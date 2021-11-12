Эксперимент на перепутье: реабилитацию инвалидов с ментальными нарушениями бюджет не потянет

Людей с психическими расстройствами хотят отпустить из интернатов, но отдельных квартир для них нет

Результаты эксперимента по организации сопровождаемого проживания граждан с ментальными нарушениями, а попросту — проживания лиц, которые находятся в специализированных интернатах, но при обеспечении ряда условий могут вести самостоятельную жизнь в обычных квартирах, обсудили в Госсовете Татарстана на заседании комитета по социальной политике. Насколько актуальна проблема социализации таких людей, которые не являются опасными для общества, но для которых без их специальной подготовки и поддержки, напротив, жизнь в обществе может представлять опасность, жестко, но честно высказался зампредседателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов: «Родители этих людей боятся одного, умереть раньше своего ребенка». Он имел в виду, что лишившись ближайших родственников, безобидный, но не способный самостоятельно существовать инвалид неизбежно оказывается в специализированном интернате.

Для тех, у кого есть реабилитационный потенциал



Оставшиеся без родственников одинокие инвалиды с ментальными нарушениями, пусть и полностью безобидные для общества, не смогут жить самостоятельно. Их непременно поместят в специализированные интернаты, имидж которых, как выразилась доложившая результаты эксперимента замглавы Минтрудсоцзащиты РТ Юлия Абдреева, «очень тяжелый».

Как сообщила Абдреева, в Татарстане с 2018 года реализуется подготовительный этап пилотного проекта по сопровождаемому проживанию инвалидов с ментальными нарушениями. Всего в РТ в шести домах-интернатах для взрослых проживают 2 427 человек, в двух детских домах-интернатах — 238 воспитанников.

— Была отобрана группа, которая имеет высокий реабилитационный потенциал, на которую и были направлены основные усилия по социально-бытовой адаптации, сообщила Абдреева. — В 2019 году был принят план по включению инвалидов, которые проживают в психоневрологических интернатах, в образовательный процесс. Дети стали обучаться в общеобразовательных школах. Порядка 60 из них — в коррекционных школах, к остальным стали приходить преподаватели коррекционных школ. 126 детей, которые проживают в психоневрологических интернатах, получают образование.

Всего в РТ в шести домах-интернатах для взрослых проживают 2 427 человек, в двух детских домах-интернатах — 238 воспитанников. Фото: sobes.tatarstan.ru

Из интерната — в дворники

С 2019 года во взрослых домах-интернатах для граждан, имеющих психические расстройства организовано обучение по программам общего, профессионального и дополнительного образования. В настоящее время такое обучение проходят 126 человек. При этом 1 086 человек заняты трудом и получают необходимые для проживания с сопровождением трудовые навыки — в общей сложности в интернатах функционируют пять швейных, одна слесарная, шесть столярных мастерских и 14 теплиц.

С 2018 года в специализированном «Дербышкинском детском доме-интернате» ведется обучение по программам начального профессионального образования. Обучение проводится в Казанском строительном колледже по специальностям «штукатур-маляр» и «лепщик», а в Казанском торгово-экономическом техникуме — «оператор швейных изделий» и «повар». В настоящее время обучение там проходят 16 воспитанников интерната. Одна воспитанница, завершившая обучение, трудоустроена уборщиком помещений в родном интернате, а еще троим сейчас ищут работу.

Трудоустроены также шесть участников пилотного проекта из Зеленодольского дома-интерната: двое работают в самом учреждении уборщиками, четверо — дворниками в УК «Старт-3».

Как пояснила докладчица, вопрос трудоустройства очень важен при организации сопровождаемого проживания: человек сам начинает зарабатывать деньги. Но она также уточнила, что такая перспектива представляется реальной всего для 20 процентов детей, проживающих в специализированных учреждениях.

Для граждан, имеющих психические расстройства, организовано обучение по программам общего, профессионального и дополнительного образования. Фото: Максим Платонов

В условиях, приближенных к реальным

Абдреева также рассказала об обучении имеющих ментальные нарушения инвалидов в возрасте от 18 до 30 лет и навыкам сопровождаемого проживания, которое с сентября 2020 года организовано на базе Республиканского центра социальной реабилитации инвалидов «Идель» в Зеленодольске. Здесь обучают не только инвалидов, проживающих в стационарах, но и тех, кто живет с родителями. Они живут в условиях, максимально приближенных к реальным — в комнатах, оборудованных кухнями и ванными. В курс обучения входят навыки ухода за собой и личными вещами, уборки в квартире, готовки, планирования дня и своих денежных средств, нормам поведения в социуме, ориентации в городе, пользования общественным транспортом и обращения с деньгами. То есть все то, что необходимо для самостоятельного проживания под присмотром опекуна, который приходит на помощь тогда, когда сам человек справиться не может.

В 2020—2021 гг. курс такой реабилитации прошли 89 человек — 76 проживающих в интернатах и 13, которые живут в родных семьях. На содержание реабилитационного центра из бюджета РТ в 2020 году было выделено 4,2 млн рублей, в 2021-м — 6,6 млн (обучение к концу этого года должны пройти 80 человек).

— У 60 процентов тех, кто прошел обучение, отмечается улучшение социально-бытовых навыков, у 52 процентов — повышение самостоятельной ориентации в пространстве и в городе, у 30 процентов — освоение первичных навыков, в том числе работы на компьютере, у 35 процентов — возможности пользоваться личными средствами.

Обучение навыкам сопровождаемого проживания с сентября 2020 года организовано на базе Центра социальной реабилитации инвалидов «Идель» в Зеленодольске. Фото: mg-tatarstan.ru

Все упирается в «квартирный вопрос»

Однако, по словам Абдреевой, несмотря на все эти успехи, перейти к следующему этапу пилотного проекта пока вряд ли возможно:

— У нас 53 получателя социальных услуг, в том числе 22 воспитанника детских учреждений готовы и могут жить вне учреждений, в отдельной квартире… Мы готовы выводить людей на сопровождаемое проживание за пределами учреждений — на базе отдельных квартир, жилых комплексов. Но есть определенные проблемы с обеспечением жильем. Дети-сироты, которые проживают в наших учреждениях, имеют право на получение жилья, но большинство из них недееспособны. И в соответствии с законом им могут предоставить жилье только если опекуны будут проживать вместе с ними.

Кроме того, напомнила замминистра труда и соцзащиты, «сегодня большая очередность» на жилье для сирот:

— Они все стоят в очереди, но на сегодня получают квартиры те лица, которые стали в очередь в 2016 году, а наши воспитанники были поставлены в 2019-м…

А самая большая сложность, как выяснилось, состоит в том, что «вопрос сопровождаемого проживания пока федеральными органами не урегулирован», и в том, что «в России нет такого института как профессиональное опекунство». Поскольку в интернате у всех воспитанников опекун один — директор интерната, а на одного сотрудника интерната приходится 8—10 воспитанников, в то время как по выходе из интерната каждому потребуется опекун, которому работать и брать на себя персональную ответственность придется 24 часа в сутки (либо несколько опекунов, обязанности которых распределяются по времени суток).

Абдреева пояснила, что для сопровождения понадобится больше сотрудников, чем в интернате. Фото: tatarstan.er.ru

«Нужна табуретка на трех ножках»

— Социальная составляющая понятна, — констатировал зампредседателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов. — А экономическая составляющая?

Абдреева пояснила, что для сопровождения понадобится больше сотрудников, чем в интернате.

— То есть бюджет это не потащит? — сделал вывод Камалтынов.

— Бюджет это не потащит, необходимо изыскивать ресурсы, необходима поддержка некоммерческих организаций, — ответила замминистра.



— Сейчас утверждается бюджет, сейчас можно попросить деньги, но законодательства нет, значит, мы ничего не сможем… И экономически эффективная модель невозможна, — подвел черту Камалтынов.

Участники заседания живо стали обсуждать варианты организации сопровождаемого проживания инвалидов в непростой финансовой ситуации. В итоге идею подбросил депутат Рустем Хасанов. Он рассказал об опыте Израиля, который сам изучал, так сказать, с выездом на место. Оказалось, в этой стране есть два типа домов, где инвалиды с ментальными расстройствами проживают так, как хотят организовать их проживание в Татарстане. В домах первого типа все организовано на государственные деньги и, по сути, «врачи там делают свою работу — и ничего лишнего», а в домах второго типа — задействованы средства социального страхования, общественных организаций и родителей детей-инвалидов, которые во многом берут на себя и организацию их жизни, и там налицо реальная реабилитация.

— Табуретка на трех ножках получается, — сделал вывод Хасанов.

Юрий Камалтынов: «Надо искать иные подходы, и если есть малейшая возможность человека социализировать и «вывести из тени», из специализированного учреждения, надо ее использовать». Фото: tatarstan.ru

«В эту программу могут попасть не любые инвалиды»

— Этот проект жизнеспособен однозначно, и в России есть опыт запуска подобных проектов, — прокомментировал «Реальному времени» по завершении заседания результаты обсуждения подготовительного этап пилотного проекта по сопровождаемому проживанию инвалидов с ментальными нарушениями Юрий Камалтынов. — У них, возможно, целеполагание несколько иное, но смысл тот же самый. Где-то собирают людей с хорошими руками и головой. Которые могут что-то делать и зарабатывать дополнительно на жизнь… Жизнь показывает, что мы все равно к этому придем, потому что, к сожалению, очень много инвалидов, и государственная система вынуждена все это тянуть на себе. Надо искать иные подходы, и если есть малейшая возможность человека социализировать и «вывести из тени», из специализированного учреждения, надо ее использовать.

— Но речь в данном случае идет об инвалидах с ментальными нарушениями, с нарушениями психики, а опыт показывает, что у нас огромное количество людей, имеющих родственников с такими заболеваниями, смертельно боятся, что их отпустят из больниц. Поскольку когда близкие не могут обеспечить прием лекарств, а уговорить больных бывает непросто, происходят трагедии. Страдают родственники, соседи.

— Речь не идет об опасных больных. В эту программу могут попасть не любые инвалиды, а люди, которые в первую очередь способны социализироваться. Которые не представляют угрозу не только для окружающих, но и для себя. Они выходят в самостоятельную жизнь обученными и социализированными, а социальный работник при этом — не ведущий, а помогающий, он должен подключаться только в случае возникновения каких-либо трений.