День в истории: психологическая служба «Сердэш», покушение на Александра II и первая вспышка COVID-19

Чем примечательна дата 1 декабря

Сегодня, 1 декабря, Всемирный день борьбы со СПИДом, а в России еще и День воинской славы и День хоккея. В разные годы и столетия в эту дату Вашингтон стал столицей США, на российского императора Александра II совершили неудачное покушение, на заводе компании «Форд Мотор Компани» установили первую линию конвейерной сборки, в послевоенном Париже создали Международную демократическую федерацию женщин, заключили первый международный договор об Антарктике, произошла первая вспышка коронавируса в китайском городе Ухань. Родились в этот день великий математик, ректор Казанского университета Николай Лобачевский, полярный исследователь и первый человек, ступивший на берег Антарктиды Карстен Борхгревинк, советские маршалы Василий Блюхер и Георгий Жуков. Умерли император Александр I, российский богослов, Митрополит Филарет, английский географ, именем которого назвали высочайшую вершину мира, Джордж Эверест, русский художник-передвижник Василий Максимов, английский писатель, автор оккультных произведений Артур Кроули.

Психологи «Сердэш 129», молодежный форум ОИС и остановка «КамгэсЗЯБа»



1 декабря 2011 года в Казани на базе студенческой поликлиники открылась первая в Татарстане круглосуточная медицинская психологическая служба «Сердэш 129» («сердэш» в переводе с татарского — человек, которому можно доверить секреты, а «129» — единый федеральный бесплатный номер телефона службы). Идея создания круглосуточной медицинской психологической службы в республике появилась после трагедии с теплоходом «Булгария». В этот период особенно остро ощущался недостаток в специалистах-психологах, способных снизить уровень эмоционального стресса, который присутствовал у пострадавших, близких и работников экстренных служб.

В 2020 году в Казани подписали соглашение о создании в столице Татарстана проектного Международного молодежного форума ОИС — Организации исламского сотрудничества. До этого такие же структуры появились в Ульяновске, Салехарде и Омске. В отличие от них, казанский офис нацелен на развитие молодежной дипломатии, сотрудничества между молодыми российскими дипломатами и их коллегами из стран, входящих в ОИС. Если точнее, проектный офис состыковывает вузы и некоммерческие организации из России со схожими структурами в странах ОИС.

Фото: Министерство по делам молодежи РТ

1 декабря 2020 года в Набережных Челнах окончательно остановилось производство на заводе «КамгэсЗЯБ». Он перестал выпускать раствор — последнее, что производили на предприятии. В последние недели работы на заводе отсутствовали отопление, газ и вода. Трудились на предприятии около 130 рабочих. За неделю до остановки завода стало известно, что кредиторы «КамгэсЗЯБа» решили обанкротить предприятие. Оно уже было на грани закрытия летом. Однако тогда власти Татарстана добились отмены решения уволить более 300 сотрудников.

Покушение на Александра II, Литинститут им. Горького и начало вещания СТС

В 1879 году было совершено неудачное покушение на императора Александра II. Из-за разногласий произошел раскол в народнической партии «Земля и Воля», участники которой ставили перед собой задачу подготовить крестьянскую революцию в России. В результате возникли две новые организации: «Черный Передел», которая осталась верна чисто народническим тенденциям и «Народная воля», одним из основных методов которой стал террор. 1 декабря 1879 года поздним вечером на третьей версте Московско-Курской железной дороги боевая группа народовольцев во главе с Софьей Перовской подорвала заранее заложенную в подкоп динамитную мину. Пострадал поезд, в котором, как предполагали революционеры, следовал в Петербург император Александр II. Однако, приверженцы «Народной воли» просчитались — никого из пассажиров не ранило.



Фото: wikipedia.org

1 декабря 1933 года в Москве официально открыли Литературный институт им. А.М. Горького. На торжественном открытии выступили поэт Демьян Бедный, критик Григорий Бровман, философ и представитель Института красной профессуры Леонид Коган. В 1936 году институт получил свое современное название. С 1937 года здесь издавали студенческий альманах. С 1953 года при институте заработали Высшие литературные курсы. Их слушателями были писатели, поэты, публицисты и литературные критики, впоследствии получившие всесоюзную и мировую известность: Виктор Астафьев, Чингиз Айтматов, Николай Тряпкин, Алексей Прасолов, Петр Проскурин, Валентин Сорокин, Владимир Личутин, Евгений Носов, Юрий Левитанский, Олесь Гончар, Новелла Матвеева.

1 декабря 1996 года начал вещание телеканал СТС, позиционирующий себя как «классический развлекательный канал». Телевизионная сеть СТС была основана американским предпринимателем Питером Герви, который первый на российском рынке предложил франчайзинговую сетевую модель вещания. 1 декабря 1996 года московский дециметровый канал AMTV, петербургский «Шестой канал» и несколько региональных телекомпаний, которые Герви и его финансовый партнер Майк Вик развивали на собственные и заемные средства, начали совместное вещание под маркой СТС (что сначала расшифровывалось как «Содружество телевизионных станций», а с 2002 года — как «Сеть телевизионных станций»). В первые годы сетка вещания телеканала состояла преимущественно из телесериалов зарубежного производства. Когда вместо Романа Петренко генеральным директором канала стал Александр Роднянский, российские телесериалы постепенно начали вытеснять из прайм-тайма импортные сериалы.



Фото: скриншот видео

Вашингтон — столица США, первый номер «Playboy» и Договор об Антарктике

1 декабря 1800 года Вашингтон стал столицей Соединенных Штатов Америки после того, как в него из Филадельфии перевели Конгресс и основные правительственные учреждения. Заложить город площадью 26 квадратных километров на реке Потомак Конгресс США постановил в 1790 году. Место для строительства выбрал первый президент Джордж Вашингтон. Территорию новой столицы назвали округом Колумбия в честь Христофора Колумба, а сам город — Вашингтоном в честь первого президента США.

В 1953 году в Чикаго вышел первый номер журнала «Playboy» тиражом в 70 тысяч экземпляров. Основатель журнала Хью Хефнер сомневался, что когда-нибудь выпустит второй номер. Опасения не оправдались — за неделю разошлись три четверти тиража. К концу первого десятилетия журнал продавался тиражом более миллиона экземпляров. Издание Хефнера кардинально отличалось от других мужских изданий, освещавших в основном спортивные события, туризм, яхты и пикники на пленэре. Хефнер хотел, чтобы его журнал пропагандировал изысканный стиль жизни. В 1956 году в «Плейбое» начали печатать рассказы Владимира Набокова и Джеймса Болдуина. На его страницах стали появляться интервью с мировыми знаменитостями. Раз в месяц на развернутом внутреннем вкладыше журнала помещалась фотография красивой обнаженной девушки. Первый номер «Плейбоя» украсил снимок обнаженной Мэрилин Монро из эротического календаря за 1949 год. Сегодня «Playboy» один из самых известных в мире брэндов.

1 декабря 1959 года был заключен международный Договор об Антарктике, предусматривающий демилитаризацию района Антарктиды, использование его в исключительно мирных целях и превращение в зону, свободную от ядерного оружия. Незадолго до подписания документа, в конференции по Антарктике, открывшейся 15 октября того же года, приняли участие делегации нескольких государств. Договор вступил в силу 23 июня 1961 года после его ратификации 12 государствами — первоначальными участниками, чьи ученые проводили активные исследования на территории Антарктики и вокруг нее в течение Международного геофизического года (МГГ) 1957-58 годов. За несколько десятилетий действия Договора к нему присоединились многие другие государства. Сейчас членами Договора являются 46 стран, часть из которых являются консультативными сторонами. Договор состоит из Преамбулы и 14 статей. К числу важных положений можно отнести следующее: Антарктика используется только в мирных целях; в соответствии с Договором в Антарктике провозглашена свобода научных исследований и поощряется международное сотрудничество в данных областях.