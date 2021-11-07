Что связывает Сотникову и Липницкую, Медведеву и Загитову? Победы в Казани

На льду Дворца спорта, который празднует свой юбилей, стартует этап Кубка России по фигурному катанию

С 8 ноября казанский Дворец спорта традиционно примет участников четвертого этапа Кубка России по фигурному катанию. Одновременно этот турнир — еще и мемориал легендарного казанского тренера Геннадия Тарасова, одного из наставников нынешней участницы сборной России и своей однофамилицы Евгении Тарасовой. Турнир пройдет во время, когда казанский дворец отмечает свое 55-летие. «Реальное время» рассказывает об одном из самых «пожилых» спортивных объектов республики, а еще приводит обильный массив цитат из книги почетных гостей и посетителей Дворца спорта. Что писали Пугачева и Макаревич, Мирей Матье и Петросян — в нашем материале.

Аделина Сотникова: «В Казани решалась моя дальнейшая судьба»

— Я все время бываю здесь на этих соревнованиях, поскольку это одни из важнейших соревнований в России. Всего пять этапов [Кубка России] — в Москве, Сочи, Сызрани, Саранске и у вас, в Казани, — рассказывала два года назад «Реальному времени» Елена Чайковская. Знаменитый тренер советского и российского фигурного катания приехала тогда в столицу Татарстана накануне своего 80-летнего юбилея, и ее слова позволяют надеяться, что Елена Анатольевна и в этом году посетит соревнования в Казани, на которые пока что из сборников заявились только Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный.



Впрочем, только танцоры пока что озвучили свои планы тренировок, в отличие от коллег из других дисциплин, и количество звездных участников казанского этапа, конечно же, увеличится. Хотя и не дотянет до прошлогоднего, когда пандемия закрыла границы, и казанские зрители воочию увидели Трусову, Косторную и Хромых, Мишину с Галлямовым, Бойкову-Козловского и своих любимцев Тарасову и Морозова.

Хотя, увидели, конечное же, не впервые, поскольку Евгения Тарасова как раз-таки начинала на казанском льду, перейдя в группу своего однофамильца Геннадия Тарасова, вырастившего первого в истории Казани чемпиона мира среди юниоров Александра Фадеева. А Трусова и Косторная приезжали в Казань на юниорскую часть Кубка России, выигрывая эти старты. Как и Елизавета Туктамышева, и первая олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова, которая в интервью «Реальному времени» очень высоко оценила свою победу на казанском льду в рамках чемпионата России 2008 года.

Фото: ntv.ru

— Это одна из важнейших побед в моей жизни, потому что я впервые стала чемпионкой страны. В принципе, на этих соревнованиях решалась моя дальнейшая судьба, поскольку до их старта я не знала, что мне делать дальше: выступать или заканчивать со спортом? Но итоги чемпионата дали ответ на этот вопрос, мое сознание стало еще больше стремиться к тому, чтобы продолжить занятия спортом, уделять ему больше времени. Все поменялось настолько, что я тогда реально почувствовала желание выступать на международной арене, стать участницей больших чемпионатов Европы, мира, Олимпийских игр. После чемпионата в Казани это стало уже моей мечтой.



Липницкая, Медведева, Загитова побеждали в Казани

Нулевые годы стали расцветом казанского Дворца спорта как одного из важнейших спортивных объектов Казани. Три чемпионата России по фигурному катанию — 2003, 2006 и 2009 годов «привезли» в наш город олимпийских чемпионов Турина — Евгения Плющенко, Татьяну Тотьмянину и Максима Маринина, Татьяну Навку и Романа Костомарова.



Любопытно, что в нынешнем году именно старты в Турине, где проводилась европейская часть Гран-при, отчасти отняли у Казани большую часть звездных российских фигуристов, которые могли потенциально могли бы приехать сюда. С другой стороны, повторимся, Казань стала настоящей сценой, особенно для женского одиночного катания, поскольку успех 12-летних девочек Сотниковой и Туктамышевой на взрослом чемпионате страны, стал первым соревнованием, которое можно назвать звездной презентацией для последующего поколения звезд российской и мировой одиночки. Юлия Липницкая, Евгения Медведева, Алина Загитова выигрывали свои старты в Казани, а нынешняя звездочка Камила Валиева, как и упомянутая ранее Евгения Тарасова, делала на льду казанского Дворца спорта свои первые шаги на коньках.

Звезды «Салавата Юлаева» Линус Умарк и Тему Хартикайнен тоже запомнились казанским болельщикам с младых ногтей, поскольку в 2008 году стали участниками юниорского чемпионата мира, разделенного на два ледовых дворца. Финны и шведы, а также словаки, американцы и швейцарцы играли предварительный этап как раз на льду Дворца спорта, в то время, как россияне и канадцы соревновались в «Татнефть-Арене».

Как белорусские «Песняры» приобщились к казанскому хоккею

Первую значимую хоккейную победу на родном льду казанцы завоевали в 1998 году, когда «Ак Барс» выиграл звание чемпионов России. Именно для хоккеистов и строился ледовый дворец, введенный в эксплуатацию в 1966 году. Это была индустриальная победа властей автономной республики Татарии тех лет. А вот спортивных пришлось долго ждать.

Фото: ak-bars.ru

В Пензе без дворца спорта с искусственным льдом выросли шесть олимпийских чемпионов, в Кирово-Чепецке — трое, в Усть-Каменогорске — один (Борис Александров), и все это были результаты работы на обычных уличных ледовых площадках. Борис Александров, кстати, тоже запомнился посетителям казанского Дворца спорта — правда, в негативном смысле. После окончания одного из матчей он подъехал к судейскому столику и шарахнул по оградительному стеклу клюшкой. Говорят, что оно рассыпалось вдребезги.

Но это воспоминания, переходящие из уст в уста, а в самом Дворце есть еще документальные свидетельства, зафиксированные в книге почетных гостей и посетителей.

«Конечно, нравится. Конечно, мы как дома. Слова, слова. Они блюдут традиции. А, если к делу, то вложились мы весомо. В победный шаг СК имени Урицкого. «Песняры», февраль. 1976 года».

Это был тот год, когда «Урицкий» вернулся в первую лигу чемпионата СССР...

Парад звезд начинался с Мирей Матье

Первой звездой, которая посетила казанский Дворец спорта через год после открытия, была знаменитая французская певица Мирей Матье: «Все хорошо. Ваш друг Мирей Матье. 1967 год».

«Надеюсь, что еще много раз буду иметь возможность петь для этих тонких музыкальных слушателей», — это уже слова советской певицы Клавдии Шульженко. Клавдия Ивановна посетила Казань в августе 1971 года, когда получила звание народной артистки СССР. Это событие было приурочено к 65-летию певицы.



«Возвращение — от тяжких забот очищение. Возвращение — продление ночи и дня. Возвращение, спасибо тебе, возвращение, что ты не забыло меня! И в третий раз рад буду возвратиться на сцену, которая так тепло меня приняла» — а это слова поэта-песенника Ильи Резника, датированные июлем 1981 года. Эти строки — бескорыстный подарок маэстро, поскольку Илья Рахмиэлевич не использовал их ни в одной из своих песен.



«Спасибо за теплый прием. Приложу все силы удержать это хорошее отношение к моему творчеству». «Желаю успеха любому артисту на этой прекрасной сцене». «Спасибо за заботу и внимание. Лето было очень жаркое плюс горячий прием зрителей и работников дворца. Хорошо! Я хочу, чтобы такое мое лето не кончалось никогда». Эти три записи Алла Пугачева сделала в 1976, 1978 и 1981 годах.

Фото: wikipedia.org

Алла Борисовна ни разу не лукавила насчет теплого приема. Достаточно сказать, что в один из ее приездов рояль певицы на третий этаж гостиницы тащили бывший вратарь СК им. Урицкого и будущий тренер сборной России по хоккею. Собственно он, Владимир Васильев, об этом и вспоминал в одном из своих интервью, как один из моментов времен своей работы в СК имени Урицкого.

— У меня там был друг Яша. Бывший хоккейный вратарь стал администратором Госконцерта (скорее всего, речь идет о легендарном казанце Якове Клопоухе, прим. авт.). Однажды говорит: «У нас Пугачева гастролирует. Хочешь, познакомлю?» Приходим в гостиницу — а там мужики как раз рояль несут. Пугачева увидела Яшу: «О, ты вовремя. Да еще с товарищем. Подключайтесь». Тащить рояль пришлось на третий этаж.

«Третий раз спустя 12 лет я на гостеприимной земле Татарстана. Хочу подтвердить все, что я говорил ранее и добавить, что чем больше посещаешь этот край, тем больше его любишь». Это написал Муслим Магомаев в 1984 году.



«Необыкновенно польщены честью открыть альбом почетных гостей. Очень у вас нравится. «Машина времени», апрель 1985 года».



«Удивительное дело. Мы этот альбом открыли, мы его и закрываем. Хочется верить, что это не последний альбом, в котором мы напишем. Макар». А это — 1988 год. Очень символичные записи в альбоме для почетных гостей....

Источник: sportsarae.ru

Леонтьев и Ротару, Высоцкий и Караченцов, Жванецкий и Винокур, Карцев и Ильченко, ДДТ и Вахтанг Кикабидзе… Это только малая толика звезд советской и российской эстрады, которая посетила Дворец спорта, долгое время бывший одним из немногих сооружений Казани, которое достойно могло принять и спортивное сражение, и эстрадный концерт.

А одну из последних записей в альбоме для почетных гостей сделает Петросян. «Было очень приятно выступать у вас. Казанский зритель очень горяч и добр. Какая песня без баяна, ну, а Казань без Петросяна. 1990 год».