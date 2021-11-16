Выданный Минзему Татарстана вексель «Анкор банка» назвали подделкой

В отношении самого Андрея Коркунова суд запросил в ФСБ данные о пересечении им госграницы — в арбитраж он не приходит

Фото: Дарья Пинегина

Как стало известно «Реальному времени», Минземимущества Татарстана в Арбитражном суде Москвы пытается войти в реестр личных кредиторов владельца «Анкор банка» Андрея Коркунова. Сумма требований 607 млн рублей основана на долге банкира по выданному им в 2018 году векселю. Конкурсный управляющий банка в лице АСВ возражает, по мнению юристов госкорпорации, документ — подделка. То же самое заявил и сам бизнесмен. Между тем, не добившись явки Коркунова, улетевшего из России еще год назад, Арбитражный суд Москвы затребовал у пограничников ФСБ информацию о фактах пересечения им границы. Кондитера, решившего стать банкиром в Татарстане при помощи Павла Сигала (оба — вице-президенты «Опоры России»), подкосили неверный расчет и мировой кризис. Теперь его банк должен кредиторам 6,6 млрд рублей, а его конкурсная масса в шесть раз меньше.

Спорный вексель на 607 млн

Минземимущества РТ пытается войти в реестр кредиторов обанкротившегося владельца «Анкор банка» Андрея Коркунова с суммой требований 607 млн рублей. Конкурсник «Анкора» — АСВ — активно возражает и уже пытался оспорить сделку по выдаче банкиром векселя министерству. Этот документ и послужил основанием для татарстанских чиновников подать иск.

Месяцем ранее московский арбитраж, где рассматривается дело о личном банкротстве Коркунова, потребовал у Пограничной службы ФСБ России информацию о фактах пересечения бизнесменом государственной границы Российской Федерации в период с 2015 года по настоящее время — причиной стало то, что владелец «Анкор банка» не пришел ни на одно заседание по делу.

Еще в марте суд признал Коркунова банкротом и запустил процесс реализации его имущества. Татарстанский Минзем претендует на 607 млн рублей, из которых 490 млн — сумма основного долга, 73,5 млн — проценты по векселю, 15,8 млн — проценты за пользование чужими денежными средствами, еще 27,8 млн — за пользование чужими деньгами за период с 01.10.2019 по 02.10.2020.



Еще в марте суд признал Коркунова банкротом и запустил процесс реализации его имущества. Фото: Максим Платонов

«Коркунов указывает на то, что надпись выполнена не им»

Заявитель и должник, однако, в очередной раз не явились в суд, а представитель финуправляющего банкира Павел Осипов просил приостановить производство. В результате суд отложил рассмотрение заявления татарстанского министерства до сегодняшнего дня.

Любопытно, что сам Андрей Коркунов еще летом 2019 года обращался в суд, заявляя, что вексель Минземимущества, который дважды весной того года предъявляли ему двумя телеграммами — поддельный. Его представитель в Вахитовском районном суде Казани утверждал:



— А.Н. Коркунов указывает, что надпись 24.08.2018 выполнена не им, а иным лицом, что, по его мнению, явно свидетельствует о признаках подделки, так как он с 2015 года постоянно проживает за пределами Российской Федерации и 24.08.2018 не мог составить данный вексель.

Как было установлено судом, 24 апреля 2019 года Министерство земельных и имущественных отношений РТ обратилось к нотариусу Казанского нотариального округа РТ Е.Н. Мальченковой с заявлением с просьбой предъявить простой вексель, составленный 24.04.2018. Согласно данным Минзема и нотариуса, вексель был выдан на сумму 490 млн рублей под 15% годовых. Представитель же Коркунова указывал на то, что «вексель не имеет подписи векселедержателя». Но суд в итоге отказал в иске Коркунова, чем косвенно подтвердил реальность векселя.

Однако конкурсник «Анкор банка» АСВ несколько месяцев пытается признать сделку между Минземом РТ и Коркуновым недействительной. В агентстве настаивают — вексель поддельный.

Конкурсник «Анкор банка» АСВ несколько месяцев пытается признать сделку между Минземом РТ и Коркуновым недействительной. Фото: tatarstan.ru

АСВ: «Выявлены признаки, указывающие на поддельный характер векселя»

Комментируя спор «Реальному времени», в пресс-службе АСВ сообщили, что требования банка были включены в реестр требований кредиторов Андрея Коркунова.

— В рамках указанного дела имеется обособленный спор по рассмотрению заявления Министерства земельных и имущественных отношений РТ о включении требования, основанного на векселе, в реестр требований кредиторов А.Н. Коркунова в размере 607 млн руб. Конкурсным управляющим Банка были выявлены признаки, указывающие на поддельный характер векселя, в связи с чем было подано заявление в Арбитражный суд Москвы для признания сделки по его выдаче недействительной и отказе во включении требований Министерства в реестр, — рассказали в АСВ «Реальному времени».

Доводы сторон суд выслушает 18 ноября.

«Татарстанская история» развития бизнес-империи Андрея Коркунова, основателя шоколадной фабрики «А. Коркунов» и до сих пор вице-президента организации «Опора России», началась более 10 лет назад. Предприниматель продал свой кондитерский бизнес вместе с одноименным брендом американской компании Wrigley (впоследствии поглощенной корпорацией Mars). В 2008 году вместе с партнерами приобрел казанский банк «Татэкобанк», ранее находившийся под контролем челнинского «Акибанка» и топ-менеджмента «Татэнерго».

Доли тогда распределились следующим образом: 49,4% ушли Галине Коркуновой, 13,4% — Андрею Коркунову, оставшаяся часть была распределена между коммерческим директором «Одинцовской кондитерской фабрики» Николаем Харченко и Сергеем Рыжовом. Интересно, что миноритарная доля в 4,25% досталась главе казанского ЗАО «Альтон» — Павлу Сигалу, соратнику Коркунова по «Опоре России». Именно Сигал, как говорили на рынке, и помог Коркунову с выбором нужного банка — в меру недорого и без серьезных финансовых проблем.

Переименовав купленный банк в «Анкор» и сделав поначалу ставку на кредитование малого и среднего бизнеса (а именно он находится в центре внимания «Опоры»), пытаясь превратить его в банк федерального масштаба, Коркунов не просчитал влияния мирового экономического кризиса. Попытки спасти ситуацию успехом не увенчались. В 2017 году, после еще одного кризиса в российской экономике, банк лишился лицензии. Крах произошел в те же дни, что и у «Татфондбанка» и «Интехбанка» (наблюдатели говорили, что «отток ликвидности в банке Коркунова спровоцировали панические настроения вкладчиков на фоне банкротства группы ТФБ»).

Крах произошел в те же дни, что и у «Татфондбанка» и «Интехбанка». Фото: Максим Платонов

Почему Коркунов «бежал»

Активы Татэкобанка на 1 апреля 2008 года составляли 2,2 млрд рублей, собственный капитал — 248 млн рублей. В июне 2017 года временная администрация по управлению казанским «Анкор банком» (на тот момент лично Коркунову уже принадлежало 49,7% банка) выяснила, что перед отзывом лицензии руководство банка «осуществило ряд сделок с ценными бумагами, которые имеют признаки вывода ликвидных активов, а также сокрытие ранее выведенных активов». Об этом говорилось в материалах Центробанка:

«По оценке временной администрации, стоимость активов «Анкор банка» не превышает 2,9 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 6,5 млрд рублей».

Кроме того, было обнаружено «низкое качество ссудного портфеля банка, обусловленное кредитованием заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность, не способных исполнять свои обязательства, а также организаций, не ведущих реальную хозяйственную деятельность».

Коркунов взял в своем банке два кредита на 2 млн рублей и не вернул их — это и стало поводом для иска о его личном банкротства. В марте этого года по требованию АСВ суд признал банкира финансово несостоятельным. Здание банка на ул. Братьев Касимовых в Казани продали в апреле — оно перешло к ООО «Торговый дом «Радуга» за 65 млн рублей.

Но основной иск АСВ подавало в Арбитражный суд РТ, желая привлечь Коркунова и других лиц, контролировавших банк, к субсидиарной ответственности на сумму 5,94 млрд рублей. Бизнесмен к тому моменту успел покинуть страну.

На заседаниях в арбитраже адвокат банкира заявлял, что его «доверитель обладает достаточным имуществом для удовлетворения требований банка», однако сложностью было то, что «Андрей Коркунов в тот момент находился за границей и якобы не мог связаться с кредиторами».



Основной иск АСВ подавало в Арбитражный суд РТ, желая привлечь Коркунова и других лиц, контролировавших банк, к субсидиарной ответственности на сумму 5,94 млрд рублей. Фото: Максим Платонов

У бизнесмена почти нет имущества, кроме мотоцикла

Как писала газета «Реальное время», среди имущества у владельца банка Андрея Коркунова значатся лишь нежилое помещение, мотоцикл и доли в уставном капитале. Платить ему формально нечем.

Кредиторам банка первой очереди выплатили 647,8 млн рублей, второй очереди — пока ничего. Всего кредиторам первой очереди финансовая организация должна — 5,2 млрд рублей, второй очереди — 95 млн, третьей очереди — 770 млн рублей. Требования, подлежащие удовлетворению после требований третьей очереди, независимо от даты их предъявления — еще почти 500 млн рублей.

Итого — «Анкор» должен кредиторам 6,6 млрд рублей. При этом конкурсная масса банка составляет в шесть раз меньшую сумму — лишь 1,1 млрд рублей по данным на 1 октября 2021 года (еще 3,2 млрд рублей — «активы» банка, но там речь идет о кредитах другим клиентам, которые еще надо вернуть).



Газета «Реальное время» направила запрос в Минземимущество РТ, с просьбой рассказать об обстоятельствах получения векселя и позиции по спору в московском арбитраже. Ответ будет опубликован по получении.