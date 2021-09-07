Башкирские долгострои: уфимскую улицу не могут отремонтировать уже два года

Улица Комсомольская стала символом затяжных ремонтных работ и неудобств

Фото: Эмиль Зиянгиров

Один из главных долгостроев Уфы — более двух лет ремонтируемая улица Комсомольская. Наконец-то сдать обновленную магистраль обещали 1 сентября. Однако сроки вновь сорвали и сдвинули, так что начавшиеся в сентябре 2019 года дорожно-ремонтные работы продолжаются до сих пор вместе с мучениями жителей микрорайона, да и других уфимцев, которые не могут здесь проехать. Подробнее — в материале «Реального времени».

Это издевательство над людьми

О том, как сложно приходится жителям Комсомольской, может рассказать Дмитрий Логинов. Каково это комфортно добираться до дома, уфимец за два года уже забыл. Улица перерыта, те, кто ездит по ней, рискуют повредить автомобили.

— Дважды пробивал колеса, сейчас стараюсь объезжать через дворы, — рассказывает Дмитрий.

Однако во дворах по утрам и вечерам движение как на оживленных улицах. Автомобилистам даже здесь приходится стоять в пробках.

За ремонтом своей улицы Дмитрий следил и вживую, и получал информацию о ходе работ от чиновников. Рассказывают они, по словам уфимца, убедительно. Срок проведения работ такой долгий из-за того, что это не обычный ремонт, а реконструкция. Под улицей делают ливневую канализацию, которой не было, а еще выносят все коммуникации из-под проезжей части. Вот только за процессом уфимец следил внимательно, однако рабочих на разрытой улице он видел редко. В противном случае, по его мнению, все можно было бы закончить гораздо быстрее.

За процессом уфимец следил внимательно, однако рабочих на разрытой улице он видел редко

— Зачем они перекопали больше трех километров дороги, и на некоторых участках никто ничего не делал все это время? Я этого не понимаю. Можно же, наверное, было идти более короткими участками, не причиняя таких неудобств жителям, — возмущается мужчина.

Файруза Ахметова живет в квартале между улицами Шафиева и 50 лет СССР, Комсомольская здесь разрыта до сих пор. Женщина обращает внимание не только на отсутствие рабочих и долгий ремонт, у нее много претензий и к некачественной работе. Канализационный люк вот-вот провалится, а предупреждающие ограждения в некоторых местах уже свалились в ямы — прямо на трубы.

— Это издевательство! Издевательство над людьми. Мы два года уже вот так живем. Сейчас еще ладно, тротуары заасфальтировали этим летом. А до того мы ходили и месили грязь со строительным мусором вперемешку. Работают медленно, как будто им выгодно долго делать. Было понятно, что к первому сентября они не успеют, к следующему сроку тоже не успеют, если будут так работать, — уверена женщина.

Кипят от негодования и другие уфимцы. Количество комментариев на тему ремонта Комсомольской в соцсетях увеличивается с каждым днем. «Все плохо: грязь, недоделки, мусор… Каждый день хожу по Комсомольской… Вы вообще видели, чтобы что-то делали хорошо?» — задается вопросом Светлана Романова.

Уфимец Федор обращает внимание на сложности для пешеходов

Уфимец Федор обращает внимание на сложности для пешеходов перед осенними дождями:

— Еле-еле ковыряют дорогу, а тротуары и переходы через дорогу когда сделают — непонятно. Сейчас в районе Рязанской через Комсомольскую не перейти — там рвы разрыты. И когда их еще зароют! А впереди осень и дожди. Снова по грязи плавать придется.

На сегодняшний день проезд на автомобиле полностью закрыт на участке от улицы Лесотехникума до улицы 50 лет СССР. Открыть этот участок планируется 15 сентября.

Рабочие всегда есть

Руководитель пресс-службы Администрации Уфы Талгат Зайнуллин сообщил, что до полного завершения работ время еще есть:

— Реконструкция ул. Комсомольской ведется на участке от ул. Лесотехникума до бульвара Хадии Давлетшиной протяженностью 3,84 км. Срок завершения строительно-монтажных работ, согласно муниципальному контракту, — 20 ноября 2021 г. На участке от ул. 50 лет СССР до ул. Лесотехникума по четырем полосам из шести планируем открыть движение транспорта 15 сентября 2021 г. Далее будут завершены работы по устройству тротуаров, газонов, наружного освещения и системы видеонаблюдения.

Жалобы уфимцев на невысокий темп работы и отсутствие специалистов подрядчика на разрытой улице объясняются администрацией города технологией производства:

— Дорожные рабочие всегда есть. Работа ведется в том числе в выходные и праздничные дни. Из-за технологии производства они могут работать на разных участках: на укладке асфальта проезжей части, на устройстве техполос, тротуаров, черчении откосов и т.д. Вынос и строительство инженерных сетей ведется силами субподрядных организаций.

Комсомольские стройки утомили

«Реальное время» уже рассказывало о большом количестве жалоб на затянувшиеся ремонты улиц по всей Уфе. Горожане уверены — работа ведется слишком медленно, техника очень часто простаивает. При этом многие уфимцы отмечают, что нынешнее сухое лето подходило для ремонта улиц как нельзя лучше, а значит, асфальт можно было уложить с соблюдением всех технологий. С наступлением осени осадки участились, и жители Уфы переживают за качество покрытия, уложенного в дождь.

Помимо Комсомольской продолжают ждать завершения работ на улице 8 Марта и Бульваре Ибрагимова. На последнем, кстати, по плану работы будут вести аж до 30 ноября 2022 года, так что местные жители опасаются, как бы под их окнами не появилась «вторая Комсомольская».

Такой масштаб развернутых строительных работ на длительное время доставляет много неудобств

Поэтому и планы городских властей отремонтировать другие улицы уфимцы воспринимают болезненно. Так, анонсированный ремонт улицы Революционной в Уфе вызвал настоящую революцию в социальных сетях. С середины июля и по 14 августа примерно на двух километрах проезжей части планировалось обновить дорожное полотно. Однако возмущение горожан было вызвано не самим фактом замены асфальта, а количеством одновременно ремонтируемых улиц. Такой масштаб развернутых строительных работ на длительное время доставляет много неудобств, а некоторых жителей буквально заблокировал во дворах.

