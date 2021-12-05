Новости общества

00:22 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Межуниверситетский кампус в «Смарт Сити»: 5 ракурсов

00:00, 05.12.2021

Как строительство такого объекта повлияет на развитие университетов Казани и самого города?

Межуниверситетский кампус в «Смарт Сити»: 5 ракурсов
Фото: facebook.com/KazanSmartCity

На прошедшей в последние дни ноября стратегической сессии по проектированию развития науки и технологий на базе вузов Татарстана прозвучала новость о том, что в Лаишевском районе нашей республики планируется построить грандиозный университетский кампус. Он призван стать базой для создания научно-образовательного центра мирового уровня. Развитие вузов с применением инструментов масштабного девелопмента уже несколько лет является одним из ключевых направлений развития высшего образования, но до сих пор с университетами нашей республики этого почти не случалось. Новый проект региональных властей позволяет подумать о том, как такая инициатива может повлиять на развитие казанских университетов в частности и города в целом. О пяти ракурсах строительства межуниверситетского кампуса рассуждает в своей авторской колонке для «Реального времени» Анна Свирина, проректор по науке и развитию Университета управления ТИСБИ.

  1. Ракурс статистический

    Студенты, преподаватели, научные работники и остальные связанные с вузами сотрудники составляют почти 10% населения Казани. Что их так много, заметно, если сравнить дороги и общественный транспорт в июне и в июле (в июне школьников и связанного с ними движения уже нет, а в вузах наоборот, сессия, горячая пора). Наверное, сопоставимое количество людей задействовано в ретейле. Чтобы представить себе, что значит построить заявленный межуниверситетский кампус и переместить вузы туда, на секунду представьте: торговые центры и сетевые магазины Казани переехали в район аэропорта. Такое масштабное изменение задействует каждое третье домохозяйство в городе.
  2. Ракурс культурный

    Второй ракурс в некоторой степени — продолжение первого. Казань — университетский город и столица. В таких городах университеты строились давно, а их обитатели во многом определяют, как выглядит центр города. С ними центр становится динамичнее, выглядит моложе, в нем больше немного странных на взгляд обывателя заведений — и город становится другим. Конечно, Казань не Уппсала (город в Швеции — прим. ред.), в которой летом 20 тысяч человек, а зимой — больше 100 тысяч, и все же мне сложно представить сердце Казани без студенческого сообщества, добавляющего ему красок. Да и без профессоров в центре город станет другим.
  3. Ракурс исследовательский

    Современные исследования часто требуют огромной инфраструктуры. Наверное, в межуниверситетском кампусе не планируется делать вариант Большого адронного коллайдера, но часть лабораторий КНИТУ-КАИ, КНИТУ, КФУ, особенно связанных с современной инженерией, требует подчас гигантских площадей. С этой точки зрения оказаться не стиснутыми памятниками архитектуры в центре города, а хозяевами большого кампуса университетам скорее на руку: разбросанные сейчас по городу лаборатории можно было бы объединить в одном месте. Вместе с тем, планируя такие изменения, следует помнить, что перенос части оборудования может оказаться невозможным по техническим причинам — оно выйдет из строя при транспортировке (хотя в это может быть сложно поверить после переезда ТУ-144).
  4. Ракурс сравнительный

    Если рассуждают об изменениях в организации высшего образования, обычно вспоминают опыт других стран. Отвечая на вопрос о том, как у них, придется констатировать — везде по-разному. В США университеты часто выносятся на окраины городов, и они занимают огромные территории. В Европе, напротив, университеты часто находятся в центрах старых столиц, в исторических зданиях, от которых остались только фасады, а внутри — современный интерьер и функциональное наполнение. Оба варианта имеют свои плюсы, одно остается неизменным — вузы меняют среду вокруг себя, где бы они не находились.
  5. Ракурс логистический

    Лаишевский и Высокогорский районы, согласно статистике, — районы с прирастающим населением, что полностью соответствует логике развития агломераций. Строительство межуниверситского кампуса в Лаишевском районе, в котором в последние годы идет активная застройка, потребует и переформатирования транспортной системы, ведь десятая часть жителей города будет жить и работать здесь. Логично появится вопрос о транспорте и дорогах, новых развязках и сопряженных задачах.

Значимое изменение инфраструктуры образовательного комплекса Казани — проект грандиозный, как и многое, что реализуется в республике. Описанные пять ракурсов — только первые вопросы, которые возникают, когда задумываешься о том, как он будет реализован в жизнь.

Анна Свирина
ОбществоОбразование Татарстан

Новости партнеров

 комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии


Читайте также

Новости общества

00:22 МСК Все новости
Новости раздела