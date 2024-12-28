Компанию из Тукаевского района оштрафовали за незаконную добычу песка

Штраф в 815 тысяч рублей назначил Арбитражный суд Татарстана компании из Тукаевского района ООО «Амикрон», иск к которой за самовольную добычу песка в карьере, откопанном рядом с трассой М-12 напротив деревни Ильинки, недалеко от места впадения в Каму протоки Старая Кама, подало Министерство экологии и природных ресурсов РТ.

Как указано в вынесенном Арбитражным судом РТ решении, в феврале 2023-го Закамским территориальным управлением Минэкологии по обращению граждан о самовольном пользовании недрами было проведено выездное обследование территории, которое выявило карьер размерами 28 на 38 м и глубиной 2,75 м. Сотрудники министерства установили, что работы по пользованию недрами, погрузке и транспортированию песка были организованы обществом «Амикрон».

Также выяснилось, что лицензия на пользование недрами на этом участке у ответчика отсутствовала, Управление земельных и имущественных отношений Нижнекамского района не согласовывало и не представляло ООО «Амикрон» право пользования земельными участками в целях извлечения и складирования песка.

Размер вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды в результате самовольного пользования недрами, был оценен в 815 768 руб. Арбитражный суд удовлетворил иск Минэкологии в полном объеме. Решение не вступило в законную силу.

ООО «Амикрон» зарегистрировано в селе Большая Шильна. По данным сервиса «СПАРК», компания, которой руководит Дмитрий Грахов, владеющий ею на паритетных началах с Андреем Граховым, закончила 2023 год с выручкой в 43,5 млн рублей и чистой прибылью 658 тыс. В настоящее время у компании имеются непогашенные долги — исполнительные производства в пользу физических и юридических лиц на общую сумму 745 тыс. рублей.

Инна Серова