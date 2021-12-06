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Как сбываются мечты: гала-концерт фестиваля «Добрая волна»

23:34, 06.12.2021
Как сбываются мечты: гала-концерт фестиваля «Добрая волна»

Сегодня в Казани прошел гала-концерт Всероссийского культурно-благотворительного фестиваля детского творчества «Добрая волна». 12 победителей выступили на одной сцене со звездами российской эстрады. Для участия в концерте в столицу Татарстана приехали народный артист России, композитор Игорь Крутой и известные российские исполнители — народный артист России Олег Газманов и заслуженные артисты РФ Анжелика Варум и Дима Билан.

Видео: Камиль Исмаилов
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