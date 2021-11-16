Уфимцы о ремонте Комсомольской: «Как специально ждали снега, побежали асфальт класть»

На обновляемой 2 года улице асфальт уложили в снег и снова отодвинули сроки сдачи объекта

Фото: Эмиль Зиянгиров

Главный дорожный долгострой Уфы — улица Комсомольская вновь в центре внимания. Изначальные сроки сдачи объекта давно прошли, до завершения нынешних остается несколько дней. И если в идеальную летнюю погоду рабочих здесь видели нечасто, то стоило пойти первому снегу, как бригады начали бодро укладывать асфальт. О реакции уфимцев, ответах чиновников и недовольстве заказчика работой подрядчика — в материале «Реального времени».

Это какая-то насмешка

Улица Комсомольская, ремонт которой стартовал в Уфе еще в 2019 году, уже давно является объектом шуток и насмешек со стороны жителей, как символ очень неспешной работы. И, когда казалось, что все темы для смеха уже исчерпаны, укладка дорожного покрытия в снегопад дала новый повод для замечаний горожан.

— Как будто это какая-то шутка, но это реальность. Тут не смеяться, тут плакать нужно, — рассказывает житель Комсомольской Рамиль Гайнуллин, — Летом здесь вяло по два-три человека ходили, иногда трактор проезжал. Погода была шикарная, без дождей, работай — не хочу, а они как специально ждали снега и побежали асфальт класть. И что в итоге получилось — все криво и косо.

До сих пор местных жителей возмущали сроки ремонта улицы. А когда столь продолжительные работы оказались еще и не очень качественными, чаша терпения переполнилась.

В ходе прогулки по Комсомольской можно обнаружить бордюрные камни и канализационные люки, закатанные в асфальт, перекопанные тротуары, через которые прохожим приходится прыгать

— Это какая-то насмешка над нами. Мы третий год скачем через овраги и траншеи, не можем нормально выехать из наших дворов. И ладно бы они работали, когда надо и как надо. Обещали до 1 сентября сдать проезжую часть — не сдали, потом до середины октября сказали, что сделают, опять не успели, сейчас уже середина ноября. В итоге в снег асфальт покидали, дренажные лотки вдоль улицы повредили в некоторых местах. Как можно так работать? — негодует местная жительница Галина Волкова.

В ходе прогулки по Комсомольской можно обнаружить бордюрные камни и канализационные люки, закатанные в асфальт, перекопанные тротуары, через которые прохожим приходится прыгать, автомобили, объезжающие перерытые участки по пешеходным дорожкам.

Недостатки подрядчику придется устранить

В администрации Уфы объяснили, что по определенной технологии асфальт можно класть даже при пониженной температуре.

— Учитывая, что объект реконструкции улицы Комсомольской несет социально-важный характер, в городскую дорожно-строительную лабораторию был представлен и согласован состав асфальтобетонной смеси, позволяющий вести укладку до —10 градусов. При обильных осадках такие работы на дорогах не ведутся. Однако, если они были сделаны и технологического сцепления нет, то подрядчик обязан все переделывать за свой счет, — сообщили чиновники.

В администрации Уфы сообщают, что работы еще не завершены, а недостатки подрядчику придется устранить

Комментируя ситуацию с поврежденными дренажными лотками и небрежно положенным асфальтом, в администрации Уфы сообщают, что работы еще не завершены, а недостатки подрядчику придется устранить:

— Работы на Комсомольской еще не завершили, объект в эксплуатацию не приняли. По муниципальному контракту срок завершения работ — 20 ноября 2021 года. Такую работу мы, конечно, не примем, подрядчик устранит замечания.

Фирменный стиль

Главный вопрос, каким образом подрядчик устранит недостатки, если к моменту приема улицы наверняка уже будет лежать снег?

Подрядчиком является группа компаний «Дортрансстрой». Эта же организация в настоящее время ведет ремонт и на другой крупной уфимской улице — бульваре Ибрагимова. Работа фирмы и там подвергается критике со стороны уфимцев. Претензии в общих чертах те же — раскопана длинная улица, активной работы не видно и даже укладка асфальта в снег тоже была зафиксирована.

Уфимцы полагают, что подрядчик взялся за слишком большой объем работ и просто не может с ним справиться из-за нехватки рабочих рук и техники

Более того, из-за ремонта улицы многие проезжавшие здесь водители теперь вынуждены чинить свои автомобили. Блогер Полина Вишневская оказалась одной из пострадавших. Выходя из своей машины она услышала свист:

— Прислушались и оказалось, что у меня очень сильно и очень громко спускает колесо. Пощупали колесо и нашли там огромную дырень, которую невозможно было сделать просто так. Но я точно знаю, что я никуда не заезжала, чтобы сотворить такой кошмар. А сегодня я читаю в новостях, что на углу бульвара Ибрагимова и Ленина множество машин порезали себе колеса на трамвайных путях. И я понимаю, что вчера проезжала именно в этом самом месте.

Уфимцы полагают, что подрядчик взялся за слишком большой объем работ и просто не может с ним справиться из-за нехватки рабочих рук и техники. В результате жители города оказались жертвами дорожных долгостроев, которые в последние годы, по мнению населения, стали фирменным стилем Уфы.

На запрос «Реального времени» относительно задержек в строительстве, качества работы и недовольства жителей представители «Дортрансстроя» к моменту выхода публикации не ответили.

Дорожные долгострои в последние годы, по мнению населения, стали фирменным стилем Уфы

Наше издание уже рассказывало о большом количестве жалоб на затянувшиеся ремонты улиц в Уфе. И если работы на Комсомольской уже близки к завершению, то для жителей бульвара Ибрагимова все еще впереди. По плану работы там будут вести аж до 30 ноября 2022 года. Станет ли этот срок окончательным или бульвар превратится во «вторую Комсомольскую», станет понятно как минимум через год.