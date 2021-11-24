От чистого поля до работающего бизнеса: «Сетевая компания» ускоряет подключение МСБ в регионе
Электрификация всей страны — это уже давно не из разряда программных заявлений, а необходимость для полноценной жизни и работы, в том числе работы малого и среднего бизнеса (МСБ). Согласитесь, трудно представить функционирование МСБ любой сферы, любой отрасли, без подведения и обслуживания электрических сетей. Согласно нормативам, срок подключения объектов с заявленной мощностью от 15 кВт и до 150 кВт после подачи заявки не должен превышать сорока дней. Но на практике на сегодняшний день в Татарстане это происходит гораздо быстрее. Опытом сотрудничества с «Сетевой компанией» делятся представители малого и среднего бизнеса из Чистопольского и Алексеевского районов РТ.
Чистое поле, где должна пройти новая дорога, или отремонтирована уже существующая: чтобы начать полноценную работу необходимо, разумеется, подключение к электрическим сетям. Для рабочих, которые живут в строительных вагончиках, для дорожной и строительной техники, для практически любого этапа — необходима сеть. И чем раньше, быстрее, пройдет подключение, тем оперативнее будет выполнена и работа строителей дорог. Тем более время ценно с учетом того, что в этой отрасли есть сезонность — основные работы ведутся летом.
ОАО «Алексеевскдорстрой» занимает одну из лидирующих позиций на рынке дорожно-строительных работ в нашей республике, парк дорожно-строительной техники насчитывает более 500 единиц. Строительство автомобильных дорог, их реконструкция и ремонт — это основная деятельность предприятия, и здесь, конечно, понимают важность и ценность быстрого подключения к электрическим сетям.
Главный энергетик компании Ильнар Ризванов рассказывает, что на этой должности трудится около 15 лет, и те изменения в скорости подключения, которые он наблюдает в последние годы — не могут не радовать. Самым важным и удобным для бизнеса он называет возможность подачи заявки на подключения через «Личный кабинет» на сайте «Сетевой компании» — в разы сократилось количество бумаг, и также, в разы, увеличилась скорость подключения.
Главный энергетик ОАО «Алексеевскдорстрой» Ильнар Ризванов: «Наша организация работает во многих районах Республики Татарстан и для нас актуально технологическое присоединение через «Личный кабинет» «Сетевой компании». Мы многие годы работали с «Сетевой компанией» и можем констатировать, что в последнее время есть тенденция уменьшения сроков технологического присоединения. Около месяца это занимало раньше (до присоединения через «Личный кабинет») и от 7 до 14 дней это занимает сейчас. Стало меньше бюрократии, стало меньше бумаг. Я лично занимаюсь этим процессом и могу отметить, что сейчас это стало очень удобно. Я могу в любое время управлять заявкой — днем часто езжу по объектам, а вечером возвращаюсь и сажусь за компьютер, спокойно подаю заявку. Наша работа связана с сезонностью, летом больше загрузка, чаще надо подключать, например, бытовые вагоны, надо оформлять временное подключение. В начале сезона даем заявку, в конце сезона, когда потребности уже нет — также оперативно расторгаем договор. Раньше ездили в «Сетевую компанию», брали бланки заявки, приезжали, заполняли, подписывали, собирали целый пакет документов, копировали, увозили, подавали эту заявку и ждали пока она пройдет инстанции в «Сетевой компании», потом я опять забирал ее на подпись, в общем, это занимало много времени. Качественные изменения начались около трех лет назад, и они положительно сказались и на работе нашей компании, ощущается экономия. Если мы подключились быстро, оперативно заселили людей, то нет лишних перевозок на работу и обед. Меньше перевозок, меньше движения — экономятся и время, и деньги нашей компании».
Мы многие годы работали с «Сетевой компанией» и можем констатировать, что в последнее время есть тенденция уменьшения сроков технологического присоединения. Около месяца это занимало раньше (до присоединения через «Личный кабинет») и от 7 до 14 дней это занимает сейчас. Стало меньше бюрократии, стало меньше бумаг. Я лично занимаюсь этим процессом и могу отметить, что сейчас это стало очень удобно.
В общем, это практическое подтверждение, с мест, от профессионалов, того, насколько важно обеспечить оперативное подключение к электрическим сетям. Республика Татарстан, как и другие регионы России, участвует в программе «Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата», одним из важнейших показателей которого является доступность присоединения к электрическим сетям субъектов малого и среднего бизнеса. В соответствии с нормативными документами, срок присоединения заявителей, относящихся к этой программе, не должен превышать 40 дней с момента подачи заявки на технологическое присоединение. Практика и отзывы представителей МСБ в районах Татарстана говорят о том, что в действительности сроки могут быть и гораздо меньше.
Эволюционные изменения в работе, курс на цифровизацию, новые требования времени — все это отражается в работе «Сетевой компании» и здесь уделяется пристальное внимание вопросам технологического присоединения заявителей. Внедряются современные механизмы, благодаря которым максимально сокращается время с момента подачи заявки до получения договора и полного подключения заявителя к электросетям. Важным моментом для ускорения процессов стало внедрение цифровых сервисов, в том числе «Личного кабинета» на сайте компании. Еще до начала пандемии, которая внесла коррективы в работу и частных лиц, и организаций, приложение стало активно использоваться. 2020 год с введенными ограничениями на передвижение стал точкой роста популярности «Личного кабинета» и тенденция сохраняется — как отмечают в «Сетевой компании» рост заявок через онлайн-формат не прекращается.
Дерябин Александр, индивидуальный предприниматель, работает в Чистополе, занимается строительными материалами и оптово-розничной торговлей. Он говорит о том же — несомненном удобстве, которое дает пользование «Личным кабинетом» и оперативной работе сотрудников «Сетевой».
Двенадцать лет назад, когда я подключал свой первый объект, это было хлопотно. А сейчас, не выезжая в офис, через «Личный кабинет», я подал заявление, его рассмотрели, и у меня оперативно появилось электричество на объекте. Уже строим!
«Время на месте не стоит и улучшения происходят. Двенадцать лет назад, когда я подключал свой первый объект, это было хлопотно. А сейчас, не выезжая в офис, через «Личный кабинет» я подал заявление, его рассмотрели, и у меня оперативно появилось электричество на объекте. Уже строим! Компания за свой счет до нас дотянула линию и установила счетчик — все, и об этом нам беспокоиться не надо. И денег невеликих это стоит — 550 рублей подключение до 15 кВт, а для предпринимателя это важно. С работой в «Личном кабинете» тоже сложностей не возникло — все предельно понятно, каждый разберется, даже если делает это первый раз».
Чистопольский филиал «Сетевой компании» находится в центре РТ и обслуживает семь муниципальных районов — кроме Чистопольского еще и Алексеевский, Алькеевский, Аксубаевский, Спасский, Новошешминский, Нурлатский, всего зона обслуживания Чистопольского филиала — более 13 тысяч кв. километров. По сравнению с прошлым, 2020-м, годом, количество заявок на технологическое присоединение и количество исполненных договоров в Чистопольском филиале увеличились на 30—40%. Но при этом в самой компании нет перегрузки в работе — алгоритмы действий выстроены так, что и при росте заявок подключения проходят без проволочек и задержек.
Руслан Касымов, директор филиала АО «Сетевая компания» в Чистополе: «Технологическое присоединение с каждым днем становится все доступнее за счет развитой инфраструктуры нашей компании. Правительством РФ направлены все меры по сокращению сроков подключения определенной категории заявителей. В свою очередь «Сетевая компания» ставит для себя дополнительные стратегические цели и задачи, направленные на сокращение этих сроков. К примеру, на сегодняшний день для заявителей из среды предпринимательства, представителей МСБ, заявленной мощностью от 15 кВт и до 150 кВт, время подключения к электрическим сетям составляет до 40 дней. Согласно законодательству, нормативные сроки присоединения составляют от 4 месяцев и более, сейчас эти сроки в нашей компании существенно сокращены — чтобы людям было удобно.
На сегодняшний день для заявителей из среды предпринимательства, представителей МСБ, заявленной мощностью от 15 кВт и до 150 кВт, время подключения к электрическим сетям составляет до 40 дней. Согласно законодательству, нормативные сроки присоединения составляют от 4 месяцев и более, сейчас эти сроки в нашей компании существенно сокращены — чтобы людям было удобно.
2022 год объявлен Годом цифровизации в Республике Татарстан, но на самом деле цифровизацией в «Сетевой компании» мы занимаемся уже давно, и тот же самый «Личный кабинет», новые IT-решения, возможность подключения в любой точке РТ в совокупности дают для потребителей доступность и комфорт при подключении.
Мы не останавливаемся и, достигнув показателей при подключении до 40 дней, а где-то и с опережением этих дат, мы внедряем новое оборудование, новые технологии, чтобы сократить и эти цифры. У нас в компании развита работа под напряжением, мы это тиражируем и в работе с подрядными организациями, тем самым мы гарантируем новые подключение без прекращения подачи электричества, то есть для уже существующих потребителей электроэнергии это проходит незаметно.
Все работы капитального характера осуществляются за счет компании, линии электропередач, если требуется установка трансформаторной подстанции — все это делается силами компании, потребитель лишь оплачивает технологическое подсоединение к сетям, исходя из заявленной мощности».
Такое время — без электричества никуда. И там, где люди черпают энергию духовную, энергия электрическая точно также необходима. При въезде в Чистополь возводят новую мечеть, начали этим летом, планируют открыть в следующем году. И такие же запросы — оперативное подключение, и такие же отзывы — хорошая работа специалистов компании.
Фарит Галимов, руководитель Исламского центра в Чистополе: «У меня сложилось такое впечатление, что Чистопольский филиал «Сетевой компании» — это один из самых надежных партнеров. Только один пример — мы строим мечеть «Фатиха», что в переводе значит «Открывающая», подавали заявку, обещали выполнить в течение двух недель. Но и двух недель не прошло, а мы уже были подключены, установлены приборы учета и уже вовсю идет работа — только слова благодарности!».
Справка
АО «Сетевая компания» оказывает услуги по передаче электрической энергии и технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям компании в Республике Татарстан.
В структуру Компании входят 11 филиалов:
- Альметьевские электрические сети
- Бугульминские электрические сети
- Буинские электрические сети
- Елабужские электрические сети
- Казанские электрические сети
- Набережночелнинские электрические сети
- Нижнекамские электрические сети
- Приволжские электрические сети
- Чистопольские электрические сети
- Дирекция строящихся объектов
- Дирекция по обслуживанию
потребителей.
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