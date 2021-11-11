Бизнес-аккаунт дня: челнинские «няни особого назначения»

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 192-я

В 2020 году известный российский фонд «Клуб добряков» запустил в нескольких городах страны новый проект «Няни особого назначения». Его цель — помощь семьям, где воспитываются дети с ОВЗ. Одним из первых такой сервис появился в Набережных Челнах. Его бизнес-аккаунт в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

С заботой об особенных детях

Весной прошлого года в Набережных Челнах был создан сервис по уходу за детьми с особенностями развития и здоровья «Няни особого назначения». Няни помогают родителям таких детей получить свободное время для работы, восстановления ресурса или личной жизни. Каждый из сотрудников проходит специальное обучение, а приход няни по желанию родителей может носить разовый характер, частичную или полную занятость.

Сегодня в челнинском проекте участвуют 6 специалистов. Они работают с детьми, страдающими ДЦП, эпилепсией, аутизмом, РАС и проблемным поведением, а также с трахеостомой, зондом, гастростомой и ТМНР. Няни приходят на подмогу не только челнинским, но и нижнекамским семьям. Аналогичный сервис вскоре появится и в Казани.

Сегодня аналитический разбор страницы сервиса нянь в Instagram провела команда казанского digital-агентства Yield’s Trail. Его эксперты специализируются на создании продающих сайтов, контекстной рекламе, услугах SMM и комплексных решениях для бизнеса.

Описание профиля, чтобы максимально точно и информативно рассказать об услуге

Шапка профиля. Ник профиля в целом понятный, дает понять, о чем аккаунт. и обозначает локацию услуги. А вот имя хотелось бы доработать. Сложно сразу сказать, какой вариант подобрать, так как ниша узкая. Сейчас имя — «няни особого назначения |Челны». Но пользователям, которым нужна такая услуга, вряд ли будут искать нянь особого назначения. Чаще в поиске используется запрос — няни для особых детей. Рекомендуем в данном случае провести опрос клиентов, какой запрос они использовали, когда искали нянь для своих детей. Хорошо, что, как и в нике, в имени указана геолокация.

В описании профиля должна быть информация, которая помогает пользователю принять решение о заказе вашей услуги. Из описания информацию о «Клубе добряков» нужно убрать. Об этом есть информация в Taplink. Можно сделать об этом пост или добавить в «Актуальное». Также из описания нужно убрать номер телефона — для контактов есть специальные места в профиле, а также в Taplink. Размещая лишнюю информацию, вы сокращаете количество знаков, которые можете использовать для продающей информации. Для описания дается всего 150 символов.

Здесь необходимо максимально точно и информативно рассказать об услуге. Важно рассказать о том, что няни проходят специальную подготовку, снять все возражения и опасения потенциальных клиентов. Расскажите, что есть разные тарифы, дайте информацию о том, как заказать услугу. Детям с какого возраста предоставляется услуга? Перед ссылкой на Taplink разместите призыв к действию, например «Пригласите няню» или «Закажите услугу».

В качестве аватара выбран логотип компании. Учитывая, что аккаунт все-таки коммерческий, стоит пересмотреть аватар. Такой аватар больше подойдет благотворительному фонду.

Обложки актуального выполнены в едином цветовом решении. Подписи лучше размещать под обложками и не дублировать подписи на самих обложках. Сейчас названия на обложках и в подписях не совпадают и только путают пользователей. Рекомендуем сделать отдельный раздел с тарифами и с информацией про проверку нянь.

Аккаунт еще молодой, постов не так много, и поэтому хорошо видно, что в самом начале использовался в оформлении единый стиль, но позже от него отошли. Рекомендуем все же вернуться в оформлении к единому стилю, использовать выбранные цвета. В постах сейчас используются различные шрифты, но их должно быть не больше двух.

Продвижению поможет сотрудничество с экспертами

В ленте не используется видеоформат. Рекомендуем начать его применять. Во-первых, это поможет увеличить охват, а во-вторых, увеличит вовлеченность. Кроме того, пользователям будет комфортнее выбрать няню для своего ребенка, посмотрев видео с ней. Это можно сделать в формате краткого рассказа няни о себе, либо видео, где няни рассказывают о работе, с какими сложностями они сталкиваются и как их решают.

Согласно данным сервиса по анализу аудитории, средняя вовлеченность на аккаунте 3,7% — неплохой результат. Но есть показатели, по которым видно, что не вся аудитория является целевой. Так, например, коммерческих аккаунтов в подписчиках 20,8%. Коммерческие аккаунты в вашем случае с минимальной вероятностью являются действующими или потенциальными клиентами. Учитывая соотношение подписок и подписчиков, можно с уверенностью сказать, что в качестве стратегии набора подписчиков использовали массфолловинг и масслайкинг. Об этом же говорит и показатель взаимной аудитории — 114%. Рекомендуем удалить подписки до минимума и почистить подписчиков.

Также о том, что у аккаунта нецелевая аудитория, говорит низкое количество комментариев, несмотря на то, что в постах пользователей призывают к общению, просят высказать свое мнение. Стоит поработать и с модерацией — комментариев у профиля мало, при этом не все получают от вас ответ.

Как вариант продвижения аккаунта среди вашей целевой аудитории рекомендуем делать совместные эфиры на актуальные темы с экспертами, работающими с особенными детьми. Либо использовать новую функцию в Instagram — «Соавторство» — и делать с экспертами посты, которые будут видеть и ваши подписчики и подписчики эксперта. Это могут быть как текстовые посты, так и reels.