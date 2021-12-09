«Барса» и «Зенит» вместе в плей-офф, а сказка «Шерифа» в Лиге чемпионов подходит к концу

Основные итоги группового этапа

Завершившийся групповой этап Лиги чемпионов выдался одним из самых событийных за последние годы. Здесь была классика европейского футбола в лице «Милана» и «Ливерпуля», номинацию «открытие турнира» явно забирает молдавский «Шериф», а питерский «Зенит» наконец-то оказался в евровесне, еще и попав туда вместе с «Барселоной» Хави. Рекорды по набранным очкам, борьба до последнего тура практически в каждом квартете — такого напряжения от группового этапа и ждешь, когда включаешь Лигу чемпионов. А главные итоги — в материале «Реального времени».

Сразу три пополнения в «клуб 18». Больше всех удивил «Аякс»

Добиться стопроцентного показателя по набранным очкам в групповом этапе — достижение серьезное. Такое удается очень редко, за всю историю Лиги чемпионов лишь шесть раз: среди рекордсменов ПСЖ, «Милан», «Бавария», «Барселона», «Реал» и московский «Спартак». И вот в сезоне 21/22 сразу три команды добились этого достижения. Мюнхенская «Бавария», «Ливерпуль» в «группе смерти» и амстердамский «Аякс». Если от первых двух команд примерно и ждешь чего-то подобного, то «Аякс» приятно удивил. Группа у них была крайне непростая — «Бешикташ», «Спортинг» и «Боруссия Д». Но клуб из Нидерландов обошел их всех, еще в их составе лучший бомбардир группового этапа — Себастьян Аллер, настрелявший аж 10 голов, это ровно половина всех голов команды. Кстати, у «Аякса» вторая по силе атака, лишь «Бавария» забила больше (22 мяча). Сверхуверенный проход в плей-офф и главный теневой фаворит, кажется, известен.

Если от первых двух команд примерно и ждешь чего-то подобного, то «Аякс» приятно удивил. Фото facebook.com/afcajax

Сказка «Шерифа» длилась недолго, но третье место в такой группе — огромное достижение

Молдавский «Шериф» на старте группового этапа навел шороху больше остальных команд. Дебютант Лиги чемпионов попал в группу к «Интеру», «Реалу» и «Шахтеру», где молдаванам пророчили ноль очков и бесценный опыт. Но, после того как он обыграл в первых двух матчах украинцев, а затем еще и «Реал», о «Шерифе» заговорили все. Счастье продлилось недолго: за следующие четыре игры клуб из Тирасполя набрал лишь одно очко и расположился на итоговом третьем месте, дающим путевку в Лигу Европы.

Пусть сказка продлилась и не так долго, но дебютировал «Шериф» очень ярко. Для первого появления в главном еврокубке команда пошумела очень хорошо, особенно если учесть, с кем они играли в группе. Не каждый более статусный клуб сможет так играть против «Реала» или «Интера». Остался ли запал у «Шерифа» на Лигу Европы, неясно, а ведь компания там подбирается очень неплохая.

«Барса» дебютирует в Лиге Европы. Приход Хави пока ничем не помог

«Барселона» без шансов уступила мюнхенской «Баварии», а «Бенфика» обыграла киевское «Динамо» в заключительном туре. В результате этого случилось удивительное и одновременно грустное для многих болельщиков событие — каталонцы впервые в XXI веке не вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Испанцы закончили свою группу третьими и отправляются в менее статусную Лигу Европы, где «Барса» еще никогда не оказывалась, да и не стремилась. С имиджевой точки зрения — это потеря для всех. «Барселона» вынуждена будет играть во втором по статусу еврокубке, а зрители лишились возможности смотреть на команду в ЛЧ. Будет ли испанская команда делать ставку на Лигу Европы или заявит туда резерв, как делали когда-то английские команды, попадавшие туда, неясно. Это будет решать новый тренер команды Хави, но у него есть весомый аргумент в пользу того, чтобы побороться-таки за победу в Лиге Европы.

Приход Хави Эрнандеса в команду был для болельщиков событием настолько радостным, что все и забыли, в какую команду он едет. На фоне неудач Рональда Кумана появление легенды клуба у руля команды считалось знаковым событием и чуть ли не началом новой эры. Но пока все идет не по сценарию болельщиков. Проблемы в игре команды никуда не делись и их не исправить за месяц, а матч с «Баварией» наглядно продемонстрировал, что идеи Хави пока сырые. «Барса» пыталась играть на равных, включала прессинг, но мюнхенцы настолько без проблем проходили его, что временами были сомнения, точно ли великая «Барселона» сейчас на поле.

Испанцы закончили свою группу третьими и отправляются в менее статусную Лигу Европы. Фото fcbayern.com

Полный провал, и Лига Европы кажется не таким плохим вариантом

В шести матчах группового этапа «Барселона» забила два мяча, меньше только у киевского «Динамо» и «Мальме». Для каталонцев это точно считается полным провалом. Хваленая атака каталонцев окончательно закончилась, и Хави предстоит над этим сильно поработать, на трансферном рынке в том числе.

И в этой связи попадание в Лигу Европы уже не выглядит чем-то плохим. Если бы не явный аутсайдер в лице «Динамо», «Барселона» могла занять и последнее место в группе, так что завершилось все нормально. Новый тренер получает возможность выиграть еврокубок: да, не самый престижный, особенно для команды калибра «Барселоны», но это трофей и возможность автоматически отобраться в ЛЧ на следующий сезон. Плюс участие в Суперкубке Европы — еще один возможный евротрофей в копилку. Уровень сопротивления в ЛЕ хорош, но это точно не Лига чемпионов, где играют лучшие команды. Так что у «Барселоны» есть возможность взять долгожданные титулы, еще и на международной арене, ведь в чемпионате пока дела идут также плохо — «Барса» лишь седьмая.

«Зенит» выдал лучший матч в еврокубках при Семаке. Жаль, что когда шансов ни на что уже не было

За тур до окончания группового этапа в квартете Н, в котором играл питерский «Зенит», было понятно почти все. «Челси» и «Ювентус» идут в плей-офф, «Зенит» — в Лиге Европы, а «Мальме» точно последний. Единственная интрига была в том, кто из грандов займет первое место в группе. У лондонцев была очевидная мотивация, а вот «Зениту» в этой Лиге чемпионов ловить было уже нечего. Но Сергей Семак все равно выставил основной состав на матч. Правда, не обошлось без небольшой трансформации: Семак изменил схему из-за пропускавшего игру Чистякова, выйдя на игру с двумя центральными защитниками.

Игра с лондонцами выявила то, что «Зенит» может играть против топ-соперников на равных, по крайней мере отрезками. Провалив старт, питерцы выдали свой лучший первый тайм в этом турнире, моментами элементарно явно переигрывая своего именитого соперника, действующего обладателя титула, на секунду.

Игра с лондонцами выявила то, что «Зенит» может играть против топ-соперников на равных, по крайней мере отрезками. Фото fc-zenit.ru

Бразильцы и Азмун в связке — топ. Сердар прорекламировал себя перед европейской публикой

Постепенно превращаясь в донецкий «Шахтер», приобретая одного за другим бразильцев, «Зенит» при этом заметно улучшил контроль мяча. Клаудиньо вообще пока — главное открытие нынешнего сезона в России, при этом бразилец отличился и в игре с «Челси», забив нетипичный для себя мяч ударом головой. Подобными вещами занимается Сердар Азмун, но иранец также отличился в матче с «Челси», шикарно реализовав выход один на один. Иранец в последних матчах все чаще выходит с первых минут, и у него не было еще провальных матчей. На фоне истекающего контракта подобная игра Азмуна заставляет задуматься: неужели он уйдет в Европу, еще и бесплатно?

Первое — почти свершившийся факт. Азмун никогда не скрывал, что хочет играть в топ-чемпионате, поэтому продлевать контракт с «Зенитом» вообще не спешил. А вот второе будет неплохой потерей в финансовом плане. За иранца точно можно было просить неплохие деньги, особенно на фоне такой игры. Максимум, что может «Зенит» в этой ситуации, — это продать Азмуна зимой, в самый разгар сезона. Но никто в клубе не согласится на потерю лидера в разгар борьбы, так что Сердар точно останется в команде до лета. Тем более что «Зенит» вышел в евровесну.

С подобной игрой у «Зенита» будут шансы пройти далеко в Лиге Европы. Но соперники подбираются что надо

«Зенит» обеспечил себе евровесну еще тур назад, но своим последним матчем в группе дал понять, что с такой игрой можно замахнуться и на высокие стадии турнира. Не полуфинал и уже тем более не финал, но до четвертьфинала «Зенит» вполне может добраться. По новому формату турнира команды, попавшие в плей-офф ЛЕ через Лигу чемпионов, начинают раньше и попадают на команды, занявшие вторые места в квартетах Лиги Европы. Все возможные соперники пока неизвестны, но крепких команд очень хорошего уровня там предостаточно. «Бетис», «Лацио», «Олимпиакос» — лишь несколько команд, на которые может попасть петербургский клуб в плей-офф.

Состав участников очень серьезный, и для Семака это хорошо. У него наконец-то будет шанс сыграть в раунде на вылет и показать уже свою состоятельность в еврокубках на дистанции. До этого он ограничивался лишь вылетом после группового этапа.