Межуниверситетский кампус в «Смарт Сити»: 5 ракурсов
Как строительство такого объекта повлияет на развитие университетов Казани и самого города?
На прошедшей в последние дни ноября стратегической сессии по проектированию развития науки и технологий на базе вузов Татарстана прозвучала новость о том, что в Лаишевском районе нашей республики планируется построить грандиозный университетский кампус. Он призван стать базой для создания научно-образовательного центра мирового уровня. Развитие вузов с применением инструментов масштабного девелопмента уже несколько лет является одним из ключевых направлений развития высшего образования, но до сих пор с университетами нашей республики этого почти не случалось. Новый проект региональных властей позволяет подумать о том, как такая инициатива может повлиять на развитие казанских университетов в частности и города в целом. О пяти ракурсах строительства межуниверситетского кампуса рассуждает в своей авторской колонке для «Реального времени» Анна Свирина, проректор по науке и развитию Университета управления ТИСБИ.
- Ракурс статистический
Студенты, преподаватели, научные работники и остальные связанные с вузами сотрудники составляют почти 10% населения Казани. Что их так много, заметно, если сравнить дороги и общественный транспорт в июне и в июле (в июне школьников и связанного с ними движения уже нет, а в вузах наоборот, сессия, горячая пора). Наверное, сопоставимое количество людей задействовано в ретейле. Чтобы представить себе, что значит построить заявленный межуниверситетский кампус и переместить вузы туда, на секунду представьте: торговые центры и сетевые магазины Казани переехали в район аэропорта. Такое масштабное изменение задействует каждое третье домохозяйство в городе.
- Ракурс культурный
Второй ракурс в некоторой степени — продолжение первого. Казань — университетский город и столица. В таких городах университеты строились давно, а их обитатели во многом определяют, как выглядит центр города. С ними центр становится динамичнее, выглядит моложе, в нем больше немного странных на взгляд обывателя заведений — и город становится другим. Конечно, Казань не Уппсала (город в Швеции — прим. ред.), в которой летом 20 тысяч человек, а зимой — больше 100 тысяч, и все же мне сложно представить сердце Казани без студенческого сообщества, добавляющего ему красок. Да и без профессоров в центре город станет другим.
- Ракурс исследовательский
Современные исследования часто требуют огромной инфраструктуры. Наверное, в межуниверситетском кампусе не планируется делать вариант Большого адронного коллайдера, но часть лабораторий КНИТУ-КАИ, КНИТУ, КФУ, особенно связанных с современной инженерией, требует подчас гигантских площадей. С этой точки зрения оказаться не стиснутыми памятниками архитектуры в центре города, а хозяевами большого кампуса университетам скорее на руку: разбросанные сейчас по городу лаборатории можно было бы объединить в одном месте. Вместе с тем, планируя такие изменения, следует помнить, что перенос части оборудования может оказаться невозможным по техническим причинам — оно выйдет из строя при транспортировке (хотя в это может быть сложно поверить после переезда ТУ-144).
- Ракурс сравнительный
Если рассуждают об изменениях в организации высшего образования, обычно вспоминают опыт других стран. Отвечая на вопрос о том, как у них, придется констатировать — везде по-разному. В США университеты часто выносятся на окраины городов, и они занимают огромные территории. В Европе, напротив, университеты часто находятся в центрах старых столиц, в исторических зданиях, от которых остались только фасады, а внутри — современный интерьер и функциональное наполнение. Оба варианта имеют свои плюсы, одно остается неизменным — вузы меняют среду вокруг себя, где бы они не находились.
- Ракурс логистический
Лаишевский и Высокогорский районы, согласно статистике, — районы с прирастающим населением, что полностью соответствует логике развития агломераций. Строительство межуниверситского кампуса в Лаишевском районе, в котором в последние годы идет активная застройка, потребует и переформатирования транспортной системы, ведь десятая часть жителей города будет жить и работать здесь. Логично появится вопрос о транспорте и дорогах, новых развязках и сопряженных задачах.
Значимое изменение инфраструктуры образовательного комплекса Казани — проект грандиозный, как и многое, что реализуется в республике. Описанные пять ракурсов — только первые вопросы, которые возникают, когда задумываешься о том, как он будет реализован в жизнь.
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