В стыки попали нынешние и прошлые чемпионы Европы — Италия и Португалия

При этом Россия не сыграет с Украиной

После того, как сборная России продлила свое участие в чемпионате мира 2022 года участием в стыковых матчах, логично будет рассмотреть ситуации в других отборочных группах, чтобы понять, кто добился своей цели, кто будет вместе с Россией «состыковываться», а кому останется наблюдать за всем происходящим со стороны, поскольку уже вылетел. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Сербские футболисты передали миллион евро в фонд помощи больным детям

Такого матча, как в группе А Португалия — Сербия невозможно вспомнить с отборочного цикла чемпионата мира 1994 года. Тогда Франция находилась в шаге от выхода на ЧМ, но проиграла два последних матчах на домашнем стадионе Израилю и Болгарии, причем, болгары забили решающий гол на последней минуте матча. В итоге болгары поехали на ЧМ, а французы смотрели его по телевизору.

Вот и сейчас Португалия уверенно шла к своей цели, выходя на домашний матч с Сербией с позиции силы. Кстати, обе команды играли друг с другом в отборе на Евро-2020, и тогда португальцы сыграли дома вничью, победили в гостях, и Сербия отправилась в стыки. При том, что сейчас португальцам хватало ничьи, так они еще счет открыли на второй минуте, когда страшно ошибся Неманья Гудель. После этого даже самые ярые португалофобы, если таковые имеются, могли быть уверенными в их итоговом успехе.

Футбольная Португалия — самая удачливая команда мира. Апофеозом этого везения был их победный чемпионат Европы 2016 года. А Сербия — одна из самых невезучих, достаточно вспомнить, как она упустила путевку на ЧЕ-2020, проиграв дома Шотландии. Не вдаваясь в исторические подробности, отметим, что сейчас Сербия сравняла счет, а в концовке рванула в атаку, как в последний бой, и Душан Тадич забил, ударив головой в ближний угол ворот. После победы президент Сербии Александр Вучич решил премировать футболистов миллионом евро, а спортсмены отдали деньги в фонд помощи больным детям.

В последний раз португальцы не выходили на крупный турнир напрямую, это ЧМ-2014 года, когда их в отборе опередила Россия. Правда, тогда португальцы решили проблемы, победив в стыках.

Футбольная Португалия — самая удачливая команда мира. Фото facebook.com/PORTUGAL

Кварацхелия похоронил Швецию

В группе В Швеция долгое время опережала Испанию, за счет победы в домашнем противостоянии, а также безошибочному прохождению турнирного пути. Девять очков у шведов, семь у Испании — это реалии начала сентября нынешнего года, при этом испанцы сыграли на матч больше.

После этого скандинавы начали терять очки, проиграв Греции, Грузии и болельщикам «Рубина» должно быть приятно, что шведов притормозил дубль Хвичи Кварацхелии в проигранном ими матче с Грузией. К последнему матчу с Испанией Швеция подошла, уже отставая от конкурента. Сотворить подвиг Сербии шведы не могли, поскольку они слабее сербов ментально, и слабее Испании в уровне командного мастерства. Это было заметно на чемпионате Европы 2020 года, где команды сыграли вничью при колоссальном преимуществе испанцев. Это было ощутимо в отборе к чемпионату, поскольку на предварительном этапе команды снова были в одной группе, и испанцы сыграли вничью и разгромили скандинавов — 3:0. Это наблюдалось и в заключительной игре, где Испания доминировала. Она выходила бы на ЧМ напрямую и при ничье, но победила, благодаря голу в концовке. Опять же, гол — это страшная ошибка защитников, которые не стали мешать Альваро Морате, а дружно остановились, и подняв руки сигнализировали о положении вне игры. Во-первых, офсайда не было, во-вторых, надо играть до конца, а потом апеллировать к арбитрам.

Кстати, в матче с Испанией в расположение сборной Швеции вернулся Златан Ибрагимович. Он уходил из сборной пять лет назад, когда на ЧЕ-2016 его сборная проиграла Бельгии — 0:1, после гола Раджи Наингголана. Сейчас 33-летний Раджа доигрывает в чемпионате Бельгии, а 40-летний Златан вышел на 20 заключительных минут. Возможно, Златан сыграет еще и в стыках, а потом спляшет на похоронах тех, кто хоронит его как футболиста, но, прямо скажем, сборной он не очень помогает. Она без Златана без проблем пробивалась на ЧМ-2018 и ЧЕ-2020, и играет более вариативно, чем с ним на острие атаки.

Болельщикам «Рубина» должно быть приятно, что шведов притормозил дубль Хвичи Кварацхелии в проигранном ими матче с Грузией. Фото nakrebi.ge

Почему спартаковцы могут радоваться успеху Швейцарии в противостоянии с Италией

Группа С — это настоящая сенсация. Швейцария опередила Италию, после того, как она сыграла вничью с Северной Ирландией, а Италия разошлась миром с Болгарией. В личных встречах команды дважды сыграли вничью, и в обоих матчах Жоржиньо не забивал пенальти. Перед последним туром у Италии были все возможности решить свои проблемы самостоятельно. Обыгрывай Северную Ирландию, и выходи на ЧМ напрямую. Иначе могут возникнуть проблемы, как перед ЧМ-2018, который Италия пропустила, проиграв в стыках Швеции уже без Златана. Но действующий чемпион Европы пока оказался не готов к решению собственных проблем. Спартаковцы, кстати, могут порадоваться за то, что их бывший тренер Мурат Якин опередил бывшего наставника «Зенита» Роберто Манчини.

Стоит отметить, что во многих группах чиновники ФИФА составили календарь, согласно которому в последних матчах играли фавориты. И только Швейцария с Италией решали свои проблемы заочно. Также на последний тур был назначен матч Франции и Финляндии в группе D и таки составители календаря опять оказались правы. Франция едет на ЧМ, а финны имели шанс побороться за путевку в стыках. При этом, в группе D выступал четвертьфиналист чемпионата Европы — сборная Украины, Однако последний тур в этой группе полностью перевернул итоговую ситуацию, поскольку украинцы сумели одержать одну из важнейших побед в своей истории, обыграв в гостях Боснию, а Финляндия не удержала ничью в домашней игре против немотивированной Франции.

Самой вегетарианской получилась группа Е, где Бельгия досрочно выиграла отбор даже без Раджи Наингголана, о котором мы упоминали. Уэльс опередил Чехию, но она также будет выступать в стыковых матчах за счет предыдущего успеха в Лиге Наций. Опять же, обращаясь к истории. Уэльс только раз был в стыках, и запомнился российским болельщикам по голу и любопытной фразе от его автора Вадима Евсеева. Цитировать ее мы не будем, там из двух слов одно матерное. Да и сейчас мы рискуем не встретиться, поскольку будем находиться в одной корзине при жеребьевке. Шанс поехать в Катар — это лебединая песня валлийцев, где Гарету Бэйлу — 32 года, Джо Аллену и Алану Рэмзи — по 31 году, и они в сборной вступают уже по десять с лишним лет.

Такой же вегетарианской получилась группа F, в которой Дания победила без проблем, Шотландия финишировала второй, а Австрия — четвертой, но пробилась в стыки, благодаря успешному выступлению в Лиге Наций. При этом, Израиль в другой игре разгромил Австрию — 5:2, а Дания и вовсе обыграла — 4:0 в гостевом поединке.

Любопытно, что Шотландия в заключительном матче отбора обыграла не мотивированную Данию, тем самым, поднявшись в верхнюю часть списка команд, которые будут разбиты при жеребьевке на две корзины.

Перед последним туром у Италии были все возможности решить свои проблемы самостоятельно. Обыгрывай Северную Ирландию, и выходи на ЧМ напрямую. Фото facebook.com/NazionaleCalcio

Конец исландского чуда

Северная Македония продолжает удивлять, поскольку в конечно итоге она опередила Румынию, и фаворита старта Армению, и «уходящую в закат» Исландию. Македонцам очень помогла сенсационная победа над Германией, поскольку в личном противостоянии она уступила Румынии. Румыны же упустили свой шанс отнять очки у Германии, хотя по ходу гостевого матча даже вели в счете. Печально наблюдать за Исландией, которая заняла пятое место в группе, отстав даже от Армении. Исландское чудо, заключавшееся в выходе в четвертьфинал ЧЕ-2016 и выходе на ЧМ с первого места, когда они опередили в отборе Хорватию, уже не работает. Последний шанс у исландских кудесников был на ЧЕ-2020, но там северяне уступили в стыковом матче Венгрии, пропустив на последних минутах аж два мяча кряду.

А теперь вопрос тем «знатокам футбола», которые завалили СМИ после чемпионата Европы 2016 года статьями о великом преображении исландского футбола, где так замечательно занимаются с детьми: ну, и? Где отдача? Или всё, статьи написали, гонорары получили и о теме благополучно забыли? На самом деле тот исландский успех был связан не с тем, что там так замечательно развивают футбол, и теперь сборная всегда будет на виду. Нет, это было связано с поколением игроков, которые впервые в истории страны вышли в восьмерку сильнейших молодежного чемпионата Европы 2011 года. И на их фундаменте на короткий срок и была создана боеспособная дружина. А сейчас сошли с арены, причем, некоторые из них со скандалом. Арон Гуннарссон, Колбейнн Сигторссон и Гильфи Сигурдссон практически одновременно были обвинены в сексуальном насилии, причем, это три разных эпизода. Эмиль Паульссон пережил остановку сердца прямо на поле. Так что автогол Кудряшова — не самое страшное, что может произойти с национальной сборной.

Впрочем, Исландия еще может возродиться. Уход и секс-проблемы стариков привели к тому, что уже в нынешнем чемпионате Европы сыграли аж 13 (!) футболистов молодежного состава. Микаэль Андерссон, Патрик Гуннарссон, Исак Йоханнесон, Ари Лейфссон, Стефан Тордарссон и Йоун Торстейнссон запомнились еще по весеннему матчу молодежных сборных России и Исландии, а сейчас они, плюс братья Андри Гудйонссон и Свейн Гудйонссон, уже в составе национальной сборной. Когда все эти парни окрепнут, мы увидим новую Исландию. Глядишь, к тому времени и движения «культура отмены» и me too уйдут в прошлое.

Впрочем, Исландия еще может возродиться. Фото ksi.is

Группа G оказалась самой «горячей»

Группа G оказалась самой «горячей» во всем отборе. Голландия, Турция и, Норвегия подошли к последнему туру в качестве претендентов на продолжение борьбы за путевку на чемпионат мира. Скандинавскую команду называют одной из самых талантливых в Европе, поскольку сразу у четырех экс-футболистов местной сборной родились будущие звезды европейского футбола. Это Берг, Серлот, Торстведт и Холанн. Плюс экс-ростовчанин Норман, перспективный Эдегор, а также албанец, гамбиец, кениец, марокканец, нигериец и пакистанец в составе Норвегии. Пока этот набор перспективных аборигенов и иммигрантов оказался не способен реализовать свой потенциал. Нидерланды в решающем матче обыграли Норвегию, и завоевали путевку в Катар.

Англия и Польша достаточно просто вынесли своих соперников по группе I, хотя там выступали участники двух последних чемпионатов Европы Албания и Венгрия. В спортивном плане игры этой группы не запомнились, и в памяти останется только противостояние фанатов сборных Восточной Европы с английскими футболистами, постоянно встававшими на одно колено и освистываемыми. Поляки, уже завоевав себе путевку в стыки, умудрились проиграть последний домашний матч немотивированной Венгрии, тем самым, попав в группу аутсайдеров в стыковых матчах. Но именно поляки выглядят самыми грозными в этой группе, где также присутствуют Австрия, Турция, Северная Македония и Чехия, которые могут стать соперниками России в первом туре стыков. Плюс Украина, которая таким соперником не станет.

Северная Македония — самый желаемый соперник для всех фаворитов первого тура, но не стоит переоценивать и Австрию с Чехией. Что касается Австрии, то она в своей группе дважды выиграла только у аутсайдеров из Молдовы, Фарер, и однажды у Израиля. А Чехия — это вообще неудачливая страна в плане участия на чемпионатах мира. Чемпионаты Европы она не пропускала ни разу (!), за семь турниров став серебряным, бронзовым призером, и трижды выходя в четвертьфиналы. На чемпионатах мира сыграла лишь однажды, в 2006 году, где вылетела прямиком из группы. Турция своим выходом в стыки напоминает Россию. Она начала за здравие, обыграв Нидерланды и разгромив Норвегию в гостях — 3:0. Затем в четырех матчах было две ничьи и разгром от Нидерландов — 1:6, что привело к отставке главного тренера Шенола Гюнеша. Новый наставник — Штефан Кунц из Германии был этим летом в качестве кандидатов на пост главного в сборную России, но пока взялся поработать в Турции. С ним янычары набрали 10 очков в четырех играх, сведя вничью домашний матч с Норвегией, и отбросив ее на третье место.

Но все это прогнозы до первого стыкового матча, а вот второй грозит попаданием на Италию, Португалию или Швецию, что, конечно, минимизирует шанс их противников.

Джаудат Абдуллин