«Чем больше наших матчей с «Синтезом», тем лучше будет для ватерпола»

Владимир Карабутов о ватерпольном Волгограде, Казани и Ростове

Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня и завтра (19-20 ноября) матчами в Казани завершается первый круг открытого чемпионата России по водному поло. Встречаются «Синтез-УОР» и волгоградский «Спартак». Ранее матчами «Синтеза» с Волгоградом оформили завершение половины регулярного чемпионата и игроки основной команды. «Реальное время» подводит итоги старта одного из самых сложных розыгрышей чемпионатов в истории национального водного поло.

Евгений Ярощук: «Главное, что в «Синтез-УОР» растут игроки»

Спортклуб по водным видам спорта «Синтез» впервые в своей истории заявил на розыгрыш чемпионата России две команды Суперлиги, поскольку ранее дублирующая команда выступала на уровне Высшей лиги, а это не только другие соперники, но и другой регламент розыгрыша, с круговым турниром, когда все участники собираются в одном городе и играют друг с другом. Более того, у главного тренера «Синтез-УОР» Евгения Ярощука двойная нагрузка, как и у части его команды, поскольку она также является участником первенства России по водному поло до 20 лет. Поэтому подведение предварительных итогов от Евгения Александровича затрагивало выступление сразу двух подшефных коллективов.

— У нас команда «Синте-УОР» серьезно омолодилась, и пять человек сейчас 2005 года рождения. Поэтому предсказуемо проиграли «Синтезу», Астрахани и Питеру, которые сильнее нас на две головы. С Чеховом сыграли вничью в Рузе, поскольку в Чехове у них нет возможности принимать матчи чемпионата России. Где-то могли набрать очки, с тем же столичным ЦОП, которому проиграли — 6:7, может быть, с «Астаной». Но главное даже не это, а то, что у нас растут игроки. Прибавляют наши более опытные парни, которым по 20 лет. Аскар Махиянов, благодаря тренировочному процессу, который он проводит в основной команде, вышел совсем на другой уровень. Заметно спрогрессировал Замир Мирзиев. Уже в следующем году, по моим впечатлениям, два игрока Даниил Иванов и Аскар Яруллин должны играть в основной команде, как это сейчас стабильно делает Егор Васильев, имеющий право защищать цвета и нашей команды и «Синтеза», где он провел весь первый круг.

Беларусам финансово выгоднее играть с Украиной и Польшей

Матчи «Синтеза» с Волгоградом оформили завершение казанской команды половины регулярного чемпионата, поскольку девятого ноября федерация водного поло информировала клубы, что минский РЦОП так и не стартует в текущем сезоне. В последний раз такое было семь лет назад, когда перед сезоном 2014 года планировал играть и снялся в последний момент с участия в чемпионате России ВК «Севастополь». Собственно чемпионат Беларуси с участием шести команд завершился 31 октября, РЦОП обыграл в финале сборную Минска, всего в чемпионате стартовали шесть команд. Сейчас беларусы могут считать клубный сезон законченным, и сосредоточиться на международных матчах. Тем более, что у них остались завязки по Карпатской лиге, где играют команды Украины, Прибалтики и Польши. Любопытно, что даже с поляками беларусам сыграть проще, чем в чемпионате России, несмотря на сложившуюся политическую обстановку. Все дело в финансах, поскольку у соседей не хватает их на участие в гладком чемпионате с регулярными выездами, и вполне устроила бы прошлогодняя ситуация, когда РЦОП выступал в высшей лиге чемпионата России, где все играли в одном городе.

Владимир Карабутов: «По сути, мы только нащупываем свою игру»

Главный тренер «Спартака» Волгоград Владимир Карабутов основными итогами первой половины чемпионата посчитал то, что «команда у нас молодая, обновленная, по сути, только нащупываем свою игру.

В принципе, мы переживали подобный опыт обновления коллектива, когда уходили ветераны и их сменяла новая плеяда игроков, но этот опыт подсказывает, что необходимо время, и это будет интересное время, поскольку пришли ребята молодые, с желанием совершенствоваться. Чем больше мы будем играть матчей, подобных нашим двум играм с «Синтезом», умудренной опытом команды, тем лучше будет и для нас, и для всего российского водного поло. Первая игра получилась таковой, что обе команды плохо сыграли в защите, преуспев в нападении, а во втором матче обе команды были сконцентрированы на обороне. И второе условие для роста, это количество команд в чемпионате. Я впервые в своей карьере сталкиваюсь с чемпионатом, где всего восемь участников, и только семь из них представляют Россию. При этом можно было бы и с таким количеством команд увеличить интенсивность чемпионата, к примеру, собрав четверку лучших, чтобы они сыграли между собой, как можно больше. Надеюсь, что это последний такой чемпионат, и со следующего года количество снова будет расти.

Касаемо воспитанников «Синтеза», о которых вам интересно будет услышать. Арслан Закиров, когда пришел, я ему сказал, что он будет играть с первого по четвертый период, и он ответил: «Я стремлюсь к этому». Он пришел к нам не из-за денег, а чтобы играть, и развиваться в водном поло. То же самое с Тимуром Шайхутдиновым, немного по другому с Сергем Буланаевым у которого чуть меньше игрового времени на площадке, поскольку требуется больше времени для вхождения в коллектив.

Если говорить о волгоградской молодежи, то еще команда 1998 года рождения выигрывала Спартакиаду школьников России. Но перед чемпионатом мира в Казани, у нас в городе закрыли один бассейн, что привело к перестроению тренировочной работы, когда приходилось буквально тренироваться на площадке без ворот. Сейчас нам создаются идеальные условия для тренировочного процесса, но было упущено время, за которое наши детско-юношеские команды отстали от своих сверстников. Наши бывшие игроки Алексей Агарков, Павел Халтурин, Александр Федоров перешли из профессионального водного поло на работу с детьми, нацеленные на то, чтобы вернуть славу волгоградского ватерпола. И это им удастся, я уверен, они ребята упертые.

Семь команд в чемпионате России это не тревожный звоночек, а настоящий набат. Фото: Ринат Назметдинов

Где еще развивать водное поло, как не на Юге России?

Напомним, что россияне остались в шаге от Токио-2020 из-за одного незабитого послематчевого пенальти. Увеличение команды в чемпионате, восстановление дублей — это один шаг в сторону того, чтобы вернуться в числе участников Олимпиад, и стабильных участников чемпионатов мира. К примеру, много ли дало Санкт-Петербургу и Волгограду ликвидации своих дублей. В Питере растет сильная смена, куда девать ребят?

Скучают болельщики по команде в Киришах, логично выглядело бы появление в ватерпольной среде команд Краснодарского Края, Ростова-на-Дону и Крыма. При всем уважении к футболу, но середняк Зоны Юг второго дивизиона чемпионата России ФК «Туапсе» просто сжирает спортивный бюджет города, который можно было бы потратить на сильную ватерпольную команду. При этом и Туапсе и Кириши, так и вернувшийся на российскую родину Севастополь развивают детско-юношеское водное поло, и очень даже успешно. В Ростове сейчас такая мощная команда подобралась по юниорам, что им прямой выход на уровень чемпионата страны. Во всяком случае, тот же Карабутов уверен в том, что команду можно создать, возродив, тем самым, традиции местного ватерпола, когда в Ростове-на-Дону существовала команда СКА. По нашей информации, там рассматривался такой вариант в ближайшем будущем. Причем такой пример есть у ростовчан и в недалеком прошлом, правда, в хоккее на траве, где детско-юношеская команда «Тана» из Азова выросла из детско-юношеской секции в коллектив Суперлиги.

Касаемо команд Севастополя и Крыма, стартующих в первенстве России до 18 лет, то в российском мини-футболе подсказывают вариант, как можно создать команду из игроков непризнанных республик, имеется в виду «Спартак» Ростов тире Донецк. Почему бы не попробовать такой же вариант с водным поло на полуострове? Поскольку семь команд в чемпионате России это не тревожный звоночек, а настоящий набат.



Джаудат Абдуллин