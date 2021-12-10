Гид по старинным мусульманским храмам: деревянные мечети Татарстана

Какие дома Аллаха вокруг Казани и чуть далее нуждаются в спасении? Вторая часть

На прошлой неделе в Казани объявили победителей республиканского конкурса «Изге әманәт» («Святой аманат»). Награждали мечети, активно реализующие татароязычные проекты. «Реальное время» поздравляет имамов и публикует вторую часть гида по деревянным образцам исламского зодчества Татарстана. Многие из них и сейчас центральные объекты деревень.

Иж-Бобья, Агрызский район

Иж-Буби — родина братьев Буби (Нигматуллиных), которые открыли здесь в конце XIX века медресе. Потом, по инициативе их сестры Мухлисы, появилась шестилетняя татарская женская школа (первая, готовившая учительниц для женских медресе и мектебов). Правда, уже в 1911 году медресе закрыли, братьев арестовали, а Мухлиса перебралась в Троицк и стала первой женщиной-казыем — судьей.

Мечеть, построенная в 1892 году Мухаметзяном Ахметзяновым, не единственное историческое здание в селе. Еще есть дом братьев Буби, усадьба Ахметзянова (ее недавно восстановили, оставался только фундамент), его же магазин и амбар.

Также можно посетить деревянную мечеть в соседнем Биктово. А в селе Шаршада — молельню, построенную в 1891 году помещицей из Санкт-Петербурга Гульсум Шейх-Али (здесь была их усадьба), не уберегли. Она сгорела в 2007-м.

Новое Узеево, Аксубаевский район

Новое Узеево. Фото: komanda-k.ru

Деревянная мечеть 1908—1911 года по проекту архитектора Фошдеребрюггена. Вообще, общины здесь две, потому что деревню на две части делит река Большая Сульча и железобетонный мост в 98 метров. От первой мечети ничего не осталось. Во второй — разместили амбар, но жители быстро возвели другое хранилище. При мечети работает выставка старинных вещей.

Старые Ургагары, Алькеевский район

Старые Ургагары. Фото: kartarf.ru

Построена в 1905 на средства Абдуллы Мансурова. У мечети два молельных зала, один из них в советское время отдали под зернохранилище.

Верхние Верези, Арский район

Верхние Верези

Здание примерно 1902 года по проекту архитектора Абдуллы Мансурова, как и Фошдеребрюгген, непрофессионала. Построили его, потому что старое уже не вмещало всех желающих, община насчитывала тогда 369 душ. В 1930-е годы в мечеть въехала начальная школа. Сейчас в открывшейся снова мечети действует еще и библиотека.

Новый Кырлай, Арский район

Новый Кырлай

Одна из главных точек в маршруте по жизни Габдуллы Тукая. В 1811 году здесь построили мечеть, в 1887-м она стала соборной. При ней работало медресе, в которой поэт с 1892 по 1894 год учился, в это же время начал писать первые стихи, шуточные.

Сарай-Чекурча, Арский район

Сарай-Чекурча

Еще одно творение «частного составителя планов» Мансурова. На этот раз 1909 года. После революции здание отдали школе и только в 2005-м вернули верующим.

Урнашбаш, Арский район

Урнашбаш

Первую мечеть в селе строил казанский купец — выходец из этих мест Габдерахим Валитов. Но в здание попала молния, и оно сгорело, восстановил храм сын купца Ханафи. После мечеть несколько раз перестраивалась. В 1932-м здесь поселились школа и сельский клуб.

Утня, Арский район

Утня, Арский район

Изначально на этом месте стояла мечеть 1800 года, а эту возвели в 1908 году. По печальной традиции в 1932-м здесь разместилась школа. Любопытно, что когда мы искали информацию о здании, то наткнулись на рассказ о народном сходе «по вопросу введения и использования средств самообложения граждан». И где он проходил? Улица Салиха Сайдашева, 16а, мечеть!

Учили, Арский район

Өчиле

Мечеть 1878 года, в которой почти сразу же имамом стал служить дед Габдуллы Тукая — Зинатулла Зайнельбаширов. Сюда он привез маленького внука в 1890 году после смерти дочери, матери будущего поэта. Имамом дед был до 1907 года. Он же, кстати, стал причиной известной истории про отправку Тукая с ямщиком на Сенной базар, чтобы там ему нашли новую семью.

Мокша, Атнинский район

Мокша

Мечеть 1909—1911 годов, из сосновых бревен, обшитая досками и скрытая в березовой роще. Сама деревня — середины XVII века. В 1980 году здание ремонтировали — чтобы разместить музей колхоза.

Нижний Куюк, Атнинский район

Нижний Куюк

Два этажа, два минарета, солидное здание, возведенное в 1861 году на деньги купца Габделгазиева. С 1937 года — клуб, с 1995 — вновь мечеть.

Айбаш, Высокогорский район

Мечеть построена в XIX веке, как минимум, о ней есть упоминания 1857 года. После здание горело и восстанавливалось.

Фото: vk.com/aibashmechet

В 2017 году в СМИ появилась новость, что за ее реставрацию взялся директор Центра реставрации деревянного зодчества в Кириллове Александр Попов, тогда еще не занимавшийся мечетями. Ну а в 2020-м у мастера забрали вывезенные из Татарстана для восстановления церковь 1757 года в селе Архангельские Кляри и мечеть 1879 года в селе Большая Елга — стороны не смогли найти понимания в плане смет и ведения работ, обвиняя друг друга в отсутствии финансирования и нечистоплотности. Мечеть в этом году открыли, восстановив силами республики.