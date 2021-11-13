Видеоопрос: «Как вы думаете, нужно ли вводить QR-код в общественном транспорте?»
Власти Татарстана приняли решение ввести систему QR-кодов во всем внутриреспубликанском общественном транспорте — городском, пригородном и межмуниципальном. Теперь допуск в него после 20 ноября будет осуществляться при предъявлении QR-кода, полученного на портале госуслуг. Код выдается прошедшим полный курс вакцинации или переболевшим COVID-19. Сгодится и QR-код, полученный на основании медотвода от прививки. «Реальное время» узнало мнение казанцев о новых ограничительных мерах.
— Как вы думаете, нужно ли вводить QR-код в общественном транспорте? Правильно ли это? — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.
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