал приехать, вот мы с нетерпением ждем. У нас в деревне ни магазина, ни клуба, ни школы, ни ФАПа, есть одна старинная мечеть. У нас 28 дворов, 70 человек буквально, но все участвовали. На деньги построили детский спортивно-культурный комплекс! — делится впечатлениями жительница деревни Рамзия Бахтиева.

Деревня Таш-Елга вышла на республиканский этап и завоевала специальный приз за активность. Фото: facebook.com/durtulinskiy50adm

«У нас была задача — сделать дорогу. Это двигало людей»

В деревне Таш-Елга Дюртюлинского района проблем с массовым употреблением спиртного никогда не было, рассказывает «Реальному времени» местный депутат Руслан Фатихов.

— У нас в селе, в районе хорошая ситуация в этом отношении. Сколько езжу по нашему селу — ни разу не видел выпивших людей. Такие конкурсы, как «Трезвое село», способствуют поднятию инициативы на селе. Мы рассматривали победу в этом конкурсе, чтобы реализовать проект по благоустройству сельского поселения. У нас была задача — сделать дорогу. Это двигало людьми. Вся наша деревня объединилась. Почти все жители деревни объединились вокруг одной идеи.

Старания не прошли даром. Деревня Таш-Елга вышла на республиканский этап и завоевала специальный приз за активность.

— Мы проводили лекции, спортивные, культурные мероприятия. Приезжали к нам наркологи из Уфы как спикеры, читали лекции о здоровом образе жизни, выступали коллективы самодеятельности. Рыбалка была спортивная, эстафеты. Мы нашли наших земляков в разных странах мира, записали ролик, где они показывали, как занимаются спортом у себя за границей, и все говорили — «Таш-Елга — трезвое село», — вспоминает Руслан Фатихов.

Депутат отмечает, что проблема алкоголизма в сельской местности действительно серьезная. В зоне риска деревни без работы и без активных жителей.

— Должен быть какой-то актив людей. В нашей деревне такой актив сформировался — это и староста деревни, и глава нашего сельского поселения поддержал, и глава Дюртюлинского района. В некоторых поселениях работы очень мало, людям делать, видимо, уже нечего. Тяжело находить задор и цель, ради чего пытаться что-то изменить.

По мнению Фатихова, спорт может стать тем развлечением, которое способно разнообразить сельскую жизнь и помочь забыть об употреблении спиртного.

— В Миякинском районе село заняло 2-е место, они хотели сделать площадку для пляжного волейбола у себя в деревне. И они это сделали. Сейчас, конечно, не сезон, но летом туда люди будут ходить. Они горели этой идеей. Для меня это было приятным удивлением.

Главный редактор издания «Спорт и здоровый образ жизни» Ильдус Бикметов отметил, что просто рассказывать о вреде алкоголя — неэффективный путь, необходимо давать людям другие занятия и развлечения:

— Почему люди пьют? Иногда это от какой-то боли, от депрессии, чтобы уйти из реальности. А если у людей будет дело, от которого горят глаза, необязательно это спорт, если они будут объединены идеей в любой сфере. Человек будет стараться и идти к цели. Он сам будет понимать в этот момент, что пить ему совсем не нужно.

«Люди, проживающие на селе, — это душа народа»

О необходимости борьбы за трезвость в сельской местности в Башкортостане неоднократно заявлял и глава региона Радий Хабиров:



— Во время общения со своими коллегами — главами других регионов нашей большой страны я всегда с гордостью говорю, что у нас в республике проживает почти 40 процентов сельского населения. Люди, проживающие на селе — это душа народа. Нам очень важно, чтобы наше село развивалось, появлялись новые семьи, рождались дети. В конкурс «Трезвое село» мы вдохнули новую энергию.

Руководитель республики убежден, что решить проблему суррогатного алкоголя только с помощью запретов, штрафов и уголовных наказаний не получится:

— К сожалению, в последние годы в республике появилось много суррогатного алкоголя, росла смертность от отравления им. Мы поняли, что нам надо стать более жесткими в борьбе с этим злом. И в некоторых районах нам пришлось чуть ли не проводить «войсковые операции» против торговцев суррогатом. Я точно понимал, что только силовыми методами не решить эту задачу, что нужно поднимать людей, которые бы сказали «нет» этой заразе. На мой взгляд, это у нас получилось. И конечно, конкурс «Трезвое село» нам в этом помог. Смысл конкурса, однако, не в этом. Он объединяет людей, односельчан. Я вижу, что очень большой интерес, людям хочется жить лучше. Конкурс многонациональный!