ВТБ представил обновленную онлайн-платформу

Что нового приготовил своим клиентам банк ВТБ, обновив онлайн-платформу?

Новое глобальное обновление онлайн-платформы ВТБ — очередной шаг к максимальному удобству для клиентов банка. Старший вице-президент банка ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов, презентуя новую онлайн-платформу, напомнил, что принципиальное обновление ВТБ Онлайн вышло в 2020 году. А сейчас команда подготовила новый релиз мобильного приложения и онлайн-банка — еще удобнее, еще быстрее, еще безопаснее. В 16-й версии ВТБ Онлайн появилось более 30 новых функций, обновился дизайн, вдвое выросла скорость работы и произошел большой апгрейд системы безопасности. Изменения прошли по пяти генеральным направлениям. Обо всем подробнее — в обзоре «Реального времени».

Удобство: топ-5 важнейших обновлений



Главное направление, в котором двигались разработчики, — неуклонное повышение удобства использования интернет-банка и мобильного приложения. Здесь появилось несколько принципиальных новинок, которые улучшают клиентский опыт.

Во-первых, не обошлось без отсылок к пандемии. Так, для тех пользователей, которые используют Face ID, ВТБ добавил возможность входа, не снимая маски. Никита Чугунов рассказывает, что это была нетривиальная задача, но разработчики справились. Абсолютное сохранение безопасности достигается не только уникальными механизмами биометрии, но и двухфакторной аутентификацией (с помощью привязанного второго устройства: например, через «умные» часы). Вход по Face ID, не снимая маски, ВТБ реализовал первым среди российских банков.

Во-вторых, в мобильное приложение добавили индикатор сети. Статистика банка показывает, что 30% клиентов периодически сталкиваются с трудностями выхода в интернет (например, в метро, в лифте, на трассе между населенными пунктами и т.д.).

— В этот момент, как правило, пользователи пеняют на мобильное приложение, не понимая, что сложность не в нем, а в доступе к Сети, — объясняет Никита Чугунов. — Теперь во время сессии клиенту придет уведомление о том, что с интернетом начались сложности. А когда сеть восстановится до того уровня, когда можно продолжить сессию, приложение об этом подскажет.

Третье важное изменение — обновление системы платежей. За минувший год в приложении ВТБ и в интернет-банке удвоилось количество получателей платежей: добавились новые детские сады, медицинские учреждения, управляющие компании. А значит, платить за ЖКХ, лечение, образование и за другие услуги через приложение становится еще и еще удобнее. Причем счета от большинства получателей будут выставляться автоматически. За год оборот таких регулярных платежей в ВТБ Онлайн удвоился и теперь составляет уже 40 миллиардов.



Платить за ЖКХ, лечение, образование и за другие услуги через приложение становится еще удобнее

Еще одна новинка — теперь ВТБ Онлайн будет давать персональные «Умные советы». На основе Big Data приложение и интернет-банк будут предоставлять клиентам различные экспертные советы по финансовой грамотности. Никита Чугунов рассказывает:

— До сих пор многие наши клиенты испытывают сложности с некоторыми областями финансовой грамотности. Например, многих интересует, как оформить налоговый вычет или получить дополнительные скидки при оплате мобильной связи. Наш «умный помощник» будет на основе сведений, которые у нас есть о клиенте, давать ему советы в плане сбережений, инвестиций, кредитов, карт — например, как оптимизировать затраты или приумножить свои сбережения.

ВТБ стремится быть чуть больше, чем банком: предоставить своим клиентам максимум клиентского сервиса в одном окне. Поэтому в онлайн-платформы ВТБ постоянно добавляются новые услуги, которые позволяют клиентам решать повседневные задачи. Так, каждый месяц примерно 10 тысяч клиентов банка сталкиваются с тем, что истекает срок действия их паспорта. Раньше для того, чтобы продолжить банковское обслуживание, они должны были прийти к нам в офис и внести данные нового паспорта. Теперь же в профиле появилась кнопка «Обновить данные паспорта» — банк подключится к системе госуслуг, и новые данные автоматически подгрузятся в банковскую базу данных.

На основе Big Data приложение и интернет-банк будут предоставлять клиентам различные экспертные советы по финансовой грамотности

Дизайн: темная тема и кастомизированный главный экран

Изменения дизайна в основном коснулись главного экрана. В ВТБ провели масштабное исследование пожеланий клиентов и выяснили, что основным запросом пользователей была кастомизация главного экрана. Поэтому теперь его можно полностью персонализировать: он переведен на виджетную технологию. Это позволяет клиенту самому собирать своеобразную мозаику, добавляя на главный экран только виджеты тех функций, которые он хочет там видеть. Нужное можно оставить, ненужное — скрыть, поменять местами разделы, добавить или убрать виджеты — словом, настроить экран полностью под собственные нужды.

И еще одно глобальное изменение дизайна — в интернет-банк добавили «темную тему». Это дает комфорт использования онлайн-приложения ВТБ в любое время суток. Статистика показывает, что каждый пятый пользователь использует «темную тему» в мобильном приложении (она была добавлена туда в начале 2021 года), и вот теперь эта важная функция внесена и в интернет-банк. ВТБ сделал это первым среди российских банков. Вы спросите, зачем это нужно? Во-первых, это бережет глаза, и поэтому производители софта двигаются в этом направлении повсеместно, «темная тема» — один из популярных трендов современного web-дизайна. Во-вторых, снижение яркости экрана экономит до 40% мощности батареи вашего устройства.

Снижение яркости экрана экономит до 40% мощности батареи вашего устройства

Новые сервисы: перевод без хлопот

В век, когда переводы денег со счета на счет становятся обыденным явлением даже внутри отдельно взятой семьи, важно сделать этот процесс максимально удобным. Поэтому ВТБ идет все дальше в этом направлении и добавляет новые сервисы, связанные с переводами.

Например, переводы по QR-коду — совершенно новый тип передачи денег с карты на карту. Этот сервис доступен и клиентам ВТБ, и тем, кто здесь еще не обслуживается. Во многих случаях, как рассказывает Никита Чугунов, этот сервис удобнее, чем даже перевод по номеру телефона: он не требует тратить время на вход в приложение и поиск нужного номера. QR-код можно показать на экране смартфона, отправить через мессенджер, а можно даже распечатать на бумаге. Как предполагают в ВТБ, этот сервис точно оценят самозанятые и те, кто занимается микрокоммерцией.

Переводы по ссылке — еще один абсолютно новый сервис. Он также доступен и неклиентам ВТБ, а деньги по ссылке можно перевести в любой банк России. Человеку достаточно отправить ссылку на перевод, и получатель сам выберет карту для зачисления. Все происходит, во-первых, мгновенно, а во-вторых, обезличенно.

Деньги по ссылке можно перевести в любой банк России

Также в разделе переводов появился уникальный сервис «Радар клиентов ВТБ». Он позволяет переводить деньги через BlueTooth или AirDrop. В ВТБ решили: почему бы не использовать для быстрых переводов эти популярные технологии передачи файлов? И использовали. Теперь пользователю достаточно открыть приложение, найти рядом клиентов ВТБ — и отправить деньги бесконтактным переводом. Такой вариант будет удобен, например, если вы сидите с коллегами в баре и вам нужно передать деньги за оплату своей части в счете. Или если вы всей семьей обслуживаетесь в ВТБ, то эта технология позволит без труда обмениваться деньгами (к примеру, если надо дать карманные средства подростку).

Кроме того, в рамках развития экосистемы ВТБ вводятся и развиваются важные нефинансовые сервисы. Например, в версии ВТБ Онлайн 16 добавляется покупка билетов на спортивные и развлекательные мероприятия на ВТБ Арене. А еще планируется выход большого обновления по автомобилям: до конца года всем клиентам станет доступен сервис ВТБ Авто. Это будет витрина-маркетплейс автомобилей, а помочь подобрать машину поможет консьерж-сервис. Кроме того, можно будет оформить подписку на автомобиль или взять кредит на машину онлайн. В последующих версиях планируется добавить оплату штрафов ГИБДД (без комиссии), налогов, выбор страховки и многие другие сервисы, связанные с автомобилями.

Теперь пользователю достаточно открыть приложение, найти рядом клиентов ВТБ — и отправить деньги бесконтактным переводом

Безопасность клиентов превыше всего

Как рассказывает Никита Чугунов, вслед за бешеным развитием дистанционного банковского сервиса растет и изощренность мошенников. За последние полгода зафиксировано в полтора раза больше атак, чем за предыдущие 6 месяцев. Поэтому ВТБ старается быть на шаг впереди них. В плане повышения безопасности дистанционного использования банковских приложений сделано очень много. Вот два самых заметных для клиентов обновления.

Первое — мгновенная самоблокировка учетной записи. Если клиент заподозрил, что его пытаются обокрасть, то теперь не надо звонить в банк, чтобы заблокировать доступ в личный кабинет и ко всем продуктам (это может сберечь драгоценные секунды до тех пор, пока мошенник не уведет все сбережения). Нажав на «тревожную кнопку» в приложении или в интернет-банке, пользователь блокирует все операции по своему счету моментально.

Второе важное усовершенствование в части безопасности — карта «На паузу». Теперь у пользователя есть возможность временно заблокировать свою карту, если он решил, что потерял карту или опасается, что данные «увели» мошенники. Блокировать, потом ждать разблокировки или, чего доброго, и вовсе перевыпускать карту — это долго и неудобно. Теперь ВТБ предлагает сервис приостановки обслуживания карты. Пользователь может самостоятельно остановить все операции по ней, а удостоверившись в том, что все в порядке, включить все снова.

ВТБ предлагает сервис приостановки обслуживания карты

Производительность: полмиллиона пользователей одновременно

Как говорит Никита Чугунов, каким бы красивым и удобным ни было банковское приложение, если оно работает через раз, постоянно «валится» и сбоит — оно не будет устраивать пользователей. Поэтому любое обновление ВТБ Онлайн обязательно сопровождается дальнейшей доработкой платформы, повышением ее производительности и надежности.

Еще в прошлом году, когда презентовали глобальное обновление платформы ВТБ Онлайн 15, в банке говорили, что собираются кардинально увеличить ее предельную нагрузку. И вот в 16-й версии мобильного приложения и интернет-банка предельная нагрузка выросла сразу в четыре раза. Теперь ВТБ Онлайн могут одновременно пользоваться 500 тысяч человек — и ничего не «упадет». А скорость ответа экрана на операции выросла вдвое.

Сейчас у ВТБ Онлайн 12,3 млн активных пользователей по всей России, в том числе 332 тысячи по Татарстану. Ожидается, что к началу 2022 года их будет 15 млн. Во многом такой рост обеспечивается качеством и удобством клиентского сервиса. Поэтому в ВТБ неуклонно стремятся к тому, чтобы с каждой новой версией предоставлять своим пользователям новшества, повышающие комфорт и удовольствие от общения с банком.

Банк ВТБ (ПАО)

Материал подготовлен совместно с пресс-службой Банка ВТБ

Людмила Губаева