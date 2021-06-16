Аделина Сотникова: «Победа в Казани — одна из самых важнейших в жизни»

Олимпийская чемпионка Сочи о победе на татарстанской земле

Фото: Максим Платонов

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова приехала в Казань в качестве члена жюри на конкурс групп поддержки. В эксклюзивном интервью «Реальному времени» спортсменка отметила готовность татарстанской столицы к проведению Олимпиады, а также вспомнила о своих эмоциях от первой победы на чемпионате страны и олимпийского триумфа.

«Классно, что именно ученица Водорезовой смогла повторить ее достижение»

— Аделина, в 2009 году на чемпионате России в Казани, вы победили, опередив свою ровесницу Елизавету Туктамышеву. Сейчас вы можете сказать, что значила для вас та победа?

— Это одна из важнейших побед в моей жизни, потому, что я впервые стала чемпионкой страны. В принципе, на этих соревнованиях решалась моя дальнейшая судьба, поскольку до их старта я не знала, что мне делать дальше: выступать или заканчивать со спортом? Но итоги чемпионата дали ответ на этот вопрос, мое сознание стало еще больше стремиться к тому, чтобы продолжить занятия спортом, уделять ему больше времени. Все поменялось настолько, что я тогда реально почувствовала желание выступать на международной арене, стать участницей больших чемпионатов Европы, мира, Олимпийских игр. После чемпионата в Казани это стало уже моей мечтой.

На этих соревнованиях решалась моя дальнейшая судьба, поскольку до их старта я не знала, что мне делать дальше: выступать или заканчивать со спортом

— После той победы, вы с Туктамышевой, две 12-летние девочки выглядели настолько непосредственно, что трудно было им задавать вопросы о значимости этой победы, их ощущениях и прочем.

— Тогда я, наверное, не понимала, что такое конкуренция, хотя знала, что она есть, что все фигуристки будут бороться за звание чемпионки страны. Но лично я сама приехала не побеждать, а просто откатать свои программы хорошо, тем более что никаких путевок на соревнования мы с Лизой не могли получить в силу своего возраста. А я хотела просто проверить свои силы и возможности, ну, а когда уже выиграла, то не могла в это поверить.

«Олимпиада в Сочи запомнилась эмоциями»

— А ведь вы повторили достижение Елены Водорезовой, которая затем еще и дебютировала на чемпионате Европы и вскоре на Олимпиаде 1976 года в Инсбруке.

— Да, получается, что повторила достижение своего тренера, став еще одной 12-летней девочкой, которая выиграла чемпионат страны в столь юном возрасте. Потому что в эти годы девочка, наверное, в силу своего возраста должна еще с мамой за ручку ходить. Это очень классно, что именно ученица Елены Германовны смогла повторить достижение своего тренера. Правда, мы не сравнивали, кто из нас был моложе в дни этих побед, поскольку я не считаю правильным подобное сравнение. Елена Германовна — взрослый человек, который блистательно прошла свою непростую спортивную карьеру, мечтала вырастить олимпийскую чемпионку, и мы вместе воплотили эту мечту.

Это очень классно, что именно ученица Елены Германовны смогла повторить достижение своего тренера

— Вы сами подвели меня к тому, чтобы задать вопрос о Сочи и воспоминаниях о домашней Олимпиаде

— Чем мне запомнился Сочи-2014? Эмоциями (смеется). Это невозможно даже передать, ту атмосферу праздника, Олимпийскую деревню, где мы все жили, разные спортсмены, живущие под одной крышей, общающиеся друг с другом, с другой стороны, родные люди, и это все вместе один маленький, другой мир.



«Не буду выделять фаворитов»

— Буквально через полгода подобные олимпийские эмоции предстоит пережить участникам Игр-2022 года в Пекине. Расскажите, пожалуйста, о своих фаворитах в каждой из дисциплин фигурного катания.

— Если честно, то у меня сейчас нет времени, чтобы плотно следить за событиями в мире фигурного катания. Дело в том, что мое внимание сосредоточено на развитии собственной школы фигурного катания Sotka School, открытой в сентябре прошлого года. Я сама тренирую детей, помимо этого, у нас хороший тренерский состав, в который входят Максим Мирошкин (бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров 2013 года в паре с Линой Федоровой), Ольга Шишкова. Я вижу, как они работают, отдаются своему ремеслу, очень любят своих воспитанников, ученики их понимают. На начальном этапе развития школы в ней работали Ольга Колчанова и всем известный парник Федор Климов, перешедший сейчас в Центр олимпийской подготовки. Тем не менее хочу пожелать всем членам нашей сборной, которые поедут на Олимпиаду, удачи, но фаворитов я выделять не буду.

Считаю, что это правильное решение, здесь хорошие объекты, правда, больше это касается зимних видов спорта, лед, во всяком случае, здесь точно хороший

— Казань выдвинула свою кандидатуру на проведение летней Олимпиады 2036 года. Как бы вы могли прокомментировать эту инициативу?

— Я не впервые в Казани и, зная ее возможности, скажу: почему нет? Считаю, что это правильное решение, здесь хорошие объекты, правда, больше это касается зимних видов спорта, лед здесь точно хороший. Я могла это прочувствовать, катаясь здесь на соревнованиях, а затем участвуя в шоу. Я считаю, что во всяком случае надо попробовать заявиться, удачи вам!