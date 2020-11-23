Кредиторы «КамгэсЗЯБа» решили банкротить предприятие

Кредиторы челнинского ООО «КамгэсЗЯБ» приняли решение обратиться в Арбитражный суд Татарстана с требование признать предприятие банкротом.

На собрании кредиторов был заслушан отчет временного управляющего и принято решение добиваться признания предприятия несостоятельным и введения процедуры конкурсного производства, следует из сообщения в реестре сведений о банкротстве.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Напомним, летом этого года разгорелся скандал о масштабных сокращениях на челнинском Заводе ячеистых бетонов. Власти Татарстана добились отмены решения уволить более 300 сотрудников предприятия. Также Минстрой РТ договорился с руководством предприятия, что «КамгэсЗЯБ» не будут закрывать.