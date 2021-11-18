Продление жизни: пять самых многообещающих методов

Ученые поделились секретами долголетия

Как продлить жизнь — вопрос, который волновал человечество с давних времен. Но именно в последние годы в биологии старения произошла тихая научная революция. Об этом в своей статье для международного издания The Conversation пишут ученые Ричард Фарагер из Брайтонского университета и Линн Кокс из Оксфордского университета. «Реальное время» предлагает ознакомиться с переводом публикации.



Революция в биологии старения

Большинство людей хотят прожить долгую и счастливую жизнь или, по крайней мере, избегать короткой и несчастной жизни. Если вы в этом большинстве, то вам повезло. За последнее десятилетие в нашем понимании в биологии старения произошла тихая исследовательская революция.

Задача состоит в том, чтобы превратить эти знания в советы и методы лечения, которые нам могут пригодиться. Сейчас мы развенчиваем миф о том, что увеличение продолжительности жизни — это научная фантастика, и показываем, что это научный факт.

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1. Питание и образ жизни

Существует множество доказательств преимуществ таких рутинных занятий, как например правильное питание. Исследование таргет-групп среднестатистических людей показывает, что снижение веса, отказ от курения, умеренное употребление алкоголя и употребление не менее пяти порций фруктов и овощей в день могут увеличить продолжительность жизни на 7–14 лет по сравнению с теми, кто курит, слишком много пьет и имеет лишний вес.

Сокращение калорий — примерно на треть, так называемое ограничение питания — улучшает здоровье и продлевает жизнь мышей и обезьян, если они едят правильные продукты, хотя это непростая задача для людей, постоянно подверженных пищевым соблазнам. Считается, что менее экстремальные варианты ограниченного по времени или прерывистого голодания, например только один прием пищи в течение восьмичасового дня каждый день или голодание в течение двух дней в неделю уменьшают риск возрастных заболеваний.

2. Физическая активность.

Да, невозможно соблюсти вечную идеальную диету, но это не значит, что упражнения не принесут вам пользы. В глобальном понимании бездействие напрямую является причиной примерно 10% всех преждевременных смертей от хронических заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца, диабет второго типа и различные виды рака. Если завтра все на Земле будут заниматься спортом, это, вероятно, приведет к увеличению продолжительности здоровой жизни человека почти на год.

Но сколько упражнений оптимально? Очень высокие уровни физической активности на самом деле вредны для вас, не только с точки зрения разрыва мышц или растяжения связок. Это может подавить иммунную систему и увеличить риск заболевания верхних дыхательных путей. Большинству людей достаточно чуть более 30 минут умеренной или высокой физической активности в день. Это не только делает вас сильнее и крепче, но даже улучшает настроение.

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3. Усиление иммунной системы.

В какой хорошей физической форме вы бы не были, и как бы хорошо вы ни питались, ваша иммунная система, к сожалению, станет менее эффективной по мере того, как вы станете старше. Плохая реакция на вакцинацию и неспособность бороться с инфекцией — последствия этого «иммунного старения». Все начинает ухудшаться в раннем взрослом возрасте, когда вилочковая железа — орган в горле в форме галстука-бабочки — начинает увядать.

Звучит это не очень, но вам становится еще более тревожно, когда вы понимаете, что именно иммунные агенты в вилочковой железе, называемые Т-клетками, больше не могут «учиться» бороться с инфекциями. Закрытие такого крупного «образовательного центра» для Т-клеток означает, что они не смогут научиться распознавать новые инфекции или эффективно бороться с раком у пожилых людей.

Вы можете им немного помочь, убедившись, что у вас в организме достаточно основных витаминов, особенно A и D. Многообещающая область исследований — изучение сигналов, которые тело посылает, чтобы помочь выработать больше иммунных клеток, особенно молекулы под названием IL-7. Возможно, вскоре мы сможем производить лекарства, содержащие эту молекулу, потенциально укрепляющую иммунную систему у пожилых людей. Другой подход заключается в использовании спермидина в качестве пищевой добавки, чтобы заставить иммунные клетки очищать свой внутренний мусор, такой как поврежденные белки, который настолько улучшает иммунную систему пожилых людей, что в настоящее время тестируется как способ получения лучших ответов на вакцины COVID-19 у пожилых людей.

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4. Омоложение клеток

Старение — это токсическое состояние, в которое клетки входят по мере того, как мы стареем, они сеют хаос по всему телу и порождают хронические воспаления и болезни, по сути вызывая биологическое старение. В 2009 году ученые доказали, что мыши среднего возраста жили дольше и оставались более здоровыми, если им давали небольшое количество препарата под названием рапамицин, который ингибирует ключевой белок под названием mTOR, который помогает регулировать реакцию клеток на питательные вещества, стресс, гормональные скачки и внешние повреждения.

В лаборатории такие препараты, как рапамицин (называемые ингибиторами mTOR), заставляют стареющие клетки человека выглядеть и вести себя так же, как и молодые. Хоть еще и слишком рано назначать эти препараты для общего применения, недавно было начато новое клиническое испытание, чтобы проверить, действительно ли низкие дозы рапамицина могут замедлять старение у людей.

Обнаруженный в почве острова Пасхи, рапамицин несет в себе определенную загадочность и некогда был провозглашен в популярной прессе как возможный «эликсир молодости». Это уже помогло улучшить память мышей с заболеванием, похожим на слабоумие.

Но у всех лекарств есть свои плюсы и минусы, а поскольку слишком большое количество рапамицина подавляет иммунную систему, многие врачи не хотят даже рассматривать его для предотвращения возрастных заболеваний. Однако именно доза имеет решающее значение, и новые препараты, такие как RTB101, которые действуют аналогично рапамицину, поддерживают иммунную систему у пожилых людей и даже могут снизить частоту и тяжесть заражения COVID-19.

Мемориальная доска в память об открытии рапамицина на острове Пасхи. Фото wikipedia.org

5. Чистка старых клеток

Полное избавление от стареющих клеток — еще один многообещающий путь вперед. Растущее число лабораторных исследований на мышах, на которых тестируются препараты для уничтожения стареющих клеток — так называемые «сенолитики», показывают общее улучшение здоровья, и, поскольку мыши не умирают от болезней, они в конечном итоге живут дольше.

Удаление стареющих клеток также помогает и людям. В небольшом клиническом исследовании люди с тяжелым фиброзом легких сообщили об улучшении общей их функции, в том числе о том, как далеко и быстро они могли ходить после лечения сенолитическими препаратами. Но это только верхушка айсберга. Диабет и ожирение, а также заражение некоторыми бактериями и вирусами могут привести к образованию большего количества стареющих клеток. Стареющие клетки также делают легкие более восприимчивыми к инфекции COVID-19, а он как раз и вызывает сильное старение большего количества клеток. Важно отметить, что избавление от стареющих клеток у старых мышей помогло им пережить инфекцию COVID-19.

Старение и инфекции — двойной удар по человеческому организму. У пожилых людей увеличивается количество инфекционных заболеваний, поскольку их иммунная система замедляет защитные механизмы, в то время как инфекция ускоряет старение. Поскольку старение неразрывно связано как с хроническими, так и с инфекционными заболеваниями у пожилых людей, лечение старения, вероятно, улучшит их здоровье во всех отношениях.

Приятно то, что некоторые из этих новых методов лечения уже проходят клинические испытания и смогут скоро стать доступными для всех нас.