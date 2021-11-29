Бизнес-аккаунт дня: казанская лесоторговая компания

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 205-я

Сегодня в России действуют более 10 тысяч производителей пиломатериалов. Большинство ­­­­– малые частные предприятия. Одна из таких компаний «Наш лес» была создана в Казани в 2015 году. Ее бизнес-аккаунт в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Для строительства дома

Своим клиентам казанская компания «Наш лес» предлагает различные виды деревянных досок как для строительства, так и для отделки помещений. Изготавливают их на современном импортном оборудовании, а в каталоге компании — около 10 видов пиломатериалов из липы, сосны, осины, сибирской лиственницы и кедра. Помимо реализации древесины в Татарстане и России, свою продукцию казанцы отправляют и в страны Европы.

Сегодня аккаунт магазина анализируют эксперты ульяновского SMM-агентства Social Lift. На рынке digital-агентств оно работает 8 лет, а в списке его проектов — бренды с мировым именем, крупные российские предприятия и финансовые компании.

Аккаунты, которые не проявляют интерес к странице, негативно влияют на статистику профиля

Название аккаунта — обычно мы рекомендуем не использовать дополнительные символы (нижние подчеркивания, точки и так далее), но в Instagram достаточно высокая конкуренция, так что выбор такого названия обоснован и понятен.

Имя аккаунта соответствует деятельности компании. Рекомендуем использовать единый регистр: либо все написать заглавными буквами, либо сделать заглавной только первую букву. Отлично, что указан город, где вы находитесь — это поможет целевой аудитории легко найти вас в поиске по запросу «пиломатериалы казань».

Аватар — важный элемент страницы и первое, что видит человек, когда принимает решение посетить ваш аккаунт. После введения темной темы в «Инстаграме» большинство пользователей стали использовать ее, и на черном фоне ваш аватар выглядит контрастнее и выигрышнее. Также приведем примеры аватаров конкурентов. На вашем примере четко и крупно видно название и сам логотип, что позволит легко узнать вашу компанию среди остальных представителей подобного бизнеса.





БИО. В данном разделе рекомендуется давать аудитории аргументы для выбора именно вашей компании. В вашем описании профиля информация структурирована и есть разделительные эмодзи, присутствует приоритетность конкурентных преимуществ и понимание запросов аудитории. Можно добавить строчку о доставке по РФ. Например, так:

Ссылка в описании. Добавлена ссылка на сайт. В описание профиля следует добавить мотивирующий к переходу текст. Если хотите отслеживать эффективность, стоит добавить UTM-метки на ссылку сайта. Так вы узнаете, сколько переходов осуществляется именно из «Инстаграма».

Подписчики/подписки. Подписки должны составлять не более 20% от числа подписчиков. Рекомендуем оставить в подписках только те страницы, за которыми вы реально следите, или аккаунты клиентов, готовых дать рекомендации. Кроме того, массфоловинг как средство прироста численности подписчиков не одобряется «Инстаграм», и существует риск блокировки аккаунта. Также нужно не забывать регулярно проводить и проверку подписчиков. Аккаунты, которые не проявляют интереса к странице, негативно влияют на статистику профиля. Такие аккаунты следует удалять из подписчиков.

Кроме того, анализ аккаунта говорит о том, что с августа практически не было притока подписчиков. Для увеличения количества подписчиков и вовлеченности рекомендуем воспользоваться рекомендациями по разнообразию контента, а также использовать такие инструменты, как таргетированная реклама, размещение у блогеров (по бартеру или платно), конкурсы.

Highlights — витрина вашего бизнеса

Архивы сторис (highlights). Архив — витрина вашего бизнеса. На данный момент обложки оформлены в стиле, соответствующем направленности аккаунта. Рекомендуем архив «Казань» переименовать в «Локация» или «Навигация», сейчас из названия непонятно, какую информацию можно найти в этом архиве. Также было бы хорошо создать отдельный архив с отзывами.

И не забывайте обновлять этот раздел: сторис давностью 165 недель выглядят неактуально, даже если информация все еще соответствует действительности, поэтому следует перевыпустить подобный контент с такой информацией и удалить старые сторис. Особенно нужно быть аккуратными с информацией о скидках и краткосрочных предложениях и вовремя убирать ее из архивов.

Stories. Публикуются регулярно, но в маленьком количестве. Рекомендуем публиковать около 5—7 в день. Это могут быть фото, видеообзоры, отзывы, советы, вовлекающие сторис. Еще недавно у всех появилась возможность добавлять ссылки в сторис (даже не имея 10к подписчиков). Это позволит вести заинтересованных пользователей на нужную им информацию сразу из сторис.



У вас есть разноплановые, интересные и харизматичные сторис. Обращайте внимание, что при размещении текста на сторис, он может перекрываться другой информацией. Хорошо если будут добавлены сторис с игровыми элементами (опросы, вопросы), что позволит повысить просматриваемость как самих сторис, так и профиля.

Пример неудачного оформления:

Примеры удачного оформления:





Раздел «Путеводители или гайды». Гайд — это своеобразная подборка уже размещенных вами постов с возможностью добавить описание, разметку и визуальное оформление:

Объединяем между собой наборы товаров или публикации, посвященные одной теме.

Сохраняем контент от экспертов, даже если он размещен только на странице блогера.

Освещаем мероприятия.

Создаем отдельную ветку с отзывами.

Продемонстрировав процесс создания продукта, вы не только сможете развлечь фолловеров, но и сделать акцент на качестве производимых товаров.

Можно создать гайд с часто задаваемыми вопросами, ответы на которые можно дать в постах, а затем объединить их в одну подборку.





Создавайте путеводители с рекомендациями, которые могут быть интересны вашим подписчикам. Например, рекомендации ваших партнеров.

Раздел «Отметки». Этот раздел виден всем, поэтому за ним нужно следить. Если в отметках совсем пусто, то их можно сделать самому, отметив рабочий аккаунт в посте в личном профиле, а также попросив об этом коллег и постоянных клиентов. Таким образом у вас появятся первые отзывы, что поможет завоевать доверие потенциальных клиентов. Отметки могут быть как рекламными, так и с призывами о помощи, как правило, это просто спам, на который не нужно отвечать. Просто удаляем.



Количество комментариев — наиболее ценный показатель активности аудитории

Контент. Мы проанализировали ваш аккаунт и аккаунты конкурентов за сентябрь — ноябрь 2021 года. На графике видно, в какие дни чаще всего выпускаются посты: по вторникам и четвергам. Вы на правильном пути, что публикуете контент регулярно.

На этих графиках показана вовлеченность по типу контента — наибольший показатель у фото, но также видим, что у одного из конкурентов хороший показатель и в видео, поэтому, если есть возможность, стоит ввести контент и этого вида. График вашего аккаунта:

График конкурента:

Сейчас контент состоит только из фотографий и нескольких видеороликов. Нужно разнообразить контент, добавив новые форматы (видео) и тематики: например, как проходит рабочий процесс и так далее. Обратите внимание на подачу контента и его оформление. Фото должны быть четкими, яркими, чтобы хорошо был виден результат работы.

Если публикуете видео, добавляйте обложку. Отметим, что ваш аккаунт смотрится гармоничнее на фоне аккаунтов конкурентов, но, как известно, нет предела совершенству. Не забывайте следить за отметкой локации, не стоит писать номер телефона в конце публикаций — гостю будет достаточно сложно им воспользоваться. Лучше напомните, что всю необходимую информацию можно найти в описании вашего профиля. Так как у вас есть явно выделенные рубрики, то помогайте людям их искать по хештегам. Ваш аккаунт:

Пример неудачного оформления:

Некоторые публикации выделяются по количеству лайков — необходимо провести глубокий анализ, разобраться в причинах и попробовать сохранить положительную динамику. И надо работать над увеличением количества комментариев, так как именно этот показатель активности является более ценным. В любом случае мы не рекомендуем использовать такие методы, как массфолловинг и масслайкинг, потому что алгоритмы соцсетей умеют отслеживать резкое повышение активности — возможна блокировка аккаунта, также это вызывает недоверие у пользователей.

Статистика показывает хорошее соотношение показателей. Высокий процент реальной и вовлеченной аудитории.

Аудитория аккаунта соответствует целевой аудитории по половому, возрастному и географическому признакам.

Анализ при помощи сервисов LiveDune и trendhero.

Приведем статистику по вашим постам и реакциям с августа по ноябрь 2021 года:

В Reels хорошо заходит экспертный контент

IG TV и Reels. Сейчас в этом разделе очень мало видео, необходимо поставить себе в задачи его наполнение и оформление. Используйте этот раздел с большей пользой для вашего бизнеса:

показывайте видео процесса обработки древесины,

проводите прямые эфиры,

рассказывайте про ваши первые шаги в бизнесе.

Поверьте, людям это очень интересно. Вам не обязательно танцевать, петь и кривляться — в Reels хорошо заходит и экспертный контент. Reels, это хороший инструмент для привлечения бесплатного трафика и набора подписчиков (теперь можно добавлять геолокацию, что позволит работать на регион).

Конкурс. На данный момент конкурсы не проводятся, отсутствует игровой и вовлекающий контент. Проведение конкурсов позволяет увеличить приток аудитории, хорошо влияет на вовлеченность подписчиков в контент страницы, увеличивает количество заказов. Сейчас очень благоприятный период для запуска конкурса, так как приближаются новогодние праздники.

Совет: используйте более целевые для вашего бизнеса активности и не забывайте добавлять рекламный блок в описание. Конкурсы — это не только дешевый способ быстро привлечь новую аудиторию — вы можете проводить исследования аудитории, знакомить ее с ассортиментом и идеологией бизнеса. Кроме того, благодаря проведению грамотных активаций, вы можете приучить подписчиков писать отзывы и делиться фотографиями ремонта или строительства дома, который ведется с использованием вашей продукции.

Клиент любит, когда ему отвечают не только на поставленный вопрос

Обратная связь. Давайте более информативные ответы, не ограничивайтесь репликами «да», «нет» или «написали в директ», клиент любит, когда ему отвечают не только на поставленный вопрос, но и также добавляют информацию, которая, возможно, ему пригодится (например, какими именно компаниями вы доставляете товары). Выводите клиентов на разговор, подводите к продаже. Постарайтесь увеличить число откликов. Их должно быть не менее 10—15% от набранной аудитории.

Продвижение. Мы видим, что вы и ваша команда тратите достаточное количество усилий и времени на ведение аккаунта. Но при этом активность вашей аудитории оставляет желать лучшего. К сожалению, без вложений не всегда получается заставить алгоритмы «Инстаграма» работать на благо страницы. Поэтому стоит задуматься о платном продвижении, но это не значит, что траты будут существенными.

Можно начать со 100—200 рублей на один пост, а первые рекламные кампании запускать прямо из профиля, а уже когда почувствуете в себе силы и увидите первые результаты, стоит начать продвижение через кабинет Facebook — такой способ продвижения позволяет задать более детальные настройки.

Также для увеличения количества подписчиков и вовлеченности рекомендуем воспользоваться рекомендациями по разнообразию контента, а также использовать такие инструменты, как таргетированная реклама, размещение у блогеров (по бартеру или платно), конкурсы. Следует отметить, что нужно тщательно выбирать блогеров. Их контент должен соответствовать тематике вашего бизнеса. От этого зависит вовлеченность в конкурс. Если блогер обзоров детского питания будет разыгрывать материал для отделки бани, то, вероятнее всего, подписчикам не будет интересен этот конкурс.

