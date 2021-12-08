СИБУР: следующие десять лет спрос на полимеры будет опережающим

Пандемия подтолкнула вверх спрос на полимеры: онлайн-закупки вызвали гигантский спрос на одноразовую посуду и упаковку

Фото: Максим Платонов

«Аналитические агентства давали (полимерному рынку — прим. ред.) негативные прогнозы на пандемию, но все прогнозы оказались неправильными», — с удовлетворением докладывал об основных трендах в нефтехимии руководитель практики «Макроэкономический и отраслевой анализ» СИБУРа Александр Щербаков на Международном конгрессе «Полимеры России и СНГ: строительство и модернизация заводов» в Казани. Как оказалось, пандемия, наоборот, подтолкнула вверх спрос на полимеры: онлайн-закупки вызвали гигантский спрос на одноразовую посуду и упаковку. В пику ему глава Союза переработчиков пластмасс Михаил Кацевман пожаловался, что российские производители полимеров сравняли экспортные цены на полимеры с внутренними, и предложил 15% продукции реализовывать на бирже в России.

Три фактора роста в пандемию

Руководитель практики «Макроэкономический и отраслевой анализ» СИБУРа Александр Щербаков отметил, что СИБУР не первый год выступает на подобных конференциях, эта локация становится все более интересной. По его словам, 2020 год оказался переломным и превзошел всевозможные прогнозы аналитиков.

— В середине аналитические агентства говорили, что пандемийный год будет негативным, но все изменилось из-за смены паттернов потребления, — сообщил Щербаков. Он обозначил три основные отрасли, которые выступили драйверами потребления полимеров в 2020 году и продолжают ими оставаться в 2021-м.

Во-первых, это медицинские изделия, которые спасают во время пандемии. Во-вторых, одноразовые изделия.

— Многие страны до сих пор отказывались от одноразового пластика, но тем менее в 2020 году появилась потребность заказывать пищу удаленно. Спрос на одноразовый пластик вырос, и это поддержало рынок полимеров, — рассказал он.

Щербаков обозначил основные отрасли, которые выступили драйверами потребления полимеров в 2020 году и продолжают ими оставаться в 2021-м

И третье — онлайн-торговля, которая подстегнула спрос на упаковку.

— Мы все больше пользуемся онлайн-магазинами, все больше уходим в онлайн. Это привело к двузначным темпам роста спроса на упаковку, — сказал он. По его прогнозу, эти тренды будут сохраняться еще десять лет, поэтому спрос на полимеры будет опережающим. Это выгодно отличает нефтехимию от других секторов экономики.

Другим фактором, подстегнувшим спрос на полимеры, явились меры правительств зарубежных стран по поддержке экономики. Так, США направили $2,7 триллиона.

— Второй момент, который был неожиданным для многих экономистов. Развитые рынки сделали большой рост спроса в 2020 году. Это связано со стимулирующими мерами в 2020 году. В США была грандиозная программа поддержки экономики на $2,7 триллиона. В Европе, Азии, России тоже была, но тем не менее в США она оказалась наиболее массивной. Это позволило увеличить спрос на полимеры. Приведу цитату бразильской компании: «ожидают рост американского рынка полипропилена на 8%, что невиданно для такого крупного и развитого рынка, как США», — рассказал он.

Как оказалось, пандемия, наоборот, подтолкнула вверх спрос на полимеры: онлайн-закупки вызвали гигантский спрос на одноразовую посуду и упаковку

Угроза исходит от Китая



Главные риски для развития полимерной отрасли несет Китай. По словам Александра Щербакова, Китай способен за 3—4 года обвалить крупные нефтехимические мощности в мире.

— Уже много лет говорят, что нас ожидает период ввода новых нефтехимических мощностей. На нашем графике видны операционная загрузка и динамика — фактическая и прогнозная по полиэтилену и полипропилену. Падение достигает своего пика в 2023 году. По сути, это эффект новых вводимых мощностей, которые будут по отрасли снижать операционную загрузку. Особо выделяется Китай. Здесь огромные мощности вводятся по полимерам и олефинам. КНР научилась быстро и дешево вводить новые мощности. Для всей мировой отрасли это является значимым риском, — сообщил он.

Правда, экономика КНР имеет противоречивые тенденции. С одной стороны, вводится много мощностей, а с другой стороны, страна сильно поддерживает экологическую повестку и готова останавливать производства ради этого. К 2060 году КНР собирается достичь углеродной нейтральности.

— В 2021 году правительство Китая ввело несколько таргетов по энергоэффективности, но оказалось, что многие провинции их не выполнили. Правительство решило остановить часть заводов, чтобы достигнуть экологических целей, — добавил Александр Щербаков.

То есть в Китае есть тренд на ввод новых мощностей, а с другой стороны — есть экологический контртренд. Кто кого победит — покажет время.

Игорь Ляшков рассказал о том, какие меры государственной поддержки полимерной отрасли действовали в прошлом году

Треть пластиков уходит на экспорт

Заместитель директора НТЦ «Химвест» Минпромторга России Игорь Ляшков рассказал о том, какие меры государственной поддержки полимерной отрасли действовали в прошлом году. По его словам, общий объем господдержки составил 950 миллионов рублей.

На проекты развития было направлено 162 миллиона рублей, на повышение производительности труда — 228 миллионов. Оказана поддержка четырем проектам, реализуемым по НИОКР по постановлению правительства РФ №1649 на сумму 72,5 миллиона рублей.

Самая популярная мера поддержки — это СПИК. Специнвестконтракт прошел реинкарнацию от СПИК-1 до СПИК-2. Главное отличие в том, что исчезло ограничение по объему инвестиций — не менее 700 млн рублей. Теперь ограничений нет: достаточно найти современную технологию, концепцию — и можно выходить на соглашение с властями. Другим инструментом поддержки являются программы Фонда развития промышленности.

Сырье — это не только полимеры, которые производят гиганты, но и вторичная переработка. Глава Союза переработчиков пластмасс Михаил Кацевман пожаловался, что российские производители полимеров сравняли экспортные цены на полимеры с внутренними, и предложил 15% продукции реализовывать на бирже в России. По его словам, большое давление на внутренние цены на полимеры оказывает тот факт, что 34% производимых в стране полимеров вывозится за рубеж и там перерабатывается. А возвращается в виде 1,3 млн тонн готовых изделий. Однако изменить положение пока не удается.

Утверждение неоднозначное, ведь сами производители не раз говорили о том, что эскортируют продукцию только при полном покрытии внутреннего спроса. При этом реализация полимерной продукции происходит по рыночным механизмам, в частности с использованием прозрачных ценовых индикативов — котировок на полимеры. «Котировки отражают баланс спроса и предложения на рынке не только в России, но и в мире. Несмотря на это, российские цены в долларовом выражении демонстрируют существенно более низкий рост по сравнению с мировыми. Для сравнения, с октября прошлого года в ЕС цены на ПЭНП, например, выросли более чем в два раза, в Турции — на 70%. Рост в России составил 56%», — пояснили в СИБУРе.

По словам экспертов, основные причины роста котировок на полимерную продукцию среди прочего — восстановление спроса на полимеры со стороны переработчиков в III кв. 2020 года после пика пандемии в I кв. того же года. А также рост цен на основное сырье для производства полимеров (СУГ и нафту) и дефицит продукции на мировом рынке вследствие остановов ряда производителей в ЕС и США. «Важно понимать, что в случае упаковочных решений, например, их доля в стоимости конечных продуктов варьируется от 1 до 10% и рост цен на сырье для производства самой упаковки не оказывает прямого влияния на стоимость конечных продуктов», — прокомментировали ситуацию в «СИБУРе».

1 / 23 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов