«Подобное отношение к пользователям архива и привело к нашей встревоженности»

Ученые рассказали о встрече с руководством Госархива РТ, посетовали на закрытость ведомства и коллапс в работе

Фото: Максим Платонов

Руководство Государственного комитета РТ по архивному делу встретилось с активистами научного сообщества, недовольного переездом архива в село Столбище в Лаишевском районе. Ученые направили коллективное письмо президенту республики с просьбой вмешаться в ситуацию. В ответ Госархив РТ пригласил авторов обращения на встречу, чтобы разъяснить порядок работы с документами. Как итог — сохраняется один читальный зал на улице 8 Марта, куда из района будут привозить дела по заявкам исследователей. Кроме того, в администрации учреждения сообщили, что оригиналы документов будут выдавать на руки лишь в особых случаях. Подробности непростых переговоров — в материале «Реального времени».

Госархив сохранит один читальный зал в Казани

В Госкомитете РТ по архивному делу прошла встреча татарстанских ученых с руководителем учреждения Гульнарой Габдрахмановой, ее заместителями — Ильнуром Шариповым и Гульнарой Минзяновой, а также Ильдаром Шафиковым, директором Госархива РТ.

Подробностями разговора с «Реальным временем» поделилась одна из участниц встречи, историк и культуролог Энже Дусаева, один из соучредителей института городских исследований «Тамга». Вопросы задавали доценты КазГИКа Диана Файзуллина и Максим Григер, советник директора ГМИИ РТ по национальному искусству Дина Ахметова, профессор КФУ Дмитрий Мартынов, доцент КФУ Юлия Мартынова, научный сотрудник отдела новейшей истории Института истории Алина Галимзянова, профессор КНИТУ Муллагали Хадиев, а также сама Дусаева.



Поводом стало письмо с 354 подписями пользователей Госархива РТ, включая 76 ученых, в адрес президента Татарстана. В нем авторы обращения выразили обеспокоенность переездом архива в село Столбище, были высказаны опасения, что это серьезно отразится на исследовательской работе. Письмо инициировал институт «Тамга», в том числе — социолог Марья Леонтьева и историк Гузелия Гиматдинова.

Пользователи архива не должны, по словам Габдрахмановой, ездить в новое здание в Столбище, поскольку в Казани остаются читальные залы на 8 Марта и примерно до апреля продолжит работу читальный зал на улице Декабристов. Фото: tatarstan.ru

Как уже сообщало «Реальное время», сначала в построенное здание в Лаишевском районе переедут архивы с ул. 8 Марта и архив аудиовизуальных документов на Сибирском тракте, потом — фонды с Кремлевской и одного корпуса на Декабристов (но второй корпус останется на прежнем месте).

Встреча прошла — вопросы остались

Ученые по пунктам озвучили итоги встречи:

Пользователи архива будут работать только с оцифрованными документами, оригиналы будут выдаваться в особых случаях. Пользователи архива не должны, по словам Габдрахмановой, ездить в новое здание в Столбище, поскольку в Казани остаются читальные залы на 8 Марта и примерно до апреля продолжит работу читальный зал на улице Декабристов. Читальные залы будут работать в рабочем режиме с 15 декабря. Необходимые исследователям документы будут оцифровывать в надлежащем качестве и переделывать те, которые не соответствуют. При необходимости оригиналы будут доставляться в читальные залы на 8 Марта. На время студенческой архивной практики необходимые документы будут специально привозить из Столбищ. Руководство архива будет обсуждать возможность бесплатного удаленного доступа к оцифрованным копиям документов сотрудникам определенных институтов РТ, научно-исследовательских институтов, вузов. По зданию архива в селе Столбище после переезда проведут экскурсию. Остановка электропоезда появится недалеко от архива.

При этом, по словам участников встречи, ряд вопросов все равно остался без ответа:

— Насколько корректно не давать возможность работать с оригиналами, для чего тогда вообще нужны архивы? Насколько затратно возить необходимые оригиналы документов или целесообразно оставить часть фондов Национального архива и Центрального государственного архива историко-политической документации РТ в здании на Декабристов, чтобы исследователи и население при необходимости имели возможность работы с оригиналами? Когда реально будет все работать в рабочем режиме? Насколько возможно заключение договора о бесплатном удаленном доступе к оцифрованным копиям документов сотрудников определенных институтов РТ? Какова судьба здания на Декабристов? — перечислила их Энже Дусаева.

То, что сохранится читальный зал на улице 8 Марта, куда будут доставлять документы, а в последующем расширят площади, выглядит некоторой уступкой недовольным переездом. Однако ученые посетовали на двоякие впечатления от встречи.

— Не могу не отметить комментарий Гульнары Закариевны Габдрахмановой на высказывание Муллагали Бариевича Хадиева по поводу того, почему посетители архива узнают о переезде учреждения в последний момент, на что председатель Государственного комитета сообщила, что ни перед кем они отчитываться не обязаны, — говорит Алина Галимзянова. — Конечно, именно подобное отношение к пользователям архива и привело к подобной встревоженности с нашей стороны. Поскольку все мы были уверены в том, что для работы в архиве нам придется ездить в Лаишевский район. Вообще, создалось впечатление, что решение о сохранении читального зала на 8 Марта было принято накануне. Иначе на объявлении о переезде, развешенном на дверях архива, эта важная деталь была бы прописана.

Фото: Алина Галимзянова

«Любой ученый — это бесконечное приобретение опыта»

Профессор КФУ Дмитрий Мартынов, ознакомившись с комментариями татарстанцев по поводу переезда архива, хочет отметить, чем отличается обычный посетитель архива от ученого:

— Наша широкая публика не осознает, что архив исполняет в одинаковой степени важные, но совершенно разные функции, научные и практические, — говорит профессор. — Практические — это личные дела, это хранение колоссального объема документации, это выдача справок. А есть наука, для которой архивный фонд представляет примерно то же самое, что у археологов культурный слой. Это колоссальная толща абсолютно всего.

Историк, приходящий в архив, зачастую не знает, к чему его поиски приведут, объясняет Мартынов. Ему приходится просматривать миллионы листов в поисках «золота». Как пример ученый приводит поиск подлинных подписей Шекспира, когда без всяких сканеров было проработано порядка 5 000 000 листов разнообразных документов.

Историк, приходящий в архив, зачастую не знает, к чему его поиски приведут, объясняет Мартынов. Ему приходится просматривать миллионы листов в поисках «золота». Фото: kpfu.ru

— Допустим, ты приходишь, заказываешь в фонде личных дел гигантские книги документов.

Это книга формата А3 толщиной примерно 70 сантиметров. Иногда приходится смотреть таких десятки, — продолжает Мартынов. — Это то, что мы называем в нашем профессиональном сленге «пустым делом». Оно не бессодержательно, это масса информации, масса сведений, но при условии, что к ним обратится кто-нибудь еще. Иногда тебе нужно буквально две строчки текста оттуда. Но не прочитав все остальное, ты до этого не доберешься.

В случае тотальной цифровизации, то есть постепенного отказа от выдачи документов, ученые будут вынуждены платить «совершенно гигантские деньги» за то, чтобы оцифровать объемное дело.

— Любой ученый — это бесконечное приобретение опыта. Это бесконечные раскопки, которые сильно форматируют сознание, когда периодически возникают какие-то новые интерпретации, какие-то озарения, необходимость вернуться к прошлым документам, — объясняет профессор. — Нам было сказано, что все переводят в виртуальный читальный зал, мы к нашим делам уже обратиться не сможем, потому что они либо не оцифрованы, либо оцифрованы и доступны за деньги.

Он также напоминает, что в читальный зал в эпоху ковида очередь расписана на насколько недель вперед, что происходит на фоне перевозки фондов.

— Мы сами чисто по-человечески прекрасно понимаем, что в приоритете справки, уточнение стажа и все остальное, то, что составляет повседневную работу архивов. Но что же делать ученым? — резюмирует профессор.

В случае тотальной цифровизации, то есть постепенного отказа от выдачи документов, ученые будут вынуждены платить «совершенно гигантские деньги» за то, чтобы оцифровать объемное дело. Фото: arhiv.tatarstan.ru

Галимзянова согласна, что полная цифровизация и консервирование бумажных носителей расстраивает исследователей:

— На сегодня многие, кому приходилось сталкиваться с оцифрованными документами, сетуют на его плохое качество и нечитабельность. Кроме того, на сегодня оцифровано около 8,9% от всего количества единиц хранения. Насколько оперативно и качественно будут подготовлены для нас еще не оцифрованные документы, вызывает большой вопрос. Останется ли в Госархиве РТ достаточное количество квалифицированных специалистов для выполнения этой работы после переезда учреждения за город — это уже второй вопрос. В связи с чем вполне целесообразным показалось предложение о сохранении фондов бывшего Национального архива РТ и Центрального государственного архива историко-политических документов РТ на территории Казани. Однако это предложение получило категорический отказ.