Директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов — об итогах первой половины сезона, новичках и уходе Гудачека

Подводим черту после экватора регулярного чемпионата с менеджером нижнекамской команды

Экватор регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги пройден, и настало время подводить итоги для нижнекамской команды. «Нефтехимик» вполне ожидаемо держится в зоне плей-офф, а в ноябре и вовсе стал самой интересной командой Восточной конференции как минимум. Во многом благодаря подоспевшему доукомлектованию команды. Спортивная редакция «Реального времени» побеседовала с директором клуба — о новоприбывших новичках, о легионерах, которые пока не оправдали ожидания и о задачах на остаток сезона.

«Не ориентируемся на возможного соперника в плей-офф. Задача — выигрывать в каждом матче»

— Сейчас «Нефтехимик» уже на седьмой строчке. Но очевидно, что 7-8 места — это самоубийство, учитывая, что там точно будут Магнитка и «Трактор». Есть задача перед Леонтьевым забраться повыше?

— Мы не ориентируемся на место и на кого мы выйдем. В плей-офф будет уже другая игра и нужно будет подстраиваться персонально под соперника. Поставлена другая задача: выигрывать в каждой игре, не смотреть на конкурентов, а биться в каждом матче. Ребята слышат тренера, поддерживают его и бьются за него, за команду. И видите, вчера мы выиграли у «Локомотива», до этого «Трактор» в гостях, а до этого у «Автомобилиста».

Я езжу с командой на все выезды, и вижу, как ребята выходят все перебинтованные, с пакетами со льдом, и никто не стонет и не ищет причины не выходить на лед.

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«Подписание Судницина — жизненная необходимость. Не устраивала игра вратарей

— У «Нефтехимика» уже 5 побед в последних 6 играх. Не без помощи новичков. Брали игроков точечно под определенные задачи?

— Начнем с вратарской позиции. Нас не устраивала игра тех вратарей, которых мы взяли до начала сезона. Мы Франса (Туохимаа — прим. ред) брали на роль первого голкипера. Первые матчи он отыграл здорово, а потом случился провал — у него коэффициент 2,86 за игру, и средний процент отбитых шайб — 88,3%. Это один из самых слабых показателей в лиге.

Но, тем не менее, мы считаем, что парень просто адаптируется к лиге и его лучшие матчи еще впереди. Он показал, что может сыграть надежно с «Йокеритом», с «Адмиралом», «Сибирью». К сожалению, нас не выручили и Иванников с Озолиным.

Поэтому мы приняли решение искать усиление вратарской позиции, и нашли его в лице Александра Судницина, которого в 13 году мы приглашали еще из Тюмени, а потом он пошел в топ-команды. Но в этом году он остался без серьезных предложений, и мы предложили ему прийти к нам на просмотр. В первых же матчах он показал очень надежную игру, и мы подписали до конца сезона.

Так что это подписание было просто жизненной необходимостью. Потому что во всех первых 15-20 играх мы не уступали соперникам ни в чем: ни в бросках, ни в единоборствах, ни в количестве опасных моментов. К сожалению, надежность вратарей сводила на нет старания всей команды. Мы надеемся, что Саша Судницин и в дальнейшем будет надежно защищать наши ворота и показывать хороший уровень игры.

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— Решение расстаться с Шиксатдаровым было очень неожиданным для всех.

— Не знаю причины, по которым он не прижился в «Северстали». Но у нас он не встроился в тот стиль игры, который требует главный тренер. Это выполнение заданий, которые мы требуем выполнять безукоризненно. Хотя по всем остальным показателям он игрок хорошего уровня.

У нас команда самая молодая в лиге, и потому наша работа строится на жесткой дисциплине и исполнении тренерского игрового задания. Поэтому ошибки и качество игры, которое было показано на предсезонном турнире в Магнитогорске, позволили нам сделать выводы, что он нам, к сожалению, не помощник.

«Было бы неразумно отпускать Купцова, когда он в трех матчах набрал 3 очка»

— «Нефтехимик» старается работать на рынке осторожно — подписывать новичков на просмотровый контракт, потом уже полноценный. С чем это связано?

— Это просто программа минимизация рисков. Мы не может рисковать деньгами и подписывать их сразу на большой контракт. Пусть показывают себя сначала в деле. Потому-что статистика и отзывы бывают субъективны.

У нас очень жесткие требования у Олега Юрьевича — чтобы хоккеисты играли по конкретному заданию. Не все могут им соответствовать. Это нормальная практика: берем на просмотр, на три регламентируемые игры ставим. Если показывают, то оставляем.

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— На таком контракте сначала был Сергей Купцов. Как решились вернуть его в КХЛ, учитывая, что у него давно не было практики на уровне КХЛ?

— Мы ему дали просмотровый. Он набрал 3 очка в трех играх, а еще в одном — в матче с «Трактором» сыграл на ноль, но надежно. И у нас было время для принятия решения, но наверно было бы неразумно отпускать парня, когда он в трех матчах набрал 3 очка. Дали шанс до конца сезона, чтобы он доказывал, что может играть в составе «Нефтехимика». Предложили новый контракт.

— Денис Вихарев, кажется, пока вписался не так ярко из всех новичков.

— Я бы так не сказал. Мы Вихарева взяли уже по ходу выезда в Новосибирск. Он прилетел из Москвы и естественно пока его ставить в первые звенья не было смысла. Пока он еще не имел опыта работы в нашей команде, а в первых звеньях все уже отлажено и работает. Поэтому пока дали возможность поработать с четвертого звена. И он показал хорошую игру и высокий уровень профессионализма. Но я не могу его отнести к четвертому звену. Это второе-третье звено. Но у нас все четыре звена примерно равные.

«Рассчитывали на другую игру от Секстона, но надеюсь, что он еще покажет свою лучшую игру»

— У Дэна Секстона пошли дела, наконец. Что-то изменилось внутри команды?

— У него пока 13 очков, к сожалению. Мы тоже рассчитывали немного на другую игру от него. Но я так понимаю, что все же нужно определенное время на адаптацию и набор формы. Мы с ним проделали очень большую работу — и в личных разговорах, и с агентом. Для того, чтобы стимулировать его, чтобы повысить его спортивную форму. И сейчас вы видите — он уже вполне. Забил решающий гол в игре с «Авангардом». Вчера (в матче с «Локомотивом» — прим. ред) очень прилично выглядел, на хорошей скорости он играет, ему доверяет руководство. Я надеюсь, что он еще поправит свои показатели и покажет свою лучшую игру.

— У Павла Порядина пока только 3 шайбы.

— у Павла 14 очков, и за полсезона это нормально. Думаю, что он выйдет на прошлогодний уровень. Конечно, может быть ожидания у нас были от него больше. Но все в жизни меняется, нет ничего постоянного. Мы видим, что он очень добросовестно относится к играм, тренировкам, разборам матчей. Он очень вдумчиво обсуждает с тренерами, какие ошибки были допущены, и как лучше сыграть.

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— У команды еще есть легионерский слот. Будете закрывать до дедлайна позицию центра?

— Мы рассчитывали на Гудачека. Он был лучшим центром прошлого года, поэтому когда переподписывали его, думали что с этим легионером мы точно угадали. Оказалось нет. К сожалению, за 11 игр сделал всего 3 передачи при показателе полезности «-6». Мы тоже пытались его реанимировать, давали возможность поиграть в разных сочетаниях у нас в команде, отправляли его в «Ижсталь», подтягивали физическую форму у нас. Но, к сожалению, он решил продолжать карьеру у себя на Родине, и уехал. Мы его держать не стали.