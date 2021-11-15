Бизнес-аккаунт дня: казанская фирма по изготовлению металлических изделий

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 194-я

Разнообразные металлические изделия для своих заказчиков изготавливает казанская фирма Stroyismetalla. Ее бизнес-аккаунт в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

От флюгеров до мангальных чаш

Металл — один из самых прочных и надежных материалов. Сфера его применения безгранична. Сегодня в быту разные виды металла используют и в строительстве, и в ежедневном обиходе, и для всевозможных дизайнерских решений.

Несколько лет назад казанские эксперты в деле металлообработки объединились в фирму Stroyismetalla. Им под силу изготовить любые детали из металла. Для своих заказчиков они делают колпаки, флюгеры, которые украшают крышу дома, подстолья, оригинальные мангалы, костровые чаши, корзины для защиты кондиционеров, заготовки держателей номеров для частного дома и многое другое.

Сегодня аккаунт мастеров-металлообработчиков анализируют эксперты ульяновского SMM-агентства Social Lift. На рынке digital-агентств оно работает 8 лет, а в списке его проектов — бренды с мировым именем, крупные российские предприятия и финансовые компании.

Массфолловинг не одобряется Instagram

Аватар. Это лицо вашей компании, которое позволит посетителю легко вас идентифицировать. Фотография с логотипом отлично подходит, но качество этой фотографии довольно низкое. Нашли у вас на странице видеоролик с логотипом в хорошем качестве, попробуйте взять оттуда ( https://www.instagram.com/p/CVuw7TxAbme/ ). После введения темных тем в «Инстаграм» большинство пользователей стали их использовать, но на черном фоне ваш аватар будет нечитаем. Также приведем примеры аватаров конкурентов. На их примерах четко и крупно видно название и сам логотип, что позволит их легко узнать среди остальных представителей подобного бизнеса.

Название аккаунта. Посмотрели по сайтам и юридическим адресам ваше название, но ничего не нашли, поэтому, если название никак не зарегистрировано, хотим предложить следующее. На первый взгляд, название соответствует направленности страницы, но оно слишком обширное и применимо ко множеству бизнесов. Поэтому стоит пересмотреть название. Оно должно быть коротким, без нижних подчеркиваний и не совпадать с популярными аккаунтами данной тематики.

Имя аккаунта. Именно такое имя выбирают многие начинающие предприниматели в своих аккаунтах. Попробуйте ввести в поиск слово «мангалы». Система выдает тысячи страниц. Аналогичная история, если вы начнете вводить stroy и stroyiz, в поиске сразу начинают появляться строительные магазины и тому подобное. Такой запрос высокочастотный и такие имена не выигрывают конкуренцию, но если продолжить качественно работать над аккаунтом, то ситуация изменится. Либо же можно прописать основной вид деятельности, например «изделия из металла любой сложности», и город, где вы находитесь, а в био уже указать, что именно изготавливаете.

Подписчики / подписки. Для бизнес-аккаунта хорошим тоном считается минимальное количество подписок. Рекомендуем аккуратно и плавно понижать их количество. Оставляйте в подписках только те страницы, за которыми Вы реально следите, или аккаунты клиентов, готовых дать рекомендации. Кроме того, массфолловинг как средство приращения численности подписчиков не одобряется Instagram, и существует риск блокирования аккаунта. Отписываться сразу от всех тоже не стоит по тем же причинам — платформа может заподозрить вас в автоматизированных действиях и заблокировать.

Био. В данном разделе рекомендуется давать аудитории аргументы для выбора именно вашей компании. Изделия из металла — недешевый товар, и людям надо показывать ваши преимущества, например: скидка или бесплатная доставка. У вас как раз это присутствует, остается добавить только категории, дополняя это подходящими смайлами. Приведем примеры:

Ссылка в описании ведет на WhatsApp, и это отлично — нужно лишь добавить призыв к действию. Но мы рекомендуем использовать taplink или аналогичные сервисы. Это сервис, где присутствует бесплатный тарифный план. С его помощью можно удобно дать пользователям как ссылку на WhatsApp, так и на контакты с адресами в удобном формате. Также в Taplink стоит добавить ваши акции и преимущества, ленту фотографий с вашими товарами, возможные способы связи с вами и другие полезные для ваших клиентов материалы. Либо же использовать текст, подводящий к переходу по ссылке. Приведем пример таплинка (https://taplink.cc/mangal4u):

Раздел «Отметки». Этот раздел виден всем, поэтому за ним нужно следить — удалять спам, а также генерировать отметки. Это можно сделать самому, отметив рабочий аккаунт в посте на личном профиле, а также попросив коллег и постоянных клиентов. Таким образом у вас появятся первые отзывы, что поможет завоевать доверие потенциальных клиентов. Приведем примеры отметок, которые засоряют вашу ленту, их нужно оперативно удалять, когда они появляются:

Архивы сторис. Архив — витрина вашего бизнеса. Тем более с недавних пор появилось долгожданное обновление, и теперь ссылки в сторис можно добавлять, даже не имея 10к подписчиков. Обязательно нужно увеличить количество архивов. Можно добавить отзывы, фото и видео процесса, информацию о доставке. Но не стоит добавлять их слишком много, оптимальным количеством считается около 6 штук. Помните, что заставка архивов должна соответствовать категории и тому, что находится в этих архивах. Желательно иметь свой индивидуальный стиль, который схож с общим видом аккаунта.

Хорошее оформление архивов у конкурента:

Наполнение архивов соответствует названию. Качественные обложки, нажимая на которые, мы уже будем интуитивно понимать, что находится в данном архиве, даже не прочитав название. Архивы наполнены качественной и полезной информацией

Пример плохого оформления архивов:

Отсутствуют обложки. Непонятные названия Неактуальная информация Низкое качество фото

Наполнение архивов.

Приведем удачные примеры:

Хорошее качество изображений

Актуальная информация.

Конкурент благодарит своих покупателей, отмечает их в сторис, увеличивая к себе лояльность .

Приведем неудачные примеры наполнения конкурентов:

Конкурент закрыл часть диалога стикерами, чтобы скрыть переписку, когда можно было просто изначально выложить обрезанный скриншот

На фото непонятно, на что именно показывался отзыв. Понятно только то, что это мангал, и мы видим его название. Хотя в качестве отзыва можно было прикрепить видеоролик, который прислал клиент.

IG TV и Reels — для пользы бизнеса

Раздел «Путеводители», или «Гайды». Гайд — это своеобразная подборка уже размещенных вами постов с возможностью добавить описание, разметку и визуальное оформление. Объединяем между собой наборы товаров или публикации, посвященные одной теме. Сохраняем контент от экспертов, даже если он размещен только на странице блогер а. Освещаем мероприятия. Создаем отдельную ветку с отзывами.

IG TV и Reels. Сейчас этот раздел отсутствует, необходимо поставить себе задачи по его созданию и оформлению. Используйте его для большей пользы вашего бизнеса: показывайте видео процесса, проводите прямые эфиры, рассказывайте про ваши первые шаги в бизнесе. Поверьте, людям это очень интересно. Приведем пример Reels, это хороший инструмент для привлечения бесплатного трафика и набора подписчиков (теперь можно добавлять геолокацию, что позволит работать на регион).

Конкурс. На данный момент конкурсы не проводятся и отсутствует игровой и вовлекающий контент. Проведение конкурсов позволяет увеличить приток аудитории, хорошо влияет на вовлеченность подписчиков в контент страницы, увеличивает количество заказов. Сейчас очень благоприятный период, т. к. приближаются «черная пятница» и новогодние праздники.

Обратная связь. Давайте более информативные ответы, не ограничивайтесь ответами да или нет — клиент любит, когда ему ответили не только на поставленный вопрос, но также добавили информацию, которая, возможно, ему пригодится (например, какими именно компаниями вы доставляете товары). Выводите клиентов на разговор, подводите к продаже. Постарайтесь увеличить число откликов. Их должно быть не менее 10-15% от набранной аудитории.

Разнообразие контента привлечет больше аудитории

Контент. Контент нужно выкладывать регулярно. Сейчас он состоит только из фотографий работ и призывов к сотрудничеству. Нужно разнообразить контент, добавив новые форматы (видео) и тематики: например, как проходит рабочий процесс. Обратите внимание на подачу контента и его оформление. Фото должны быть четкими, яркими, под определенным светом, чтобы хорошо было видно результат работы. Если публикуете видео, добавляйте обложку. Посты должны выходить чаще, но злоупотреблять тоже не стоит.

Кроме того, статистика говорит о том, что с августа у аккаунта не было притока подписчиков.

Анализ при помощи сервиса LiveDune





Также приведем статистику по Вашим постам и реакциям с августа по ноябрь 2021 года:

Большинство лайков собрал пост про дизайн окружающей среды:

Это говорит нам о том, что такой контент нравится вашей аудитории и с него можно брать пример. Самым комментируемым стал пост с костровыми чашами:

Следовательно, можно сделать вывод, что ваши клиенты проявляют большой интерес к этому товару, и стоит попробовать сделать на него подробный обзор (как вариант опробовать IG TV).

Динамика лайков и комментариев также значительно снизилась:

Приведем примеры хорошего оформления:

Продвижение. Для такого количества подписчиков активность в профиле — на низком уровне, есть и комментарии, и лайки, но нужно стремиться к большему. Для увеличения числа подписчиков и вовлеченности рекомендуем воспользоваться рекомендациями по разнообразию контента, а также использовать такие инструменты, как таргетированная реклама, размещение у блогеров (по бартеру или платно), конкурсы. Следует отметить, что нужно тщательно выбирать блогеров. Их контент должен соответствовать тематике вашего бизнеса. От этого зависит вовлеченность в конкурс. Если блогер по обзорам детского питания будет разыгрывать мангалы, то, вероятнее всего, подписчикам будет неинтересен этот конкурс. Пример работы с блогером: