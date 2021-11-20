Айгуль Михневич: «Жить в свинарнике надоело»

Как уроженка Набережных Челнов собирает мусор на Кипре

Айгуль Михневич родилась в Набережных Челнах. Она замужем за белорусским бизнесменом Иваном Михневичем, который в свое время основал крупную IT-компанию, а сейчас делает деловую и политическую карьеру на Кипре. В очередной авторской колонке для «Реального времени» Айгуль Михневич вновь критикует киприотов — на сей раз за то, что те разбрасывают мусор на улицах своих городов и не собираются его убирать. Она рассказывает, что по собственной инициативе организовала своеобразные субботники, во время которых неравнодушные жители никосийских кварталов выходят очищать среду своего обитания от мусора.

«Золотая миля Никосии»

Многих моих знакомых, побывавших на Кипре, поражает ужасная замусоренность острова. Им непонятно, как такое может быть в европейском государстве. Я уже писала, что Кипр — по своему менталитету не Европа, а типичная ближневосточная страна, и нравы здесь соответствующие.

Вернувшись в сентябре из Протараса, через некоторое время я завела себе привычку гулять с младшей дочкой по округе. Раньше выезжала в парк дышать кипарисами, но из-за странных ограничений и вселенского безумия, охватившего всех в начале 2020 года, решила, что буду гулять рядом с домом — чтобы меньше сталкиваться со странными личностями, убежденными в том, что хлопковые тряпочки и синтетическая материя на лицах спасут их от заражения модной болезнью.

Наш район хитрые риэлторы называют «золотой милей Никосии», и в чем-то они правы. Хотя, насколько мне известно, ничего похожего на Рублевку на Кипре нет нигде. И все же по большей части вокруг нас живут вполне респектабельные, состоятельные люди. Многоквартирных домов тут очень мало.

И вот иду я по этой замечательной «миле», смотрю по сторонам, на обочины и удивляюсь, как люди могут так жить. Мимо меня идут пожилые киприоты, мамы с малышами в колясках, подростки, филиппинки с собаками, а вокруг тонким слоем размазана самая настоящая свалка. Где люди, которые должны поддерживать чистоту на просторах, куда выходят окна домов?

Здесь много частных пустырей, огороженных невысокими металлическими сетками. Когда-нибудь на них что-то построят. Работники муниципалитета приезжают на эти участки раз в год, чтобы покосить заросли, достигающие высоты человеческого роста. Все это делается, чтобы избавиться от змей и избежать пожаров, ведь летом трава превращается в сухостой. Мусор при этом не убирается. Местные жители кидают туда все, что им лень донести до ближайшего контейнера. На одном таком участке на днях увидела большой пластиковый мешок с мусором. Работники муниципалитета убирать его не будут. Скоро он порвется, и все содержимое окажется снаружи. И никого это не волнует. Напомню: это происходит в столице европейского государства.

«Моя татарская душа, склонная к порядку, требовала уборки»

Пару недель я ходила и думала, что делать. Жить в свинарнике надоело. Замусоренные обочины начали сильно раздражать. Моя татарская душа, склонная к порядку, требовала принятия мер для уборки всего этого безобразия. В конце концов я придумала.

Кинула клич в русскоязычной группе мам Никосии и предложила привлечь к работе подростков за небольшую плату. Желающих оказалось очень много. Некоторым даже пришлось отказать, так как бюджет у меня был ограничен. В итоге в один прекрасный воскресный вечер у моего дома собралось 15 детей (от 5 до 16 лет) и несколько мам, пожелавших принять участие в мероприятии по уборке моего района. За несколько часов мы собрали 50 мешков мусора и большую кучу крупногабаритных вещей, очистив довольно приличную территорию.

Пока мы работали, местные жители благодарили нас за усердие. Кто-то сказал, что за 10 лет здесь никто не наводил порядка. Мы видели это по состоянию пластика, который буквально рассыпался в руках. Он очень долго ждал своего часа. И какого только мусора мы не находили! Были шокированы увиденным, но очень довольны результатом.

Впоследствии мамы благодарили меня за это мероприятие, я получила много положительных отзывов. Кто-то выразил желание собраться и навести порядок в своем районе, кто-то обрел новых друзей, кто-то честно заработал свои первые деньги. И самое главное — уверена, что в дальнейшем эти прекрасные люди будут более бережно относиться к природе, будут ценить и уважать чужой труд.

«Киприоты обладают хорошо развитым стадным инстинктом»

Уже через несколько дней на улицах, которые мы очистили, стали появляться пустые пластиковые стаканы, упаковки от чипсов, шоколадок и сигарет, прочий мусор, который люди часто выкидывают из окон автомобилей. Я этому не удивилась. Знала, что так будет, хоть это и обидно. Нельзя за один день переделать людей, привыкших жить в грязи.

Киприоты обладают хорошо развитым стадным инстинктом. Когда кто-то строит кофейню, весь город сбегается, чтобы попробовать новое место. Увидев успех, другие строят рядом еще несколько кофеен, переманивая к себе посетителей разными способами. Так на одном пятачке вырастают несколько похожих заведений.

Точно так же они относятся ко многим другим вещам. Например, если кто-то бросил бутылку на обочину, очень скоро это место обрастет другим мусором. Если поставить мешок с мусором на улице, через несколько дней здесь образуется маленькая свалка — местные жители притащат сюда свои мешки. Эти люди так устроены.

Зная об этой особенности, я решила запустить теорию разбитых окон наоборот. Взялась за большую работу по очистке района своими силами. Выходя из дома, я беру большой пластиковый пакет, палку-хваталку и иду убирать мусор. Изначально я планировала собирать по одному мешку в день, но они так быстро заполняются, что задача усложнилась до двух мешков. Но и этого мне показалось мало. Все чаще у меня получается собирать по 3-4 мешка мусора за час-полтора.

«Потому что я не хочу жить в грязи»

Да, местные жители продолжают кидать мусор на чистые улицы, однако я заметила, что делают они это значительно реже, чем ожидалось. Меня здесь уже узнают, потому что я хожу с ярко окрашенной коляской. Люди видят, что мусор за ними подбирает не работник муниципалитета, а мама. К детям у них здесь очень трепетное отношение.

Однажды ко мне подошел мужичок и спросил:

— Вы русская?

— Да.

— Зачем вы это делаете?

— Потому что я не хочу жить в грязи.

— Но ведь это работа муниципалитета.

— И они ее не делают.

Он не знал, что ответить. Если ждать, пока местные работники допьют свой фраппе, выкурят все сигареты и, наконец, вспомнят о своих обязанностях, за которые получают хорошие деньги, мы все так и будем жить в грязи десятилетиями. Меня это не устраивает. Поэтому беру пакет, палку-хваталку и иду на обход. Убираю свежий мусор там, где накидали за время моего отсутствия, а потом навожу порядок в местах, до которых мои руки еще не добрались. Разница между очищенными территориями и загрязненными просто колоссальная. Уверена, многие это уже заметили, и потому начали менять привычки.

Кто виноват?

Когда речь заходит мусоре на улицах, киприоты любят винить в этом туристов, мигрантов и молодежь — кого угодно, только не себя.

В прошлом году туристов на Кипре почти не было. Я своими глазами наблюдала, как после выходных, когда приезжают местные, в понедельник утром на нашем пляже в Протарасе было очень грязно. Во вторник пляж убирали. До пятницы мы жили в чистоте. Туристы загрязняют остров? Точно-точно?

Про мигрантов ничего не могу сказать. В нашем районе их почти нет, а мусор есть.

Подростки? А кто их воспитал?

Каждый день я вижу людей, гуляющих с собаками. На Кипре за животными положено убирать. Однако местные жители по большей части этого не делают. Все обочины полны собачьих экскрементов. Редкие личности, убирающие за своими питомцами, пакетики с содержимым кидают… правильно, в траву. А еще они любят брать с собой напитки в одноразовой упаковке и оставлять стаканчики там же, рядом с продуктами собачьей жизнедеятельности. Они так привыкли, им нормально.

Иногда смотрю на свежевыброшенную банку на чистой улице и думаю: «А оно мне надо? Зачем мешать людям жить в грязи? Пусть наслаждаются жизнью, если им нормально; пусть живут в хлеву, если их все устраивает».

Но меня не устраивает. Я тоже здесь живу. И мои дети растут здесь. Я должна попытаться хоть что-то сделать для этой земли, которую душат пластиком, металлическими и стеклянными банками и прочим мусором.

«Все в наших руках»

Мою инициативу поддержал один русскоговорящий товарищ, работающий на местном телевидении, выходец из Советского Союза. Он помогает вести переговоры с муниципалитетом, отвозить мешки в ближайшие контейнеры и т.д. Какой-то чиновник спросил его:

— Зачем вам это надо? Зачем вы ей помогаете? Какая ваша личная выгода в этом?

Большинство киприотов думают кошельками. Им непонятно, как можно делать что-то бесплатно, на голом энтузиазме.

Мой друг встретился с главой нашего муниципалитета. Тот клятвенно обещал оказать максимальную поддержку и, по старинной кипрской традиции, отвечать за свои слова не торопится.

В самой популярной международной социальной сети нашла группу таких же энтузиастов, как я. Они регулярно устраивают большие мероприятия по уборке острова. На данный момент их более 5500 человек. Там не только киприоты, но и англичане, русские и прочие иностранцы.

Каждый день я выкладываю фото результатов своей работы. Это вдохновляет. За месяц я в одиночку собрала уже 82 мешка мусора. Все больше людей подключаются к моей инициативе. Убирают свои районы в одиночку и не ждут, пока соберется компания.

Все в наших руках. Надо только брать и делать.