Гид по старинным мусульманским храмам: деревянные мечети Татарстана

Какие Дома Аллаха вокруг Казани и чуть далее нуждаются в спасении, первая часть

Фото: wikipedia.org (на фото - мечеть в Чистополе)

Этой осенью в деревне Большая Елга Рыбно-Слободского района Татарстана открыли отреставрированную деревянную мечеть. Но в республике еще много объектов мусульманского зодчества из дерева, которые заслуживают внимания. Некоторые из них в плачевном состоянии, и если не принять меры, в скором времени могут быть утрачены. Подробнее об уникальных деревянных мусульманских храмах — в материале «Реального времени».

Малые Кармалы

Одно из старинных названий села в Камском Устье — Починок Карманов. Мечеть построил в 1910 купец второй гильдии Ахметзян Ибрагимович Арасланов. Храм возвели, когда понадобился новый, более просторный, вместо возведенного в 1869 году. Тогда в махаллю деревни входило 290 душ мужского пола, а в медресе училось 30 шакирдов. В советское время здесь была школа.

Фото: Уильям Брумфилд / cultinfo.ru

Асан-Елга

Про кукморскую мечеть в источниках написали впервые в 1768 году, примерная дата ее постройки — вторая половина или конец XVIII века. В начале прошлого века здесь жило 425 мужчин-мусульман, в мектебе учились 63 мальчика и 55 девочек. Кстати, реставрацией в 1990 году занимался известный по казанским проектам Рафик Билялов.

Источник: culttourism.ru

Качимир

Мечеть в кукморском селе построили в 1899 году казанские купцы Абдулкарим и Абдулвали Юнусовы для прихода примерно в 386 душ. Их отцу Исхаку, который с братом Ибрагимом достроил начатую отцом Сеннобазарную мечеть в Казани, принадлежали в деревне две пилорамы и мельница с крупообдиркой. Опять же, отец возвел первый деревянный мусульманский храм, а братья его обновили.



Источник: muzagit.ru

Кирби

Хаерби авылы, Лаишевский район. Мечеть возникла в 1908 году благодаря Салиху Губайдуллину, заработавшему на мануфактуре и доходных домах, вместо сгоревшей в 1907 году. У Губайдуллина в Казани сохранился жилой дом на Зайни Султана и доходные — на Баумана и Островского. С начала мечеть строили без соблюдения строительного плана, так что богослужения в ней дозволили, когда прихожане представили губернскому правлению план и чертеж фасадов. Также потребовалось расчистить площадь вокруг здания.

Здесь служила династия имамов Гумеровых, в частности, Абубакир Гумеров был дедом со стороны матери Султана Габяши, одного из первых композиторов ТАССР.

Источник: nailtimler.com

Татарский Кокшан

Менделевский район. Это были земли татарских князей Янбулатовых (Ямбулатовых), которые служили поручиками в Черниговском карабинерном полку. Сюда, в Кокшан, они переехали, выйдя в отставку. До революции жители ходили в соседнее Камаево на пятничный намаз, а в этой, 1876 года постройки, читали ежедневные намазы. Если сначала при большевиках здесь работала школа, то с 1979 года здание пустовало.

Источник: mendeleevsk.tatarstan.ru

Дусай-Кичу

Мензелинская мечеть 1902 года находится в селе, которое по легенде, появилось там, где некий Дусай-бабай переправился через реку Ик. То есть — Дусайская переправа. Долгое время была в плохом состоянии, но девять лет назад ее начали реставрировать.

Мечеть во время реставрации 2012 года. Источник: vk.com

Нижняя Уратьма

В Нижнекамском районе это село имело и другие названия: Татарская Уратьма, Чувашская Уратьма, Камышевский Враг. Мечеть построили в 1890 году, а в 1937 здесь открыли дом культуры. С этим селом связана история, как местного имама Сахабетдина посадили в Шингальчинскую тюрьму — «но народ добился его освобождения». Это один из примеров, когда изначально деревянное здание позднее обложили кирпичом.

Источник: vossta.ru

Курманаево

Продолжаем путь в сторону Нурлата. Сначала здесь было две мечети, заново отстроенные в 1892 году вместо сгоревших. В обеих служили отцы и дети семейства Губайдуллиных. В 1909 году построили третью, которая сохранилась по сей день (закрыта в 1930-е, открыта в 1990-е). Кстати, еще через два года было принято решение о строительстве четвертой.

Источник: nurlat-tat.ru

Большая Елга

Новостной повод статьи — мечеть, построенная в 1879 году на месте сгоревшей. В 1905-м у нее появилась железная крыша, в 1924-м ее обшили досками, покрасили и отдали под склад. Гораздо позднее храм вернули прихожанам.

Фото: tatarstan.ru

Кзыл-Ялан



В чистопольское село мечеть перевезли из Татарского Толкиша в 1928-1929 годах, а там ее строили по проекту инженера Плена в 1848 году. Кстати, сейчас здесь две мечети: историческая и новая.

Источник: islamcenter.ru

Чистополь

В этом городе сохранилась дивной красоты мечеть на улице Вахитова, 39. В 1859 году ее строили на средства купца Хасана Мусича Якупова села Верхняя Сосна (ныне Балтасинский район), на месте сгоревшей. В 1977 у здания восстановили минарет, а при ремонте в конце 1980-х появился входной пристрой с восточной стороны. Отметим, что многим он напоминает Сеннобазарную мечеть в Казани. В дополнении к самой мечети — аутентичная татарская слобода Чистополя.



Источник: culture.ru