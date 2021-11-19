«Чем больше наших матчей с «Синтезом», тем лучше будет для ватерпола»
Владимир Карабутов о ватерпольном Волгограде, Казани и Ростове
Сегодня и завтра (19-20 ноября) матчами в Казани завершается первый круг открытого чемпионата России по водному поло. Встречаются «Синтез-УОР» и волгоградский «Спартак». Ранее матчами «Синтеза» с Волгоградом оформили завершение половины регулярного чемпионата и игроки основной команды. «Реальное время» подводит итоги старта одного из самых сложных розыгрышей чемпионатов в истории национального водного поло.
Евгений Ярощук: «Главное, что в «Синтез-УОР» растут игроки»
Спортклуб по водным видам спорта «Синтез» впервые в своей истории заявил на розыгрыш чемпионата России две команды Суперлиги, поскольку ранее дублирующая команда выступала на уровне Высшей лиги, а это не только другие соперники, но и другой регламент розыгрыша, с круговым турниром, когда все участники собираются в одном городе и играют друг с другом. Более того, у главного тренера «Синтез-УОР» Евгения Ярощука двойная нагрузка, как и у части его команды, поскольку она также является участником первенства России по водному поло до 20 лет. Поэтому подведение предварительных итогов от Евгения Александровича затрагивало выступление сразу двух подшефных коллективов.
Беларусам финансово выгоднее играть с Украиной и Польшей
Матчи «Синтеза» с Волгоградом оформили завершение казанской команды половины регулярного чемпионата, поскольку девятого ноября федерация водного поло информировала клубы, что минский РЦОП так и не стартует в текущем сезоне. В последний раз такое было семь лет назад, когда перед сезоном 2014 года планировал играть и снялся в последний момент с участия в чемпионате России ВК «Севастополь». Собственно чемпионат Беларуси с участием шести команд завершился 31 октября, РЦОП обыграл в финале сборную Минска, всего в чемпионате стартовали шесть команд. Сейчас беларусы могут считать клубный сезон законченным, и сосредоточиться на международных матчах. Тем более, что у них остались завязки по Карпатской лиге, где играют команды Украины, Прибалтики и Польши. Любопытно, что даже с поляками беларусам сыграть проще, чем в чемпионате России, несмотря на сложившуюся политическую обстановку. Все дело в финансах, поскольку у соседей не хватает их на участие в гладком чемпионате с регулярными выездами, и вполне устроила бы прошлогодняя ситуация, когда РЦОП выступал в высшей лиге чемпионата России, где все играли в одном городе.
Владимир Карабутов: «По сути, мы только нащупываем свою игру»
Главный тренер «Спартака» Волгоград Владимир Карабутов основными итогами первой половины чемпионата посчитал то, что «команда у нас молодая, обновленная, по сути, только нащупываем свою игру.
Касаемо воспитанников «Синтеза», о которых вам интересно будет услышать. Арслан Закиров, когда пришел, я ему сказал, что он будет играть с первого по четвертый период, и он ответил: «Я стремлюсь к этому». Он пришел к нам не из-за денег, а чтобы играть, и развиваться в водном поло. То же самое с Тимуром Шайхутдиновым, немного по другому с Сергем Буланаевым у которого чуть меньше игрового времени на площадке, поскольку требуется больше времени для вхождения в коллектив.
Если говорить о волгоградской молодежи, то еще команда 1998 года рождения выигрывала Спартакиаду школьников России. Но перед чемпионатом мира в Казани, у нас в городе закрыли один бассейн, что привело к перестроению тренировочной работы, когда приходилось буквально тренироваться на площадке без ворот. Сейчас нам создаются идеальные условия для тренировочного процесса, но было упущено время, за которое наши детско-юношеские команды отстали от своих сверстников. Наши бывшие игроки Алексей Агарков, Павел Халтурин, Александр Федоров перешли из профессионального водного поло на работу с детьми, нацеленные на то, чтобы вернуть славу волгоградского ватерпола. И это им удастся, я уверен, они ребята упертые.
Где еще развивать водное поло, как не на Юге России?
Напомним, что россияне остались в шаге от Токио-2020 из-за одного незабитого послематчевого пенальти. Увеличение команды в чемпионате, восстановление дублей — это один шаг в сторону того, чтобы вернуться в числе участников Олимпиад, и стабильных участников чемпионатов мира. К примеру, много ли дало Санкт-Петербургу и Волгограду ликвидации своих дублей. В Питере растет сильная смена, куда девать ребят?
Скучают болельщики по команде в Киришах, логично выглядело бы появление в ватерпольной среде команд Краснодарского Края, Ростова-на-Дону и Крыма. При всем уважении к футболу, но середняк Зоны Юг второго дивизиона чемпионата России ФК «Туапсе» просто сжирает спортивный бюджет города, который можно было бы потратить на сильную ватерпольную команду. При этом и Туапсе и Кириши, так и вернувшийся на российскую родину Севастополь развивают детско-юношеское водное поло, и очень даже успешно. В Ростове сейчас такая мощная команда подобралась по юниорам, что им прямой выход на уровень чемпионата страны. Во всяком случае, тот же Карабутов уверен в том, что команду можно создать, возродив, тем самым, традиции местного ватерпола, когда в Ростове-на-Дону существовала команда СКА. По нашей информации, там рассматривался такой вариант в ближайшем будущем. Причем такой пример есть у ростовчан и в недалеком прошлом, правда, в хоккее на траве, где детско-юношеская команда «Тана» из Азова выросла из детско-юношеской секции в коллектив Суперлиги.
Касаемо команд Севастополя и Крыма, стартующих в первенстве России до 18 лет, то в российском мини-футболе подсказывают вариант, как можно создать команду из игроков непризнанных республик, имеется в виду «Спартак» Ростов тире Донецк. Почему бы не попробовать такой же вариант с водным поло на полуострове? Поскольку семь команд в чемпионате России это не тревожный звоночек, а настоящий набат.
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