Селихов — гений, а молодежь «Локомотива» не справилась во Франции

Итоги группового этапа Лиги Европы для российских команд

Завершен групповой этап Лиги Европы, и для российских команд он прошел как настоящие американские горки. В первую очередь это касается московского «Спартака». «Красно-белые» должны были победить «Легию» в последнем туре, чтобы обеспечить себе плей-офф турнира. «Локомотив» же сохранял теоретические шансы на Лигу Конференций, но с таким кадровыми потерями рассчитывать на проход дальше крайне сложно. Основные итоги выступления представителей России во втором по значимости еврокубковом турнире Европы — в материале «Реального времени»

Минус «Локомотив». Потеряли почти половину основного состава и логично остаются без еврокубков

Матч с «Марселем» выдался для московского «Локомотива» крайне сложным, как, собственно, было и в предыдущих играх. Череда травм привела к тому, что на матч Лиги Европы в старте у команды выходили воспитанники академии. Как заметил комментатор встречи, на поле словно вышел фарм-клуб «Локомотива» — «Казанка», играющий в ФНЛ 2. Четыре игрока из 11 в стартовом составе на матч еврокубка — шансы на победу высокими точно не были. Что игра и показала. Французы владели инициативой весь матч, забили, правда, лишь один раз, отличился Аркадиуш Милик. Возможностей для увеличения счета было предостаточно, но игра так и закончилась со счетом 0:1 в пользу команды Хорхе Сампаоли.

«Локомотив» не одержал ни одной победы на групповом этапе Лиги Европы и остался четвертым в своей группе с двумя набранными очками. С учетом того, какие метаморфозы происходят в клубе в последние несколько месяцев, большого удивления это не вызывает.

Фото: fclm.ru

Новый вектор пока вызывает больше вопросов. Особенно страдает результат

В «Локо» смена вектора развития. В команду пришло несколько молодых легионеров, которые, по задумке нового руководства, должны проявить себя и затем принести клубу круглую сумму от перепродажи. Затея очень перспективная и современная, но при достаточно резкой смене селекции очень сложно сразу дать нужный результат. Нужный — это тот, на который привыкли рассчитывать болельщики «железнодорожников», а именно — борьба за золотые медали в РПЛ и постоянное участие в еврокубках. Но этого пока нет во внутреннем чемпионате, а в еврокубках у «Локо» достаточно бесславный вылет с последнего места в группе.

При Маркусе Гиздоле игра команды никак не может принять нормальные очертания. Очевидно, делается ставка на прессинг, как и у всех немецких тренеров, но, кроме этого, существенных подвижек в сторону улучшения качества нет. Да, в команде эпидемия травм, почти все лидеры находятся в лазарете, некоторые, как Антон Миранчук, уже очень давно. Но даже до того, как случились все эти потери, при взгляде на «Локомотив» не появлялось ощущение надежности и уверенности, которое должно исходить от главного тренера. Гиздоль — соратник Ральфа Рангника, который бесславно покинул московский клуб ради работы в «Манчестер Юнайтед». Так что теперь Маркус находится под большим давлением: немецкий специалист не дает результат как тренер и дружба с Рангником точно не сулит ему поддержки от болельщиков, учитывая как Ральф поступил.

«Локо» остается лишь сосредоточиться на РПЛ и Кубке страны, через который, кстати, можно попытаться пробиться в еврокубки на следующий сезон, ну а этот европоход для них закончен.

Фото: fclm.ru

«Спартак» вышел с первого места в группе с «Наполи» и «Лестером». Селихов — новый герой команды

Еще один московский клуб, который проводит сложный сезон, — это «Спартак». С момента назначения Руя Витории на пост главного тренера прошло уже несколько месяцев, и разговоры об отставке не утихали практически с первого тура. Не заканчиваются они и до сих пор, поскольку в РПЛ «красно-белые» идут по-прежнему плохо, а именно на 9-м месте. Еще и после жеребьевки Лиги Европы, когда москвичи узнали своих соперников по квартету, позитива точно было не так много. 'Наполи» и «Лестер» — крайне серьезные соперники, итальянцы и вовсе идут на втором месте в чемпионате Италии. Но групповой этап показал, что «Спартак» умеет показывать характер и неожиданно для всех вышел в плей-офф, еще и с первого места.

В последнем туре москвичи играли в Варшаве с местной «Легией». Явный аутсайдер этой группы уже успел потрепать нервы болельщикам «красно-белых» в матче первого круга в Москве. С того момента в футбольной общественности принято не очень любить Николая Рассказова, который, к слову, остался в запасе в ответном матче. В этой игре был лишь один забитый мяч, оказался он на счету Зелимхана Бакаева, в остальном же встреча проходила в борьбе, при чем после 70-й минуты «Спартак» настолько сел к своим воротам, что становилось реально страшно. Было и попадание в перекладину, и сейвы Селихова (до главного речь еще дойдет), об атаке «красно-белые» почти не помышляли.

А затем случился главный момент вечера — пенальти, назначенный после долгого просмотра ВАР, в ворота «Спартака». Эпизод спорный, но арбитр указал на точку. На табло уже шло компенсированное время, и шансы «красно-белых» на выход дальше подвисли в воздухе. Но в дело в очередной раз вступил новый герой болельщиков москвичей — Александр Селихов. Голкипер взял одиннадцатиметровый и вытащил свою команду в плей-офф, а в параллельной встрече «Наполи» разобрался с «Лестером», так что «Спартак» еще и выиграл свою группу.

Фото: spartak.com

Селихов выручал с момента своего появления на поле после череды неудачных матчей от Александра Максименко, но игра в Варшаве стала бенефисом Александра. Помимо пенальти, Селихов сделал отличный сейв ногой в концовке, так что счет мог измениться задолго до назначенной точки в ворота «красно-белых».

Несмотря на всю смазанность сезона для «Спартака», те эмоции, которые команда дала своим болельщикам после выхода в плей-офф, могут перебить многое — и 9-е место в РПЛ, и нелюбовь многих к Витории, да и много чего еще. «Красно-белые» вышли из группы в еврокубках впервые за 14 лет, так что португальский специалист точно может отметить это в своем резюме, если все-таки не сохранит свою должность в московском клубе.

Еще один российский след. Лунев дебютировал за «Байер» при судействе Левникова

Матч «Ференцварош» — «Байер» не имел никакой турнирной мотивации. Венгры последние в группе, немцы первые. Но для российских болельщиков данный матч все равно был интересен, поскольку именно в этой игре за немецкий клуб дебютировал Андрей Лунев, перешедший в команду летом в качестве свободного агента. Лунев все это время сидел в качестве второго номера команды, но в Лиге Европы получил-таки свой шанс. Еще и судил тот матч другой представитель России — Кирилл Левников. Левников — один из самых прогрессирующих российских арбитров, так что символизм вышел неплохой. Однако дебют для Лунева случился не самым лучшим: его команда уступила венграм со счетом 0:1, но все равно вышла из группы с первого места.

Новый формат. Теперь в Лиге Европы появились стыковые матчи перед плей-офф

Лига Европы превращается в серьезный евротурнир. Теперь попадающие из Лиги чемпионов команды не являются сеянными при жеребьевке, а, наоборот, должны для начала сыграть стыковые матчи с командами, занявшими вторые места в ЛЕ. Именно такой путь предстоит питерскому «Зениту», «Спартак» же, заняв первое место, существенно облегчил себе жизнь, выйдя сразу в следующую стадию турнира.

Фото: uefa.com

Лига Европы перестает трепетать перед Лигой чемпионов, ведь по новым правилам командам оттуда еще нужно доказать свою состоятельность. По сути, им нужно пройти отбор за право сыграть в плей-офф, а приоритет отдается именно командам, проявившим себя в ЛЕ. Ну а третьи места Лиги Европы отправляются в Лигу Конференций, новый турнир от УЕФА. Состав участников там тоже получается весьма неплохой: туда отправились такие команды, как ПСВ, «Фенербахче» , «Лестер» и «Марсель». Так что статус еврокубка неплохо повысился к весенней части, и ожидается очень много интересных матчей.



Итоги еврокубковой осени для российских клубов получились весьма неплохие. Две команды в евровесне, а Россия временно вернулась на 9-е место таблицы коэффициентов, что крайне важно в вопросе сохранения наших команд в групповом этапе Лиги чемпионов. Но вся борьба с Шотландией только начинается, поскольку британцы также сохранили двух своих представителей.