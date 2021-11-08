Российские пловчихи так блистательно не выступали даже во времена СССР

Триумфом России завершился чемпионат Европы по плаванию на короткой воде

24 медали, из которых 11 золотых были завоеваны на дорожках Дворца водных видов спорта в Казани. И это все на фоне большого количества четвертых мест, лишения серебряной награды в эстафете, и «полуторного» состава мужской сборной страны, поскольку шесть членов основного состава сборной предпочли отдых. «Реальное время» восхищается дружиной Владимира Сальникова и Сергея Чепика, переживших шквал критики в олимпийском Токио.



Подобного наши пловчихи никогда не демонстрировали

Главные итоги казанского чемпионата Европы состоят в том, что Россия выиграла командный зачет, опередив очень хорошо выступавшие команды Нидерландов и Италии. Правда, стоит отметить, что итальянцы, уступив по золотым, завоевали больше всех медалей. Выводя за скобки олимпийские старты в Токио, можно провести параллели с чемпионатом Европы в обычных бассейнах, где россияне уверенно были вторыми, хотя опять же итальянцы тогда завоевали наград больше нас, но уступили по золоту. Но майский Будапешт и ноябрьская Казань серьезно отличались для россиян в другом: в составе. Вот список призеров ЧЕ в Будапеште, не доехавших до Казани: у мужчин — Мартин Малютин, Андрей Минаков, Антон Чупков, а также Кирилл Пригода, и у женщин Юлия Ефимова.

Изначально о своем неучастии в казанском чемпионате объявили два вице-чемпиона Токио-2020 Михаил Вековищев и Михаил Довгалюк, завоевавшие эти медали в эстафетном плавании 4 по 200 метров вольным стилем. Тогда в олимпийском Токио партнерами ребят были Евгений Рылов и казанец Александр Красных. Но двух Михаилов можно понять, поскольку в Казани им реально ничего не светило, а вот в декабрьском Абу-Даби есть все шансы подняться на пьедестал почета. Дело в том, что отличие европейских и мировых чемпионатов состоит еще и в том, что на европейских турнирах в два раза меньше эстафет, и нет комбинированных и вольных эстафет на 100 и 200 метров. А именно «гордость нации» — эстафета на 200 метров это реальный шанс отличиться для наших ребят, включая Красных.

Кстати, и в Будапеште чемпионская эстафета 4 по 200 вольным стилем состояла из Вековищева, Малютина и Александра Красных, который выступал в Казани постольку-поскольку, пребывая, как и Евгений Рылов в состоянии далеком от оптимального. Настолько далеком, что Рылов даже снялся по ходу чемпионата. Без медалей остался и Григорий Тарасевич, для которого стартовать в Казани было необходимо, а вытаскивать из себя быстрые секунды — невозможно, поскольку пик формы пришелся на Олимпиаду, на алтарь которой было брошено все.

24 медали, из которых 11 золотых были завоеваны на дорожках Дворца водных видов спорта в Казани. Фото dspkazan.com

Субботние аномалии

Наконец, о блестящем выступлении наших девушек (три победы Анастасии Кирпичниковой, две — эстафетных команд, плюс золото Евгении Чикуновой и Светланы Чимровой). Дважды россиянки выигрывали максимальное количество наград на дистанциях, это Чикунова и Мария Темникова на 200 метров брассом и Кирпичникова с Анной Егоровой на 400 метров вольным стилем. Еще больше радуют эстафетные виктории. Для понимания, такого никогда не было в истории нашего национального плавания, включая СССР. 70 лет, как наши пловчихи начали участвовать в чемпионатах Европы, затем стартовали на Олимпиадах, включились в чемпионаты мира, плюс короткая вода на мире и Старом Свете. И за все это время выиграли только три эстафеты, и ни разу не побеждали дуплетом.

Между тем, в субботу в Татарстане на спортивных аренах творились какие-то чудеса в решете. На футболе в Нижнекамске были удалены два капитана астраханского «Волгаря», причем, первый капитан был удален за то, что ударил партнера по команде. В плавательном бассейне Дворца водных видов спорта тоже творилось невообразимое. В смешанной комбинированной эстафете россияне завоевали серебро, приплыв точно с таким же временем, как итальянцы. Тут опять же стоит отметить одну из наших девушек — Марию Каменеву, которая на последнем этапе выдержала натиск польки Катаржины Вацик. На финише нас разделили шесть сотых, но завоеванную было серебряную награду, увы, пришлось отдавать. Поляки обнаружили, что россияне по непонятной причине поменялись на стартовых этапах, что, кстати, заметил и ведущий трансляцию Денис Панкратов. Вместо Владимира Морозова стартовал Климент Колесников, хотя Панкратов озвучил Морозова, как стартующим, да и стартовые протоколы это демонстрировали. Обидно, досадно, но это не более, чем человеческий фактор. Или субботние аномалии спортивного Татарстана.

Кстати, нынешний год завершился чемпионатом мира по плаванию на короткой воде в ОАЭ. Только что там же свою очередную победу одержали «Наши ребята» из сборной по пляжному футболу, выиграв вслед за домашним чемпионатом мира еще и Межконтинентальный Кубок. Если продолжать искать параллели плавания и футбола, то почему бы нашим пловцам не упрочить свой успех в Казани победами в ОАЭ?

Настоящей героиней стала Арина Байкова из Латвии, принявшая участие сразу в 13 стартах последовательно, вначале на этапах Кубка мира в 50-метровом бассейне, затем на чемпионате Европы. Фото bb.lv

На Евро стартовали три спортсмена казанской программы ФИНА

Как сообщил «Реальному времени» сотрудник Дирекции спортивных проектов Наиль Янышев, на чемпионате Европы приняли участие три спортсмена, проходившие и проходящие обучение в казанском Центре ФИНА в Казани. Поскольку подобные старты являются своеобразным экзаменом для спортсменов и своеобразным аудитом для самой организации, любопытно узнать результаты этих участников. Настоящей героиней стала Арина Байкова из Латвии, принявшая участие сразу в 13 стартах последовательно, вначале на этапах Кубка мира в 50-метровом бассейне, затем на чемпионате Европы. Необходимо сказать, что Латвия никогда не был в топе даже советского плавания, по большому счету можно вспомнить только Арсена Мискарова, призера московской Олимпиады. Так вот Байкова не просто вышла в полуфинал, но и улучшила три результата на профильных дистанциях. Латвийка два года обучалась в Центре ФИНА, и Казань ей настолько понравилась, что она поступила здесь на обучение в КФУ. Черногорец Адо Гаргович, тренировавшийся полтора года, улучшил два своих результата, как и Бернат Аренас из Андорры, который, помимо прочего, установил национальный рекорд своей страны.

А как же татарстанцы на «родной» воде?

Выступления Красных и Тарасевича повторимся, можно было рассматривать только в контексте простартовки. Кандидатом в состав сборной был и член СК ВВС «Синтез» Егор Куимов, который прокомментировал для «Реального времени» свой план подготовки к сезону.

— Я готовился к короткой воде, но больше в плане проработки технических элементов, тех же поворотов, поскольку собираюсь сделать акцент на стартах в 50-метровом бассейне. Длинная вода — для меня и привычнее с детства, и интереснее, там совсем другие скорости. В связи с этим, я, скорее всего, не буду стартовать и на чемпионате России в Санкт-Петербурге, который является отбором на ЧМ в короткой воде.

Не люблю загадывать наперед, но озвучу свои планы на сезон, в которые входят подготовка, прежде всего, к домашнему чемпионату России 2022 года на длинной воде. Как обычно, на своей любимой дистанции 100 метров баттерфляем. Соточка для меня — это самое то, и разогнаться успеваешь, и, как говорят спортсмены, лактат поймать (Молочная кислота, после которой мышцы наливаются «свинцом», первый признак усталости на дистанции). Опять же вернусь к своему детству, как я с той поры выбрал сто баттом, так и идет, и на двести меня пока объективно не хватает. Для нее нужна совсем другая скоростная выносливость, над чем необходимо много работать.

Кандидатом в состав сборной был и член СК ВВС «Синтез» Егор Куимов. Фото minsport.tatarstan.ru

Егор Куимов: «Руководство «Синтеза» уловило тенденцию развития водных видов в республике»

Помочь в этом плане может достаточно новое направление «суша решает», то есть работа в спортзале, что хорошо и для профессионалов и для юных спортсменов. Проблема только в том, что в нынешние времена, когда зачастую тренировки проводятся дистанционно, трудно проследить насколько правильно спортсмен исполняет работу в тренажерном зале. Касаемо меня, я сам занимался по программе «суша решает».

Если говорить о моем мнении по итогам чемпионата Европы, то хочу отметить отличное выступление нашей команды, сформировался костяк для участия на чемпионате мира, и там ожидается очень интересная борьба за медали. Надо понимать, что там будут британцы, которые не приехали в Казань, австралийцы, американцы, правда, не знаю, привезут ли они основные составы. А это совсем другие скорости, и другой уровень борьбы за медали.

Родившись в Казани, и занимаясь здесь плаванием с рождения, я вижу, какое серьезно внимание уделяется в республике развитию водных видов спорта, большое количество желающих пришли в бассейны, включая родную для меня «Касатку». Хочу дополнительно отметить в плане развития водных видов спорта клуб по водным видам спорта «Синтез». Надо только говорить и писать о нем больше, потому, что ко мне иногда подходят, и спрашивают: «ты ватерполист»? Я объясняю, что нет. Руководство «Синтеза» вовремя уловило тенденцию развития водных видов в республике, и создало новый клуб, и это большой шаг к формированию плавательной империи. Пока только синхронисток и хайдайверов не хватает, чтобы назвать его полностью укомплектованным по всем водным видам спорта.

К словам Куимова хочется добавить одно примечание. Плавая шесть последних лет в одном из бассейнов Казани, автор совсем недавно столкнулся с ситуацией, описанной в советском кинофильме: «Хорошо плывет группа в полосатых купальниках». Группа девочек плыла очень красиво и слаженно, но оказалось, что это синхронистки, а таких же ровно и хорошо плывущих детей в группах плавания очень мало. Поэтому стоит посетовать, что у нас подчас даже в платных группах не учат правильному плаванию. Татарстан сформировал плавательную инфраструктуру, теперь вопрос не за количеством «воды», а за качеством работы тренерского состава. Отставать нельзя, общий уровень развития плавания в стране сейчас очень высокий, что лишний раз продемонстрировал чемпионат Европы в Казани.



Джаудат Абдуллин