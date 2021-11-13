Молодые художники и музыканты Казани объединились, чтобы пророчества Родченко сбылись

22 таланта на одной экспозиции — «Кажется, будет выставка в Казани»

Фото: Максим Платонов

13 ноября в Центре современной культуры «Смена» открывается экспозиция «Кажется, будет выставка в Казани». 22 молодых казанских художника и музыканта представили свой взгляд на мир и современное искусство.

Современное искусство — во всем разнообразии

Организаторы вынесли в заголовок строчки из письма великого русского художника Александра Родченко своей супруге Варваре Степановой. Она в 1915 году уже покинула Казанское художественное училище и уехала в Кострому, не закончив курса Николая Фешина. Но мы знаем, как много сделала эта знаменитая пара впоследствии для искусства — и российского, и советского, и мирового. Будучи новаторами для своего времени, они как бы передали эстафету новому поколению творцов. А произведения Родченко в русском искусствоведении принято называть пророчествами: он будто брал их из далекого будущего. Словно знал больше 100 лет назад, какие шрифты будут использоваться на рекламных плакатах, какие дома мы будем строить и каким искусством любоваться.

Кураторы Центра признаются, что это первый групповой художественный проект — до этого современные художники выставлялись здесь, но по отдельности. Более того, к ним присоединились и музыканты, можно увидеть и видеоинсталляции, и постеры с фото, и декоративно-прикладные техники — сразу несколько видов искусства на одной площадке.

— Выставка продлится несколько месяцев, а в следующем году она распространится по всему городу, на несколько площадок. Здесь сегодня вы можете увидеть и услышать все форматы, в которых работают молодые художники Казани — живопись, графика, коллаж, фотография, саунд. Если человек впервые столкнется с современной культурой, он сможет увидеть полноценную панораму форм искусства, — рассказал арт-директор «Смены» Кирилл Маевский.

На выставке представлена лишь небольшая часть художников города, «гигантское их число», по словам Маевского, пока осталось за кадром, но проект будет расти и развиваться с течением времени. Экспозиция — только первый шаг в заданном направлении. «Смена» планирует заняться и продвижением казанских художников, и интеграцией их в российский и мировой художественный контекст. В открывающейся сегодня выставке участвуют именно молодые, в возрасте до 35 лет.

— Отбирая участников, мы не делали акцент на их профессиональное образование, если поводить аналогию с Родченко и Степановой. Как раз образование здесь не имеет большого значения. У них и разный «багаж» — одни преподают искусство в Москве, другие выступают на техно-фестивалях в Европе, а третьи сегодня выставляются впервые, — рассказывает Кирилл Маевский.

«Не нужно бояться творить новое»

Патрон выставки, руководитель студии Bespoke Architects Элина Сафарова поделилась, что идея родилась из того, что в Казани сейчас живет и работает много талантливых художников в широком смысле слова:

— Мы поговорили с директором «Смены» и решили объединить наших художников в одном пространстве, чтобы показать, на что они способны. Кроме того, мы хотим их работами вдохновить и других талантливых ребят не бояться творить свое, новое. Это экспериментальный проект, и, надеюсь, у него большое будущее. Лично мне очень нравится энергетика, которую излучают работы, важно именно то состояние, которое передает это искусство. Уверена, что экспозиция будет пополняться, мы открыты к тому, чтобы ребята заявляли о себе, в том числе и те, что пока не выставились, но очень этого хотят.

Сделать особенное из обыденного

Нужно отметить, что работы художников расположились не только в самом выставочном зале «Смены», ими наполнено все здание. Например, поднимаясь на второй этаж, можно услышать звуки города. Это Дима Смородин записал все, что он слышит, идя на работу.

Искусствовед, главный научный сотрудник — советник директора по национальному искусству Государственного музея изобразительных искусств Татарстана Дина Ахметова делится с «Реальным временем» впечатлениями:

— В этом и ценность выставки — показать то, что для нас стало привычным, но по сути своей может являться чем-то особенным. Тот же звуковой ряд — в этом и состоит талант художника: сделать особенное из обыденного. Многих из участников этой экспозиции я знаю — они участвовали в выставках на площадках Госмузея изобразительных искусств Татарстана «Шум города. Казань 2020» и «Молчание». Я бы отметила совершенно замечательную керамику Анастасии Мороз — этот объект «переехал» сюда с нашей летней выставки в ГСИ. Здесь представлены не традиционные экспонаты, а самые необычные и современные. Я могу совершенно точно сказать, что нам, например, в продвижении современного искусства очень не хватало видео, перфомансов, декоративного искусства. Вот, например, уникальная вышивка Зухры Салаховой, которую здесь можно встретить, это же просто потрясающе! Далеко пойдет художник, то, что она сделала, гениально. С традиционной техникой вышивки татарских орнаментов она смогла соединить авангардное искусство и свое личное видение как художника!

От чего расцветает художник

Искусствовед добавила, что такие выставки жизненно необходимы. Это не только подарок городу и жаждущему культурной жизни казанцу. Это неоценимая помощь художнику, которому для творчества необходим зритель:

— Доброе слово и кошке приятно, а признание, слова ободрения, да просто — возможность выставиться, это серьезный толчок, побуждающий к дальнейшему развитию и творчеству. От этого художник буквально расцветает. Вспомните, Родченко в свое время ведь не «гнобили», ему дали возможность жить и творить, быть самим собой. Только потом из его творчества выкристаллизовалось огромное новое направление, мощный шаг в направлении фотографии, живописи, скульптуры, плакатного искусства. Надо дать молодым проявлять себя всесторонне. Возможно, кто-то из них, как и Родченко в свое время, тоже будет считаться зачинателем нового направления в искусстве.

Эксперименты молодых

Алиса Сафина приехала на выставку из Москвы, где живет и работает уже семь лет. Она пишет картины на заказ, в основном специализируется на портретах. Именно два портрета она и представила на экспозиции «Кажется, будет выставка в Казани». Один — реальной женщины, «Персона», второй навеян ее личными фантазиями и представлениями о прекрасном. Он, кстати, остался безымянным.

— Мне очень нравятся перформативные практики, формат совмещения живописи и театра. Например, в Казани на лаборатории «Город. Арт-подготовка» я написала портрет десяти женщин — один день, один образ. Потом мы записали их голоса, истории, и на итоговой выставке демонстрировали одновременно. По сути, это получился эскиз-вербатим-перфоманс. Когда-то, энное количество лет назад, еще до отъезда в столицу, я приходила в «Смену» и мечтала — вот бы и мне выставиться здесь. Сегодня мои мечты сбылись, я вижу итоги многолетнего труда, хотя мне сегодня всего только 25 лет.

Художница Дарья Скрипаль интересуется, в основном, абстрактным направлением в искусстве, однако на выставке она представила и нечто необычное для себя — экспликацию:

— В прошлом году у меня была персональная выставка в Казани, с нее я и перевезла эту работу. Это для меня своего рода эксперимент, шаг в сторону от уже привычной для меня абстракции. Я начала собирать памятные вещи и делать из них арт-объекты. Как здесь — афиша-анонс прошедшей выставки, но это уже смятый плакат, который висит на стене. Каждый найдет в этой работе свой смысл. Конечно, мне хочется, чтобы работы продавались, так и бывает иногда, но большинство работ я пока храню у себя дома.

Из «Смены» — в Кремль?

На выставке побывала и помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова с супругом, режиссером Тимуром Бекмамбетовым. Она тоже отметила крайнюю важность проекта в плане поддержки молодых художников:

— Здорово, что это происходит — такого раньше не было. Замечательно, что ребята из «Смены» придумали такой проект. Хочу отметить и хорошую кураторскую работу. Мне очень понравился, например, видео-арт — больше всего, наверное. Керамика интересная, с оригинальной задумкой ее увеличенной фотографией. Особенно отмечу — очень хочется, чтобы рынок арт-искусства появился в Казани, были серьезные галереи, а люди начали коллекционировать произведения. Согласитесь, что не может существовать искусство без рынка. Поглядим. Вполне возможно, что кто-то из молодых участников этой экспозиции в скором времени будет выставляться и на территории Казанского Кремля, — поделилась с «Реальным временем» Наталья Фишман Бекмамбетова.

Выставка продлится до 9 января 2022 года.

1 / 30 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов