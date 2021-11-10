Электросамокаты: что было, что есть и на чем Минтранс остановится

Фото: шеринговый сервис Whoosh

Затянувшееся до ноября бабье лето с одной стороны позволило заметно продлить сезон поездок на электросамокатах, а с другой — дополнительно присмотреться к этому виду транспорта и правилам его использования. Весной и летом во многих городах России отмечался бум езды на самокатах с электроприводом. Если раньше такой транспорт для коротких поездок использовался преимущественно в парках и скверах, то теперь припаркованные самокаты, в том числе доступные для аренды, стали встречаться на остановках, возле входных групп ТЦ и в других общественных местах. Фактически — их теперь можно было увидеть везде, в шаговой доступности. И такая близость к клиентам быстро принесла результаты.

Так, по данным Whoosh с марта по сентябрь 2021 года пользователи сервиса в одной только Казани проехали более 4,8 млн км. За год общее количество поездок выросло почти в шесть раз. В то же время развитие кикшеринга — то есть аренды электросамокатов — стало почвой для оживленных общественных дискуссий об их пользе и вреде.



К чему причислить?

Противники такого вида СИМ (средств индивидуальной мобильности) приводили аргументы о бесконтрольном оставлении их на тротуарах, остановках и в других местах, затрудняющем перемещение горожан, росте травматизма и ДТП с участием самокатов и т. д. А вот армия сторонников считает СИМ экологичной и доступной альтернативой личному и общественному транспорту и проблему видит в отсутствии необходимой инфраструктуры. «Реальное время» совместно с Whoosh подводит итоги самокатного сезона и строит прогнозы на развитие отрасли.

В Европе мода на электросамокаты началась на несколько лет раньше, чем в России. Но и там, несмотря на высокую культуру поведения на дороге, долгое время без наездов на пешеходов и столкновений с автотранспортом не обходилось.

Все дело в том, что СИМ с передвигающимся на нем человеком по началу не имел статуса, который позволял бы выделить его как отдельного участника дорожного движения. «Самокатист» — не пешеход, не велосипедист и никак не водитель авто. Так где же ему передвигаться и по каким правилам?

«Самокатист» — не пешеход, не велосипедист и никак не водитель авто. Так где же ему передвигаться и по каким правилам?

Куда самокатится мир

Разные страны ответили на этот вопрос по-разному. В Германии электросамокаты были в опале до лета 2019 года. Тогда их статус наконец прояснился: судя по отведенным ему ролям, это почти велосипед. По крайней мере, на нем можно рассекать по велодорожкам, обочинам и краям дорог на скорости не более 20 км/ч в городской черте. Но на тротуар — табу. Впрочем, для немцев это вряд ли стало проблемой — общая протяженность велодорожек в Берлине в 2021 году составляет 1 500 км, а в ближайшем будущем ее продолжительность увеличится до 3000 км.

В Испании ПДД в отношении электросамокатов разнятся от города к городу. Так, например, в Валенсии владельцам легковесных СИМ (до 25 кг) разрешили ездить по тротуарам на скорости до 10 км/ч, что примерно равно скорости человека во время интенсивной пробежки. А в Барселоне с 2017 года разрешено передвигаться на электросамокатах только по велодорожкам или по проезжей части центральных улиц. С парковкой еще строже: самокаты могут ждать своих владельца только на местах для мотоциклов и велосипедов. За оставление СИМ на тротуаре, а также привязывание тросом к столбам или деревьям можно схлопотать штраф. Как, впрочем, и за езду в наушниках или «под мухой».

В Великобритании электросамокаты легализовали летом прошлого года. Но не все, а только прокатные, имеющие специальную маркировку и номера. Прокатиться на таком СИМ можно по улицам в определенных зонах при наличии водительских прав. Водительское удостоверение, госномер — получается, на Туманном Альбионе самокат — родственник мотоцикла или автомобиля.

На Туманном Альбионе самокат — «родственник» мотоцикла или автомобиля

А как в России?

Наши законодатели пока ограничились определением СИМ, как устройства, имеющего одно или несколько колес (роликов), предназначенного для передвижения человека посредством использования электродвигателя или мускульной энергии человека. В эту большую группу наряду с электро- и обычными самокатами попали скейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и даже роликовые коньки.

Минтранс РФ представил поправки в правила дорожного движения, направленные на регулирование средств микромобильности, которым еще предстоит пройти финальное согласование. Согласно нововведениям, на электросамокатах будет разрешено ездить по тротуарам, велодорожкам и проезжей части. Но только на легких — менее 35 кг весом, и на скорости не выше 25 км/ч. А вот устройствам, весящим более 35 кг, открыта для передвижения лишь правая сторона проезжей части. При этом самокат должен быть оснащенным тормозами, звуковым сигналом, светоотражателями и фонарями.

СИМ — устройство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для передвижения человека посредством использования электродвигателя или мускульной энергии человека

Правила в Казани

Пока поправки не вступили в силу, отрасль регулируется на уровне муниципалитетов. Так, ряд городов, включая Казань, призвал шеринговые компании к ограничению скорости до 25 км/ч. Электросамокаты Whoosh изначально были ограниченны этой скоростью, поэтому ничего менять не пришлось. Таким образом, на самокате, взятом в прокат, полихачить не получится. Как и бросить его посреди оживленной улицы. В отличие от многих европейских городов, в Казани завершить поездку можно только на специальной парковке, отмеченной в приложении. В другом месте приложение не позволит вам завершить сессию без штрафа.

Более того, в этом сезоне Whoosh внедрил «медленные» зоны, попадая в которые электросамокат автоматически снижает скорость до 15 или 10 км/ч, в зависимости от места. В частности, такие зоны действуют практически везде в центре Казани. На набережной со стороны улицы Шигабудтина Марджани ограничение до 10 км/ч действует на всей длине, это связано с большим трафиком пешеходов. До 15 км/ч ограничено движение в парках, например, в ЦПКиО им. Горького, парке Тысячелетия и парке «Черное озеро», в саде «Эрмитаж» и других зеленых зонах города. Быстрее 15 км/ч нельзя проехать по улице Карла Маркса, Баумана, Кремлевской и других крупных улицах Казани.

Чтобы следить за порядком на парковках, в городе дежурят специальные бригады ребалансеров. Они наблюдают за целыми парковочными зонами, наводят порядок, аккуратно расставляет электросамокаты так, чтобы они никому не мешали, а также разгружают нагруженные парковки, распределяя самокаты по соседним точкам, где их, напротив, может не хватать.

При соблюдении правил можно использовать электросамокаты на тротуарах, следя за безопасной дистанцией и не создавая помех другим участникам дорожного движения

Все это позволяет использовать электросамокаты на тротуарах, следя за безопасной дистанцией и не создавая помех пешеходам, велосипедистам, а также другим пользователям микромобильного транспорта. Тем более что в Казани, как и во многих российских городах, пока не создана инфраструктура для СИМ — недостаточно развита сеть велодорожек (по крайней мере, с их помощью еще невозможно добраться из одного конца города в другой), а загруженность большинства дорог не позволяет выделить полосы, пусть и узкие, под самокаты.



Whoosh также напомнили, что, по условиям сервиса, самокат нельзя арендовать несовершеннолетним и в состоянии алкогольного опьянения. Предостерегают пользователей и от выполнения каких-либо трюков — это верный способ получить травму или нанести ее другому. В этом смысле электросамокат ничем не отличается, скажем, от велосипеда: управляя им, необходимо находиться в ясном сознании и быть бдительным.

Где парковать?

Летом 2021 года исполком Казани разработал стандарт парковки электросамокатов на тротуарах и в пешеходных зонах. Что этот документ предписывает пользователям и операторам кикшеринга, комментирует представитель Whoosh:

«Следуя этому стандарту, мы не позволяем парковать более 10 самокатов на одной парковочной площадке, исключая парковые зоны и набережные. Насколько нам известно, и другие сервисы также следуют этим правилам. Таким образом, и пешеходам остается достаточно места, и любителям самокатов есть из чего выбрать», — говорит Юлия Камойлик, директор по маркетингу и PR Whoosh. — «Помимо этого, мы тщательно выбираем места для парковки самокатов, избегаем уклонов рельефа, просчитываем риски опрокидывания. Контроль за парковкой заложен в нашем мобильном приложении, а с лета он усилен».

Как пояснили в компании, если пользователь паркуется где попало и не соблюдает другие условия сервиса, то на него накладывается штраф, а при злостных нарушениях блокируется возможность использования приложения. Выстраивая взаимодействие с шерингом на основе добропорядочности, ответственности, уважения к себе и окружающим, пользователь может рассчитывать на акции и поощрительные бонусы.

При этом сервис отмечает, что аварийность, то есть причинение любого ущерба пользователю — от разбитого смартфона до сломанной ноги, — в Whoosh стремится к нулю, менее 0,01% от поездок. Самые тяжелые травмы связаны с нарушением правил пользования электросамокатом: поездками вдвоем или в состоянии опьянения, передачей управления несовершеннолетнему, движением по автодорогам, выездами на дороги без спешивания на перекрестках.

За длинный сезон казанцы распробовали электросамокат, и оказалось, что на нем можно не только совершать многокилометровые развлекательные прогулки по городу, но и ездить на работу

«В ближайшее время мы выпустим курс по безопасному вождению электросамоката, где каждый сможет познакомиться с устройством электросамоката, правилами его использования и принципами ответственного вождения», — говорит Юлия.

За длинный сезон казанцы распробовали электросамокат, и оказалось, что на нем можно не только совершать многокилометровые развлекательные прогулки по городу, но и ездить на работу, забыв об утренних пробках. По данным Whoosh, более 80% от всех поездок на их электросамокатах совершаются по транспортному сценарию. Это отличный вариант для тех, кто боится опоздать на важную встречу, любит давать полезную нагрузку вестибулярному аппарату или просто предпочитает не пользоваться общественным транспортом в очередную волну пандемии.

Подготовлено при участии специалистов шерингового сервиса Whoosh