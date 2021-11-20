События недели: массовое отравление метанолом, новые ограничения и метеорит над Казанью

Какими событиями была наполнена прошедшая неделя в республике

Неделя выдалась насыщенная событиями. В четверг было опубликовано постановление о том, что общественный транспорт в Татарстане становится «QR-кодированным». В начале недели 15 молодых людей отравились метанолом в Казани — вместо алкоголя они выпили «незамерзайку». Одна из участниц этой вечеринки умерла. Руководитель татарстанского отделения Фонда соцстраха в надежде, что суд отпустит его из СИЗО, признал вину в мошенничестве на 2,4 млн рублей. Но так и остался в изоляторе. Некоторым жителям Казани и еще нескольких городов республики «посчастливилось» наблюдать за падением метеорита. Об этих и других событиях недели — в обзоре «Реального времени».

Постановление о QR-кодах в транспорте

В четверг премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал очередное постановление об антиковидных ограничениях, которые начнут действовать с 22 ноября.

Так, граждане старше 18 лет теперь смогут ездить на общественном транспорте, только если предъявят QR-код (кроме такси и межрегиональных автобусов). Без QR-кода не только не впустят в городской автобус, но и не продадут билет ни на один межмуниципальный маршрут. Людям старше 60 лет, не привившимся и не переболевшим, с понедельника приостановят действие льготных транспортных карт.

Миндортранс объяснил, как будет организован процесс проверки. В автобусах, троллейбусах и трамваях этим займутся кондукторы, когда будут собирать плату за проезд. В метро QR-код надо будет предъявить, проходя через турникет. Компаниям-перевозчикам бесплатно выдадут устройства для проверки. В свою очередь, проверять проверяющих QR-коды в муниципалитетах будут специально созданные для этого мобильные группы. Если во время проверки в салоне поймают «зайца» без кода, на него составят протокол.

Фото: kazantransport.ru

Между тем пользователи соцсетей уже начинают собираться в группы, чтобы вместе добираться до необходимых мест на такси. А казанские перевозчики снова обратились за помощью к республиканскому МВД — при проверке сертификатов могут возникать конфликтные ситуации.

В пятницу прямой эфир, посвященный введению QR-кодов в общественном транспорте, по накалу задаваемых вопросов граждан стал одним из самых горячих: татарстанцы, не стесняясь в выражениях, высказывали свое недовольство новыми жесткими мерами. Нарушение новых требований кабмина РТ будет караться штрафом от 1 тысячи до 15 тысяч рублей и даже в 30 тысяч (для рецидивистов).

Экономика Казани растет с начала года

Экономика столицы Татарстана в 2021 году растет.

В лидерах общепит — владельцы кафе, ресторанов и столовых за 9 месяцев года заработали 9,6 млрд рублей. Это на 40% больше прошлогоднего, оно и понятно: в 2020 году кафе и рестораны вообще не работали несколько месяцев. Так что все познается в сравнении. Правда, ограничения, введенные нынешней осенью, не позволят владельцам заведений общепита особо разгуляться. Эти и другие экономические итоги за 9 месяцев подвели на еженедельном совещании в мэрии Казани в понедельник.

Фото: kzn.ru

Средняя зарплата казанцев тоже подросла и теперь, по подсчетам экономистов, составляет 54,2 тыс. рублей. В результате Казань по этому параметру поднялась с 7-го на 6-е место среди крупных городов России. Основным источником пополнения столичной казны стала промышленность. С января по сентябрь индекс промышленного производства составил 105,1%. Предприятия продали в полтора раза больше товаров и услуг, чем в 2020 году — больше, чем на 408,9 млрд рублей. Растут инвестиции в городскую экономику — с начала года их поступило уже больше 64 млрд рублей.

Казань и Москву через 2 года соединит новая трасса

Трасса М-12 Москва — Казань точно будет построена и открыта в 2024 году.

Это твердо пообещал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным. 800-километровую трассу начали строить в прошлом году.

— Сейчас мы работаем практически на каждом километре. На 75 искусственных сооружениях вышли и работаем, там три очень больших сооружения [мостовых перехода] — через Волгу, через Оку, через Суру. И те темпы, которые мы сегодня набрали, поддержка финансирования позволяют нам быть уверенными, что в 2024 году мы закончим эту работу и поедем, — бодро сообщил Петушенко.

Фото: pravdapfo.ru

А во вторник вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что основной ход трассы М-12 Москва — Казань планируется запустить уже в 2023 году.

День рождения с трагическим финалом

В понедельник в Казани в горбольницу №7 с признаками отравления метанолом попали 11 молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет — троих из них в тяжелом состоянии перевели в реанимацию.

Как выяснилось, компания молодых людей решила отпраздновать день рождения в загородном доме поселка Салмачи, и они приобрели у «бутлегера» 5-литровый баллон с «огненной водой». Но, разгружая машину в спешке, из багажника забрали такой же баллон, но с обычной «незамерзайкой», которую в итоге и пили. Подвоха не заметили, потому что разбавляли жидкость соками и лимонадом. Пятилитровая бутыль осталась лежать нетронутой. В этой жидкости эксперты метанола не обнаружили.

К середине недели число пострадавших выросло до 15 человек. А в пятницу одна из участниц вечеринки умерла.

Фото: amsrus.ru

Несмотря на то, что отравились ребята не нелегально купленным товаром, а «незамерзайкой», после инцидента полиция задержала всех подозреваемых в сбыте несертифицированного алкоголя. А глава Следкома РФ России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела.



Минздрав РТ обновил справку о медотводе

Республиканский Минздрав со среды начал в тестовом режиме выдавать татарстанцам справку о медотводе от вакцинации против COVID-19.

Документ содержит QR-код, который позволяет проверить подлинность справки. В нем указываются причина медотвода и срок действия справки. Через день систему запустили полностью.

Справку оформляет участковый врач-терапевт в поликлинике по месту жительства на основе противопоказаний для вакцинации: период беременности до 22 недель, обострение инфекционных и неинфекционных заболеваний. Татарстанцам, которые получили медотводы ранее, придется обновить свой документ.

Фото: пресс-служба Минздрава РТ

В Альметьевске и Менделеевске сменилось руководство

В мэрии Альметьевска — новое кадровое назначение. Главой исполкома назначен Айдар Каюмов.

До него эту должность занимал Марат Гирфанов, который, в свою очередь, стал заместителем главы Альметьевского района.

Во вторник на заседании Совета Менделеевского района Татарстана глава района Валерий Чершинцев сложил свои полномочия — он занимал этот пост последние 6 лет. За заслуги перед республикой его наградили медалью от имени президента Татарстана. Ему на смену (пока в статусе и. о.). пришел Радмир Беляев, назначенный в августе руководителем исполкома Менделеевского района.



Родители девочки, погибшей в аварии с квадроциклом, просят суд не сажать обвиняемую

В начале недели в Верхнеуслонском райсуде Татарстана начался суд над 52-летней Людмилой Судаковой, гендиректором КЗЖБИ.

В июне этого года за рулем квадроцикла она слетела с дороги и врезалась в стену сарая. Сама обвиняемая отделалась легкими травмами, а вот ее 11-летняя пассажирка — внучка ее подруги — погибла.

На заседании Судакова признала, что села за руль нетрезвой, и вместо одного пассажира, как того требуют правила для квадроциклов, усадила на него троих человек. Первое заседание закончилось слезами подсудимой. Интересно, что родители погибшей девочки попросили суд не отправлять женщину за решетку — они пока не подавали гражданский иск. Между тем, согласно УК РФ, Судаковой грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Фото: Ирина Плотникова

Суд оставил Павла Лоханова под стражей

На этой неделе обвиняемый в получении взятки в 2,4 млн рублей глава республиканского отделения ФСС Павел Лоханов в ходе допроса признался в мошенничестве.

Новые данные прозвучали на заседании Приволжского райсуда Казани, когда представитель следствия попросил суд продлить арест чиновнику до 21 января 2022 года. Лоханова обвиняют в требовании взятки в 4 млн рублей и получении части этой суммы (2,4 млн рублей) от поставщика средств реабилитации для инвалидов ООО «РСС-мед».

В сентябре, когда избирали меру пресечения, Лоханов утверждал, что не виновен, никакой взятки не брал и вообще отказывается давать показания. На сей раз адвокаты обвиняемого сообщили суду, что бывший чиновник признал все действия по обвинению, но не согласился с квалификацией — по их мнению, это была не взятка, а покушение на мошенничество. На заседании Павел Лоханов заявил о готовности сотрудничать со следствием и попросил освободить из СИЗО, пообещав уволиться из ФСС и ссылаясь на наличие 5 малолетних детей, которых, кроме него, некому содержать. Но Приволжский райсуд Казани продлил срок его ареста еще на 2 месяца.

Фото: Ирина Плотникова

Вспышка над Казанью

Во вторник вечером жители Казани, Зеленодольска и других городов Поволжья стали очевидцами падения метеорита.

В КФУ подтвердили факт падения космического объекта на территории Татарстана — метеорит упал рядом с населенными пунктами, хотя обычно это случается над морями и океанами (и это случается чисто статистически: просто вода покрывает большую часть поверхности планеты).

Ученые отметили, что взрыва никто не слышал, а след, оставленный болидом, был не очень сильно выраженным, поэтому можно предположить, что размер космического тела был небольшим, всего несколько десятков сантиметров. Так как сейчас Земля проходит через крупный метеорный поток Леониды, то, по всей видимости, «космический гость» имеет к нему отношение. Об этом рассказал профессор института физики Казанского федерального университета Юрий Нефедьев, заметив, что такие метеориты не представляют собой опасности.

Теперь в статусе академического

На этой неделе Государственному симфоническому оркестру Татарстана было присвоено звание «академический».

Фото: Максим Платонов

Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. В документе говорится, что предложение поступило от Министерства культуры РТ. Теперь он будет называться «Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан».