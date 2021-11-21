Цитаты недели: Лавров — о неприличном вопросе журналиста, Драпеко — о скудном питании в столовой Госдумы

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

О хронических гайморитах у населения

К сожалению, мы фиксируем, когда объективно население не хочет вакцинироваться и говорит о том, что «у меня хронический гайморит, мне нужен медицинский отвод». Нет, это медицинским отводом не является.

Так замминистра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков прокомментировал нестерпимое желание граждан получить медотвод от вакцинации во что бы то ни стало. Чиновник напомнил, что противопоказанием к прививке становятся тяжелые аллергические реакции в анамнезе. Временный медотвод предоставляется тем, у кого в данный момент наблюдаются острые заболевания и обостряются хронические. Онкологические больные, проходящие лечение, тоже подвержены «нюансам» в этом плане.



О вежливом коронавирусе

За час с 23.00 до полуночи, скажем, в субботу я мог бы заработать несколько десятков тысяч рублей, которые пустил бы на зарплату. Но теперь мы должны закрываться на час раньше. Однако разве коронавирус ждет, пока стукнет 23.00, после чего стучится в дверь и сообщает, что пора бы ему уже кого-нибудь здесь и заразить?

Казанский ресторатор Артем Тяжелов написал колонку, в которой описывает жизнь общепита после введения QR-кодов и размышляет об эффективности принимаемых мер. В ней он задается вопросом, почему в казанских барах и ресторанах дополнительно ограничили время работы — теперь они должны закрываться в 23.00. Общий тон его текста вполне примирительный, но еще несколько вопросов властям он задает: например, почему ограничения вводились так резко — никто не успел к ним подготовиться.



О сохранении напряжения на Западе



Наши предупреждения последнего времени все-таки дают о себе знать и производят определенный эффект. Известное напряжение там все-таки возникло. И в этой связи два момента здесь вижу: во-первых, нужно, чтобы это состояние у них сохранялось как можно дольше, чтобы им в голову не пришло устраивать нам на западных рубежах какой-нибудь ненужный нам конфликт. А нам конфликты не нужны.

Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на коллегии МИД РФ. Он поручил министру иностранных дел Сергею Лаврову добиваться предоставления долгосрочных гарантий обеспечения безопасности на западном направлении: «Потому что так существовать и постоянно думать о том, что там завтра может произойти, Россия не может».



О приостановке карьеры и уходе из «Рубина»

Тут много причин. Я думал в первую очередь о себе, о клубе, как это лучше всего преподнести, чтобы все были в максимально выигрышной ситуации. Принял решение для себя просто: в последнее время я только лечился, не играл. Для меня, как для футболиста, это был очень тяжелый период. Я как мог его проходил, справлялся, но иногда нужно вовремя остановиться, выпрыгнуть из этого колеса. Клубок с каждой новой микротравмой нарастает, и потом у тебя не будет сил и возможностей его распутать... У меня сейчас есть время два месяца, чтобы разобраться с собой, с головой, со здоровьем. Если пойму, что у меня до сих пор страсть и я скучаю по футболу, я обязательно вернусь. Мы уже поговорили с клубом: возможно, если у меня будут желание, здоровье и мотивация, я буду конкурентоспособен, я могу в январе появиться на сборах «Рубина» в Турции.

На этой неделе полузащитник казанского футбольного клуба «Рубин» Олег Шатов решил приостановить карьеру игрока — его контракт с командной расторгнут по соглашению сторон. Комментируя это решение, игрок заявил, что в последнее время только лечился, а не играл. При этом он не исключил, что вернется в «Рубин». Шатов перешел в клуб в июле 2020 года, сыграл за него 25 матчей, забил один гол и сделал три голевые передачи.



Об ошибке в расчете срока пандемии коронавируса

Мы сначала думали, что пандемия закончится через полгода, через год, но сейчас мы видим, что мы ошибались в своих расчетах. У нас уже скоро будет два года пандемии, и пока конца и края не видно...

Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал продление санитарно-эпидемиологических правил по профилактике коронавируса до 2024 года. По его словам, это чисто техническое решение, которое можно всегда отменить, но только «если вдруг пандемия уйдет».



О просьбе не набрасываться на кондукторов

Да, мы понимаем, что вводятся довольно жесткие ограничения с 22-го числа. Но я бы попросил наших пассажиров не вымещать свое негодование на кондукторах, на водителях. Они выполняют свою работу, они перевозят пассажиров. Все, что принято, они просто должны выполнять. Поэтому то, что «вы не имеет права!» и прочее, — чтобы не возникали эти конфликтные ситуации...

С такой просьбой к татарстанцам в связи с введением QR-кодов в транспорте с 22 ноября обратился начальник Управления транспорта Миндортранса Татарстана Алексей Сидоров. Проверкой, напомним, будут заниматься кондукторы. Она будет проходить на начальной остановке при посадке, а затем во время движения в момент покупки билета. Перевозчики Татарстана уже направили обращение к министру внутренних дел республики Артему Хохорину с просьбой разработать алгоритм оперативного реагирования по районам города. Они уверены, что при проверке сертификатов будут возникать конфликтные ситуации.



О мигрантах на московских стройках

Другого качества люди (нужны), с другой зарплатой, меньше мигрантов, которых у вас достаточно много на сегодняшний день. Больше привлекайте россиян из ближайших регионов, повышайте заработную плату, создавайте условия работы. Наращивайте производительность труда, механизацию и индустриализацию строительства.

Уменьшить число иностранных работников на стройках объектов реновации потребовал мэр Москвы Сергей Собянин. Он сказал это гендиректору фирмы-подрядчика «Крост» Алексею Добашину, осматривая строящийся дом на Бауманской улице. Тот ответил градоначальнику, что за последний год количество мигрантов в строительной сфере на объектах «Крост» сократилось на 15%, а строители с хорошей квалификацией получают около 120—150 тысяч рублей. «Это зарплата для москвичей, не для мигрантов», — прокомментировал Собянин.



О неприличном вопросе журналиста

Когда вы так требовательно спрашиваете, что Россия собирается делать для того, чтобы понравиться западным демократиям, это же неприлично. Это полностью подрывает все те основы, на которых зиждется та самая ОБСЕ, которую сегодня представляет госпожа Линде.

На пресс-конференции в Москве после переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова с председателем ОБСЕ и главой МИД Швеции Анн Линде журналист шведского телевидения поинтересовался, готова ли Россия сделать что-то, чтобы наладить сложившуюся «печальную» ситуацию. В ответ Лавров назвал вопрос неприличным и заявил, что это противоречит фундаменту современной архитектуры международных отношений, «которая была создана после победы над нацизмом во Второй мировой войне и имеет сейчас вид Организации Объединенных Наций».



О бедных депутатах, питающихся всухомятку



Мне приходится приносить «лотки» с едой из дома, это ужасно все, в буфете все равно не наешься, да и работает он не круглосуточно. Но самая серьезная проблема с питанием у нас в Думе у мужчин, которые готовить не умеют. А жены многих депутатов живут в регионах, мало кто сюда привез жену. Поэтому они, бедные, всухомятку бутербродами питаются. А чего делать? Выхода нет. Но здоровье, конечно, страдает.

На плохое питание в столовой нижней палаты парламента на этой неделе пожаловалась депутат Госдумы от «Справедливой России» Елена Драпеко. Причем это ее не первое подобное высказывание. В конце октября народная избранница рассказывала, что вынуждена ходить с «тормозочками», как шахтер: «То, что накануне готовлю вечером, утром это все в судочках и в баночках приношу с собой. И ем у себя в кабинете — до заседания или после заседания. Поэтому то, что с собой принесешь, то и ешь. И мы так живем уже больше полугода».



О запрете на профессию для врачей-антипрививочников

Губят людей, то есть убивают. Какой же это врач? Почему его надо называть врачом? Потому что у него есть диплом? А он им воспользовался совершенно неправомерно: не для тех целей, для которых его государство и общество наделяло возможностью лечить и быть посредником между медицинской процедурой, лекарством — вакциной в данном случае — и, соответственно, больным или человеком, который, возможно, заболеет.

Сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин предложил пожизненно лишать дипломов врачей, которые отговаривают граждан от вакцинации против COVID-19. Его поддержал директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, таких врачей надо лишать возможности работать, так как они используют свое служебное положение во вред людям.

