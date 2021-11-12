Казанцы с Чистопольской против платной парковки: «Расценивают людей как нефть»

Жители домов вдоль оживленной улицы недовольны взиманием платы за стоянку под окнами

Фото: Ринат Назметдинов

На улице Чистопольской, напротив стадиона «Ак барс Арена», власти Казани дали добро на организацию самой большой в городе наземной платной парковки на 260 машино-мест. Расположена она на параллельной основной магистрали дороге, которой пользовались только жители близлежащих домов и сотрудники небольших офисов на первых этажах. Кроме футбольной арены, у которой, впрочем, есть своя парковка, никаких общественно значимых объектов в округе нет, по этой дороге не ходит общественный транспорт. Зато жители пяти огромных домов, в которых по 450—500 квартир, теперь не знают, где им оставлять свои автомобили. Городские власти стоят на своем — парковка организована на землях общего пользования, и это не вопрос публичного обсуждения. В ситуации разбирался корреспондент «Реального времени».

Жителей пяти домов лишили парковки

Три недели назад жители пяти домов на улице Чистопольской — с 73 по 85-й — обнаружили у себя под окнами рабочих, наносящих краску на асфальт. Потом те дружно всю нерабочую неделю бурили асфальт для установки столбов с информационными табличками. В прошлые выходные появились дорожные знаки, а с начала этой недели жители оказались в новой реальности — теперь возле их домов муниципалитет организовал зону платной парковки, а там, где разметку не сделали, установили знаки «Остановка запрещена». Получилось, что вся почти километровая зона теперь выпала из бесплатного «машиноборота».

Перспектива отстегивать по 30 рублей в час за возможность оставить автомобиль возле дома возмутила жильцов. Они начали выяснять, откуда «есть-пошло» такое веяние делать парковку в спальном районе, где не ходит общественный транспорт: посыпались жалобы на портал госуслуг, письма в исполком Казани и другие инстанции.

Казанцы уже смирились с платным паркингом в историческом центре, «проглотили» паркинг в наиболее оживленных местах города, но в данном случае логика властей им непонятна:

— У нас нет больших магазинов, эта дорога вообще никому, кроме нас, не нужна за исключением редких случаев проведения мероприятий на стадионе «Ак барс Арена». Получается, что руководство города без всяких на то оснований просто взяло и лишило жителей пяти огромных домов возможности парковать автомобили вдоль собственных домов со стороны ул. Чистопольской. Причем с жителями никто ничего не обсуждал, нас даже не проинформировали, как будто мы не жители этого города, а заезжие гости. Мы просто сегодня вернулись домой, а по всей дороге новые знаки! А завтра наверняка начнется эвакуация автомобилей. Понятно, когда в центре парковки платные, там и дороги узкие, и движение интенсивное. Но когда ограничивают парковку в спальном районе, в местах, которые ну никак не влияют на трафик, это просто некрасиво со стороны властей! — написала в редакцию нашего издания жительница одного из домов Евгения Васильева.

Всю нерабочую неделю бурили асфальт для установки столбов с информационными табличками. Фото: Ринат Назметдинов

Дворы без машин

Корреспонденты «Реального времени» выехали на место и встретились с жителями. Главное, что нужно отметить: дворы во всех домах — небольшие и закрытые. И в них — нет автомобилей. Потому городские власти по сути лишили людей единственного доступного для них места парковки.

— На первом общем собрании жильцов было принято решение, что наш двор будет двором без машин, чтобы дети спокойно гуляли, а автомобили заезжали только для погрузки-разгрузки. Такое же решение приняли жители домов по всей линии, начиная от 73 до 85-го. Поэтому карманы вдоль Чистопольской были выделены для парковки жильцов. Сейчас у нас это все отнимают, и мы не знаем, куда теперь ставить машины. Получается, что руководство города и района не думают о проблемах жителей, а решают свои финансовые дела, — посетовал председатель правления ТСН «Чистопольская, 79» Владимир Сорожкин.

Жительница дома 85а, многодетная мама Лилия добавила, что застройщики при покупке квартир уверяли, что это не городская дорога, и «мы покупали жилье с тем условием, что это все наше».

В каждом доме по Чистопольской — от 450 до 500 квартир, и даже если предположить, что жильцы теперь «распакуют» дворы, то все равно для всех авто не хватит места. Но они даже не рассматривают такой перспективы — дети должны быть в безопасности.

Активистов возмущает то, что чиновники поставили как минимум 5 тысяч человек, проживающих в микрорайоне, перед фактом. Фото: Элеонора Рылова

Как рассказала жительница дома 85а Эльмира, им предлагают оставлять транспорт около ТЦ «XL» или на парковке «Ак барс Арены». Но парковка около торгового центра всегда занята его посетителями, а у стадиона может быть закрыта, да и находятся они достаточно далеко и добираться от них с сумками и маленькими детьми тяжеловато. «А здесь живет много многодетных семей», — добавила Лилия.

Активистов возмущает то, что чиновники поставили как минимум 5 тысяч человек, проживающих в микрорайоне, перед фактом. «Официально нас никто не предупредил, не собрал, не известил. Не предложил какую-то альтернативу», — говорит Эльмира.

Хотим, как в Москве!

Житель дома 85а Евгений Васильев считает, что организация парковочного пространства вдоль линии жилых домов является нарушением.

— В постановлении от 18 апреля 2014 года «О порядке создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест) в г. Казани» написано, что парковки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения можно открывать в пределах красных линий улично-дорожной сети. Мы подняли информацию в кадастровой карте — красные линии находятся по ту сторону нашей дороги, то есть газон относится к красной линии, а сторона домов к красной линии не относится. То есть эта парковка в красные линии не входит, — показывает он на карте.

Васильев отмечает, что казанские власти в случае с платным паркингом постоянно кивают на Москву. Но при этом не хотят перенимать их опыт. В столице, например, аналогичная проблема решается просто.

— У них есть такое понятие как «резидентное разрешение на парковку». То есть жители пишут обращение в администрацию, и им бесплатно выдают разрешение парковаться вечером сроком на год-два-три. А чтобы парковаться днем, тоже пишется заявление и получается разрешение за сумму, примерно равную 3 тыс. в год. Если бы нам такое предложили, мы бы этот вариант рассмотрели и возможно, согласились бы с ним. А так нас просто выгоняют. Грустно, что казанские власти расценивают людей как живую нефть, за которую можно получать деньги.

Письмо президенту, заявление в прокуратуру

Несмотря на то, что парковочное пространство полностью оборудовано, жители пока за стоянку не платят. Как пояснил Владимир Сорожкин, в исполкоме им сказали, что известят через СМИ о том, когда начнут брать оплату. Тем не менее ни запрещающие знаки, ни информационные таблички не закрыты, и наверняка незнающие о том, что паркинг официально не действует, уже раскошеливаются. Кроме того, как рассказали жильцы, по Чистопольской постоянно снуют эвакуаторы и массово забирают машины, поэтому в любой момент могут заехать и к ним под окна.

Несмотря на то, что парковочное пространство полностью оборудовано, жители пока за стоянку не платят. Фото: Ринат Назметдинов

Жители настроены стоять до конца. Сейчас активисты составляют заявление в прокуратуру и намерены отправить письмо президенту Татарстана. Они даже пригрозили выйти на митинг.

— В этой связи мы хотели бы обратиться к депутату Госсовета РТ Комиссарову, который баллотировался от Ямашевского округа, и депутатам Казанской городской Думы от Ново-Савиновсого района Валиеву и Кузнецову. Пожалуйста, примите участие в решении этой проблемы, помогите своим избирателям, которые за вас голосовали.

«Платные парковки — это не услуга, а ограничение»

«Реальное время» направило запрос в мэрию Казани и попросило прокомментировать ситуацию. В редакцию пришел ответ, смысл которого сводится к тому, что без платного паркинга Казань задохнется в пробках.

— Уровень автомобилизации в Казани растет с каждым днем. По итогам 2020 года в городе было зарегистрировано 455 тыс. автомобилей. Это в полтора раза больше, чем в 2010 году (272 тыс. авто) и почти в три раза больше, чем в 2005 году — 152 тыс. (именно в этот год был построен, например, дом по ул. Чистопольской, 75). Однако улично-дорожная сеть города не рассчитана на хранение автомобилей, тем более в таком количестве. В результате припаркованные автомобили нередко препятствуют проезду машин скорой помощи, пожарных, газовых служб к самим домам во время ЧП и экстренных вызовов.

Мэрия отмечает, что организация платных парковок — это не услуга по предоставлению парковочного места, а своего рода ограничение. Фото: Ринат Назметдинов

Внедрение муниципальных парковок стало эффективной мерой в упорядочении дорожного движения в центральной части города и борьбе с пробками. Благодаря этому за последние пять лет их пропускная способность увеличилась на 18%, а средняя скорость передвижения — на 5 км/ч. Во избежание трагических ситуаций необходимо принимать упреждающие меры, — говорится в ответе.

Мэрия отмечает, что организация платных парковок — это не услуга по предоставлению парковочного места, а своего рода ограничение. Это мера, призванная упорядочить организацию дорожного движения, увеличить пропускную способность улично-дорожной сети, исключить ненужный трафик и стоянку.

Есть в комментарии и конкретика: «Парковка организована на землях общего пользования, а не на придомовой территории. Парковочные места расположены на местном проезде, с нечетной стороны улицы, возле домов №73—85а, общим количеством 260 машиномест. На сегодня муниципальная парковка в платном режиме не функционирует. О сроке ввода в эксплуатацию горожане будут проинформированы дополнительно».

Городские власти также напомнили, что в связи с эпидемией на муниципальных парковках действует льготный режим, а размер оплаты на этом участке минимальный — 30 рублей в час. А также еще раз проинформировали, что жители могут воспользоваться бесплатными парковками — территорией перед зданием торгового комплекса «XL» и парковкой возле стадиона «Ак Барс Арена».

Городские власти также напомнили, что в связи с эпидемией на муниципальных парковках действует льготный режим. Фото: Ринат Назметдинов

Ответили нам и на вопрос, почему организация паркинга не обсуждалась с жильцами микрорайона. «Планы по расширению зоны платных парковок были сформированы еще в 2015 году в Комплексной схеме организации дорожного движения Казани. Данная схема широко обсуждалась как на заседании Казгордумы, так и в Госсовете РТ. В схеме было рекомендовано на период до 2020 года организовать 6 тысяч парковочных мест. Вместе с тем организация парковок не входит в перечень вопросов, которые подлежат публичному обсуждению. Это прямые полномочия муниципалитетов».

Ну и в заключении чиновники добавили: «Отметим, что оставленные бесплатно на хранение автомобили в подавляющем большинстве случаев припаркованы сплошным рядом, тогда как во время организации муниципальной парковки оператор парковочного пространства намерено держит цену такой, чтобы не заполнялись автомобилями на 100%. Максимальный показатель — 75—80%. Это позволяет всегда иметь карманы, в которых могут развернуться машины либо разъехаться».