Привет, Hi! Казанцев на Кремлевской набережной знакомили с Хайбургерами — «Едой будущего»!

Фото: Максим Платонов

На Кремлевской набережной в рамках Хайбургертура два дня угощали всех желающих бесплатными бургерами — горячими, вкусными, сочными и… совершенно не содержащими продукты животного происхождения. Тренд на замену мяса классического «мясом» растительного происхождения продолжает набирать обороты и компания «Hi» (Healthy innovation) убедительно доказывает, что полезная и здоровая еда может быть еще и очень вкусной.

— Это вкусно?

— О, да! Если честно, я даже не ожидала, что настолько! Как-то приходилось пробовать соевое мясо и мне не очень понравилось, если честно. А вот это — просто огонь!

Это самый популярный диалог на Кремлевской набережной, где расположился фудтрак компании «Hi» — тот самый случай, когда реальность лучше ожиданий. Два дня казанцев знакомили с Хайбургерами — в ярком фудтраке на ваших глаза готовят бургер с сочной котлетой, кофе с растительным молоком и раздают их всем пришедшим абсолютно бесплатно. Рядом много музыки, тусят блогеры и ведущий готов поднять настроение и не дать заскучать. Таким активным заходом компания привлекает к себе внимание и приглашает присоединиться к ее ценностям — здоровому правильному питанию, ответственному отношению к экологии и, разумеется, выбору в пользу действительно вкусной и качественной еды.

Русина Семененко, блогер (Казань интересная): Я специально пришла сюда, чтобы осветить это событие, рассказать людям какая крутая дегустация растительных

Хайбургеров. Я сама ем мясо, причем активно, никакого отношения к вегетарианцам не имею, но на самом деле котлету в этом бургере практически не отличила от мяса — сочная, нежная, вкусная. Точно, буду покупать такие котлеты, из тех соображений, что хочется сократить потребление мяса, а эта отличная замена.

Картонная коробка, бумага и горячий бургер — на вкус он мало отличается от того, что мы привыкли покупать в ресторанах быстрого питания — об этом говорили многие из тех, кто уже попробовал Хайбургеры. Говорили, что, не зная о том, что это котлета не из мяса — и не догадались бы об этом по вкусу. Похоже, что мы подошли к тому этапу развития пищевой промышленности, когда котлета из растительного белка становится «мясной», сочной и полноценной альтернативой. При этом «растительное мясо» Hi для тех, кто предпочитает натуральное — никаких «пластиковых», «химических» добавок здесь нет (как нет и антибиотиков, гормонов и еще бог знает чего, чем кормят животных на фермах). В основе технологии производства соединение трех растительных белков горохового, соевого и рисового. К ним добавляют подсолнечное, рапсовое и кокосовое масла, соль, перец, специи. По вкусу получается как обычное мясо, только в составе — исключительно растительные ингредиенты.



Зачем изобретать мясо?

Причины, по которым люди предпочитают растительное мясо могут быть разными. Для кого-то это забота о здоровье — мясо для котлет HiBurger исключительно из натуральных продуктов, экологически чистых и при обработке сохранивших все полезные качества. Есть те, кто предпочитает растительное мясо обычному по этическим соображениям, выступая за сохранение жизни животных и ответственное отношение к братьям нашим меньшим.

Кому-то противопоказано употребление мяса по медицинским показателям, другие отказываются от животной пищи по религиозным причинам — постоянно или на время поста. И, наконец, есть те, кем движет любопытство — хочется попробовать что-то новенькое, а тут вдруг оказывается, что это еще и вкусно.

Фатыхова Лейсан: «Хайбургер просто офигенный! Достаточно сытный, вкусный. Я готова и в следующий раз приобрести, если будет такая же возможность. Разницы никакой с обычным бургером, по вкусу все отлично!».

Эльмира Хаматгатина: «На вкус я даже не чувствую, что это не мясо, разницы не чувствую никакой! Точно буду брать еще — из соображений правильного питания».

Соевое мясо на рынок пришло достаточно давно. Но к нему было много вопросов «кулинарного характера» — вкус такого продукта не всегда был идеальным. Компания Hi подошла к производству с учетом существующего опыта и с применением новейших технологий, поэтому и качество котлет, их вкус, — получились отличными. Серьезно, «протестировано на веганах» — к фудтраку пришли те, кто уже отказался от мяса, имеет опыт потребления разных вегетарианских и веганских продуктов, и они говорят о том, что HiBurger — это по-другому, чем обычное соевое мясо, это круче.

Козлова Арина: «Я уже два года не ем мясо, ни свинину, ни кролика, ни курицу. И я уже попробовала котлетки Hi — покупала их в одном из вегетарианских магазинов Казани. Могу сравнить с другими продуктами — альтернативой мясу и сказать, что Hi лучше. Это что-то более сочное, более вкусное и ближе к мясу по вкусу».

Польза дела

Подходя к производству мяса, компания Healthy innovation работала не только над качеством и вкусом, но и подумала о пользе продукта — в составе продукта витамины группы B, те самые, которых не хватает в рационе веганам и вегетарианцам, а состав аминокислот максимально приближен к рекомендациям ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения).

Впрочем, Healthy innovation — это не только мясо, но и молоко, а точнее молочные продукты. Да, тоже без настоящего молока. Hi уже выпустила на рынок несколько позиций — соевое растительное молоко, растительное молоко Velatte — идеально сочетается с латте и капучино, растительное молоко с кокосом и, наконец, растительный йогурт с кокосовым желе, виноградом и фейхоа.

Позиция компании такова, что дело не ограничивается ответственным отношением к животным, экологическая повестка проявляется и в упаковке — и бутылки для молока из переработанного материала, этикетка — биоразлагаемая.

Где купить?

Наш город стал первым в маршруте Хайбургертура. Фудтрак два дня был расположен в начале Кремлевской набережной и здесь все желающие могли угоститься и горячими бургерами и кофе с растительным молоком. Далее в маршруте Хайбургертура остановки в Нижнем Новгороде (следующие выходные), в Туле, в Москве и в середине декабря — в Санкт-Петербурге. Туром, разумеется, дело не ограничивается, и продукцию компании Healthy innovation можно приобрести в магазинах — в Казани она представлена в магазинах сети «Бахетле», «БайСаф», «Добролайф», «Вкусвилл» и «Перекресток». Упаковки по две, четыре или восемь котлет — приготовление максимально простое, а польза и вкус — максимально отличные.

Партнерский материал