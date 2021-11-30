Такое не забывается: на каких первых автомобилях ездили известные казанцы

Фото: коллаж

Первое авто как первая любовь: запоминается на всю жизнь. Для кого-то появление автомобиля пришлось на безбашенное студенчество, у кого-то — сопровождало карьерный рост, а кто-то не торопился и ждал свою «ласточку» ближе к 30 годам. Мы решили собрать в этой статье истории нескольких героев из разных сфер (бизнеса, медицины, спорта и других) о том, как у них появилась первая машина.

Прокачка спортивного духа

Историю о том, как мечта об автомобиле может мотивировать человека стать лучше, нам рассказал банкир Булат Хайруллин. Право водить собственное авто он получил, сдав спортивные нормативы.

Сдача спортивных нормативов — это вам не фокусы! Это Ford Focus 2! Фото: auto.ru

Зампредседателя правления АКБ «Энергобанк» Булат Хайруллин:

«Помню точную дату, когда у меня появилась первая машина, — 30 апреля 2008 года. Мне тогда исполнилось 18 лет, и через пару недель я как раз получал свое водительское удостоверение. Радости моей не было предела, так как уже с самого раннего детства я мечтал ездить за рулем.

После того как я получил права, дело оставалось за малым: приобрести автомобиль. На мой день рождения родители обещали подарить машину, но только при одном условии. Мне нужно было сдать спортивные нормативы, а именно — бег на 3 километра, стометровку, подтягивания и отжимания на брусьях. С этого начался мой путь к мечте, к первому автомобилю».

Огромное желание двигало меня к цели. В конце концов заветная мечта сбылась, и после сдачи всех необходимых нормативов я стал гордым обладателем хетчбэка Ford Focus 2. «Форд» был цвета мокрый асфальт, с объемом двигателя 1,8 литра и механической коробкой передач, 2007 года выпуска.

Автомобиль как стимул

Следующую историю можно назвать «Визуализация мечты» или «Магия утра в действии». О том, как полезно начинать утро, разглядывая машины в автосалоне, нам рассказала Елена Стрюкова.

Елена Стрюкова, полномочный представитель РГУД в Татарстане:

«Я жила возле автосалона и часто смотрела в окно, представляя, как покупаю там машину. Эти мысли мотивировали меня не сдаваться, даже если полно работы и кажется, что вот-вот закончатся силы. Тут я говорила, что еще немного усилий и я куплю себе Nissan Micra. Особенно часто подбадривать себя приходилось в тот год, когда мне предстояло открыть 21 офис компании Microsoft по России. И вот, когда работа была проделана и я получила за нее солидную премию, я стала выбирать автомобиль. От Nissan Micra меня отговорили знакомые, посоветовав Opel Corsa. Так в 21 год у меня появился красный трехдверный «немец».

На память об Opel Corsa у Елены сохранилась эта фотография

Я жила возле автосалона и часто смотрела в окно, представляя, как покупаю там машину. Эти мысли мотивировали меня не сдаваться, даже если полно работы и кажется, что вот-вот закончатся силы. Тут я говорила, что еще немного усилий и я куплю себе Nissan Micra.

Долго не решалась рассказать об этом родителям, которые жили в другом городе. Случай представился, когда я их встретила на Opel из аэропорта. Реакция была хоть и сдержанная, но положительная. Автомобиль прослужил мне несколько лет, пока я не попала в аварию, в которой он фактически спас мне жизнь. Я осталась жива, а Opel разбился без возможности восстановления.

Если говорить про Nissan Micra, то эти машины мне нравятся до сих пор. Для повседневной жизни они мне теперь не совсем подходят, но в заграничных поездках я всегда арендую именно этих крошек».

Урок на всю жизнь

Первый автомобиль — тренажер для оттачивания водительского мастерства. Порой он нагляднее, чем инструктор по вождению, преподает практику и указывает на точки роста. Так, например, было в истории Аделя Хайруллина, генерального директора ООО «ГК «Красный Восток».

Первый автомобиль у меня появился в 2010 году. Мне тогда было 18 лет. Я получил водительские права и месяца через два сел за руль собственного Ford Focus. Машину мне подарили родители. «Форд» был 2007 года, с пробегом 80 000 км. Приобретался у коллеги, поэтому в хорошем состоянии автомобиля мы были уверены.

«Тип кузова хетчбэк, цвет серебристый, коробка передач механическая. Помню это в деталях, так как по неопытности сжег сцепление, неправильно переключив передачу. В итоге пришлось вызывать эвакуатор и ползти ему навстречу на «аварийках».

Это был хороший урок, с тех пор я аккуратнее обращался с коробкой передач. На Ford ездил вплоть до 2013 года, больше не припомню за это время каких-то экстремальных ситуаций».

Подобный автомобиль с механической КП был у нашего героя. Фото: drive2.ru

Автомобиль как награда

Леван Шакая, руководитель офиса «Российский аукционный дом» в Казани — один из счастливчиков, у которого личный автомобиль появился еще на первом курсе вуза. Причем не абы какой, а тюнингованная иномарка. Ценно и то, что он ее заслужил за успехи в учебе.

Моя первая машина — подарок мамы на поступление в Российскую академию правосудия. Точнее мне поставили условие: если я как следует подготовлюсь и смогу поступить на бюджетное отделение института, мои усилия будут вознаграждены. Это была очень мощная мотивация, я приложил все усилия, чтобы добиться желаемого.

«Попав в списки на зачисление, я начал поиски авто. И тут нам очень повезло: увидели объявление, что банк продавал тюнингованный Nissan Almera Classic, который был в залоге. В 2009 году, когда это все происходило, такой автомобиль стоил порядка полумиллиона рублей. Но нам авто досталось всего за 260 тысяч — за сумму, которую остался должен прежний владелец.

Черная тюнингованная иномарка с литыми дисками — будучи студентом-первокурсником, я о такой даже не мечтал! Я обращался с ней очень бережно, в прямом смысле слова пылинки сдувал.

Через шесть лет, когда я решил продать машину, покупатель очень удивился, что она в идеальном состоянии, на родных дисках. Кстати, продал я ее за 290 тысяч, то есть даже дороже, чем когда-то купил».

Подобную машину наш герой получил в подарок на поступление в вуз. Фото: auto.ru

Навстречу мечте

Найти автомобиль по душе далеко не всегда удается с первого раза. И здесь все примерно так же, как с чувствами: ожидания, поиски, встречи и расставания. Наша героиня Дина, клиент «Энергобанка», как и многие, стартовала с дамской модели — Daewoo Matiz. Позже автокредиты позволили ей приобретать машины, отвечающие запросам на текущий момент. Многие значимые события в жизни Дина отмечала покупкой нового авто.

Дина Тимершина, менеджер финансовой организации:

«В 2008 году я получила права и в 2009-м купила первую машину. У меня тогда была работа разъездного характера: нужно было перемещаться между офисами банка, участвуя в рабочих группах на местах. Купила тогда себе подержанный Daewoo Matiz цвета бордо. Покупка обошлась мне, как сейчас помню, в 160 тысяч рублей. Половину денег помогли собрать родители, на вторую — брала кредит в «Энергобанке».

Удобно, что они уже тогда работали как с новыми, так и с подержанными авто на лояльных условиях. Если не ошибаюсь, кредит выплачивала по 4,5 тысячи рублей в месяц.

Через год я почувствовала, что стала довольно уверенным водителем и решилась поменять Daewoo Matiz на Opel Astra. Опять не обошлось без помощи банка. Как постоянный клиент, я кредитовалась в «Энергобанке». Новый автомобиль был со мной тоже примерно год. Потом в связи с карьерным ростом захотелось машину больше и статуснее. Так я взяла в кредит Mitsubishi Lancer Х. Это было в 2011 или 2012 году.

Дина и ее Matiz, купленный в кредит

Купила тогда себе подержанный Daewoo Matiz цвета бордо. Покупка обошлась мне, как сейчас помню, в 160 тысяч рублей. Половину денег помогли собрать родители, на вторую — брала кредит в «Энергобанке». Удобно, что они уже тогда работали как с новыми, так и с подержанными авто на лояльных условиях. Если не ошибаюсь, кредит выплачивала по 4,5 тысячи рублей в месяц.

Когда я вышла замуж и стала мамой, задумалась о более высокой и безопасной машине. Выбрала Nissan Juke за 800 тысяч рублей. Продала Lancer, а недостающие средства снова заняла у банка. При грамотном планировании ежемесячные платежи получаются почти незаметными для семейного бюджета. При этом я получаю именно то, что соответствует моим потребностям и представлениям о комфорте. Я пользовалась в основном кредитами до 5 лет, хотя есть возможность растянуть выплаты до 7 лет.

В 2016 году муж помог мне купить Nissan Qashqai, который был у меня несколько лет. Сейчас его сменила Audi А6 премиум-класса. А в будущем нацелена приобрести Mercedes».

Пропуск в автоклуб

Георгий Басиашвили тоже за рулем с начальных курсов университета. Свою «пламенную семерку» он также помнит во всех деталях. Причем часть из этих самых деталей была от Fiat и Ferrari! Будущий врач со своими друзьями создал автоклуб, где они возвращали здоровье своим «железным коням».

Первую машину мне подарили родители, как только я сдал экзамены на права. Это было в 2004 году. Мне тогда было 18 лет, я только приступил к учебе в университете. Моей первой «ласточкой» стала «Жигули Классика» 7-й модели огненно-красного цвета, новая, только с конвейера. По примеру других вузов мы тогда с друзьями создали студенческий автоклуб MAD MED CARS, где начали заниматься тюнингом.

«В клуб принимались все желающие. В основном это были владельцы отечественных авто, но встречались и обладатели иномарок. Я свою машину тоже считал почти иномаркой, ведь это фактически Fiat и даже родственник Ferrari. Специально из Италии заказывал под нее оригинальные запчасти этих именитых брендов за бешеные деньги. Сейчас все можно купить в пару кликов. А тогда это была целая спецоперация: находили проверенных поставщиков на авторынке, передавали деньги и ждали товар месяцами.

Георгий и его «почти Ferrari»

Моей первой «ласточкой» стала «Жигули Классика» 7-й модели огненно-красного цвета, новая, только с конвейера. По примеру других вузов мы тогда с друзьями создали студенческий автоклуб MAD MED CARS, где начали заниматься тюнингом.

В MAD CARS мы воплощали самые смелые идеи, перебирали все — от ручек дверей до двигателей. Просились к знакомым в гаражи и автомастерские, приглашали автослесарей, которые помогали восстанавливать наши машины после аварий. А аварий было много, мы по молодости сильно лихачили…

Кстати, из таких вот автоклубов впоследствии родились многие казанские СТО и автосервисы. Часть моих знакомых превратила студенческое хобби в доходный бизнес.

Моя «семерка» прослужила мне около 7 лет, все студенчество и ординатуру. И воспоминания о ней такие же пламенные, как и ее цвет».

Автомобиль как тренажер

Уровень автомобилей можно наращивать как мышечную массу: начать с бюджетных российских ТС и двигаться к иномаркам премиум-класса. Именно так поступила Наталья Быстрова, чемпионка мира по бодибилдингу — 2021, девятикратная чемпионка мира, фитнес-тренер.

Отучившись на права, я долго оттягивала момент покупки автомобиля. И даже когда приобрела его, брала занятия у инструктора. Наконец, он сказал, что все отлично и завтра я должна сесть и поехать на работу сама. Надо значит надо. Я собралась с духом и поехала.

«Сейчас я за рулем уже лет 20, но первую машину помню до сих пор. Это было детище отечественного автопрома — ВАЗ 14-й модели серого цвета.

Я копила на нее долго, гораздо дольше, чем впоследствии на ней ездила. Мне запомнились плохая звукоизоляция и запах бензина в салоне, который испытывал мое терпение, наверное, около двух лет. Случались, конечно, и поломки, которые поначалу приводили меня в ступор.

Я, будучи неопытной автоледи, пугалась всего: что-то стало стучать, колесо разбалансировалось или сдулось — все, я останавливаюсь и начинаю звонить знакомым с просьбой меня спасти. Сама первое время просто не знала, с какой стороны подойти к исправлению поломки.

Такая модель — выбор будущих чемпионов! Фото: drive2.ru

Сейчас я за рулем уже лет 20, но первую машину помню до сих пор. Это было детище отечественного автопрома — ВАЗ 14-й модели серого цвета.

После «Жигулей» у меня появилась Мazdа, потом Tiguan, который я сменила на Mercedes. Немецкий бренд меня полностью устраивает, ему я не изменяю».

Автомобиль как испытание

Машина, как и любовь, может принести страдания. В этом на личном опыте убедился Александр Драгони, яхтсмен, основатель школы яхтинга, выбравший себе ушатанный «Жигуль». Через год он расстался с машиной при первом же удобном случае.

Зимой 2000 года у меня появилась моя первая машина — ВАЗ-2105, «пятерка» красного цвета. Брал ее с рук и не просто подержанной, а фактически развалюхой. Местами кузов проржавел насквозь, и я заделывал дыры монтажной пеной.

«Я понимал, что приобретаю «консервную банку», а так как просили за нее недорого (всего 300 долларов, при том что в то время курс был намного приятнее нынешнего), я решил, что этот вариант мне подходит. Мне тогда предложили первую серьезную работу, но нужно было собственное транспортное средство. Я, как коммивояжер, развозил товары по торговым точкам: для этого вовсе не требовался автомобиль представительского класса.

Если смешать эти два автомобиля, то получится примерно то чудо, которое принесло немало дискомфорта Александру

Машина частенько отказывалась заводиться с ключа, тогда я вручную замыкал реле, даже держал для этих целей специальную металлическую скрепочку…. В общем, с современным автозапуском и прочими благами цивилизации это не имело ничего общего.

«Пятерка» была у меня во владении менее года, но намучался я с ней ужасно. Было множество ситуаций, когда из строя выходила печка и я, одетый как на Северный полюс, ехал в мороз с открытыми окнами. Машина частенько отказывалась заводиться с ключа, тогда я вручную замыкал реле, даже держал для этих целей специальную металлическую скрепочку…. В общем, с современным автозапуском и прочими благами цивилизации это не имело ничего общего.

На мое счастье, довольно быстро мне предложили другую работу со служебной машиной. Я согласился не раздумывая. А свой «тазик с гвоздями» продал за символические 100 долларов».

Вот такие разные истории поведали нам спикеры. А вы вспоминаете свою первую машину? Или только готовитесь ее приобрести? Оставляйте свои истории в комментариях!

Часть фото — из личного архива героев историй.