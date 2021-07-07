В Татарстане появятся отделения дневного пребывания для людей с ментальными нарушениями здоровья

В Татарстане на базе восьми социальных учреждений в 2021 году откроются отделения дневного пребывания для людей с ментальными нарушениями здоровья. Об этом сообщила замминистра труда, занятости и соцзащиты РТ Юлия Абдреева.

С 1 июня такое отделение для людей от 18 до 40 лет заработало в Казани на базе некоммерческой организации «Сила в детях». Также отделения для людей с ментальными нарушениями появятся в Казани, Мамадыше, Сармановском, Заинском, Чистопольском, Елабужском районах, Набережных Челнах и Бавлах. Служба будет работать 4 часа 5 дней в неделю, передает пресс-служба Минтруда РТ.

— После 18 лет, когда молодые люди оканчивают школу или училище, они остаются дома и не могут реализовать себя, найти работу. Молодые люди вынуждены сидеть в четырех стенах, — рассказала Абдреева, добавив, что такие центры помогут людям социализироваться.

В апреле в Казани для адаптации детей с расстройствами аутистического спектра проходили мероприятия в рамках проект «Один дома».

