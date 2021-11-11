Самоделкина разгромила ученицу Плющенко, который научился прятать эмоции

В Казани проходит четвертый этап Кубка России по фигурному катанию

Пять дней казанские зрители могут воочию лицезреть будущих чемпионов и вчерашних звезд детского «Ледникового периода». Да, Кубок России-2021, это один из первых турниров на котором «ледниковые» дети стартуют в таком масштабе. И даже те любители спорта, которые не следят пристально за фигурным катанием, с удивлением обнаруживают фамилии, ставшие знакомыми по телетрансляциям трех-пятилетней давности. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Триумф Самоделкиной

Серебряный призер первого «Ледникового периода» Анастасия Зинина из школы «Снежные барсы» привлекала к себе внимание еще и тем фактом, что она сейчас выступает за школу «Ангелов Плющенко», благодаря чему, что в Казань в очередной раз приехал самый титулованный спортсмен России, но не самый пока успешный ее тренер Евгений Плющенко. Но надо отдать ему должное, Евгений Викторович учится. Он не стал прилюдно ругать свою ученицу, которая закопалась в турнирной таблице еще после короткой программы, став шестой, а произвольную начала с двух падений. Плющенко похвалил ученицу за прыжки, отчетливо выговаривая слова поддержки, а затем перешел на шепот. Такой критики, как в прошлые разы, когда наставник предлагал Александре Трусовой съесть мороженку после проката, сейчас быть не должно.

Тем более, что Зинина, несмотря на свои ошибки при исполнении тулупа, брала сложностью программы, и с оценками за произвольную программу выкарабкивалась с шестого места на второе, опустив под себя бронзового призера Валерию Шульскую, а также Анастасию Гулякову и Елизавету Нугуманову, синхронно сорвавших свои произвольные. Только Софья Самоделкина, которая также начала не безупречно свою произвольную, не справившись с сальховом, но, в целом, была на полкорпуса сильнее конкуренток в Казани. Причем, судя по баллам, набранным ею в Сочи, Самоделкина пока очень стабильна.

Любопытная деталь на фоне разговоров о предстоящем повышении возрастного ценза у одиночниц. Немногочисленные казанские зрители могли наблюдать в первых разминках, к чему это может привести. Вопрос даже не формах отдельных фигуристок, а в том, как тяжело им даются прыжки, и какое неэстетичное впечатление это производит. Может, для полноты восприятия, международной федерации фигурного катания стоит потерпеть доминацию российских фигуристок? Тем более, если они будут чаще следовать советам: «съесть мороженку».

Кстати, стоит отметить, что женские соревнования в Казани оказались, пока, вторыми по насыщенности большого количества сильных фигуристок. В Сызрань приехала «императрица» Елизавета Туктамышева и суперюниорка Софья Титова, в Йошкар-Оле можно выделить только юниорку Алину Горбачеву, и только третий этап в Сочи просто громыхнул звездным залпом. Помимо Гуляковой, Нугумановой и Самоделкиной, стартовавших на двух этапах подряд, там были еще Софья Муравьева, Софья Самодурова, которая поделилась информацией, что готовится к старту на зимней Универсиаде в Швейцарии в начале декабря.

Одиночницы ожидаемо стали самыми яркими участницами Кубка

Сетуя на немногочисленность зрителей на трибунах Спорт Сарае, отметим, что расписание было немилостиво к одиночницам, поставив наиболее «вкусное» в меню казанского этапа на разгар рабочего дня. Вышедшие вслед за девушками одиночники, увы, изначально не могли привлечь к себе столь пристального внимания. Даже при наличии местного фигуриста Даниила Буташнова, бывшего бойфренда Туктамышевой — Андрея Лазукина, ставшего вторым, и очень любопытного питерца Владислава Дикиджи, который в итоге и выиграл казанский этап. Бронзовый призер москвич Андрей Анисимов был интересен публике тем, что тренируется у Виктории Буцаевой, в прошлом Волчковой, одной из лучших одиночниц страны, вышедшей замуж за хоккеиста Юрия, младшего брата экс-тренера нижнекамского «Нефтехимика» Вячеслава Буцаева. Собственно, мы перечислили большую часть из участников, которых было всего пять.

По юниорам набралось больше, включая бронзового призера все того же детского «Ледового периода» Марка Лукина. Но даже беглый взгляд на дальнейшие судьбы участников ЛП делает понятней то, почему наши одиночницы сильнейшие в мире. Запомнившиеся еще по прокатам в «Ледовом периоде» Софья Акатьева, Елизавета Берестовская, Вероника Жилина сейчас в мировом юниорском топе, Василиса Кагановская выросла в девушку неимоверной красоты, и входит в состав юниорской сборной страны, только поменяв партнера, а, допустим, казанские участники «ЛП» Максимилан Ермолин или Адель Набиуллин, по всей видимости, повесили коньки на гвоздь.

А как дела с казанскими фигуристами?

Впрочем, и без Ермолина с Набиуллиным, казанских воспитанников в нынешнем фигурном катании так много, что только успевай отслеживать их судьбу. Начнем с самой, пожалуй, загадочной. На нынешних соревнованиях Казань, среди прочих, представляет юниорка Инга Гургенидзе. Казалось бы, ничего особенного, отчество у девушки Зурабовна, из-за чего ее грузинская фамилия выглядит вполне логичной. Только в прошлом году она была Никитина. Любопытно, какие правила разрешают менять фамилию аж в 12 лет? В любом случае, будем болеть за казанскую фигуристку, которая, скорее всего, отберется в юниорский финал Кубка России.

Неприятная история приключилась,увы, с танцоршей Аделиной Галявиевой, которой, видимо, придется пропускать олимпийский сезон, возможно даже завершать карьеру. Ее партнер Луи Таурон заявил об уходе из спорта в связи с хронической травмой. Пара четыре года выступала вместе, дважды занимала 12-е места на чемпионате Европы и совершенно точно вышла на вторую роль в стране, после знаменитых Пападакис-Сизерон. Это была практически гарантия участия на Олимпиаде, но Галявиева-Таурон снялись даже с ноябрьского этапа Гран-при в Москве. Остается только посочувствовать в этом плане 25-летней уроженке Казани, которая сменила во Франции второго партнера, начиная с Лораном Абекассисом, но так и не стартовала на Олимпиаде. Любопытно, что Таурон ранее катался также с россиянкой Анжеликой Абашкиной, которая вернулась в Россию, где встала в пару с Павлом Дроздом. Его партнерша Ксения Конкина завершила карьеру, и замена ей нашлась во Франции. А сход Галявиевой и Таурона и переход еще одной французской пары пары Лорио-Ле Гак дает шанс дебютировать в Пекине третьей россиянке — Евгении Лопаревой, которая вместе с партнером Жоффри Бриссаром автоматически становится второй парой Франции.

Ее партнер Луи Таурон заявил об уходе из спорта в связи с хронической травмой. Фото instagram.com/delya_delchonok

Галявиева начинала в Казани у Вячеслава Павлова, ушедшего из жизни в ноябре 2020 года, и федерации фигурного катания Татарстана, по уму, также необходимо учреждать какой-либо турнир или давать имя тренера уже имеющемуся, как и в случае с мемориалом Геннадия Тарасова. Зато у 17-летнего экс-казанца Глеба Лутфуллина как раз есть микроскопические шансы дебютировать на Олимпиаде поскольку многие старшие товарищи проваливают начало сезона. Что касается Глеба, то он залечил травму, из-за которой пропустил весь прошлый сезон, и сейчас вышел в финал юниорского Гран-при, выиграв два своих этапа. В финале будут еще три россиянина, канадец с китайскими корнями, и очередной фигурист из США, родители которого перевезли из бывшего СССР. Речь об Илье Малинине, мама которого уроженка Новосибирска Татьяна Малинина, выступавшая за солнечный Узбекистан.

Если ничего не случится, то на Олимпиаде дебютирует казанец Константин Милюков, выступающий за Белоруссию. На прошлом чемпионате мира Милюков лично завоевал путевку для страны, но она не была именной. Однако на недавних соревнованиях в Минске Милюков занял второе место, немного отстав от россиянина Андрея Мозалева, зато опередив своего конкурента по сборной Белоруссии на «трамвайную остановку», примерно, как Самоделкина всех остальных в Казани.

У 17-летнего экс-казанца Глеба Лутфуллина как раз есть микроскопические шансы дебютировать на Олимпиаде поскольку многие старшие товарищи проваливают начало сезона. Фото instagram.com/_gleb_l7_31

Впереди — Универсиада

Уже через месяц в швейцарском Люцерне стартует Зимняя международная Универсиада, перенесенная с начала нынешнего года. Интерес к ней повышается благодаря тому, что это первый крупный международный старт нынешнего сезона, только за ним последует финал Гран-при. И насколько радужно у нас выглядят перспективы участия на Гран-при, затем на Олимпиаде, чемпионатах Европы и мира, в том числе, и юниорском, настолько же невнятно все со студенческими стартами.

И Гулякова и Нугуманова, потенциальные участницы Универсиады, выглядели в Казани не очень , как и Самодурова в Сочи. Пока что только Самодурова и объявила о своем участии в Универсиаде, хотя состав уже необходимо собирать. В том числе и потому, что студенческие соревнования имеют свои критерии, и возрастные, в том числе. К примеру, на Универсиаде 2017 года не смогла стартовать танцевальная пара Ильиных — Шибнев, по той причине, что партнер не был студентом. Даже домашняя Универсиада 2019 года в Красноярске вспоминается неразберихой в том плане, что среди твердых участников на ней значились Елизавета Туктамышева (стартовала в итоге Мария Сотскова), вместо пар Кошевая-Бушланов и Озерова-Бобров выступали Ефимова и Коровин, в итоге ставшие чемпионами, вместо Скопцовой и Алешина катались Шпилевая и Смирнов.

И это 2019 год, доковидный, по сути, и родной город Красноярск. А сейчас слишком много препятствий может возникнуть в случае форс-мажора, и никакой возможности заменить не представится. В том числе и потому, что Универсиада пройдет с 11 по 21 декабря, а уже с 21 декабря в Челябинске стартует чемпионат России, отборочный для участия на чемпионате Европы, а потенциально еще и на Олимпиаду.

Джаудат Абдуллин