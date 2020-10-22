Сигал Павел Абрамович
Общая информация
Родился 5 июня 1954 в г. Винница, Украина.
Образование
1978 г. — окончил Казанский химико-технологический институт по специальности «инженер-физик».
1989 г. — окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «механик».
Владеет английским языком. Кандидат технических наук.
Трудовая деятельность
1978-1989 гг. — инженер, младший научный сотрудник, старший научный сотрудник Казанского химико-технологического института.
1989-1996 гг. — генеральный директор научно-технического центра «Экология».
1996-1998 гг. — генеральный директор ОАО «Диона».
С 1998 г. — генеральный директор ЗАО «Альтон».
С 2002 г. — президент Центра микрофинансирования, председатель совета по экономической политике и предпринимательству при Главном Федеральном инспекторе по РТ.
2002-2005 гг. — председатель регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» в Татарстане.
2005-2012 гг. — вице-президент «ОПОРА РОССИИ», руководитель комитетов «ОПОРЫ РОССИИ» по микрофинансированию и развитию кредитной кооперации, по проблемам самозанятости, микропредприятий и рынков.
2006-2008 гг. — председатель постоянной комиссии по экономике, развитию предпринимательства и других институтов рынка.
С 2008 г. — председатель координационного совета по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в РТ.
2009-2012 гг. — председатель регионального отделения в РТ Всероссийской политической партии «Правое дело».
С марта 2012 г. — первый вице-президент по региональному развитию Общероссийской Общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».
2012-2017 гг. — проректор по инвестициям Казанского государственного технологического университета.
С 30 декабря 2018 г. — заместитель председателя правления Автоградбанка.
Член административного совета Торгово-промышленной палаты РТ, член экспертного совета при Межведомственной комиссии по социально — экономической реформе.
Награды и звания
Награжден медалью «В память 1000-летия Казани», нагрудными знаками Внутренних Войск МВД РФ «За отличие в службе» первой и второй степеней. Имеет благодарственное письмо от полномочного представителя Президента РФ в Приволжском Федеральном округе, удостоен благодарности Правительства РФ за активное участие в реализации задач модернизации отечественной экономики.
Автор и соавтор более 25 научных публикаций, 45 авторских свидетельств и патентов в области процессов и аппаратов химической и пищевой технологии.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, ул. Право-Булачная, 13
- Телефон: (843) 292-02-70
- Email: psigal@mail.ru
Дата последнего обновления: 22.10.2020