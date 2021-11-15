Взрывной рост биткоина: что послужило причиной и какие дальнейшие перспективы?

На минувшей неделе биткоин подорожал более чем на 3 тыс. долларов, до 69 тыс. долларов, обновив исторический максимум. Многие эксперты связывают рост с вышедшей статистикой по инфляции в США, где она достигла своего максимума с 1990 года. Общая нервозность на финансовых рынках делает биткоин своего рода альтернативой классическим финансовым инструментам. Вслед за биткоином подорожали и другие крупные криптовалюты. Общая оценка рынка вновь превысила 3,1 трлн долларов. Колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским стажем Артур Сафиулин предлагает разобраться, что двигает курс биткоина вверх и возможен ли рост до 100 тыс., как прогнозируют некоторые участники рынка.

Причины роста



Многие считают, что курс биткоина вырос из-за запуска торгов биржевого фонда ETF, связанного с биткоином — ProShares Bitcoin Strategy (тиккер BITO). Для информации: данный фонд был запущен на бирже Нью-Йорка 19 октября и вызвал последнюю волну роста стоимости криптовалюты. За первые дни торгов активы под управлением биткоин-фонда превысили 1 млрд долларов. Фонд побил рекорд скорости роста до 1 млрд долларов, который держался 18 лет. Рекорд принадлежал биржевому фонду золота (тиккер GLD). В 2004 году этот фонд собрал 1 млрд долларов за три дня. В начале ноября крупные держатели биткоинов, у которых хранятся от 10 до 100 тыс. BTC, за пять дней нарастили свои вложения в биткоин на 2,8 млрд долларов, купив 43 тыс. BTC. Причиной резкого роста на 3 с лишним тысячи долларов за один день могли стать активные накопления криптовалюты. В целом за 25 дней инвесторы купили 93 тыс. BTC.

Но все-таки самой главной причиной являются опасения по поводу инфляции — сам по себе запуск ETF не может вызвать новую фазу притока больших средств на рынок. Инвесторы начали воспринимать биткоин как лучшее средство защиты от инфляции, чем золото. Отсюда и переток из золотых ETF к фондам биткоина. Рост потребительских цен в мире серьезно беспокоит профессиональных инвесторов, которые нашли еще одну альтернативу золоту.

У биткоина нет материальной основы, кроме доверия к нему со стороны инвесторов и пользователей. Фото pixabay.com

Что дальше

Есть мнение, что к концу года стоимость криптовалюты достигнет 100 тыс. долларов. Об этом говорит генеральный директор криптовалютной платформы CoinList Грэм Дженкин. Но, посудите сами, курс биткоина очень волатилен, на него влияют малейшие неурядицы на финансовом рынке. Например, вечером 10 ноября курс упал до 62 тыс. долларов. Причиной послужила новость о возможном дефолте китайского застройщика China Evergrande Group. На фоне невыплаты процентов по облигациям, финансовые рынки скорректировались. Индекс S&P 500 снизился на 0,82%. Это потащило стоимость биткоина резко вниз и привело к ликвидации маржинальных позиций пользователей криптобирж на сумму 692 млн долларов за сутки. Были принудительно закрыты сделки 172 тыс. трейдеров, наибольшие потери пришлись на пары с биткоином — 193 млн долларов.

Этот факт неудивителен, а является данностью этого актива — он очень сильно зависит от информационных вбросов. У биткоина нет материальной основы, кроме доверия к нему со стороны инвесторов и пользователей. В идеале ему нужен информационный вакуум. Резкие колебания стоимости подчеркивает волатильность. С этой точки зрения это сомнительный и рискованный актив.

Некоторые эксперты полагают, что рост биткоина обусловлен опасениями по поводу масштабируемости блокчейна Ethereum и высоких комиссий за транзакции. Помимо этого, майское снижение произошло на фоне распродажи монет крупными держателями. Эти же самые крупные игроки воспользовались обвалом цен на 50%, скупали биткоин подешевле и теперь, если выражаться биржевым жаргоном, «затаскивают» его на уровни выше предыдущих максимумов. В этом деле должно помочь грядущее обновление Taproot, включающего софтфорк Schnorr (процесс «мягкого» изменения программного кода криптовалюты, в ходе которого не требуется полная смена ПО машин, работающих в сети блокчейн). Обновление позволит создавать в сети Bitcoin сложные смарт-контракты. Это вплотную приблизит биткоин к таким проектам, как Ethereum, в плане функциональности, значительно улучшится конфиденциальность, масштабируемость и эффективность сети биткоин.

Некоторые эксперты полагают, что рост биткоина обусловлен опасениями по поводу масштабируемости блокчейна Ethereum и высоких комиссий за транзакции. Фото cofutrading.com

Биткоин достигнет отметки в 75 тысяч долларов?

Ожидающееся обновление будет самым крупным с 2017 года, так что есть шансы, что биткоин пробьет отметку в 75 тыс. долларов. Текущее восходящее движение развивается с конца 2020 года, с учетом циклического характера динамики котировок, то 75 тыс. и есть следующая цель. Потом возможна небольшая коррекция и рост до 100 тыс. долларов. Поведение людей на фондовом и криптовалютном рынках ничем не отличается, все те же модели поведения.

Дальнейшим фактором роста могут стать и новые биржевые фонды (ETF). Например, управляющая компания Grayscale Investments подала заявку на запуск ETF — Grayscale Future of Finance. В состав войдут акции связанных с блокчейном компаний в сферах купли-продажи и майнинга криптовалют, dapps и технических решений.

Криптоплатформа BlockFi подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) на запуск биткоин-ETF с физическим обеспечением. В заявке говорится, что BlockFi NB Bitcoin ETF (название фонда) будет лучше отражать ценовое поведение биткоина по сравнению с любыми показателями на базе фьючерсов. Это уже говорит о растущем взаимодействии традиционных финансовых рынков и рынка криптовалют.

Криптовалюта полностью оправдывает свое изначальное предназначение — быть независимой от всех, неконтролируемой. Фото pixabay.com

Еще одним моментом, косвенно подтверждающим то, что биткоин не будет падать, является постоянный отток биткоин-резервов с криптовалютных бирж. То есть люди выводят биткоины в кошельки с целью их хранения и ожидания более высоких цен.

В заключение хотелось бы отметить, что биткоин уже оторвался от давления регуляторов различных стран. Например, полный запрет в Китае никак не повлиял на котировки, хотя многие ждали обвала. В этом отношении криптовалюта полностью оправдывает свое изначальное предназначение — быть независимой от всех, неконтролируемой. За такое удовольствие приходится платить — у рынка высокая волатильность и зависимость от информационных вбросов. Для частных инвесторов лучшей стратегией было бы заходить вдолгую, не отчаиваться из-за среднесрочных коррекций вниз и ждать своего часа. А лучше вкладываться в биржевые биткоин-фонды.

Артур Сафиулин