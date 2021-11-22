Бизнес-аккаунт дня: челнинское ателье по пошиву меховых изделий

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 200-я

Несколько лет в Набережных Челнах работает ателье Zima furs, мастера которого занимаются пошивом и реставрацией меховых и кожаных изделий. Его бизнес-аккаунт в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Дать шубе вторую жизнь

Владелица и основательница студии-ателье Zima furs —жительница Набережных Челнов Ксения Зимина. После школы она получила профессию портного, а чуть позже освоила и скорняжное мастерство. Сначала принимала заказы клиентов сама, когда же их количество выросло, пригласила несколько мастеров скорняжного дела и открыла ателье.

В перечне услуг не только переделка утратившей внешний вид шубы или меховой шапки, но также изменение фасона одежды. Специалисты шьют из шкурок и новые изделия или по просьбе клиента могут перекрасить мех шубы или дубленки в желаемый цвет, берут на заказ и кожаные изделия.

Сегодня аналитический разбор аккаунта мехового ателье провела основательница маркетингового агентства WELL MEDIA Наталья Льдинова. Его специализация — интернет-реклама, SMM, разработка стратегии, дизайна, создание сайтов, SEO и другие направления. Среди клиентов агентства — компании «Агросила», «Бахетле», «Газпром» и другие.

Потенциальные клиенты пересматривают Highlights от сторис до сторис

Хотя сейчас в моде шубки из экомеха, в тоже время есть аудитория, которая еще не готова отказаться от шуб из натурального меха. Такие шубы — это дорогое удовольствие, и ателье предлагает отличное решение: перешивать и перекрашивать старые шубы в модные модели. «Инстаграм» — идеальная площадка для такого бизнеса: можно наглядно показать работу мастеров ателье, отзывы клиентов.

Скорее всего, этот аккаунт ведет сама владелица Ксения Зимина. Она не SMM-специалист, и я надеюсь, что она прочитает этот разбор, внесет правки и увеличит продажи за счет органического трафика.

Приступим к разбору. У аккаунта большие проблемы с названием: ZIMA FURS занято, а отсюда проблемы с аватаром и логином. Название необходимо поменять, например на ZIMINA FURS (можно перевести как «меха от Зиминой») и создать буквенный логотип из заглавных букв названия ZF.

Аватар. В аккаунтах компаний на аватар рекомендуется ставить логотип. На аватаре аккаунта @ziminascornyaq размещен логотип (лиса), название и еще вид деятельности — это явный перебор. Здесь нужно менять все.

Совет. Я рекомендую убрать фоновую подложку в виде дерева и поставить буквенный логотип ZF на фоне дорогого меха. Логотип в виде лисы лучше не использовать.

Логин (имя пользователя). Меховая студия выбрала логин ziminascornyaq (в переводе, думаю, означает «Зимина скорняк»), что в корне неверно: оно не отражает в себе причастность ни к компании, ни к виду деятельности. Нечитабельно, сложно запомнить написание, а значит, найти аккаунт по логину пользователям будет сложно.

Совет. Для создания логина важно использовать название компании или ключевые слова. Новое название ZIMINA FURS в Instagram не занято и соответствует требованиям. Можно использовать его.

Имя (первая строчка в шапке профиля). Вот здесь похвалю. Имя аккаунта «Перешив и пошив шуб» отлично ранжируется в поиске Instagram, потому что меховая студия использовала в имени ключевые слова и передала суть бизнеса.

Совет. Так держать!

Описание аккаунта (раздел «О себе»). Повтор услуг излишен. Лучше написать, сколько клиентов ателье осчастливило модными шубами, указать географию (Набережные Челны, Нижнекамск и Альметьевск) и средний чек на услуги. Эмодзи использованы излишне. В сервисе MSSG.ME добавить стоимость услуг, на текущий момент есть только ссылка на WhatsApp.

Совет. Используйте эмодзи строго к месту: например, ими можно визуализировать услуги или обратить внимание на выгодный оффер. Также можно добавить анонсы мероприятий в разных городах, акций и CTA (призыв к действию), ателье часто выезжает в разные города.

Highlights (раздел «Актуальное»). Highlights в аккаунте есть, что уже хорошо, однако и здесь тоже царит хаос. Задвоено актуальное для новых шуб, отзывов, почему-то просто сохранены сторис без названия. Контент в актуальном регулярно не обновляется.

Совет. Заранее продумайте рубрики и что будете размещать в Highlights. Потенциальные клиенты пересматривают этот раздел от сторис до сторис.

В контент — креатив и полезности

Бизнес-аккаунт. Меховая студия имеет бизнес-аккаунт в Instagram. Это дает массу преимуществ: можно установить кнопку связи и прописать адрес компании, получать расширенную статистику страницы и дополнительные возможности для рекламы.

Контент. Посты выкладываются хаотично, иногда по нескольку в один день. Это, несомненно, негативно влияет на охваты: количество лайков по публикациям скачет, но их уровень постепенно уменьшается. Лучше придерживаться регулярной выкладки — через день.

Ателье использует видео в формате reels, которые набирают неплохое количество просмотров, особенно по сравнению с видео в IGTV. Но контенту не хватает креатива и полезности.

В визуалах используются собственные фото и видео, однако не хватает профессионального контента, который сможет показать красоту получаемых изделий, а также разницу между до и после.

Тексты по большей части короткие, неинформативные. Хорошо подобраны хештеги по услугам. Нет смысла в фирменных из-за отсутствия конкурентов.

Недостатки:

непроработанный визуальный ряд,

публикация более 2 постов в день,

отсутствие важной организационной информации в постах и сториз,

однообразный контент,

отсутствие коммуникации в постах, некоторые комментарии без ответа,

нет акционных предложений,

выкладка на обложку фото «До», а не «После».

Конкуренты. Их я в Instagram по гео Набережные Челны не обнаружила, в то же время хештег #перешившубчелны активно размещает под своими постами московское ателье marchcollection, чей аккаунт лучше оформлен визуально и где эффективнее используют инструменты Instagram. Съемки также делает сама владелица. Здесь можно подсмотреть удачные решения для SMM.

Рекомендации для ziminascornyaq:

Создание нового названия и лого. Изменение логина на новое название. Создание структурированной шапки профиля. Создание разнообразных сторис на темы (полезное, вопрос/ответ, лайфхаки, эстетичные видео). Структурирование и оформление актуальных сторис. Коммуникация с подписчиками в постах, проведение розыгрышей. Изменение визуальной концепции: обработка фотографий в едином стиле, добавление детальных снимков, разных ракурсов. Добавление заголовков на визуал постов. На обложку в ленте ставим фото «После», а в карусель добавляем «До»

Есть ли смысл меховой студии нанимать SMM-специалиста или обращаться в агентство для исправления всех недочетов? Только в том случае, если захочется поднять ценник на услуги. На текущий момент все недочеты несложно исправить самостоятельно. А чтобы сделать аккаунт более дорогим, нужны специалисты.