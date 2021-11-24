От чистого поля до работающего бизнеса: «Сетевая компания» ускоряет подключение МСБ в регионе

Фото: предоставлено АО «Сетевая компания»

Электрификация всей страны — это уже давно не из разряда программных заявлений, а необходимость для полноценной жизни и работы, в том числе работы малого и среднего бизнеса (МСБ). Согласитесь, трудно представить функционирование МСБ любой сферы, любой отрасли, без подведения и обслуживания электрических сетей. Согласно нормативам, срок подключения объектов с заявленной мощностью от 15 кВт и до 150 кВт после подачи заявки не должен превышать сорока дней. Но на практике на сегодняшний день в Татарстане это происходит гораздо быстрее. Опытом сотрудничества с «Сетевой компанией» делятся представители малого и среднего бизнеса из Чистопольского и Алексеевского районов РТ.

Чистое поле, где должна пройти новая дорога, или отремонтирована уже существующая: чтобы начать полноценную работу необходимо, разумеется, подключение к электрическим сетям. Для рабочих, которые живут в строительных вагончиках, для дорожной и строительной техники, для практически любого этапа — необходима сеть. И чем раньше, быстрее, пройдет подключение, тем оперативнее будет выполнена и работа строителей дорог. Тем более время ценно с учетом того, что в этой отрасли есть сезонность — основные работы ведутся летом.

ОАО «Алексеевскдорстрой» занимает одну из лидирующих позиций на рынке дорожно-строительных работ в нашей республике, парк дорожно-строительной техники насчитывает более 500 единиц. Строительство автомобильных дорог, их реконструкция и ремонт — это основная деятельность предприятия, и здесь, конечно, понимают важность и ценность быстрого подключения к электрическим сетям.

Подключение к электросети — предварительный этап, с которого начинается строительство зданий, дорог и других объектов инфраструктуры

Главный энергетик компании Ильнар Ризванов рассказывает, что на этой должности трудится около 15 лет, и те изменения в скорости подключения, которые он наблюдает в последние годы — не могут не радовать. Самым важным и удобным для бизнеса он называет возможность подачи заявки на подключения через «Личный кабинет» на сайте «Сетевой компании» — в разы сократилось количество бумаг, и также, в разы, увеличилась скорость подключения.

Главный энергетик ОАО «Алексеевскдорстрой» Ильнар Ризванов: «Наша организация работает во многих районах Республики Татарстан и для нас актуально технологическое присоединение через «Личный кабинет» «Сетевой компании». Мы многие годы работали с «Сетевой компанией» и можем констатировать, что в последнее время есть тенденция уменьшения сроков технологического присоединения. Около месяца это занимало раньше (до присоединения через «Личный кабинет») и от 7 до 14 дней это занимает сейчас. Стало меньше бюрократии, стало меньше бумаг. Я лично занимаюсь этим процессом и могу отметить, что сейчас это стало очень удобно. Я могу в любое время управлять заявкой — днем часто езжу по объектам, а вечером возвращаюсь и сажусь за компьютер, спокойно подаю заявку. Наша работа связана с сезонностью, летом больше загрузка, чаще надо подключать, например, бытовые вагоны, надо оформлять временное подключение. В начале сезона даем заявку, в конце сезона, когда потребности уже нет — также оперативно расторгаем договор. Раньше ездили в «Сетевую компанию», брали бланки заявки, приезжали, заполняли, подписывали, собирали целый пакет документов, копировали, увозили, подавали эту заявку и ждали пока она пройдет инстанции в «Сетевой компании», потом я опять забирал ее на подпись, в общем, это занимало много времени. Качественные изменения начались около трех лет назад, и они положительно сказались и на работе нашей компании, ощущается экономия. Если мы подключились быстро, оперативно заселили людей, то нет лишних перевозок на работу и обед. Меньше перевозок, меньше движения — экономятся и время, и деньги нашей компании».



Главный энергетик ОАО «Алексеевскдорстрой» Ильнар Ризванов детально описывает преимущества работы с «Сетевой компанией» через «Личный кабинет»

Мы многие годы работали с «Сетевой компанией» и можем констатировать, что в последнее время есть тенденция уменьшения сроков технологического присоединения. Около месяца это занимало раньше (до присоединения через «Личный кабинет») и от 7 до 14 дней это занимает сейчас. Стало меньше бюрократии, стало меньше бумаг. Я лично занимаюсь этим процессом и могу отметить, что сейчас это стало очень удобно.

В общем, это практическое подтверждение, с мест, от профессионалов, того, насколько важно обеспечить оперативное подключение к электрическим сетям. Республика Татарстан, как и другие регионы России, участвует в программе «Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата», одним из важнейших показателей которого является доступность присоединения к электрическим сетям субъектов малого и среднего бизнеса. В соответствии с нормативными документами, срок присоединения заявителей, относящихся к этой программе, не должен превышать 40 дней с момента подачи заявки на технологическое присоединение. Практика и отзывы представителей МСБ в районах Татарстана говорят о том, что в действительности сроки могут быть и гораздо меньше.



Практика и отзывы представителей МСБ в районах Татарстана говорят о том, что в действительности сроки подключения могут быть и гораздо меньше заявленных 40 дней

Эволюционные изменения в работе, курс на цифровизацию, новые требования времени — все это отражается в работе «Сетевой компании» и здесь уделяется пристальное внимание вопросам технологического присоединения заявителей. Внедряются современные механизмы, благодаря которым максимально сокращается время с момента подачи заявки до получения договора и полного подключения заявителя к электросетям. Важным моментом для ускорения процессов стало внедрение цифровых сервисов, в том числе «Личного кабинета» на сайте компании. Еще до начала пандемии, которая внесла коррективы в работу и частных лиц, и организаций, приложение стало активно использоваться. 2020 год с введенными ограничениями на передвижение стал точкой роста популярности «Личного кабинета» и тенденция сохраняется — как отмечают в «Сетевой компании» рост заявок через онлайн-формат не прекращается.

Дерябин Александр, индивидуальный предприниматель, работает в Чистополе, занимается строительными материалами и оптово-розничной торговлей. Он говорит о том же — несомненном удобстве, которое дает пользование «Личным кабинетом» и оперативной работе сотрудников «Сетевой».



Двенадцать лет назад, когда я подключал свой первый объект, это было хлопотно. А сейчас, не выезжая в офис, через «Личный кабинет», я подал заявление, его рассмотрели, и у меня оперативно появилось электричество на объекте. Уже строим!

«Время на месте не стоит и улучшения происходят. Двенадцать лет назад, когда я подключал свой первый объект, это было хлопотно. А сейчас, не выезжая в офис, через «Личный кабинет» я подал заявление, его рассмотрели, и у меня оперативно появилось электричество на объекте. Уже строим! Компания за свой счет до нас дотянула линию и установила счетчик — все, и об этом нам беспокоиться не надо. И денег невеликих это стоит — 550 рублей подключение до 15 кВт, а для предпринимателя это важно. С работой в «Личном кабинете» тоже сложностей не возникло — все предельно понятно, каждый разберется, даже если делает это первый раз».

Чистопольский филиал «Сетевой компании» находится в центре РТ и обслуживает семь муниципальных районов — кроме Чистопольского еще и Алексеевский, Алькеевский, Аксубаевский, Спасский, Новошешминский, Нурлатский, всего зона обслуживания Чистопольского филиала — более 13 тысяч кв. километров. По сравнению с прошлым, 2020-м, годом, количество заявок на технологическое присоединение и количество исполненных договоров в Чистопольском филиале увеличились на 30—40%. Но при этом в самой компании нет перегрузки в работе — алгоритмы действий выстроены так, что и при росте заявок подключения проходят без проволочек и задержек.

Директор филиала АО «Сетевая компания» в Чистополе Руслан Касымов рассказывает, что за счет внедрения нового оборудования и технологий удается значительно сократить сроки подключения к сети.

Руслан Касымов, директор филиала АО «Сетевая компания» в Чистополе: «Технологическое присоединение с каждым днем становится все доступнее за счет развитой инфраструктуры нашей компании. Правительством РФ направлены все меры по сокращению сроков подключения определенной категории заявителей. В свою очередь «Сетевая компания» ставит для себя дополнительные стратегические цели и задачи, направленные на сокращение этих сроков. К примеру, на сегодняшний день для заявителей из среды предпринимательства, представителей МСБ, заявленной мощностью от 15 кВт и до 150 кВт, время подключения к электрическим сетям составляет до 40 дней. Согласно законодательству, нормативные сроки присоединения составляют от 4 месяцев и более, сейчас эти сроки в нашей компании существенно сокращены — чтобы людям было удобно.

На сегодняшний день для заявителей из среды предпринимательства, представителей МСБ, заявленной мощностью от 15 кВт и до 150 кВт, время подключения к электрическим сетям составляет до 40 дней. Согласно законодательству, нормативные сроки присоединения составляют от 4 месяцев и более, сейчас эти сроки в нашей компании существенно сокращены — чтобы людям было удобно.

2022 год объявлен Годом цифровизации в Республике Татарстан, но на самом деле цифровизацией в «Сетевой компании» мы занимаемся уже давно, и тот же самый «Личный кабинет», новые IT-решения, возможность подключения в любой точке РТ в совокупности дают для потребителей доступность и комфорт при подключении.

Мы не останавливаемся и, достигнув показателей при подключении до 40 дней, а где-то и с опережением этих дат, мы внедряем новое оборудование, новые технологии, чтобы сократить и эти цифры. У нас в компании развита работа под напряжением, мы это тиражируем и в работе с подрядными организациями, тем самым мы гарантируем новые подключение без прекращения подачи электричества, то есть для уже существующих потребителей электроэнергии это проходит незаметно.

При въезде в Чистополь возводят новую мечеть, где на подготовительном этапе также необходимо было проведение электричества

Все работы капитального характера осуществляются за счет компании, линии электропередач, если требуется установка трансформаторной подстанции — все это делается силами компании, потребитель лишь оплачивает технологическое подсоединение к сетям, исходя из заявленной мощности».

Такое время — без электричества никуда. И там, где люди черпают энергию духовную, энергия электрическая точно также необходима. При въезде в Чистополь возводят новую мечеть, начали этим летом, планируют открыть в следующем году. И такие же запросы — оперативное подключение, и такие же отзывы — хорошая работа специалистов компании.

Фарит Галимов, руководитель Исламского центра в Чистополе: «У меня сложилось такое впечатление, что Чистопольский филиал «Сетевой компании» — это один из самых надежных партнеров. Только один пример — мы строим мечеть «Фатиха», что в переводе значит «Открывающая», подавали заявку, обещали выполнить в течение двух недель. Но и двух недель не прошло, а мы уже были подключены, установлены приборы учета и уже вовсю идет работа — только слова благодарности!».

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